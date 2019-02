Manu Carreño: "El nivel de este Clásico ha estado por debajo de los Barça-Madrid de los últimos años"

Voz 1375

00:39

la grada es que no no no apareció el Barça tenía un nivel de efectividad que no es normal tirar dos veces a puerta meter tres goles la leche o el toro el tercero lo metió Varane chapeau para Luis Suárez que para eso estaba un nueve para eso está un nueve para tener dos meterlas lo mismo que para eso está un portero para tener dos encontrarlas que es lo que ha hecho Ter Stegen y Keylor Navas sin culparle de los de los goles podía haber hecho más pues a lo mejor podía ver Chema pero que tiran tres hice la cuelan ya esté Le tiran tres en las para Benzema tiene dos Si Vinicius otras cuatro y nos la meten y Luis Suárez tiene dos y las enchufa bueno ahí está el el ahí hay se deciden los partidos es que no hay otro sitio sobre todo cuando los equipos están en un momento de espesura como el que están ahora mismo porque este Madrid este Barça eh no se Valverde el sentido común y lo que queráis pero madre mía me parece Luis Enrique me parece Guardiola sea el Barça de Luis Enrique me parece el Barça de Guardiola es un Barça que sacar los partidos chapeau oye sigue al final en esto se trata de ganar pero no va el Barça es que no ha hecho ha hecho muy poco ha tenido una gran efectividad pero no me ha gustado el Barça ya ha ganado cero tres lo digo la noche que ganado cero tres ya al final gana el que la mete dentro de eso se trata pero no me no me gusta eh no me no me transmite sensación no es de buen jugo juego de dominio de partido al contrario la dominar el Madrid durante buena parte del partido sin embargo el dominado durante buena parte el partido ganó cero tres tendrá que reflexionar el Madrid que ha estado jugando bien sobre todo la primera parte me ha gustado Madrid la primera parte pero entre que Vinicius no no da el último pase no define tendrá que mejorar trabajar mucho en eso porque en velocidad desborde descaro en alegría en atrevimiento chapeau pero amigo eh el último centro el último tiro a puerta hay que saber eh afirmarlo y y me ha gustado en esos minutos pero sin emocionarme dan tampoco me parece de locos ni mucho menos pero está mejor que el Barça sin embargo pierde cero tres lo echan de la Copa repito nivel ramplón y luego os doy la palabra ya todos ten sí tengo una duda es ver cómo Solari llegado a este punto de la temporada va a afrontar el tramo decisivo de la misma teniendo en qué abonados por no decir otra cosa a gente como Isco que había visto el partido en su casa cenando en la grada viendo el parto ni Nine el banquillo gente como ahora Bale ya lo ha tenido que llamar dos otras veces llamando la atención para que viniera y entrar al partido porque estábamos hombre que Gareth Bale en Cabra Now con el entrenador Marcelo Asensio un Solari que ha tomado decisiones valientes y creo que justas pero ha decidido echarse en manos de refilón Lucas Vázquez Vinicius son decisiones valientes de Solari seguramente justas todas pero que yo ver si ahora es capaz de tirar estos le responden al entrenador en este tramo la temporada los Asensio Isco Bale Marcelo que están con el morro torcido con el gesto no sé qué que amén no le hablo que es también y me convoca me deja en el banquillo cuatro de los cracks del Real Madrid que se agarran a la Champions porque parece salvo milagro que es lo único que le queda otra vez un año más al Madrid en esta temporada he Romero Flaqué y empiece vosotros que habéis narrado el partido que