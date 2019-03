Estartapeando: Cuando decides hacerte cervecero artesanal en un túnel de la carretera

estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos de espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es contar siempre con un buen asesoramiento Cadena SER

todo empezó en un túnel de Madrid ese día mientras conducía Carlos García tomó la decisión que cambiaría su vida había montado ya la primera plataforma de venta online de cerveza pero les había poco era el año dos mil once en plena crisis

mira si pues dejar absolutamente todo pues mira pasando con los túneles del par de Madrid no dije llevo la vena de Prendimiento dentro abuela cerveza ahí sobre todo me encanta el Marguerite gente todos esos esos conceptos íntimos propia fábrica de cerveza

la idea de apostar por la cerveza artesanal la captó mientras estaba en los países nórdicos con más cultura cervecera que España confiaba en su apuesta pero los inicios no fueron fáciles

yo iba instruido autor distribuidor trescientos es artesanal y la gente decía oye qué es esto de la célebre artesanal no he yo solamente evento vinos licores además España no está nada bien como para ofrecer nuevas cosas