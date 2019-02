Vayas Donde Vayas | Irene: turismo sostenible desde Timor Oriental

Voz 1491 00:00 son las cinco y veintidós las cuatro veintidós en Canarias

Voz 2 00:15 hola me llamo Eide me tengo veinticinco años y medio oriental la sí que es un enclave del país que se encuentra rodeado por Indonesia en otra parte de la isla

Voz 1491 00:30 hablábamos los pies las vayas donde vayas hemos llevado hoy muy lejos de la mano de nuestra protagonista Irene amanece hemos casi casi en las antípodas en Timor Oriental Marina Heredia buenos días es día es qué tal pues efectivamente nos vamos a Timor Oriental a lo mejor muchos oyentes no saben dónde está es una pequeñita isla eh al norte de Australia pegadito a Indonesia que fue durante muchos años una colonia portuguesa y luego Indonesia hasta el año dos mil dos no fue totalmente independiente como país yo no sé pero que ahora allí una chica de Zaragoza

Voz 5 01:03 cine porque está estudiando un máster en desarrollo y cooperación internacional en España y en el máster teníamos que realizar prácticas obligatorias en un país extranjero entonces finalmente yo acabe viniendo Timor para colaborar con un proyecto de turismo comunitario in lo que iban a ser en principio cinco meses se acabó alargando porque me ofrecieron la oportunidad de quedarme

Voz 6 01:24 ya ha cumplido más de un año y medio aquí en el país esto está siendo mi primera experiencia laboral real aunque es cierto que sí que había vivido fuera de España una temporada nunca había salido de Europa entonces recuerdo como la llegada al aeropuerto de Billy fue bastante impactante porque aunque antes de venir sí que me había informado y había leído cosas sobre Timor pues al final cuando llegas aquí ves que es una cultura totalmente diferente un estilo de vida también diferente al que conocemos entonces sí que me acuerdo que los primeras las primeras semanas en el país fueron bastante chocantes el enclave cada vez está más conectado con el resto del país sigue un poco aislado es una zona muy rural en la que viven de la agricultura y la pesca mayormente entonces esa diferencia cultural se hizo todavía más grande estrenó

Voz 1491 02:09 Arce en la vida laboral ya un shock estrenarse en la vida laboral en Timor Oriental en un ambiente totalmente rural ya tiene que ser algo bueno absolutamente especial chocante bueno un año y medio lleva ya o sea que entendemos que al final le gustó duró un año y medio lleva Irene en un país que prácticamente es un desconocido para la mayoría de españoles yo diría está prácticamente además lo más alejado de España que se puede estar toda una experiencia

Voz 0497 02:39 sí a mí me llamo me llama mucho la atención lo que dice del del contraste porque claro tú llegas a un sitio que parece que debe estar poco desarrollado pero es que encima una zona rural no debe ser como una zona rural de España debe ser aquí en las zonas rurales son vamos por excelencia no hay ni tijeras

Voz 1491 02:54 pero vienen claramente se vio atraída por la experiencia de lo que significaba todo ese proyecto del del turismo ecológico que nos explicaba y eso es lo que van

Voz 6 03:04 pero lo que más me gusta de mi vida aquí es el haber tenido la posibilidad de conocer y vivir una cultura tan diferente a la mía sobre todo en el trabajo el el tener el privilegio de poder y las zonas rurales desconocidas y pasar tiempo con con su población local me ha hecho aprender muchísimo y creo que es un privilegio que de otra forma no podría tenerlo ni siquiera viajando entonces creo que lo mejor lo mejor que saco de esta experiencia es la gente compartir momentos con la gente creo que lo mejor de Timor y en concreto que es lo que más conozco es su gente es una población muy muy honesta muy acogedora eh siempre te van a abrir las puertas de su casa y sobre todo si tu demuestra es que que te interesa conocer su cultura y sus costumbres ellos van a estar encantados demostrarlo aparte es de momento te van a invitar a todos esos ceremonias de todos sus eventos culturales y tradicionales

Voz 1491 04:12 pues ha demostrado más de Timor Oriental que es un país acogedor para los grandes de tan lejos

Voz 8 04:17 a mí también me gusta mucho lo que dice de de la gente porque al final puede estar en París en Timor al Gordo del Júcar que lo importante es que por la tarde con gente por la mañana con gente con la que está a gusto no sentirte pues acogía

Voz 1491 04:30 ya no a tantos a tantos claro me para su familia pues no se os podréis imaginar todas las cosas

Voz 6 04:36 qué echa de menos no vamos a escuchar a veces ya hace un poco difícil estar aquí porque sientes que estás muy lejos de casa y al final son ocho horas de diferencia pero bueno también te acabas acostumbrando entonces si tuviese que decir algo que echaba de menos a parte a mi familia a mis amigos sería por supuesto la confiesan porque donde yo vivo hay muchos alimentos que existen muchos alimentos que yo que yo comía en España aquí no puedo comer los porque no los hay

Voz 9 05:02 luego igual también diría a nivel

Voz 6 05:04 de infraestructuras hay bastante carencia entonces hay comodidades que aquí no tienes

Voz 9 05:09 hay y sobre todo también a nivel

Voz 6 05:12 de ocio porque donde yo vivo es una zona muy rural entonces ahora a la hora de hacer planes después del trabajo esta un poco limitado

Voz 1491 05:23 bueno él un clásico de vayas donde vayas familia amigos y comida pero yo diría que el caso Irene es especial porque no es que eche de menos algunos platos en concreto que se hace en España directamente hay alimentos que en Timor Oriental no se puede encontrarlo a los que no hay acceso

Voz 8 05:38 sí habla de comida que la podemos meter en el club de los que echan de menos la comida pero también el ocio en general el el concepto hostelería no el paquete completo incluso cuando pide la cuenta hay tardan entrar tela no

Voz 1491 05:49 sí es que que entonces no acabo de ser capaz de imaginarme donde está Irene claro porque querer ir a un bar no tenerlo quiere ir a un cine por supuesto no tenerlo creer compras in your y que no existan

Voz 8 06:01 a ver mirar Tinder y no tenerlo

Voz 1491 06:05 seguro que sí

Voz 8 06:07 puramente de Internet ahí porque gracias

Voz 1491 06:09 según se comunicó con nosotros así que Tinder tiene que haber también seguramente lo que pasa es que faltan otras como iba

Voz 6 06:16 si alguien viajar a Timor Oriental les recomendaría por supuesto que visitará a ver si eh aunque Timor tiene otros sitios más turísticos pero creo que la región de Cusí tiene muchísimo para ofrecer eh que seguro no se va a parecer a ningún sitio que hayan visitado antes eh a nivel de naturaleza Be Cool si tiene playa y montaña luego tiene una riqueza cultural enorme sí que es cierto que la persona que venga tendrá que tener claro qué tipo de turismo va a hacer que no va a tener las comunidades que igual tienen otros sitios pero yo creo que eso forma parte de la experiencia ahí al final hacer turismo es eso conocer realmente cómo es un sitio el vivirlo entonces animó a todo el mundo a que venía porque realmente merece la pena

Voz 1491 07:09 bueno pues un destino más para la lista de vayas donde vayas

Voz 11 07:13 eh yo creo que el más exótico que