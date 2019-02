María Sánchez: "El estigma sigue presente en la gente de campo"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 4 00:14 Miren al frente a su izquierda a la derecha todo eso que ven antes era campo

Voz 1995 00:26 el campo es lo digo alguno de ustedes es millennials dicen pues en lugar del que viene casi toda nuestra comida también ese lugar al que soñamos con irnos para desconectar como sin el campo no miran decimos cosas como eres más del campo que las amapolas y no lo decimos con bueno Nos gusta las del campo de cómo nuestra manera de hablar del campo afecta a las personas que viven en el campo los pueblos mundo rural por eso hemos invitado a María Sánchez muy buenos días María baila día María que muchos de ustedes conocen en las redes sociales como cronista es veterinario ahí la mi un poco

Voz 6 01:04 me Coromines Surfing bicho que uno grupos favoritos

Voz 1995 01:07 pues no no me parece bien las dos cosas bueno es veterinaria de campo se ocupa concretamente de cabras de la raza florida visita rebaños conduciendo por el campo por toda España también es escritora acaba de publicar tierra de mujeres uno de los libros más esperados era de la temporada existe María tú que conoces bien estoy todavía la la mancha de ser de puede cuando uno desde pueblo paleto bruto Cate existe eso todavía

Voz 6 01:31 sí existe aunque ya la gente del medio rural se reivindica hay habla y no se les avergüenza de de los medios no siguen poniendo esa mancha no más pienso en titulares que salieron el año pasado de un pueblo que le habían dado el título a más bonito de España salió un titular en medio que decía que él los habitantes del pueblo pedían que les retiraban el título o iba a morir gente sábado cuando la ese titular piensa que va a salir la gente con rifles con palos básicamente lo que pedían es que no tenían una carretera para llegar a ese pueblo temían de que los turistas llegando al pueblo tuviera un accidente a un accidente incluirá una desgracia no también con el crimen machista que pasó en Zamora que se pensaba que era el pastor Un gran medio llamó al pastor bruto y hombre de campo ignorante su sigue pasando en España a la hora de referirnos cuando hablamos de del medio rural

Voz 1995 02:25 sí afecta a más de fondo no solamente es una anécdota sino que afecta a la forma en la que nos dirigimos y hablamos de ellos

Voz 6 02:31 claro porque pasamos del extremo de la cabaña de baldeo el descanso la nostalgia el idilio el fin de semana no es no me veo como decimos no va muy Almonte y no me va a conocer nadie bueno pues es que hay gente que vive en el monte y hay gente que también necesita Internet necesita tener una carretera o el extremo todo contrario no que se lo siguen marcando en esa postal de los Santos Inocentes cuando hacemos referencia a Puerto Hurraco bueno esa mancha no es estima que sigue tan presente cuando hablamos de de la gente del K

Voz 1995 03:04 entre los libros que se van a publicar este año los que en el tuyo por supuesto es uno de los más esperados preguntamos muchas referencia estamos cambiando algo en fin porque hay muchas referencias a ese mundo rural a este campo que empiezan a cambiar esa imagen que tenemos todavía en nuestra conciencia colectiva está cambiando creo que algo que se está moviendo

Voz 6 03:25 yo creo que sí y creo que va a ir a más porque en el momento en el que estamos viviendo que no estamos preocupando mucho ya por lo que comemos por el sistema de vida que estamos llevando las grandes ciudades

Voz 1995 03:35 por la lluvia fíjate dónde están la contaminación

Voz 6 03:37 cambio climático estos ritmos de vida de inmediatez osea donde nos venden que comer un sándwich al lado trabajando el ordenador lo moderno pues yo creo que estamos empezando a mirar de dónde venimos no y a mirar a nuestros márgenes

Voz 1995 03:53 bueno a su movimiento ya hay un grupo de ensayistas novelistas poetas escritores que escriben sobre por y para el el ha encontrado muchas extranjeros

Voz 7 04:03 qué tal muy buenos y sé de dónde viene

Voz 8 04:06 yo soy del del campo otro campo otro el campo más una isla de pescadores de campo Itu sabe que debe este refrán te pueden sacaron del campo

Voz 4 04:17 sacar el campo del chaval o algo así

Voz 6 04:21 totalmente es que lo llevas dentro no es para mí que cuando digo que mi narrativa invisibles que Mi vida no no podría escribir de otra forma y posiblemente sin el campo y sin mi día a día como veterinaria de campo este libro no no existirían

Voz 8 04:36 esto es muy interesante porque yo creo que yo tengo teorías a lo mejor no podemos habla de esto en la entrevista que poco a poco van a volver a esta la sociedad porque todos no podemos dar viviendo mal en las ciudades

Voz 1995 04:49 bueno suele también hay polémica porque lo dice señalan que dónde estaban los mejores índices de calidad de vida en Madrid en Barcelona pero de eso vamos a hablar de libro que María Sánchez tierra de mujeres una mirada íntima y familiar al mundo rural está cambiando algo el cine por ejemplo el cine ya no los ofrece esa visión de la que tú a las once segundo sino que por ejemplo una película el dos mil dieciséis reciente

Voz 9 05:08 el olivo lo mejor lo plantaron dice no romanos porque este verbo tiene al menos dos mil años

Voz 1995 05:17 también de un mundo que desaparece pero al mismo tiempo resurge son historias de pérdidas historias nostálgicas como este documental El cielo gira de Mercedes Álvarez

Voz 10 05:26 estaba esa niña que no sabía al que no sabía reírse le pusieron un juego de gol de China de Capel

Voz 7 05:34 es sin duda excusa de todo esto es el libro de María

Voz 1995 05:37 tierra de mujeres ahora hablamos a tierra de mujeres y saludamos también a Rosa Márquez buenos días

Voz 1995 05:50 aquellas y aquellos que trabajaron la tierra nunca fueron reconocidos para ellos escribo dice María muy solemne María

Voz 9 05:59 la dedicatoria quebró

Voz 1995 06:01 los que más interés esta suscitando en dos mundos dos mundos que muchas veces se ven como compartimentos estancos

Voz 7 06:07 el mundo rural

Voz 1995 06:09 mundo cultural nos equivocamos pensando que hay un mundo cultural y mundo rural no hay muchos mundo rurales hay muchos mundos culturales María Sánchez es veterinaria de campo es escritora y está situada en el cruce porque es extraño eso sí entre esos mundos unos días en nuevo María

Voz 7 06:26 tu abuelo que era Itu padre también de peinarse dinastía es una tradición familiar aparte ganaderos de la Sierra Norte Sevilla tu abuela que era mi abuela ama de casa y tu madre quiera ama de casa

Voz 1995 06:43 Valle también es otra traición familiar lo estudias decidió no seguir esa otra tradición Familia

Voz 6 06:48 claro no era seguir sino cuando yo era pequeña lo referente eran ello y la mujer de mi casa era la gran desconocida que no sólo eran amas de casa porque mi abuela materna lleva un huerto llevaba el cuarto mejor que muchos cuartos que lo llevó a al hombre de hecho le tenían bastante envidia el huerto de mi abuela mi madre cogió aceituna Mi abuela tiene todos esos conocimientos de saber preparar la comida de ya no sólo de limpiar y tareas domésticas como tal de casa sino de aprovechar su entorno y su medio y todos los productos del huerto no es doloroso ver que que ella sola invisibles que siempre han sido Tour el tu referente lo hombres de la casa

Voz 1995 07:29 con eso hay cierta polémica con la convocatoria de huelga el del ocho de marzo la próxima semana porque las mujeres ese campo dice oiga que yo tengo que salir a trabajar tengo la opción de de de poder hacer esa esa huelga o no al menos de la forma en la que está planteada

Voz 11 07:42 claro no se puede hacer igualmente porque pienso por ejemplo las Pastora no su rebaño tienen que salir a comer y si están ahora estamos en época de paridad era quién va a cuidar a esos cabrito esos Cordero no ahí si es verdad que sería interesante que que yo dijera

Voz 7 07:59 nos encargamos nosotros de hecho en

Voz 1995 08:02 el feminismo de María es experto en la universidad cuando descubre que a la ganadería la silvicultura y la pesca sólo se dedicaban según las cifras oficiales en el año dos mil trece un dos coma dos por ciento del total de las mujeres socialmente ocupadas en la España rural que hizo que hizo sospechar en ese dato que viste que estaba incorrecto

Voz 6 08:21 pues mira fue la brutalidad del choque de lo que yo veía a mi día a día en el campo como veterinaria ahí bueno cuando me muevo en el campo con los datos oficiales no también esa época en la que me doy cuenta que los escritores que me gustan los poetas son todo hombre lo ecologista Lo científico Lo veterinario veo que la mayoría el noventa por ciento de los puestos de mi facultad son hombre digo bueno y no hay mujeres veterinaria sale no hay mujeres científica no hay mujeres que este luchando porque con lo que el ecologismo en la conservación y en ese hecho que es cuando me empiezo ya a plantear esa cuestión Ari y siempre lo digo no como el feminismo como esa mano esta ahogando y llega ahí te también te quita la venda no

Voz 1995 09:02 ha dicho que tus abuelos la ganadería pero concretamente era extensiva podrías explicarnos porque es tan importante la ganadería extensiva

Voz 6 09:10 es muy importante saber lo que la ganadería extensiva hay diferenciarla extensiva pues de la intensiva perdona pues la ganadería extensiva para mí es el equilibrio perfecto entre el territorio la persona y el animal la ganadería intensiva ese vínculo se rompe cuando hablamos de macro granja está todo informatizado no hay una relación con el medio la ganadería extensiva aprovecha su territorio la ganadera extensiva se hace con raza autóctona que por cierto en España el ochenta y tres por ciento está en peligro de extinción

Voz 1995 09:39 cinta hay tres ese patrimonio cultura de todo

Voz 6 09:42 porque son animales que están adaptado a su territorio a su medio y todo eso conlleva una cultura Illano sólo cultura de insisto los parques naturales España no están ahí porque aparecieron hundía esto hay por esa labor de esos pastores y esos gana Isa ganadería extensiva con su rebaño que hicieron esa Cañada esa vereda hicieron lo que ver por ejemplo hoy todos los parques naturales de España cuando vaya a Chiara a Huesca por ejemplo aquí hay porque ha habido vacas pastando ahí en esos Prado sino no habría pistas de esquí no sea

Voz 1995 10:17 hay no te abren las carnes cuando te cuenta que no tenemos ni idea claro

Voz 6 10:23 yo por ejemplo me pasa incluso con mi alumno de veterinaria porque yo trabajo en la universidad tenemos la asociación vienen mucho tenemos un convenio con la Universidad ahí pueden salir hace practican no iba a mi me gusta mucho siempre cuando voy conduciendo pues preguntarle a ellos y saben lo está cultos esta cultivando se sepa sepas a un pájaro no incluso la raza de vaca digo bueno sabéis qué raza esa no lo saben y se supone que son gente que está estudiando Veterinaria lo pregunto

Voz 1995 10:51 vamos a preguntas nosotros el noventa no sé es muy difícil

Voz 6 10:58 pienso que una raza de cabra de España

Voz 1995 11:01 la tuya que he leído antes ese donde no sabemos nada es que no tenemos ni idea nos pasamos el día preocupados aquí leyendo historias que sí que son relevantes seguro pero en el fondo qué hay más importante que nuestra relación con con el entorno Icon el lenguaje porque haces una cosa media bueno porque Mariano para viene el libro tiene las mujeres híper tiene un proyecto Se llama al Macía Almáciga que es un vivero de palabras rurales para rescatar las el olvido tenemos un patrimonio qué es el vocabulario también en fin tuvieras recupera recuperar para horas como pintor

Voz 6 11:36 sí

Voz 1995 11:37 sea lo que sea por esto preguntas en la usó tiene también aquel día

Voz 7 11:43 no eso sí Parra sí

Voz 1995 11:47 anotase siempre siento que ya bastante tiene con lo que tiene botijo PIB People

Voz 7 11:52 el Gara Buyo que es el Granollers

Voz 6 11:56 Sabine del del gallego un ramo pollo el empleo una de mi palabra favorita porque es la primera hierba que nace en otoño cuando cae la lluvia Jabbar Villa es una banda de Pajarito pero más pequeño que pesaba pequeñitos

Voz 7 12:14 no es una bandada de pájaros y es un

Voz 1995 12:17 la ardilla mire esto cuando cuando hagan hace una conferencia de prensa pequeña que no va mucha gente decir un pardillo convocado por Pablo Casado en fin María hay hay un estudio yo te quiero ponerlo encima porque hablamos de tuvo defiendes mundo mundo que a veces parece estar habitado por ciudadanos de segunda que tienen otros pagando lo mismo tienen otras tienen otros recursos puerto

Voz 6 12:41 sí

Voz 1995 12:41 la la salida para ellos es distinta a los accesos el transporte la movilidad Prieto un estudio de la Fundación BBVA de el año pasado que concluye que donde mejor calidad de vida hay es en Madrid en Barcelona Ike esa es la razón de que el campo esté agonizando por el para muchos de forma científica y notablemente contrastado la calidad de vida está en las grandes ciudades las rentas de los habitantes de las ciudades multiplican por cien de las zonas rurales a formación universitaria desde es el de la Universidad de Valencia investiga el fenómeno el despoblamiento

Voz 7 13:16 decía esto Si la juventud

Voz 12 13:18 se trasladó a vivir una gran ciudad pues es porque le ofrece una alternativa mejor que la que encuentra en el medio rural que una parte del medio rural vivirá en el futuro pero vivirá por las demandas de la población urbana demandas de naturaleza demandas de turismo demanda de productos naturales con denominación de origen es decir este tipo de cosas mantendrán población en algunas áreas pero en otras será muy difícil aunque pongamos la mejor voluntad posible el evitar que continúe ese despoblamiento

Voz 4 13:52 a María negando con la cabeza Hacienda no

Voz 6 13:55 claro porque luego llega el verano nos preocupamos por los incendios forestales y encima con la que tenemos con el cambio climático y que se va a la ciudades porque siempre no han vendido que el que se tenía que ir el que valía se tenía que eso para empezar porque esto no del de la noche al día esto viene de un estima desde hace muchísimo años

Voz 7 14:15 sí

Voz 6 14:16 Mi abuelo en los años de la dictadura franquista le llegó un manual que si quería modernizar su campo tenía que arrancar encina y alcornoque de doscientos trescientos como que el campo no hecho no servía y que la gente que en el campo que aunque no fuera la universidad estudiará también tenía una cultura sabe hacer las cosa no sé si es estudio tiene en cuenta la contaminación o los sueldos precarios o los ritmos de vida de la inmediata

Voz 1995 14:40 animo que hay una parte luego discutimos si no parte en la que tienen mucha razón Si esa unos a comimos nosotros cuando dices que los medios hacemos una especie de periodismo sepulturero contamos todo el rato una versión siempre negativa siempre además muy con mucho prejuicio sobre la gente que no vive el ya no digo en el campo que no vive la gran ciudad ya no es solo ante Viera en medio rural es muy amplio hay grandes ciudades que están en lo que nosotros desde aquí vamos con un gran Insa tienes razón somos un poco sepulturero de la información

Voz 6 15:13 claro ya no sólo son al medio rural es muy diverso porque incluso entre ciudad y campo esa zona que ya se mezcla lo urbano con lo rural es que hay mucho relato y mucha historia hay mucha vida diferentes no yo para empezar y vuelvo un poco a lo anterior hoy en día el el café que te estás tomando la leche sea creo que necesita el medio rural no para tomar café o cuando vas a comer o cuando vas a cenar tomate de los claro si queremos para si queremos convertir el medio rural en una fábrica eliminar de raíz esa relación tan bonita tan importante de la persona con el territorio con el animal

Voz 7 15:52 pues yo creo que estaba muy equivocado

Voz 1995 15:54 María hecho un libro oportuno necesario hermoso porque estamos en qué pasa María estamos también todo se aquí rurales y ser vanos hasta las narices de que nos regaña porque todo el mundo regaña todo todo el mundo regañan tú has hecho libro que no consiste en regañar a nadie que poder días sino y esto es bonito esto está bien este es mi trabajo cuántos kilómetros hace esto al año

Voz 6 16:18 me ha no lo cuento pero sí sé que el año pasado pude ir y volver siete veces a la luna porque del cómputo en diciembre tanto en suelo sí date cuenta que por ejemplo la semana que viene me voy de miércoles a Viena a La Rioja me pasaré a la vuelta por Toledo a la siguiente me voy a ir a Zaragoza la feria ganadera subiré con la furgoneta tengo ganadero también en Portugal

Voz 7 16:41 sí sí a mí bueno te veces ir y volver sí

Voz 6 16:45 salieron una barbaridad bueno date cuenta con una semana me puedo hacer mil perfectamente una semana mi sí mínimo trece claro escuché muchísimo la radio va a ser la SER también si eso te gusta mucho peligro

Voz 7 17:03 en fin esperamos hacerte compañía Vidarte información

Voz 1995 17:07 de la misma forma en la que tú has puesto delante de nuestros ojos una realidad hermosa irreal tierra de mujeres y es un relato muy íntimo y familiar de una tradición eh bueno estos abuelos no viajaban tanto que citó buenos días

Voz 6 17:21 bueno mi abuelo o el veterinario fue de los primeros que fue a Canadá y se trajo vaca Friso nada en avión a que viene de ahí un poco hiriendo avión si mi padre mucho mucho tener carece de América también se puede viniendo con proyectos de cooperación con el tema

Voz 1995 17:39 un día por favor te invitamos y nos cuentas cómo lo traía de Azuaga María Sánchez María de mujeres

Voz 4 17:47 de verdad que es un placer con mucho gusto

