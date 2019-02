Moreno: "Parece que llevamos toda la vida trabajando con Ciudadanos"

Voz 1727 00:00 el Palomera y Enrique Julian a lo que viene dando de sí la actualidad política en este país esta entrevista con la ministra de Economía pero me voy a Andalucía porque es un día muy complicado y lo agradezco mucho complicado porque es un día de fiesta Caín una agenda de actos institucionales y le agradezco al presidente de la Junta de Andalucía a Juan Manuel Moreno Bonilla quiera estar esta mañana en la SER presidente buenos días

Voz 1 00:21 muy buenos días Pepa encantado de estar con ustedes

Voz 1727 00:24 ciudades

Voz 1 00:26 muchísimas gracias felicidad vea a todos los andaluces eh ocho millones y medio de andaluces y andaluza que pese a los tópico que a veces vislumbran desde fuera de nuestra comunidad es una comunidad trabajadora honesta Hay capaces de sacar a adelante grandes proyectó ese veintiocho defender

Voz 1727 00:44 pero Día de Andalucía el día de la Comunidad por primera vez con un Gobierno que no es socialista usted estrena que se siente en un día como el de hoy en esta circunstancia ciertamente histórica

Voz 1 00:55 bueno pues una mezcla entre ilusión y responsabilidad expectativa yo creo que es un cóctel explosivo no yo cada vez que voy a un acto como soy novato pues experimento pues la novedad de ese acontecimiento y lo experimenta desde grandes expectativas por mi parte por parte también de los ciudadanos no y con mucha responsabilidad mucha responsabilidad porque no hemos echado a nuestras espaldas el bienestar digamos de de una sociedad ir un pueblo el pueblo andaluz y eso va a requerir pues de mucha exigencia por nuestra parte mucha dedicación y mucha audacia a la hora de tomar decisiones

Voz 1727 01:29 presidente Moreno Bonilla y esa necesidad de bienestar de los andaluces necesita un presupuesto han dejado la aprobación del presupuesto para después del calendario electoral

Voz 1 01:40 pues tristemente a mí me hubiese gustado que el equipo anterior la administración anterior no hubiese dejado un presupuesto por lo menos técnicamente hecho no cosa que no ha sucedido lo hemos tenido que empezar de cero no había nada me hubiese gustado tal como lo dije en su día a la señora día que no hubiera adelantado las elecciones ha dejado o en fin hubiera cumplido por lo menos con ese requisito de de cumplir con eso presupuestos puesto que el último pleno aprobamos tres leyes dos por unanimidad una por mayoría absoluta y había disponibilidad para aprobar el presupuesto del XIX

Voz 1727 02:12 eso no fue así perdona perdona pero después de cuarenta años pegando a hacer ser el relevo del PSOE no tenían ustedes un presupuesto en la cabeza para sacarlo en un par de meses sí pero hay los presupuestos y lo tiene la cabeza lo que sí tiene que tiene pero hay una una paz aparte que es técnica que tú tienes que empezó

Voz 1 02:28 para pedir a desde las estructuras territoriales de la propia Junta de Andalucía a los propios departamentos hacer una previsión presupuestaria tú lo puede hacer unos presupuestos si tú no tienes conocimiento del estado financiero de la comunidad autónoma como ha sido nuestra caso entonces hubiera estado bien hubiera estado bien oye ya lo hizo Rajoy en el XVI deja los presupuesto de hecho los presupuestos técnicamente aunque tú no lo apruebe esto tiene una base que ya deja al al resto del equipo no ha sido así pero bueno no es vida de reproches

Voz 1727 02:55 en el caso que estamos trabajando con dos pero supo

Voz 1 02:58 esto por primera vez la historia del presupuesto del XIX el presupuesto del veinte el diecinueve lo vamos a presentar técnicamente en el menor plazo posible que previsible va a ser el previsiblemente va a ser en mayo con lo cual son lo que tardamos tres meses para hacer unos presupuesto técnicamente viable en septiembre octubre presentaremos el del XX con lo cual la por primera vez en una situación inédita estamos trabajando desde el Gobierno andaluz en dos presupuestos

Voz 1727 03:22 el presidente el reparto de las áreas del Gobierno acusa cierto desconcierto por ejemplo en una sola están turismo injusticia es posible que exista un riesgo de que haya dos gobiernos dos reinos de taifas por un lado el Gobierno de Ciudadanos y por otro el del Partido Popular turismo justicia

Voz 1 03:42 bueno el turismo de Justicia haya habido al final hay muchas área muchas delegaciones que se comparten y eso no es no es nada nuevo ha pasado por el Gobierno de España pasa en los ayuntamientos los grandes ayuntamientos pasa de las comunidades autónomas que por tanto no hay que sorprenderse de depre

Voz 1727 04:00 en Andalucía presidente turismo en Andalucía

Voz 1 04:05 pero precisamente turismo lo que hemos querido elevar el rango y lo hemos elevado hemos elevado al rango por primera vez en la historia de Andalucía la Consejería de Turismo de Vic está en una vicepresidencia por tanto está en las prioridades no solamente de gatos sino las prioridades políticas en la agenda política de primer orden como debe estar porque es una gran industria como todo el mundo sabe en Andalucía y además animó a los oyentes de la SER que nos visite la próxima Semana Santa qué maravilla

Voz 1727 04:29 ya pero que yo para que vea que no

Voz 1 04:31 pero brutal sin veían en él lo veo

Voz 1727 04:35 pero elevarlo de rango y meterlo en la cartera de Justicia es una cosa cuanto menos

Voz 1 04:38 no hombre justicia al final en Andalucía se que nosotros no tenemos las competencias de lo que es la planta judicial que como usted sabe la tiene el Estado tenemos la la parte de la administración en la justicia que es la parte más de logística no logística de funcionarios de sedes judiciales que en la que se está trabajando no pero yo estoy solo prendido en muchas cosas a lo largo de esta cinco semana que yo como presidente y una de las buenas Gemma sorprendido es el nivel de el nivel de trabajo leal que estamos manteniendo ciudadano impartido Popolare lo digo porque parece que llevamos toda la vida trabajando juntos llevamos cinco de semana tengo que decir que estamos trabajando plena sintonía con mucha lealtad institucional y política por parte de ambos grupos políticos por tanto el riego a que alguien vislumbre dos gobiernos dos cabeza en un gobierno ya le digo que no va a suceder porque tenemos todo muy muy asumido cuál es nuestro papel después teníamos retó por delante que es apasionante pero al mismo tiempo complicadísimo como para estar digamos en disputas en celo en tonterías interna no

Voz 1727 05:41 ayer los letrados del Parlamento rechazaron la propuesta de Vox para que les llegan los nombres de los profesionales que trabajan con las víctimas de la violencia machista hasta cuándo va a poder esquivar el PP las andanadas de Vox en temas tan sensibles teniendo en cuenta que al final de extrema derecha tiene la llave para aprobar los presupuestos andaluces

Voz 1 05:59 bueno es alguna decisión que tomó ayer el Parlamento los grupos allí representaba que además lo hacen con fundamento jurídico por tanto evidentemente es una decisión que nosotros respetamos nosotros hemos pedido a todas las fuerzas políticas a Vox también iría al Partido Socialista que dejen de entrar en una permanente disputa de disputa política además porque el calentamiento de la a la cercanía de las próximas elecciones hacen que se utilice como elemento digamos de política de primera línea la violencia enero hicieron sinceramente que eso es negativo especialmente para las víctimas tanto unos como otros están todo el día introduciendo iniciativas en el Parlamento en metiendo el dedo en el ojo buscando elementos de confrontación y no elemento de unión porque yo lo que pido lo he dicho yo lo que aspiro a que haya un gran pacto contra la violencia de género en Andalucía un pacto en el que podamos caber todo yo creo y lo digo tal como lo pienso después de hablar con todos los grupo que todos estamos de acuerdo en una cosa la lacra de la violencia machista hay que acabar con ella yo soy el primer convencido por tanto a partir de aquí vamos a poner en marcha el diálogo para ver cómo lo podemos hacer de la manera más eficaz posible a través de la pedagogía a través de la educación a través de la política asistencial a través de la política judicial y policial etcétera etcétera

Voz 1727 07:13 sé que lo tengo que liberar presidente pero he entendido bien lo que usted cree que divide es lo que hace el resto de la oposición no que Vox quiere hacer una caza de brujas

Voz 1 07:21 no lo que divide digo es la actitud la actitud que están manteniendo diversos grupos políticos ellos lo yo pongo bien pongo el Partido Socialista en esa línea al Partido Socialista desde el minuto uno desde el minuto uno cuando llegó el minuto uno es desde el propio debate de investidura que rodeó el Parlamento de Andalucía usación que son incierta porque llegó a decir dijo el Partido Socialista eso dirigente que nosotros habíamos firmado un acuerdo para derogar la ley de violencia de género en Andalucía y eso es incierto y por tanto no se puede mentir no se puede manipular no se puede meter miedo a las víctima de violencia de género creo que tenemos que encapsulado este es un asunto de Estado y como asunto de Estado debe estar al margen de las disputas en las refriegas política en lo que yo trato de convencer a unos y a otros que parece que busca más el interés electoral que el interés social

Voz 1727 08:10 el presidente de la Junta de Andalucía gracias por atender a la SER buen día de su comunidad

Voz 1 08:16 un placer como siempre estar contigo Pepa hay enhorabuena a todos los andaluces que hoy no estaban en nuestra tierra pero que sienten Andalucía como propia que seguro que el están escucha unas