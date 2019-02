Rajoy, Marchena y Zoido

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos el testimonio de Rajoy ante el Supremo tuvo algo de anómalo fue más el de un político en defensa de sugestión que el de un testigo que aportaba pruebas Rajoy justificó con rotundidad sus actuaciones y las de su Gobierno nunca dejó la menor fisura en su posición estrictamente constitucional dijo hiciera utilizó medidas excepcionales inmediatamente después de los hechos no fue porque éstos no fueran de excepcional gravedad sino para dar oportunidad a la rectificación por consensuar sus decisiones con otros partidos es su argumento todo quedó muy claro salvo su inhibición absoluta durante años que es su gran pecado como gobernante es testimonio de Rajoy fue muy interesante desde el punto de vista político pero no aportó demasiado para apuntalar la acusación de rebelión que es el meollo de esta causa denunció si la atmósfera de violencia de aquellos días de septiembre y octubre de dos mil diecisiete pero sin precisar hechos concretos sinceramente no creo que la Fiscalía pueda reforzar su calificación provisional por el testimonio del ex presidente párrafo aparte merece el presidente del tribunal Manuel Marchena intervino mucho algunos pensarán que en exceso para asegurar que todos fiscales defensores y testigos se comportaron de forma procesalmente irreprochable desde mi punto de vista su meticulosidad de cortesía exquisita por otra parte es imprescindible en un juicio tan vidrioso y observado con tantas reticencias además sus acotaciones tienen mucho valor didáctico y eso me parece importante habida cuenta de que las sesiones están siguiendo en directo por televisión el tema de la violencia aparecerá de forma precisa hoy con el testimonio de Zoido que era ministro del Interior la violencia que empleó la Policía el uno de octubre la violencia que padecieron las fuerzas de seguridad testimonio muy importante