Jean Reno: "La película ya es del pueblo"

cinco minutos una hora menos de Canarias muy buenos días buenos días en primer lugar le ruego acepte ya mis culpas en no hablo en nombre del país entero acepte ya nuestras favor

Voz 3 00:25 por qué

Voz 1995 00:26 su primera película en en castellano completamente había tenido antes incluso con el director va usted y coincide con Arturo Valls con Quique San Francisco y con hobby que la misma película

Voz 3 00:40 perdón

Voz 1995 00:43 la mala suelten la buena buenos esa cantidad de que que buena suerte que tuve cuando tuve mala suerte

Voz 3 00:48 eso eso es así

Voz 1995 00:51 Jobbik que UQS querían muy buenos días

Voz 4 00:54 de dónde y cómo estás yo espero que sí

Voz 1995 00:57 sobre todos vosotros también la audiencia que esté expresamente todos los programas y todos los espacios dónde vais a estar en estos días este es el único donde nuestros apellidos van a ser pronunciados correctamente

Voz 3 01:07 si hoy o y que hobbits muere

Voz 5 01:11 ahora bonito a nivel no se mire como se está muy corta

Voz 4 01:19 cómo estás jodido pues muy bien muy contento de de promover la película empezamos el lunes ya pues tenemos el preestreno en los tienes la paz si llevamos en la película vuele a ver que a ver qué pasa

Voz 1995 01:34 el es un interesante durante un tiempo compartir emociones baje en este caso además en el desierto enseguida les contamos tiene que ser muy emocionante muy vivido muy de desaparecer unos meses después os vais a encontrar ya en otras circunstancias bien vestidos en hoteles lleváis a su dejó como muy emocional como picos de sierra no ahora muy emocionante ahora no hacemos nada ahora muy emocionante ahora pasamos al letargo

Voz 3 02:03 qué qué cosa porque tiene un tú tienes mucha Ronson ese es una parte difícil emocional del el oficio ese porque te puedes enamorar con personas porque son personas de caída pueden ser también técnicos llevan han iban eso es difícil así que solo y que entre de nuevo ayer y para mí era como hoy esa vivo está todavía no es una cosa difícil para nosotros de separarse personas bueno para todos

Voz 6 02:43 mundo pienso yo pero nosotros no es un ritmo y no

Voz 3 02:48 siempre no viene de ahí otro intenso ya que hablan mejor no habla muy

Voz 1995 02:56 bien ya no es seguramente el actor francés con más proyección el planeta ha trabajado con los mejores a ambos lados del Atlántico empiezo por los me empiezo enumerando la lista hobbit que querían muchas gracias

Voz 5 03:10 sea que Howard

Voz 1995 03:12 muy bien Jaime Brian de Palma con un Oller ahora con uno grande de los maestros Gerardo Olivares es una película que se estrena este viernes

Voz 3 03:20 ahí hay uno que oferta quién Javivi Javier Bardem en la ciudad de Santa Se me olvidó es verdad no me sabía que es en es un momento muy una cosa increíble Javier

Voz 1995 03:34 mira aquí en España no lo no sé si lo tres no no sé si lo consideramos esa forma a vosotros os conocéis y es un tipo grande expresamente lo más grande que yo no sé si en España somos muy justos con

Voz 4 03:46 pero eso eso no deja de que no seamos justos no deja de ser que él sea dura aquí no se tiene a sí pero eso es

Voz 5 03:58 tuviese está viviendo un libro de filosofía se tiene un corazón de verdad teatro bueno estrena este viernes

Voz 7 04:09 el comienza aquí fue una aventura extraordinaria de unos hombres solitarios contra el poder de la naturaleza esto es un viaje de ida Karadzic el regreso un viaje descarta que cortas está sobre cuatro cuadros

Voz 1995 04:38 claro ahora exceso durante estos días damos delegó final porque ahora mismo tiene esa gran fortuna de olvidar lo que pasó durante el rodaje y ahora volvéis a volvéis a verbo porque ya sé lo que hicisteis si ahora podéis escucharos esas fantásticos como visitarse a uno mismo tiempo después esas maravillas

Voz 3 04:54 sí pero te tienes que quitar porque esa película se fue en la película del pueblo hoy no es nuestra ya se fue hay vuela

Voz 4 05:02 hoy vuela ya lo que pasa tanto tiempo entre que haces una peli empiezan los Yanke verdad es que te sirven de calentamiento volvió a aparecer para empezar a contestar dice estoy aquí estaba aquí

Voz 1995 05:16 que están ellos

Voz 4 05:19 a ver si voy a meter el Cueza pijo Beach

Voz 1995 05:21 la película cuatro latas que es un coche mítico en su coche francés Renaud cuatro es mítico todo el mundo sabe lo que saber es que son millennials y no sabe lo que es la cuatro latas no merecen saberlo Amparo usando personas cuando estaba coche miraba hacia vaya bola estoy con Jean Reno vaya abuela que había dicho yo viene inhibirá para estar sentado la de Jean René haciendo una una peli lo pensaste

Voz 4 05:48 hombre no me llama Olivares ya sabes cómo es Olivares lo que es el anormal este de Granada que lo dice que la dirige películas documentales El a inmediatamente Time que estás libre a partir de abril digo bueno tengo teatro pero es que tengo una peli Patty con Jean Reno como tal y luego ya ahora tienes al lado cuatro latas estuviese te das cuenta de que es un señor magnífico y ya estás pues como un colega de hecho hicimos una química sí brutal inmediatamente

Voz 3 06:25 la pareja funciona la se la pareja porque

Voz 4 06:28 sí sí

Voz 5 06:32 sí claro porque dos tipos muy Cannes metiendo un coche muy pequeños

Voz 3 06:35 no sé si usted tiene un acento no sé

Voz 5 06:39 este también un ligero exento de Santander

Voz 8 06:44 deben de donde yo soy de A

Voz 5 06:50 por eso tiene un asiento como uno que habla inglés claro si mucha gente piensa que tengo acento español en en inglés

Voz 3 06:58 una cosa así que viene

Voz 1995 07:00 que sepas que cree que no tiene a ciento yo digo porque es venido un poco a romper la magia Tom Cruise

Voz 5 07:07 hace unos días

Voz 9 07:11 los sexo cuatro plantas

Voz 1995 07:13 esta es que este viernes es la última película de Gerardo Olivares tiene grandes atractivos una historia los señores recorriendo el el desierto Jobbik Jean Renoir en un segundo seguimos hablando con ellos

Voz 10 07:38 con todo

Voz 1995 07:40 en el año mil novecientos noventa el director Gerardo Olivares por razones que no alcanzamos a comprender decidió cruzar el desierto del Sáhara en un Seat Panda mítico cierta la frase a concepto ya tienen menos detalles

Voz 4 07:55 o sea que el un Seat Panda

Voz 1995 07:58 el desierto le cautivó entonces que aunque coche muy sencillo no había nada de Palo hay puesto no habían Chile extras el desierto el cautivo hasta el punto de que ha vuelto a cruzarlo en varias ocasiones inspirado algunas de sus películas la última nace precisamente de aquella aventura en la que se enfrentó Alagna conduciendo un pequeño utilitario se estrena este titula

Voz 7 08:16 cuatro platas tus amigos de tu si tantos importa mi madre mía

Voz 1995 08:33 cuatro jornadas con el gran llano y también grandes por porque esas razones o virus queriendo ilegales

Voz 3 08:42 ya yo la que parece

Voz 1995 08:45 que la peli es usted el instigador de la película Gerardo Le cuenta la pelele contó una historia esto dijo tienes que escribir lo tenemos que hacer esa película

Voz 6 08:53 sí porque yo y sede ese esa periquito

Voz 3 08:58 con el águila en los hermanos del viento

Voz 6 09:00 por qué porque cambia el título países con la película Parque cambia de país

Voz 3 09:07 el cambio de chip y me dijo estaba también con él con Gerardo porque es el hombre formidable quiere usa el detalle le gusta el punto de vista Allegri le gusta cosa profesional y aparte de eso le gusta comer y beber y hablar de todo

Voz 1995 09:24 el orden eso es lo que hacen es profesional comer beber o podríamos decir

Voz 5 09:29 durante años el comer beber y hablar de todo y filosofía de costura a ganar y entonces eso de la vida no se habla de

Voz 3 09:43 sí si viene tengo hecho tengo hecho el desierto porque Gerardo ha hecho todo fue a toro de cierto del mundo excepto el de Australia es increíble no me dijo eso une sepamos no es posible no y entonces le dije Si escribe eso lo sabemos no

Voz 1995 10:06 bueno ahí estamos pero habla bien de los la viene Gerardo que les escribió ya la habiendo de esté habla de Jean Reno que dijo lo hacemos y lo hizo si es a la vez pero estamos no no no digo está basada en una en una sabiduría reales de jóvenes franceses eh tú qué nombre es pelotaris

Voz 4 10:24 si los pelotaris sí quiénes son los muy buenos pelotaris eran unos tipos que en los años ochenta compraban coches cuatro en el sur de Francia los bajaban se cruzaban la península hilos bajaban hasta el sur de áfrica para vendernos por la aventura por cruzar el desierto pues acaban cuatro perras ese le a siguen

Voz 1995 10:49 esas perras pagaban el billete de vuelta de ETA

Voz 4 10:52 entonces llamaban pelotaris qué

Voz 5 10:54 una de la marca le pelota pero serlo

Voz 1995 11:01 para hay grandes protagonistas en esta película muy bien hobby muy bien pero gran protagonista

Voz 11 11:08 es el cuatro latas Renault cuatro su belleza es su mecánica

Voz 5 11:15 esto es fantástico no es llano y eslóganes

Voz 1995 11:17 es como antes

Voz 5 11:19 belleza ya no hay coches com antes

Voz 1995 11:22 la belleza es su mecánica aclara la ACB claro su belleza está en el puto interior pero esto es decir la belleza está el interior de La Bella y la Bestia estaba el cuatro notas hemos encontrado y necesitamos que no se y usted a traducirlo un antiguo anuncio francés francés del Renault cuatro necesitamos que que nos ayuda a entender porque suena maravilloso

Voz 12 11:46 bueno vamos a ver cómo va a ser fácil estudia si Bruselas Estopa eh

Voz 6 12:07 no he puedo acuerda de toros

Voz 3 12:10 José Pérez sin muy Lecco siempre

Voz 6 12:13 con con gente así

Voz 8 12:15 impaciente es famoso y valiente trazas mucho también es el coche de la gente de la aventura alguien

Voz 5 12:27 L

Voz 1995 12:33 igual que imagino en las multiples miles de películas miles y miles que ha hecho es entre no USTEC de cada personaje se queda con ánimo seguro que todos los personajes que donde hemos visto aparecer en películas americanas francesas ahora española usted siquiera con Ana alguna vez ha pensado voy a hacerlo en mi personaje podía cruzar el desierto voy a liarme con dos amigos y vamos a cruzar el desierto decir esto que ocurre en esta película Llanos no lo ha pensado alguna vez

Voz 6 12:59 a lo dices cero para esta película es muy temprano para que me quede con algo que es como una sopa tiene que

Voz 3 13:06 a dar exactamente no puedo otra vez no puedo hacer todo lo que pasa en todas las película Achille te tienes que ir porque sí es lo más importante es cómo estabas tú antes vamos a decir porque antes estabas tú fresco joven muevo

Voz 5 13:34 las de puta madre ya que dice no perder

Voz 3 13:40 pesa este oficio no había hecho nada era era su nuevo es capaz de hacer todo ese momento es el momento de tu talento hicisteis himen es hora perversión no porque empieza la fama empieza el dinero empieza a mujeres alcohol de todo Illes que volver a esa situación cuando tú eras joven y que tenías que hacer las cosas ahí Sabat un nuevo fresco sin nada europeas mí la República sí sí sí

Voz 5 14:11 hemos dicho muchas gracias

Voz 3 14:15 no comprende espíritu hablando de un momento que ya tiene tú muy mucha experiencia con mucho cargo en la espada ese ese ese peso te lo tienes que quitar

Voz 4 14:25 claro pero es la Barça pero antes estar a lo que te pregunta desearía son viajes un cuatro latas

Voz 5 14:29 no porque ya lo hice en una película ahora me tengo que alabar la ducha nueve darte ni situarse estoy yo nuevo ojalá así lo puedo hacer otra vez no sé no sé estamos muy temprano verla la cara de Mercè dices luego Gemma

Voz 1995 14:48 a las once veintitrés

Voz 3 14:53 cuando esté

Voz 1995 14:54 la vistiendo lo de el dinero o la fama hobby que está poniendo cara de bueno dónde está el problema

Voz 4 14:59 no no es que te está hablando Jean René no quiere decir que tiene sus setenta años muy bien llevados que lleva cuarenta y pico de de profesión donde también

Voz 1995 15:09 en algún momento Spencer ser otra cosa ya no usted pijo voy a dejar todo esto y voy a convertirme en oficial de primera

Voz 3 15:15 no es adivinen empecé rápidamente a pensar que el site tú tienes un accidente por ejemplo y no puedes andar y no pueden hacer más el actor que bazas él no que te pasa entonces me compró una silla que buena si bien me voy a hacer consejo de teatro algo así

Voz 1995 15:36 has mal

Voz 3 15:39 a lo de esa cosa que es como

Voz 5 15:43 no se ha hecho para la sangre

Voz 1995 15:49 eh tú ya tienes una buena trayectoria rodado en distintos países idioma que no es el tuyo los actores yo creo que es algo que no podía explicar lo está dando ya no es un motor que está dentro de ti mucho más fuerte de de la razón no hay mucha sentido pero es un motor muy muy potente el que nos lleva a los daños pensar que todavía el viaje está por empezar

Voz 4 16:13 sí Grodon Brown tipo como yo que con treinta y ocho creo que fue lo primero que hice treinta y ocho

Voz 3 16:19 la integración treinta yo creo que

Voz 4 16:21 no veintiocho no simplemente ocho entrenado pues de hecho empecé con quince un cortometraje que hacía de mujer ahí lo a partir de ahí no he trabajado con todo el mundo De Niro sabes entonces eso porque es una profesión que yo llevo dentro desde pero es verdad que Touriño

Voz 1995 16:40 pero qué te enteras claro es que yo vi claro que llevársela pero tardas mucho de ese camino pero cuando aparece fiable

Voz 4 16:51 no es un fundamento vital lo algo se cruza en la vida te apasiona y te enamoras si vas si tienes la suerte en el caso de esta profesión de que te van saliendo los los proyectos y puedes

Voz 9 17:06 te puedo que es fantástico porque transmite buscado en tu vida

Voz 4 17:10 cruzado tu el no claro pero yo se lo he dicho a ella en varias ocasiones que venía yo todo lo que he buscado en la vida buscado de voy a por esto me han acabado partiendo lo encuentras una enorme acabó partiendo por la mitad lo que me ha ido saliendo hoy ir haciendo cositas son las imán cruzaba pero en el caso de la interpretación yo creo que es una consecuencia de todo el recorrido anterior porque pasivamente un actor lo que hace es es experimentar vivir muchas vidas hacer muchos personal

Voz 1995 17:36 a base lo que ha sucedido en tu caso entonces

Voz 4 17:40 yo creo que es el trabajo bueno no si cuatro

Voz 1995 17:43 vitrina se estrena este viernes después podremos verla en Netflix ya que usted ha visto cómo se ha construido la industria dimos cuarenta años como cómo se construyó S Hollywood de los años noventa Hay el posterior dos mil dotadas las secuelas películas de superhéroes las plataformas digitales las tres formas que usted ha asistido a la

Voz 3 18:04 la evolución todas evolución

Voz 1995 18:07 yo diría que nunca ha habido tanta salud en el entretenimiento nunca habido tantas series tantas películas usted comparte esa idea de que estamos en un buen momento de creación

Voz 3 18:16 salud si no quiere decir que hay una multiplicación de la imagen hoy la única cosa que me temo yo es que la gente se cree a la imagen sin ir a ver detrás lo que hay la primera imagen así Chon que brilla no es que se queda en con eso la época tiene falta de mucha imagen es por eso que Netflix nació rápidamente no se es bien porque hay mucha esa oportunidad por ejemplo aquí en España se pueden hacer muchas Federico era como uso alma española formidable pero cuidado con las imagen cuidado mi mira te aquí dentro esa imagen es formidable miran fueras pues mirar pero de tiempo en tiempo vuelven dentro de cine que es lo principal para que solamente tienes una iba la tuya toda la vida

Voz 1995 19:23 te gusta escuchara allá pero así está Jobbik

Voz 4 19:27 me cuando estaba yo tan callado en tu programa nunca dado más que hablar no estoy escuchando a estoy escuchando hablar yo

Voz 1995 19:37 hasta cuando hace una estela en este lado claro que está pensando en la siguiente pregunta no sé qué pero estoy pensando preguntamos junto tenemos y luego ya no como tú sí

Voz 5 19:50 o que el tema tiempo

Voz 1995 19:53 tiene usted hablaba hablaba antes de de la gente no tiene usted un fabuloso y maravilloso haciendo déjeme que le pregunte porque esos orígenes están en el sur de en el sur de España además siempre ha hecho gala usted de ello como unos min ahora los franceses desde Francia como como sino es voy a los españoles ahora no porque ha cambiado mucho esa imagen en los últimos años

Voz 5 20:11 tiene que hablar pues todo tu país otros pasa no es difícil generalizar generalizar hoy

Voz 3 20:17 eso es muy difícil de de de como acaba de decir en generalizar yo pienso que los franceses no miran a nadie hoy es están Viran de ello porque están con mucho problema eso es lo que pienso eso es difícil y para ello vez la evolución y la la el helado moderno de los otros países de la vida de los los otros hoy están en un boquete tienen que salir pues

Voz 1995 20:48 entre ese boquete esa difícil vida en Francia el Brexit de lo que está ocurriendo en Spa

Voz 5 20:53 el Madrid no es verdad

Voz 1995 20:58 sí la verdad es que no no tenga

Voz 5 21:01 el libro está un poco loco e está la cosa en sí

Voz 1995 21:03 está la cosa mala Jean Reno verdadero placer haberle conocido gracias por todo lo que usted ha hecho para que nosotros seamos mejores personas para que no tengamos Viva España Viva España siempre gracias por todo lo que nos ha dado que es mucho a no yo no sé a ustedes gracias de verdad Jobbik sabes

Voz 4 21:23 te queremos hombre ya estaba yo a vosotros mucho

Voz 1995 21:26 la CAM pero bueno es así hay que quitarle es poco uno se puede plantear Jobbik

Voz 4 21:31 es una cosita rápida algún ingrediente de la película que me parece fascinante que es la banda sonora que la hecho Yuri Méndez que es esto estás pájaros AIS eran amigo Gran Hermano Le Pera el empujón definitivo a la película Yuri Méndez somos de Yuri Méndez no

Voz 1995 21:50 hagan ustedes el favor del próximo muchas gracias