Nadia Calviño: "Estoy comprometida con Sánchez pero no estoy segura de que ir en una lista electoral sea un valor añadido"

Voz 1727 00:00 Nadia Calviño muy buenos días buenos días bienvenida a ministra de Economía y Empresa dio ministra ayer tuvo tiempo de ver la declaración del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ante el Supremo

Voz 1 00:11 no no lo he visto he visto resúmenes

Voz 1727 00:13 cuando ocurrieron los hechos que ellos relataban ayer como testigos usted estaba todavía en Bruselas no hasta dónde llegaba la preocupación en Bruselas en la capital comunitaria por lo que estaba pasando en España

Voz 1 00:26 yo creo que en un primer momento no hubo mucha conciencia de lo que estaba pasando yo recuerdo cuando los los eventos del seis y el siete de septiembre que que vivimos de forma muy traumática yo creo todos los españoles cuando yo lo explicaba la gente no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo luego ya por supuesto según se fueron desarrollando el resto de acontecimientos la en el resto del mundo y resto de Europa tomó conciencia de la importa

Voz 1727 00:48 hacia lo que estaba sucediendo cómo ha vivido usted que viene de Bruselas que viene del mundo de la economía que está ajena a la ferocidad de la vida política no del cuerpo a cuerpo cómo ha vivido el final abrupto de esta legislatura justo cuando eh el el Gobierno de Pedro Sánchez trataba de la han llamado de mil maneras desinfla ama el profe no de acercar posturas con el Gobierno de la Generalitat

Voz 1 01:12 bueno yo creo que nuestro Gobierno desde el primer día ha tenido una actitud muy coherente con este tema somos un gobierno constitucionalista que claramente teníamos como límite la Constitución y la ley pero que teníamos también muy claro yo lo comparto al cien por cien que la única solución a que entre en un en una situación de conflicto en una situación de convivencia de problema de convivencia como el que hay en Cataluña es hablar hablando se entiende la gente hablando con el que piensa de forma diferente lo demás es un monólogo no hablar en primer lugar entre los catalanes y luego desde la perspectiva del Gobierno de España ayudando no ese a ese diálogo hemos hecho todo lo posible una vez que llega a un punto en el que no se puede seguir porque no se ve que haya una perspectiva positiva creo que el presidente del Gobierno ha sido extraordinariamente coherente una vez que no son los presupuestos sí que se ve que esa esa tendencia de diálogo ha llegado al al límite pues se convocan elecciones

Voz 1727 02:01 usted que ha estado en Bruselas a en los organismos comunitarios que si algo puede decirse de ellos es que son muy regla pistas se puede gobernar por decreto ley se puede en fin exprimir una legislatura como pretende hacerlo este Gobierno

Voz 1 02:16 en primer lugar yo creo que nosotros tenemos que trabajar hasta el último día creo que sería un error decir a bueno se han convocado elecciones y por tanto hay que dejar de trabajar yo personalmente voy a seguir hasta el último minuto tratando de hacer lo mejor por mi país en donde esté incluyendo como ministra de Economía cosa distinta es que por supuesto tampoco se trata de correr sin ton ni son sacar propuestas en esta en esta fase no Ebro que tendremos que ver cuáles son las medidas que son de urgente necesidad como se requiere para un Real Decreto Ley y actuar en consecuencia

Voz 1727 02:49 se va a ir con alguna pena ministra si hubiera tenido más tiempo hubiera hecho algo que no va a poder hacer orden ni siquiera por decreto ley

Voz 1 02:56 siempre sucede claro siempre que es termina vamos a ver cuando empezó esta legislatura ya teníamos muy claro que iba a ser particularmente corta explica que desde el primer día ya hemos trabajado con el doble de ilusión de ímpetu deficiencia yo creo para tratar de sacar lo máximo posible por lo que se refiere a mi cartera yo estoy muy satisfecha con el balance de estos meses porque hemos conseguido pues un poco cerrar el ciclo de regulación después de los diez años de crisis hemos conseguido aprobación de la Ley de Crédito Inmobiliario mejorando la protección de los ciudadanos hemos reforzado la seguridad jurídica en el sector financiero hoy mismo voy a firmar un orden ministerial para establecer las condiciones de una cuenta de pago básica para todos los ciudadanos que será gratis para los ciudadanos la eso eh

Voz 1727 03:38 es eso una cuenta de pago FIES pues mire

Voz 1 03:41 que hay una norma comunitaria que exige que existan este tipo de cuentas de pago básicas sí que las ofrezcan de forma obligatoria todas las entidades financieras los las entidades de crédito estaba pendiente en nuestro país especificar las condiciones para que se ofrezca esta cuenta de pago básica en nuestro caso lo que vamos a hacer es especificar las condiciones y además que está cuenta de pagos sea gratis para determinados colectivos vulnerables hoy vamos a sacar también a consulta en la definición de qué colectivos se pueden beneficiar de esta gratuidad Se trata de un elemento muy importante de integración financiera no inclusión financiera en definitiva este programa legislativo mañana vamos a adoptar el Real Decreto en Consejo de Ministros de la autoridad macro prudencial dime a Lance es muy positivo se quedan cosas en el tintero sí

Voz 1727 04:24 el balance es muy satisfactorio la macro pro de incial hubiera evitado la burbuja inmobiliaria creo que sí

Voz 1 04:35 si hubiéramos tenido a las tres instituciones a las distintas instituciones que supervisan los mercados financieros si hubiésemos tenido los elementos y los instrumentos de los que nos hemos dotado creo que no es posible decir nunca habrá otra crisis financiera porque bueno es impredecible no pero lo que es la burbuja la crisis que tuvimos si se hubiera podido evitar el informe Dios

Voz 1727 04:57 tierno de Bruselas sobre la economía española hice muchas cosas algunas buenas que seguimos creciendo que el crecimiento es robusto pero también señala debilidad se conoció ayer mismo y una muy importante en particular es que la tasa de empleo dice Bruselas sigue siendo baja para las mujeres que todavía están en desventaja con respecto a los hombres en el mercado laboral español han podido hacer ustedes muy poquito ahí no

Voz 1 05:23 no me sorprendió nada el informe de la de la Comisión Europea porque de hecho el diagnóstico se corresponde punto por punto con el diagnóstico que nosotros hemos hecho en la agenda del cambio en esa esa hoja de ruta para ver qué tipo de reformas tenemos que abordar para tener un crecimiento más sostenible y más justo en el futuro no y uno de los temas que nosotros señalamos allí que muy bien señala a la Comisión Europea es el tema de la brecha de género que es una pena espacio no sólo desde el punto de vista social que también y de justicia sino desde el punto de vista económico porque no estamos perdiendo la productividad la capacidad de crecimiento que genera la mitad de nuestra de nuestra población ese es un tema en el que sí hemos avanzado todos los todos los viernes cuando hemos adoptado medidas en el Consejo de Ministros hemos tenido siempre una mención especial para la dimensión de género de todas esas medidas hay más que hacer veremos si de aquí al final de la legislatura podemos adoptar incluso alguna otra norma que que vaya más allá pero fíjese decirle un ejemplo la subida del Salario Mínimo Interprofesional el setenta por ciento de los perceptores del salario mínimo son mujeres con lo cual se trata de una medida que ataja directamente la brecha de género

Voz 1727 06:28 por cierto el informe de Bruselas dice bueno las consecuencias no van a ser tan catastróficas de haber subido de repente el Salario Mínimo tanto no no van a ser tan catastróficas con mucha gente está diciendo aquí en España para nada pero sí señala que hay que tener cuidado con una subida tan espectacular en poco tiempo por si puede repercutir en jóvenes sin cualificación que es otro de nuestros problemas no el empleo de los jóvenes

Voz 1 06:49 sin duda por eso nosotros hemos puesto en marcha junto con la subida del salario mínimo el plan de choque del empleo juvenil vamos a tomar también medidas para atajar el paro de larga duración es decir que por supuesto el Salario Mínimo no sea no ha subido de forma aislada sino con un conjunto de medidas para tratar de evitar que pueda tener ningún efecto negativo el paro juvenil es uno de nuestras mayores preocupaciones lamentablemente exige una acción un poco a medio plazo tiene que ver con la formación tiene que ver con la empleabilidad de nuestros jóvenes tiene que ver con la dualidad que existe en el mercado laboral y eso exige una serie de reformas qué pues no ha dado tiempo de poner en marcha en estos ocho meses pero espero que la próxima legislatura podamos

Voz 1727 07:30 por darlas ministra del convencida de que siguen

Voz 1 07:33 yo estoy convencido y confío en que los españoles valorarán positivamente en la contribución que ha hecho este Gobierno y la contribución del Partido Socialista para resolver los problemas de nuestro país y Pedro Sánchez sigue siendo

Voz 1727 07:45 presidente la siguiente legislatura y le pide que siga usted sigue sí sí yo estoy comprometida con el presidente va a ir en alguna lista electoral

Voz 1 07:54 pues como le decía yo al presidente le he dicho que estoy totalmente a disposición y comprometida con él y comprometida con España por supuesto y habrá que ver dónde tengo yo mayor valor añadido no estoy segura de que yendo en una lista pues sea donde yo puedo hacer una contribución más más grande no

Voz 1727 08:11 se lo ha ofrecido el presidente la lista sí claro si la crecido si fue una concreta a todos nosotros sí que genéticamente digo una concreta

Voz 1 08:20 no no hemos hablado de detalle y no yo creo que los dos vemos las cosas de la misma manera Él sabe muy bien mi compromiso con él para mí está siendo un verdadero lujo poder participar en este Gobierno en particular creo que hemos tenido una situación muy extraordinaria por cómo llegamos para dejar atrás la corrupción por el tiempo que te teníamos y eso ha dado una enorme ilusión y un enorme cohesión al grupo de personas que nos hemos encontrado en este Gobierno oí para mí esto es un privilegio un lujo impresionante

Voz 1727 08:49 la ministra entre el gasto social que este Gobierno sí ha podido aprobar vía decreto o porque no iban en en el Presupuesto General del Estado el gasto extra los ingresos que no se van a producir porque no ha podido aprobar la reforma fiscal y las tasas con las que contaban aumentar los ingresos no están en vigor vamos a gastar mucho más de lo que vamos a a ingresar a quién han echado cuentas y dice el próximo Gobierno tendrá que hacer un ajuste ajustes ese eufemismo recorte un recorte de trece mil millones de euros el próximo Gobierno a empezar con esa tarea

Voz 1 09:26 siento el que no se hayan adoptado los presupuestos generales del Estado lo lamento muy sinceramente primero por por el por la las políticas sociales que incluían pero bueno como ministra de Economía hay persona muy muy eh ortodoxa desde el punto de vista de la disciplina fiscal también porque quería que este año se se diese una reducción sustancial del déficit público que nos permitiese reducir rápidamente la deuda pública Éste es uno de los lastres uno de los desequilibrios que hemos heredado desde la crisis me parece que tiene que ser prioritario para cualquier Gobierno en nuestro país reducir el peso de la deuda pública sobre el PIB ahora que la economía va bien

Voz 1727 09:59 los sale alaba también el informe de Bruselas si quiere y para mí

Voz 1 10:02 eso es una prioridad entonces el los presupuestos generales del Estado que nosotros habíamos propuesto eran muy ambiciosos en términos de reducción del déficit y creo que es una oportunidad perdida al que no se hayan adoptado porque efectivamente al no poder llevar a cabo ese aumento de los impuestos que habíamos previsto el déficit público este año probablemente sea superior hay quien lo estima entre el dos dos y el dos con cuatro frente al uno con tres que nosotros estábamos proponiendo incierto sentido esto es lo que supone retrasar un año ese ajuste no nosotros de todas formas trataremos este año de hacer la gestión de la tesorería lo más ajustada posible como hicimos el año pasado para tratar de reducir la deuda pública sobre el PIB todo lo que podamos el año pasado por ejemplo pudimos ahorrar cinco mil setecientos millones que no emitimos eso supone ahorrarnos unos mil quinientos millones en intereses que se dice pronto lo que estamos yendo con la gestión excelente que hace el Tesoro Público es este año también ver si podemos pues ahorrar un poquito en emisión dependiendo de cómo vaya la la los ingresos tributarios para que cada vez paguemos menos de intereses porque bueno es mucho mejor destinar el dinero a otro tipo de objetivos no educación sanidad etcétera

Voz 1727 11:09 pero no me ha respondido ministra trece mil mil millones de euros de recorte gobierne quien gobierne a partir

Voz 1 11:14 bueno yo creo que hay que huir de la idea de que ajuste quiere decir recorte precisamente

Voz 1727 11:20 que la experiencia española residente claro pero yo soy Madrid

Voz 1 11:22 dado que es uno de los temas que yo desde el primer día he intentado transmitir y es que la reducción del déficit se puede conseguir recortando gasto aumentando ingresó eh las dos cosas son igualmente ortodoxas particularmente en el caso de nuestro país nosotros tenemos unos ingresos público sobre el PIB del treinta y ocho por ciento la media comunitaria está en cuarenta y cinco por ciento es decir que en el caso de nuestro país sólo reconocen todos los organismos internacionales de fútbol

Voz 1727 11:48 ayer también claro tiene todo el sentido aumentar

Voz 1 11:51 los ingresos públicos sobre el PIB es decir que yo en nuestra propuesta era hacer un ajuste sobre todo por el lado de los ingresos y esa sería la propuesta que yo pondría sobre la mesa cuando cuando ganemos las elecciones claro

Voz 1727 12:02 extra usted no tiene la obligación de escuchar este programa todos los días pero yo le informó los oyentes de la SER se quedaron el martes yo misma con una incógnita que dijimos vamos a intentar resolver hubo un debate muy vivo muy encendido en esta mesa entre Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo dos economistas no periodista otro exdirector de la Agencia Tributaria sobradamente conocidos sobre si la venta de las joyas de la corona la privatización de buena parte de las joyas de la corona que hizo Aznar fue autorizada por Bruselas como una parte para que computarán del déficit de manera que pudiéramos converger antes de la de la entrada en vigor del euro bueno decía Ignacio Ruiz Jarabo no no se autorizó decía Guti no no sé no selección economistas que nos llamaban que sí que sí computó

Voz 1 12:50 ya no no si no Consuelo no las privatizaciones son son en operaciones financieras y por tanto no computan en el déficit no computa con el Sistema Europeo de Cuentas del año noventa y cinco no computan con el que está actualmente en vigor es decir que no computa en déficit cosa distinta es que los ingresos si entran en caja y por tanto tienen un impacto sobre la deuda pública lo mismo que les señalaba hace un momento si tenemos más ingresos tenemos que emitir menos deuda pública hay una serie de ajustes que se llaman stock flujo y que que se hacen para ajustar digamos el presupuesto de Caja al presupuesto en contabilidad nacional pero no no computan en déficit pero sí reducen la deuda

Voz 1727 13:27 pública son las nueve y veintiuno ocho y veintiuno en Canarias seguimos hablando con la ministra de Economía

Voz 0591 16:10 te iba a ser una legislatura particularmente corta hasta qué punto era sin cuando les llamó Pedro Sánchez para entrar en ese gobierno les dijo venís para un ratito estamos hasta dos mil veinte porque hemos tenido versiones para todos los gustos el propio presidente ha dicho una cosa y la contraria en estos en estos últimos ocho meses si me permite una segunda cuestión que no me ha quedado claro si usted va a encabezar una lista electoral o no ha dicho que igual no el puesto desde donde aporte más al presidente del Gobierno pero no nos ha dicho si es un sigo es uno

Voz 1 16:44 cuando el presidente del Gobierno no llamo y me imagino que a todos nos dijo lo mismo no nos ofreció formar parte de este proyecto de esta aventura yo creo que todos dijimos que sí sabiendo que estábamos en una situación particularmente difícil desde el punto de vista de la minoría parlamentaria no con la que íbamos a tener que actuar así que el horizonte era de dos años como máximo yo creo que todos veníamos con la clara idea de que llegaríamos hasta donde pudiésemos ya hasta donde fuera lógico pero eso explicaba antes que me parece muy importante la coherencia del presidente del Gobierno que dice hemos llegado a un punto en el que no podemos llevar a cabo nuestros objetivos vamos a convocar elecciones no parece que esto responde absolutamente al escenario con el que todos nosotros aceptamos el el ofrecimiento desde luego es mi caso yo estoy segura de que es el mismo en el resto de los de los ministros yo la segunda pregunta presume ya se verá pero yo creo que soy bastante clara cuando digo que creo que no es yendo en listas donde yo tengo un mayor valor añadido pero que estoy comprometida con el presidente estaré encantada de contribuir y colabora seguir sirviendo a mi país como hecho a lo largo de toda su carrera lesiona sí pero no

Voz 0591 17:50 el Parlamento no

Voz 1727 17:54 se hizo el silencio espera que Enric tiene pedida palabra pero eso que exministra ese silencio que significa en el Gobierno sí pero en el Parlamento no

Voz 1 18:03 yo creo que es que me parece que no es el tema más interesante porque

Voz 13 18:07 la verdad es que yo soy muy de ir terminando y entonces a mí me propongo ser más secundario lo pongas

Voz 1727 18:16 es fácil ministra si el presidente dice te quiero mi Gobierno pero te necesito en esta lista

Voz 1 18:22 es que no es esa la conversación que hemos tenido francamente

Voz 0587 18:26 era ministra usted

Voz 0568 18:28 ya no sólo por su actual cargo sino por los que había desempeñado antes tiene muy buena comunicación con Bruselas como instructor desde Bruselas que ser preguntarle en el momento en que el presupuesto es derrotado en el Parlamento usted percibió señales de alegría en Bruselas pero me da la impresión de que el presupuesto que ustedes querían aprobar no era recibido con Albericia en la Comisión Europea no quizá no con tanto disgusto como el proyecto de presupuesto italiano pero no con extraordinarias manifestaciones de satisfacción

Voz 1 19:06 me sorprende que tenga usted esa percepción porque no responde en absoluto a la que yo tengo no responde en absoluto lo que han estado diciendo públicamente no la Comisión Europea ha dicho además del vicepresidente Dombrovskis que no es una persona que mide mucho sus palabras no reiteradamente todas las ruedas de prensa ha dicho lo importante es que estos presupuestos apruebe nosotros lo que instamos al Gobierno españoles a que se aprueben estos presupuestos la Comisión Europea apoyaba sin duda estos presupuestos porque el objetivo de reducción del déficit es más ambicioso que la prórroga el objetivo de reducción de la deuda también es decir que no para la Comisión Europea no ha sido ningún riesgo dos líneas

Voz 0568 19:44 sólo la previsión de ingresos sabía no

Voz 1 19:46 que independientemente de que la previsión de ingresos que yo creo que era absolutamente prudente eh pero independientemente de que pudiera haber una desviación en la previsión de que esos está claro que nuestra propuesta de presupuestos era más ambiciosa en reducción del déficit que la prórroga ellos lo dijeron incluso públicamente no que la prorroga era una situación menos deseable de todas formas y vamos a ver seamos claros la prórroga supone un déficit superior dos con dos dos con cuatro pero supone una reducción del déficit con respecto al dos siete con el que conseguimos cerrar dos mil dieciocho cuando yo hablo con los mercados financieros y los inversores en general ellos están tranquilos con respecto a España les explicamos la situación la entienden a veces tengo la sensación de que los inversores internacionales confían más en nuestro país que los líderes de la oposición francamente

Voz 0587 20:35 bueno escucharla sostiene que posible evitar la yo no sé si es posible evitar todas las burbujas inmobiliaria pero se podía haber mitigado notablemente el Banco de España con lo que ya tenía podía haberlo hecho pero es agradable de todas maneras yo creo que se equivoca sino en una lista necesitamos menos

Voz 1 20:53 a su nombre

Voz 0587 20:56 sí es más intervenciones espontáneas como la suya pero quería preguntar porque tenemos un mini escándalo a nivel inversor eso de prensa especializada del tema financiero con el nombramiento de José Manuel Campa

Voz 14 21:09 que si la hay la tutoría la autoridad de banca euro

Voz 0587 21:14 lo vea no la hay porque como él era el responsable de asuntos regulatorios del Banco Santander Banco Internacional de una importancia colosal evidentemente la idea es estamos poniendo cada vez más lo vistas al frente de organismos muy importante de carácter europeo por lo tanto la esas puertas giratorias son muy estruendosa ya sé que la Europa aprobado la candidatura de John José Manuel Campa pero creo que esto es importante aquí en España por patriotismo decimos no nombraron una Rato en el Fondo bonita

Voz 6 21:46 pero española peso en el FMI ahora Campa espacio

Voz 0587 21:50 eso él las cosas son un poco más matiza

Voz 1 21:54 ministra me parece un extraordinario candidato para presidir la la Autoridad Bancaria Europea y la verdad es que desde las instituciones españolas hemos apoyado su candidatura sin ningún tipo de duda porque la verdad a mi me cuesta mucho asociar el nombre de José Manuel Campa con la palabra lo visto

Voz 1727 22:11 sí

Voz 1 22:11 este es un señor que tiene una trayectoria profesional absolutamente respetable muy respetado en el mundo académico fue secretario de Estado de Economía en años muy duros en la última época ha trabajado en distintas funciones en una institución financiera lo cual leerá un activo especial puesto que entiende de lo que habla ya ha estado en el de otro lado yo no creo que esto suponga ningún tipo de problema o detrimento de su independencia si hubiera algún conflicto de interés lo gestionará adecuadamente y me parece que es un activo no para España es un activo para toda Europa que una persona de la valía de José Manuel Campa es de presidente de una institución tan importante para todos