La 'app' para pedir comida que te hará ser un consumidor comprometido

Voz 0313 00:00 pregunta deberíamos dar podemos drama una segunda oportunidad a los alimentos considerando que fin más allá de lo que tiran los supermercados y restaurantes por esta rueda infernal en la que estamos metidos casi el treinta por ciento de la tierra agrícola del mundo se usa para producir alimentos que nunca se comen

Voz 1869 00:17 qué hacemos ante esto segundas oportunidades

Voz 0313 00:19 alternativas inventos que hacemos ante esto

Voz 1869 00:22 bueno es que yo creo que no no hay que hablar de una segunda oportunidad sino que hay que hablar de eficiencia es decir que claro que hay que hacer lo que sea con esto que con este tema de que se tiran los alimentos política eso ya por descontado pero aquí no hablamos de esto pero por descontado también se ha de hacer por pura eficiencia es decir producía algo practicarlo es que es que no es eficiente y además no es ético de acuerdo pero además los eficiente sea es que simplemente por eso

Voz 0313 00:48 pues mira a España para que no lo sepa es el somos el séptimo país de la Unión Europea donde más comida se desperdicia resulta que una empresa que se llama tu good to go se encarga de intentar dar solución a este problema con esta filosofía que decía yo de la de la segunda vida para entendernos alimentos que en principio iban a terminar en la basura al final del día pues entre comillas se reciclan un ejemplo muy concreto una barra de pan una barra de pan que se salve de ir directamente al cubo de la basura equivale a ahorrar las emisiones en CO2 que hace durante un kilómetro que hay que pararse momentito para calcularlo pero es mucho una simple barra de pan Oriol Reus buenas tardes hola buenas tardes lo es el director de tu go in no quiero que bueno primero cómo surge la idea porque esto esto ya tiene historia en sí mismo que el euro

Voz 1 01:39 pues tiene historia al final tu gusto Go empieza cuando un grupo de jóvenes están faenando en el Índico busque libre cuando acaba la pena que han disfrutado mucho ya están eh pues muy llenos serán cuenta cómo el personal coge toda esa comida en perfecto estado que ha sobrado ir directamente a la basura ya se plantean tenemos que encontrar una alternativa esto para que cada noche gente como nosotros pueda venir salvar esa comida que esta perfecta antes de que acabe en un cubo de la basura

Voz 0313 02:07 dicho esto cuando y donde ocurrió

Voz 1 02:09 todo eso ocurra en Dinamarca hace dos años y medio y ahí es donde apareció la las semillas de que

Voz 0313 02:15 de cuánto será y los comensales

Voz 1 02:19 pues cuatro jóvenes de diferentes países de Europa compartíamos pues está la comida y a la vez pues a partir de ese momento queremos luchar contra este problema

Voz 0313 02:30 vale pues entonces cómo funciona exactamente vuestro vuestro inventó el tuvo tuvo Webber

Voz 1 02:34 pues tu tu en materia de Eliza en una aplicación móvil gratuito para yo eso para Android que ayuda es que establecimientos de cualquier tipo panaderías supermercados restaurantes fruterías puedan diariamente ofrecer ese excedente de comida que les obras que han producido con mucho amor con mucha eficiente como muy bien apuntaba Santiago pero que si no ven ven el día siguiente para tener que tirar a la basura entonces eh a lo conectamos con usuarios que podría ser cualquiera de nosotros que compra esa comida a través de nuestra aplicación iba a recogerla a la hora de cierre

Voz 0313 03:10 pagando algo imagino o no

Voz 1 03:12 decía reducido por ejemplo sobre unos diez quince euros de producto para pagar entre dos y cinco euros lo más mágico que go es que lo que se compran la aplicación es un pack sorpresa y me explico al final los establecimientos no saben que va a sobrar cada día esa panadería no sabe si hoy serán barras de pan sí serán cruasán se hicieran his como no puede prevenir no lo que ofrecen tu gol es un pack de diez euros que aquel que lo compre pues le costará dos euros y medio cuando vaya a recogerlos encontrará pues con diversos productos que sólo los a ver

Voz 0313 03:46 ahí se puede todo tipo de comida imagino que entra ahí no

Voz 1 03:49 sí comida preparada teoría pescaderías restaurantes con todo el día será poner un ejemplo concreto pues un ejemplo muy típicos son los sitios de comida preparada y que normalmente pues se ofrecen unos cuatro cinco pegó Si tú compras a la hora de verdad que normalmente entre nueve y verdad en aproximadamente tres platos de comida llevan a variar obviamente alguno pues

Voz 0313 04:15 pero oye Oriol cuántos usuarios tenéis ahora mismo

Voz 1 04:18 pues en España empezamos a funcionar en septiembre del año pasado en este tiempo tenemos cien mil usuarios registrados siete mil principalmente Cemil en Madrid Barcelona Bilbao Valencia a unas tenemos un plan de expansión muy fuerte para este año en España y a nivel de Europa tenemos ocho millones y medio de usuarios establecimientos en España establecimientos en España unos quinientos entrega repartidos entre estas ciudades al nivel de Europa de luego dieciséis mil

Voz 0313 04:45 negocio para para sacar rentabilidad esto es el usuario paga mucho menos por los productos vosotros intermediar porque la app es gratuita y os lleváis me imagino un un porcentaje una comisión de lo que vende cada cada establecimiento no

Voz 1 04:58 Justo nos llevamos una pequeña comisión por de comida que él establecimiento salva si el establecimiento no veinte nada no va a tener que pagar nada tuvo tuvo tan solo con aquellas de comida sorpresa que consiga vender nuestro trazando las llevamos una como

Voz 0313 05:13 cuántas personas estáis ahora mismo la empresa trabajando

Voz 1 05:16 pues somos veinte personas en España

Voz 0313 05:18 Sala tenéis pensada una segunda fase en la que se le iba al usuario la comida o eso no

Voz 1 05:26 pues eso es una gran pregunta si ahí me remito a lo que decías antes del CO2 para nosotros es muy importante que el desperdiciar un problema alimentario pero también ambiental porque es el tercer emisor más grandes del mundo los toda la comida que se tira entonces además de que para nosotros queremos fortalecer mucho el consumo de proximidad hay local si hubiera donde Lively debería ser bien porque insostenible

Voz 0313 05:51 claro Santiago yo estoy fascinado con esta historia no sé si esto ocurre lo mismo matiz de verdad

Voz 1869 05:55 bueno es que he empezado diciendo sea decir yo yo me fijo en el tema puramente económico que es la eficiencia entonces yo lo que quisiera es hacerte una pregunta a ver si habéis pensado ir ir para atrás es decir que el fabricante pienso por ejemplo en producen fabricantes productos lácteos darle una información hacia atrás para que pueda ajustar su línea productiva a esos stocks involuntarios que ese ese género

Voz 1 06:28 muy buena pregunta Santiago y al final dentro de toda la cadena alimentaria desperdicio en restauración organizada no es de los más tantos a una así nos juntábamos pues cojan supermercados restaurantes al poder de ejemplo que tienen en la cadena tanto para adelante a los hogares como para tras la industria aún así estamos pensando en otras soluciones para uno ayudarles a reducir ese desperdicio y ser más eficientes aun así he dado que la producción perfecta es es imposible por ejemplo en Dinamarca tenemos una tiendas físicas donde se le da salida a todo el producto de productores que está cerca de Schubert que ellos no pueden colocar a lo habitual

Voz 0313 07:13 me parece una cosa además en los meses que llevan funcionando que tengan este el de usuarios registrados de establecimientos adheridos y los planes de expansión nivel mundial vamos yo pronosticó que estamos ante un gigante o

Voz 1 07:27 en la cola carpas que hemos tenido muy buena acogida en España pero yo creo sobre todo por el hecho de que la comida es algo muy importante para nosotros desde un gran grupo de restauración hasta una pequeña frutería de barrio uno por eficiencia ir dos también por esa ética con los alimentos

Voz 0313 07:46 señor estaban tirando conmigo

Voz 1 07:49 que dolía entonces han encontrado en tu gusto una alternativa muy sencilla una una segunda oportunidad como muy bien decías para luchar contra este problema además hacerlo con economía circular con tecnología

Voz 1869 08:02 bueno si me permitís una pregunta os han hecho ya una oferta de compra

Voz 1 08:07 es la verdad es que tu good to go por cien impartió privada uno

Voz 2 08:12 bueno no no si uno no una oferta de compra privada llamada privada

Voz 0313 08:16 es que vamos yo a usar una OPA eh no para ahora no está

Voz 3 08:22 Nuestros planes ahora lo más importante para nosotros es salvar vuestra comida hemos llegado pues en estos meses España salvar treinta mil comidas y a nivel mundial pues diez millones de comidas que nos han ido a la basura gracias a tu tu gol nuestro plan ya comunicado para dos mil diecinueve salvar veintiún millones cien millones de comida cero dos mil veinte

Voz 0313 08:44 rehúye muchísimas gracias y felicidades de verdad si de verdad es gracia estamos todavía muy bien muy bien

Voz 1 08:51 yo como siempre decimos la comida no se tira

Voz 0313 08:53 un abrazo muy grande un abrazo Santiago Niño Becerra decía me quedo resoplando igual que tu eh

Voz 1869 08:59 no no es que a ver qué es lo que

Voz 0313 09:01 las cosas más potentes que hemos abordado muchas toneladas de alimentos

Voz 1869 09:04 sí sí no no a ver esto y esto en el fondo aunque aunque no resulte duro admitirlo esto es una ineficiencia de los fabricantes tal es decir a estos estos chicos han han resuelto un problema o están en vías de resolver un problema pero esto no es una ineficiencia de los fabricantes es decir un fabricante es lo que te he dicho la pregunta que dicho sea hay una comunicación hacia atrás alavesa un retorno de formación para que pudieran ajustaba producción

Voz 0313 09:31 Santiago Niño Becerra un placer como siempre hasta la próxima