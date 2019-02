Luke Jang: "No podría cocinar sin ser feliz"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:05 con Toni Garrido diez y treinta y dos minutos una hora menos en Canarias con la excusa de esa cumbre en Hanoi me gustaba mucho lo dejan hoy por hoy Harald se vamos a ir a de esta cumbre Nos vamos a Hanoi allí nuestro corresponsal Fernando Valle nos va a contar la última hora del desacuerdo fina aprovechando digo esa excusa vamos a hablar con cocinero Corea se imaginan a un cocinero acampado en frente del Restaurante del mejor cocinero de todos los tiempos en busca de una oportunidad un hombre ha acampado hasta que no me de la oportunidad no me llevo de aquí pues eso es lo que hizo Luke Jan frente al bulle de Ferran Adrià y la cosa no le fue mal

Voz 1995 01:00 Bulli aprendí de fogones está ahora mismo calificado por todos los críticos como uno de los mayores hallazgos gastronómicos en los últimos tiempos que un restaurante que se llama asoma que está en el centro de la ciudad campo no sé muy bien porque si se porque que cocino muy bien la sociedad con la felicidad es decir Luke Jan para mucha gente es sinónimo de felicidad lo buenos días está feliz lo que sobre estas empresas

Voz 1995 01:35 cuando decides acampar frente al restaurante de Ferran Adrià hablabas español sabía algo aparte de que ese restaurante era el olimpo el nirvana de los sentidos tú conocías algo que este país

Voz 5 01:46 no yo yo iré a un bestseller era un estuve viajando mundo entera muy antes todo yo era de Giner de ese pequeñitos ese tiñe dieciséis años cuando llegaban de veinticuatro años teñía tunda que tiene fuera de Corea no como todos los niños no entonces el ha hecho una lista de enmedio de mundo mío de la propia propio lista el mundo entera esos doce en el mundo viajaba mundo entera tardando entera Jo

Voz 1995 02:18 este tu propia lista de

Voz 5 02:20 pero por restaurante pulso ante

Voz 1995 02:22 porque hay gente que luego no va a haber

Voz 4 02:25 no se de en París

Voz 1995 02:28 pero monumentos vamos a ver el Rocky Mountain en Estados Unidos a restaurantes

Voz 5 02:33 para visitar de comer entonces tenía mucho dinero porque lógico veinticuatro el año tiene mucho dinero estaba dinero para comer de quinientos seiscientos dólares por lastrar ante todo el ni hay montaña con montando campana

Voz 4 02:50 sí y entonces hablaremos pues bien haciendo camping cuando pasa París

Voz 1995 03:01 lo que sea tú ibas a comer con tres estrellas Michelin en París

Voz 4 03:05 lo hubiese el metro pero que cómo llega

Voz 1995 03:12 y cómo llegas dices bueno aquí me quedo acabó

Voz 5 03:15 lo primero era yo quiere comer de todo el mundo Pendón sabía famoso no sé qué tan famoso sentido de mayoría el estudiantes todo menos Willy podría conseguir el les selva esperando uno dos años uno dos semanas uno dos semana esperando en tocando sus puertas pues aussies tiene una cancelación de avisa a la ocho y nueve de la mañana siempre preguntando así conseller de desagrada porque sino no no puedes conseguir una reserva de tres es el Micheletti no pero no me tardaron cuatro días cinco días me sentía haciendo puedo Juan la selva no tiene sentido ni ni me abrió la puerta

Voz 4 03:56 para en principio tú imagínate diciendo oye que haya eh coreano en la puerta grande señor Pelegrí quiere comer aquí unos días y estuviste entonces pidiendo esa reserva

Voz 5 04:08 Príncipe me me tarda cinco días en me sentía a alguien no puedo comer de por lo menos que quería habla conocerá entonces cambié el plan te suelte así puedo entrar al lector El Bulli estuviera contraerán charlando con estoy hablando inglés había un un cocineros que otro decía España Ferrán verán pero no habla inglés entonces así sí estuve hablando de cómo quince minutos diez años Gerard es un típico persona que tiene tan energía te sientas en ellas se ve impresionó mucho impresiona mucho poquillo yo ya visto da mucho con ser muy importante mundo estuve hablando con mi eso eso he hablado con él da como se llama la gamberros Rosso ya hablaba mucho mucha gente pero me daba una energía tan fuerte Lutero es que en Corea que mundo y llegue en Corea pensé ahora que

Voz 4 05:11 ya hechas que parte ya consigues conocer a este dio de comer

Voz 5 05:17 no cogerle Early

Voz 6 05:19 documento que esto es un drama

Voz 1995 05:22 pero entonces no comes el poco después de dar la vuelta al mundo te vuelves a Corea

Voz 5 05:27 tengo que terminaría que día que llegue otro ven Mi casa pensando ahora que algo no ya o que yo quería viajando vamos a ir a un sitio que me impresionaba más te diría que no le hubiera sitio era fuera

Voz 1995 05:47 allí Corea dices que sí que lo que más me ha impresionado de voy a ir a trabajar proponerse dices tú claro porque luego hay que pedir que dejen trabajar ahí es un currículum

Voz 5 05:58 el club inglés porque no hablaba español esa época estaría a dos mil ocho volvía a Cala Montjoi tiraba la currículum en sobre grande en la entrada de empleado tiene usted pasa como cuatro cincuenta yo sabía que es donde vive en francés tiraba al o de de su casa así

Voz 4 06:22 así tiraba todo el día pero te podían haber detenido por pues lo veo

Voz 5 06:28 cabe bar entonces tiras he yo sé cómo funciona este es un concepto muy así si demuestra su sinceridad no a que se tarda en contestar pero tenías suerte que yo no sabía Horario de el Bulli porque estridentes a tirando como era como Pierre en pie por la mañana

Voz 6 06:54 me llamó un día a campaba la a mi campamento a Alá de esa playa

Voz 5 07:00 final de playa codicia llamamiento de la tu tienda de campaña es grande

Voz 4 07:06 de ahí hablado mucho coreano y otra vez bueno entonces cuánto

Voz 5 07:18 cuánto tarda en contestar del que el que cinco seis día es tirando un día vino otra que tirar esa época y ahora ya dueño de la disfruta con Orio Castro vino hay para entra pensaba vamos a la otra vez pero no era así para ahí entra y me daba pena

Voz 1995 07:43 Khedira chaquetilla en ese momento en ese momento él es el hombre más feliz del mundo desde ese momento hasta ahora tienen que entender que estamos dando con alguien y a todos nos cuesta mucho dar el paso a veces tomar decisiones Aline que dejó Corea sin haber español recordemos se apostó delante del mejor

Voz 4 08:05 el día hablaba catalán

Voz 1995 08:10 y que ha conseguido su sueño pero es que tu sueño tiene fondo todo lo que haces todos los días es haces feliz a la gente tú lo que quieres es hacer feliz a la gente come de Seles muy grande porque tiene que ser feliz de que se durante la o habla de comer entre cien que sentía la Celis

Voz 5 08:31 demandante de energía no estoy haciendo un chuletón hacia cliente final entonces eso es muy importante en banda Ny N D ya hay mociones a plato a quién creyente no ese es un paso importante tal por eso tengo que estar felices es muy importante también pienso leo

Voz 1995 08:51 mira daba estoy difícil todas la razones es imposible que si tú no estás abrir nunca puede puede ocurrir y que tal como cuando tú claro perdón es que últimamente pienso en tus padres a tu familia dices que no que el niño que sido ya

Voz 6 09:08 mi madre no no lloraba Lugo

Voz 5 09:11 otro día me dedico ello haré en atrás pensaba en nunca o puedo Bellamy

Voz 4 09:17 que mi madre allí donde voy yo me voy

Voz 5 09:20 España no me voy a otro sitio

Voz 1995 09:24 tiene un restaurante además tú da de comer lo que tú quieres no hay no hay un menú circo estaciones sentido de punto es

Voz 5 09:33 es menos ahí tenemos dos locales en mismo un loca tenemos para dos concepto arriba te hacemos un tapas

Voz 6 09:40 coreana sentí de de la comida a que comía en casa invertimos una manera de cómo etapa o un

Voz 5 09:49 daño puede entender ese es una pasar iba a vasco de esa electoralmente abajo tenemos otro salón es salón privado sentir de Francia sólo con la selva no puede entrar es en lo que y pidas por la mañana a las ocho de la mañana si viene un chico así ya veremos

Voz 4 10:08 como como que ya veremos sale a el capitalismo ha entrado en la vida

Voz 1995 10:18 sí paga y tienen una una reserva permite un segundo lo que es un placer hablar contigo porque insiste es alguien que ha decidido que su vida va a ser hacer feliz a otras personas no sé si es exactamente el mismo planteamiento que que llevó a la cumbre aquellos aún Donald Trump nos vamos hasta Hanói porque nos interesa en todo eh al final no ha habido acuerdo y sean medio pelea de Nos interesa saber qué han comido Donald Trump inglés en un en esa cumbre en directo desde Hanoi Fernando Bayo muy buenos días

Voz 7 10:48 muy buenos días Tony qué tal cómo estáis buenas tardes aquí donde ya son las cuatro y cuarenta y tres minutos de la tarde

Voz 4 10:54 vale lo relevante

Voz 1995 10:55 no ha habido acuerdo parece que la cumbre se ha suspendido a mitad nos han puesto de acuerdo

Voz 7 11:01 efectivamente no se han puesto de acuerdo no habido concesiones suficientes por parte de Corea del Norte

Voz 4 11:06 justificase en la retirada total de sanciones

Voz 7 11:09 lo que buscaba Quiñón un hilo que no le ha dado Donald Trump aunque hay que decir hablando de comida que Donald Trump pues se ha marcado un gesto que aquí en Asia nos lo podrá decir seguramente vuestro invitado se ve muy mal que es dejar la mesa servida al comensal que te va a acompañar en la estacada digamos marcharte por las bravas de la comida sin sin dar prácticamente explicaciones es lo que básica

Voz 4 11:33 no quiso Fernando aquí aquí también se ve mal Fernando es sí pero no

Voz 7 11:37 en Asia Nos no podrá decir seguramente vuestro invitado es eh un desplante como pocos se pueden hacer en dejar a alguien sentado a la mesa esperando a que vaya sino aparezca So Ho marcharte de la comida sin que sea servida tengo entendido que es una de las formas más claras de demostrar el desprecio hacia alguien

Voz 4 11:57 lo que está se lo dice que bueno bonito no sabemos qué han comido estos días estamos alto con alguien que ha decidido dedicarse la Felicia que han comido para ser feliz estaba estaba dando una envidia de verdad

Voz 7 12:08 porque Loop tengo muchas ganas además de conocer tu restaurante en Madrid pero realmente la en la historia que tienes es maravillosa pues mira Toni te cuento que estos días Trump no ha podido disfrutar de su menú favorito es decir no le ha dado tiempo a parar en el McDonald's que hay cerca del hotel porque ha tenido que disfrutar de un almuerzo o asiático una gastronomía vietnamita la que le ofrecieron ayer en el almuerzo con el primer ministro de este país y anoche es una cena en el Hotel Metropole en la que compartió mesa con el presidente de Corea del Norte con Kim Jong un hijo en el que tocaron un menú de cuatro o cuatro platos no sé si nuestro invitado nos puedes decir si alguno de ellos yo creo que hay uno que al menos

Voz 8 12:49 sí tiene toques de Corea un cóctel de Gan

Voz 4 12:54 el de esto se vaya lo que dicen eso es boda español años ochenta has Salsa Rosa Peña que más

Voz 7 13:08 bueno en este caso han dicho que era con salsa de mil islas pero vete tú a saber qué es eso luego también un solomillo con Kinsey de pera con pera fermentado que eso no sé si en Corea del Sur también sea cual Kinsey con pera yo sí lo he visto hacer con Kohl en Corea del Norte e también Volcán de chocolate caliente con arándanos y helado de vainilla es decir un postre bastante al uso

Voz 8 13:30 y por último un ponche de caqui seco con miel

Voz 7 13:35 eso sí que no lo probado yo pero seguramente ayer más de un sorbo le debieron de pegar porque salieron muy contentos de la cumbre pero hoy se han despertado diciendo que no estaba tan clara la relación puerto

Voz 5 13:44 se dedica Kiko mil look si hay con queda que creo que lleva cancelar bastante cara es muy corear puede ser entonces yo tengo claro

Voz 1995 13:58 Fernando sabemos si Donald Trump abandonó ya Hanoi yo sigue ahí

Voz 7 14:03 pues mira no te puedo precisar si ya ha despegado el Air Force One porque sí que sé que cuando hemos estado en la rueda de prensa el ya terminado Se ha marchado decía llamaré a mis homólogos de Japón y de Corea del Sur abordo del avión pero no ha especificado si se marchaba directamente en ese momento para el aeropuerto sí sí quedaría a almorzar algo porque no había almorzado cuando ha terminado la rueda de prensa sí que me imagino que querría tomar un bocado aunque fuera para poder un tentempié no antes de abordar el largo vuelo de vuelta hasta Washington así que el presidente estadounidense debe estar si no despegando a esta hora habrá despegado hace pocos minutos rumbo a la capital estadounidense

Voz 4 14:38 Fernando Bayo enviado especial de Prisa Radio Hanoi muchísimas gracias Fernando

Voz 7 14:44 bueno por aquí continuaremos comiendo sándwiches y bocadillos de de centro de prensa lamentablemente no disfrutando tanto de la gastronomía vietnamita pero esta noche te aseguro Tommy compañeros que me voy a pegar un hacer

Voz 4 14:56 cuando vengas por Madrid tienes una a una cita bastante un abrazo

Voz 1995 15:03 Nuestras gastronomía es muy rápidamente cinturas coreano hoy parece pareciera que no tenemos mucho en común pero cuando presentamos en la en la en una mesa los coreanos y los españoles somos parecidos

Voz 5 15:15 aquí yo una cosa que siempre me siento se parece sentido de las culturalmente la central la mesa junto no mucho que compartir la mesa hay hay país no le gusta compartir en la mesa le gusta intimidad la española le gusta compartir la mesa ese punto me gusta mucho ese punto porque coreanos somos muy compartir la mesa le gusta mucho es más a compartir la comida es a punto Chile todo el centro chuletón se comparten la hacia un quiso cambiar

Voz 4 15:54 díganme por eso te digo que estoy ya tengo hambre esa delgada y chuletón está ahora

Voz 1995 16:06 Luc nos parece que es una historia fabulosa alguien que quiere hacer feliz a la gente el Jan tiene un restaurante Se llama asoma que significa asoma

Voz 6 16:16 en coreano Soma eso es palabra pequeñito o pequeñita más es en palabras mágico mágica que crece la hay un un look un lugar o Algo pequeñito mal pero mágico

Voz 1995 16:30 Sergio lupa mal vamos oye nosotros a tu restaurante hará que sepan se siente cuando alguien acampa tu puerta Jean encantada con cierto placer

