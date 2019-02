Luis Alegre: "Cuidar es sinónimo de saber querer"

Voz 0446 00:00 Feli Alberto Celia Alberto qué relación tiene Celia Alberto con el mar

Voz 1326 00:09 pues uno de ellos me habló por vez primera del mar porque utilizó un poema de Alberti que seguro que alguien en algún momento ha recordado en este programa el mar la mar sólo la mar porque muy trajín en la ciudad le encantaba la poesía me enseñó ese ese poema y luego también el él mismo me enseñó una película donde escuche una canción que me impactó porque la película también impacto que es mirando al mar de Jorge Sepúlveda esos son los dos primeros y recuerdos relacionados con con el mar en mi infancia que me marcaron profundamente

Voz 0446 00:57 cuando vas al mar eres de los que se baña de los que se queda en la orilla de los que prefieren mirar en la distancia de los que juega con las olas

Voz 1326 01:08 prefiero mirar el agua del mar no me acaba de gustar y además yo tengo los primeros recuerdos de mi relación con el mar fueron un poco traumáticos porque trague demasiada agua no me supo nada bien yo no sé si es que arrastra ese recuerdo pero prefiero mirar me encanta sobre todo como yo creo que a todo el mundo las puestas de sol no observarlas desde desde la playa me parece que es una de las visiones más bonitas que puede existir

Voz 0446 01:43 este Feli Alberto nace en una casa que fue la misma en la que nace tu madre

Voz 1326 01:53 sí mi madre nació en mil novecientos veinticinco en una casa que había construido su padre mil novecientos diez ella Nos parió a mis dos hermanos ya mi muchos años más tarde es sin duda alguna la casa de vida

Voz 0446 02:09 cómo es esa casa

Voz 1326 02:11 bueno es una casa bastante grande una casa típica de de pueblo que en los años en que fue construida pues fue construida con barro mi mi abuelo tuvo la ayuda de de un familiar que ha albañil y es una casa pues con tres plan las hay donde yo pasé mis primeros años donde estuve a punto de morir por casi nada más nacer pues porque yo estaba en la cuna tenía sólo cinco meses una centella atravesó la casa el paso por donde yo estaba dormido una estuve a punto de asfixiar me desde entonces a mi madre les tuvo le tuvo pánico a las tormentas hay bueno pasaron algunas de las cosas más importantes de mi vida porque estuve no sólo mis primeros seis años sin apenas salir de el del pueblo donde estaba esa casa sino porque los primeros impactos definitivos los los viví allí al lado de mis padres

Voz 0446 03:16 el pueblo del que hablamos es leche hago algunos oyentes habrá reconocido detrás de esta voz a Luis Alegre periodista escritor amigo de sus amigos experto en cine y otras muchas cosas queremos hablar contigo de una parte especial de tu vida en este programa que habla de cuidar y vamos a empezar por las dos palabras que incluyen tu pseudónimo felicita si Alberto sí sí

Voz 1326 03:45 entre no lo he elegido porque yo siempre pienso y cada vez lo pienso en mayor medida que los dos me me explican muy bien que a mi me encantaría llegar a ser una síntesis de lo mejor de los dos

Voz 0446 04:00 vamos a empezar por felicita que hace honor a su nombre porque era una mujer alegre muy alegre superdotadas dotada para las relaciones sociales casi para la felicidad no sí sí

Voz 1326 04:15 desde el primer momento que yo tengo memoria de mi madre es la recuerdo rodeada de gente rodeada de amigas de familiares tenía un sentido de la amistad profundo era un valor para ella fundamental era esencialmente alegre Mi madre murió el verano pasado muy poco dos meses antes de morir yo les escuche en una conversación que ya con la enfermera yo estaba al lado escribiendo el ordenador y en principio no estaba pendiente de la conversación pero mi madre repentina de una frase genial para mi gusto porque estaba hablando de la vida de la muerte de repente va a mi madre dice la gente alegre vive mucho más los tristes mueren de miedo y me pareció un llena de de hondura y me pareció impresionante que hubiera hay improvisa algo así

Voz 0446 05:07 tu madre cantaba cantaba mucho contar

Voz 1326 05:09 va cantaba coplas cantaba jotas Illes las canciones que yo escuche pues desde que tengo memoria

Voz 0446 05:17 cuando tú lo imaginas en casa en el pueblo haciendo sus cosas que cantaba quela imaginas cantando

Voz 1326 05:25 pues sobre todo jotas y coplas a mí me enseño me enseñó muchas de mucha J son muchas coplas sí sí estaba fregando estaba viendo estos tararear ninguna bueno yo te puedo cantar la primera canción que ya me enseñó y la primera canción que yo aprendí qué era una jota que decía así

Voz 1 05:46 Di EPO las salvar carro ta los calzones si a los bolsillos y un cuarto o buen invierno que me espera esa es la

Voz 1326 06:01 primera canción de mi vida podría haber sido Yesterday pero no fue ésta

Voz 0446 06:07 vamos a hablar también de tu padre Alberto Alegre es curioso felicita Se casó con alegre que era un campesino que alguna vez ha descontado en has contado también en en Biografía Autobiografía cerca de casa que infancia que era un hombre que iba a dar de comer a los animales al ganado con un libro en el en en las manos no ese libro podía ser Madame Bovary por ejemplo sí sí sí

Voz 1326 06:33 sí recuerdo que qué tengo yo que no se me va nunca no cuando hablo de padre porque me parecía un personaje muy inverosímil porque era alguien de la España profunda les Chago pertenece al Teruel profundo a la España profunda él se quedó huérfano de padre a los siete años eso le obligó a trabajar ya desde entonces en las tareas de del campo en ayudar a a su madre y a sus hermanos no tuvo oportunidades de tener una cultura ni una educación convencional sin embargo y sobre todo desde que fue a la mili a a Valencia el tenía desde luego una actitud natural y una sensibilidad natural hacia la cultura yacía el saber Paco en Valencia de todo tipo de libros de películas sin parar porque además en aquellos años la mili duraba mucho tiempo sí se hizo un nombre en increíblemente culto no paras condición social ley para su origen leía sin parar osea leía hasta los prospectos de los medicamentos y se los encontraba por la calle a mí eso naturalmente me marcó el día que lo vi ir a La Granja cuidar los cerdos con Madame Bovary debajo del brazo pues digo osea esto es esto es esto retrata mi padre no me me pareció precioso si no les alegre como

Voz 0446 07:59 pero a este programa que hoy va dedicado al verbo cuidar quién te ha cuidado más en tu vida

Voz 1326 08:10 pues mi madre seguramente mi madre mi padre también me cuido pero por razones obvias pues mi madre yo creo que responderían lo mismo a mucha gente no mi madre me cuido con muchísimo amor y luego o lo que yo tuve la oportunidad de cuidarla ella

Voz 0446 08:33 eso te iba a preguntar cómo sientes que la cuidadas

Voz 1326 08:36 pues yo sentí una mezcla de sensaciones muy potente porque claro mi madre necesitaba cuidado sobre todo en la última parte de su vida porque era ya era muy mayor sobre todo desde que padeció un ictus pues necesitó cuidados constantes sí muy atentos especialmente por las noches entonces sentía una mezcla de de felicidad por poder hacerlo pero al mismo tiempo al darme cuenta de que mi madre pues sufría ese deterioro y ese sufrimiento pues también sentía mucho dolor no pero el que como yo creo que no me volcado en ninguna otra cosa en mi vida en cuidar a mi madre los últimos doce años desde que murió mi padre que yo me fui a vivir con ella especialmente los últimos tres años desde que sufrió en el ictus cuidados intensivos ahí yo me di cuenta que que estaba haciendo lo mejor que podía hacer en esta vida mi madre Ése fue el uno de julio pero hoy fue un una pérdida de la que todavía no me he recuperado pero de alguna manera sentí la la satisfacción de haber la cuidado con todo el amor que yo le tenía porque creo que además cuidar es sinónimo de saber querer no cuando cuida salvo cuando cuidas no digamos a una madre pero cuando cuidar a un amigo cuando cuidas una relación sentimental cuando cuidas una planta cuando cuidas una casa cuando te cuidas optimismo yo creo que es sinónimo de saber querer

Voz 0446 10:11 Luis tú crees que a la verde volcado tanto en tus amigos en tu familia te ha impedido tener una relación sentimental estable tú crees que no hay tiempo para todo

Voz 1326 10:26 puede ser puede ser no te digo que no lo que ocurre es que a lo largo de mi vida me he cruzado con con mujeres que si ellas hubieran querido amén hubiera importado intentar una relación sentimental estable pero esa coincidencia de de que quien la persona que estás enamorado se enamore de Tito vaya bien como decía Woody Allen no es ni fácil de difíciles un milagro no entonces a mí ese milagro no no me ha sucedido pero si quieres que te sea sincero tampoco lo echó de menos vamos a ver si me hubiera sucedido hubiera podido ser genial pero tampoco lo lamento San tampoco me he convertido por por eso en un ser triste amargado frustrado porque afortunadamente también detenido pues en muchas muchas amigas así sin necesidad de estar profundamente enamorado pues he tenido también muchísimas satisfacciones

Voz 0446 11:24 no es que te dice la canción Michelle de los Beatles sonando en una plaza de tu pueblo de leche agua en verano cuando pide salir a una chica que baile contigo

Voz 3 11:35 pues es la primera vez que una chica me decía que sí

Voz 4 11:43 a qué va que se ha ido a son vale no no no empieza no

Voz 5 12:05 ah

Voz 4 12:09 las no

Voz 3 12:14 estamos en lo que se llaman peñas ahí en las fiestas de Chagoyen entonces era muy excitado

Voz 1326 12:22 ante el el poder pedir a una chica que hay que dijera que sí bueno pues la primera vez que me dijeron que sí fue sonando Michelle de los Beatles pero al lado de ese sí tuve cientos y cientos de lo que se llama entonces calabazas yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Huesca en el furor de las discotecas de los años setenta de un día que conté las calabazas que me dieron y quiero que fueron a sesenta y tres sesenta y tres chicas me dijeron que no la misma tarde a bailar

Voz 6 12:55 como una asesora de ser vista a todas aquellas obras

Voz 1326 13:02 pero es que me iba entiende una detrás de otra que no sí bueno ya al final me tomé a broma pero sí la claro la primera vez que me dice que me dijeron que si la primera vez que no me rechazaron fue como una cosa inolvidable por eso me acuerdo muy bien de qué música estaban de qué canción estaba sonando

Voz 0446 13:20 Nos vamos a despediría pero decías al principio esa frase de tu madre no la gente alegre vive más la gente los que él tiene muriendo

Voz 1326 13:28 no el miedo que tiene miedo

Voz 0446 13:30 Luis Alegre

Voz 1326 13:33 acción tengo miedo a la decepción por ejemplo en relación con mis padres ya que estamos hablando tanto de ellos yo siempre tuve pánico de defraudarles de no estarán altura de lo que ellos esperaban de mí y en general tengo pánico a decepcionar a la gente que me quiere y que espera algo de mí yo creo que eso es una cosa muy clara que a mí me me produce miedo más que miedo produce pánico pero ahora que te pares

Voz 0446 14:03 tal parece que te puedes quitar esa expectativa que enmedio

Voz 1326 14:09 no porque hay mucha gente que que también está a mi alrededor que forma parte de mi entorno afectivo más más íntimo más del núcleo duro de mis afectos que también tengo miedo de decepcionar les no tampoco creo que sea el único que tiene a ese miedo me parece que es un miedo muy generalizado

Voz 0446 14:30 quién ha sido o es el faro de tu vida

Voz 1326 14:35 bueno pues me lo pone muy bien

Voz 0446 14:39 o qué

Voz 1326 14:40 pues el instinto de alegría siempre me he conducido aparte de por el por el miedo a decepcionar por buscar cosas buscar caminos en los que yo intuye era que me iba a producir alegría si es si eso se le puede llamar un faro creo que es un faro clarísimo de vida

Voz 0446 15:02 el Luis a mi me gusta mucho que cantes aquí ha venido ha venido Gatopardo siga tapadas que han cantado que han tocado instrumentos Si yo te pido que me salgo te atrevería es esta madrugada aparte esa J que nos has cantado al principio

Voz 1326 15:18 bueno te puedo cantar de una copla de de Imperio Argentina que popularizó en Argentina en los años treinta que se llama Rocío y que yo descubrí en una película de de Carlos Saura que dice así

Voz 1 15:37 Sevilla un tíos al pico de flores Patio de las monjas de la chica Ari da donde hasta la fuente y hora silenciosa la canción amargada es uso le da regando Lola Flores es hay una monjitas que como ya tiene Caritat de flor que separa Henze que llamo cita que tras la de la

Voz 7 16:07 Lidia perla va no

Voz 1326 16:09 no

Voz 1 16:10 la Aline la niña Rosa de la lata El patio a años de luz muy cerquita haces uno guía dijo él mismo si tú tuvo a Lugo Roth si yo hay mi roces si yo mano ojito de que sí cada pollito flojo ahora sí yo de pensar en tú que eres voy a perder él sentí yo por qué te quiero mi veía como nadie yo Rocío hay mirlos si yo muchas gracias al faroles muchas gracias hermanas cariño

Voz 1326 16:56 un beso

