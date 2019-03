Quinto juicio de divorcio de Francisca de Pedraza

en Alcalá de Henares además de presumir de su ilustre Cervantes ahora también presumen de haber tenido como vecina a Francisca de Pedraza una mujer a la que no le cabía un golpe más en el cuerpo ni una humillación más en el alma una insensata que pretendió divorciarse a principios del XVII porque su marido la pega que loca verdad pero es que os se separaba o moría el veintisiete de marzo de mil seiscientos veinticuatro Francisca de Pedraza se sentó por quinta vez ante un tribunal para suplicar el divorcio

no

no

Voz 1626

01:16

conocemos esta historia gracias a que el catedrático Ignacio Ruiz Rodríguez la sacó a la luz hace muy poco tiempo Francisca creció en un convento hasta que la dieron en matrimonio a un salvaje que la movilidad palos decidió no aguantar más India huyó con sus dos niños y pidió ayuda a la justicia eclesiástica donde interpuso la primera demanda de divorcio hija mía ajo y agua esto son pruebas que nos pone el señor ya le décimos que te pegue menos pero la pegó más acudió luego a la justicia civil lo metieron un ratito en la cárcel pero la obligaron a volver con él venga palos era una persona como diría Pablo Casado que no los estaba portando bien con su mujer en fin pidió Francisca el divorcio por tercera vez tampoco hasta que un día el maltratador cada vez más rabioso frente a la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares le pateó el vientre a su mujer la hizo abortar la apuñaló pero Francisca no se rindió lo más lógico es que los tribunales le daban la razón a ella pero la condena al marido era que la tratara con mucho amor y le diera una vida honesta