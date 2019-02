El mediador

Voz 1

00:00

a usted le consta que el lehendakari señor Urkullu intentó intermediar entre el gobierno de la Generalitat y ustedes mismos pero en aquella época había muchas personas que quisieron hablar conmigo a todos se les dije exactamente lo mismo tiene preguntado por uno hombre un señor que se llama Urkullu yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido intermediar en los que han intermediar no hablar preguntar interés Rajoy pero pero mensaje permítame también el señor eso ya eso es lo que le ha preguntado el señor letrado eso eh