Constantinopla pasa a ser Estambul

eh no sé si les ha pasado pero en el cole tuvimos un pequeño lío con Bizancio Constantinopla Estambul en cada época se llamaba de una manera pero nos hacía difícil entender que las tres era en la misma ciudad a la que iban cambiando de nombre el veintiocho de marzo de mil novecientos tres Constantinopla la que en su momento fue Bizancio pasó a llamarse oficialmente Estambul muchos creen que es la capital de Turquía podría ser una pregunta trampa del concurso de Iturriaga pero no la capitales Ankara pasa como con Bolivia capital la paz pues no Sucre