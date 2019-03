El cine en la SER: 'Bienvenidos a Marwen', el arte contra el odio (01/03/2019)

Voz 2 00:00 el cine y en la SER

Voz 1463 00:22 hola qué tal bienvenidos al cine en la SER terminada la temporada de premios nos centramos en la nueva propuesta de uno de los directores más innovadores de las últimas décadas y Robert Zemeckis que está detrás de películas como Forrest Gump Regreso al futuro en su nueva película bienvenidos Samar buen juega con la ficción y la realidad usando figuritas de soldados de la Segunda Guerra Mundial hablaremos también de un nuevo director que aparece en el cine español es Pedro Alonso que debuta con un thriller en inglés feed back ambientado precisamente en la radio vuelve a España Jean Reno con cuatro latas película de Gerardo Olivares en televisión esta semana analizamos Press nuevas series sobre el periodismo que estrena Filmin

Voz 4 01:12 en esta ocasión Varo público debe quedar atribuye bajo ningún concepto quizás no debería ser tan activa así es como consigo mi objetivo

Voz 1 01:23 larga carezco de inversión tengo el dinero en la calle Gayá anarquista venta listado de profesión activista ha pasado de ser un vídeo que me gusta soluciones

Voz 1463 01:45 por fin se acabaron las galas los premios con esos Óscar que cerraron en falso un poco el debate sobre la industria dieron el premio a Greenwood película pues muy correcta muy convencional nos gustaba pero quizá no con bueno no se Elio Castro hola qué tal hola qué tal si te gustó el resultado

Voz 0544 02:01 no no no no no me gustó en líneas generales no me gustó y no me gustó la ceremonia porque me parece que lo que hace años era pues una ceremonia que llamaba muchísimo la atención tenían cierto peso yo creo que se ha quedado en algo banal un poquito un trascendente total discutida me parece

Voz 1463 02:18 sí es la emoción jugaba con todo el show de Hollywood

Voz 0544 02:22 hay independientemente las injusticias a mi me parece que ya ha quedado un poco relegada a una más no a la más importante esa es mi opinión ir

Voz 1463 02:30 José Manuel Romero hola qué tal Roma no pudo hacer esto

Voz 1084 02:32 no Buda película de consenso eligieron a a Green Book que bueno también detrás de todo eso hay una batalla dura no en la en la industria con tu amigo Steven

Voz 1463 02:42 Silver bueno ha pedido el en las últimas aparte de pedir el voto para Green buque de Circle cine sólo puede coexistir en pantalla grande ha pedido a la Academia que sólo puedan optar al Oscar aquellas películas que estén más de cuatro meses en cartel

Voz 0084 02:56 más potente se tres

Voz 1463 02:59 las suyas

Voz 1084 03:01 te cerrado en falso hoy ya lo veremos

Voz 1463 03:05 no que va que yo creo que el discurso Spielberg en contra de los tiempos sí sobre todo que a él al final a él no le perjudica porque su fin siempre claro pero bueno vamos con un viejo amigo de Spielberg también tuvieron ahí sus roces pero en en un inicio empezaron siendo muy amigas que es Robert Zemeckis que estrena bienvenidos a Marwan es la vuelta al animación mezcla de animación imagen real algo que ya hizo en quién engañó a Roger Rabbit ir bueno adapta un documental que se titulaba sobre la paliza que un grupo lo bueno pronazi le dio a un artista en un bar cuando éste estaba borracho dijo que le gustaba ponerse zapatos de mujer Zemeckis se usa figuritas de soldados y de Barris para refugiar a su protagonista de ese dolor físico y mental que aquel aquel suceso le acarreó el protagonista de la película es Steve

Voz 5 03:51 me pegaron hasta casi dejarme sin vida sin ningún motivo con diez delante del otro ya lo tienes mar acepta entrar pero y creado un mundo en el que pudo curarme que es todo esto bienvenida Marhuenda es mi instalación artística es artista Fes una historia complica cuenta Mela

Voz 6 04:14 seguro que quiere saberlo sí aparecido hace bueno es eh

Voz 1084 04:21 es un poco dispersa la la cinta hay por momentos también erráticas eleva de de de las manos un batiburrillo en el que yo creo que ha querido mezclar demasiadas cosas aunque la idea hay hay partes de las ideas que están bien no como esa idea Un poco de que el arte puede ser una terapia o me gusta la idea de que los nazis siempre vuelven

Voz 0084 04:41 en esas figuritas no de de soldados de la

Voz 1084 04:43 Segunda Guerra Mundial pero realmente se queda como en tierra de nadie la la película aunque plantea pues en los delitos de

Voz 1386 04:50 de odio no por a un crimen a no un homosexual au tendencia travestir sí pero no no

Voz 1084 04:57 no acaba de lanzarse la película lo que debería hacer y queda en en una mezcla de todo y nada con con ideas interesantes pero muy dispersas yo creo que no la hacen funcionar como una película de entretenimiento que es lo que quieres

Voz 1463 05:10 es una pena porque es maravilloso cómo está hecho que domina esta técnica maravillosamente como hace que además las figuras se parezcan tantísimo a los actores que es el mundo imaginario de este pintor que todas las personas que conoce de su pueblo las convierte en figuritas para ir recordando todo aquello que había olvidado entonces es maravilloso a advierte en la historia lo bien hechas está el movimiento lo maravillosa que está la historia sin embargo quizá le falta algo de emoción o le falta algo de rotundidad a la propuesta que a mí me parece muy interesante y la verdad es que es la recomiendo pero es verdad que no es redonda y es una pena es algo Elio que hace meses le ha pasado en bastantes ocasiones no sé que digamos que con Spielberg han sido pues los grandes del cine de entretenimiento Ike y Zemeckis quizá más centrado en estas cosas en esta innovación no

Voz 0544 06:00 sí bueno ya lo vimos por ejemplo en todas las películas de Regreso al futuro pero sobre todo en La muerte os sienta también que era la explosión de los de una belleza digitales Si hechos con muchísima originalidad tenían mucho que ver en la historia era muy divertidos y luego Forrest Gump yo creo que su carrera está pues un poco difusa no porque no sabe a qué atenerse no se vuelve otra vez ahora en esta película a esto la a jugar con los efectos especiales pero por ejemplo aliados pues era una historia de mucho más o mucho más clásico de la de la Segunda Guerra Mundial de amor de aventuras

Voz 1463 06:33 bueno era vi leer muy oscuro

Voz 0544 06:37 así el desafío pues también pues era un este equilibrista que basó por las Torres Gemelas no sea que yo creo que su carrera está un poco que no sabe muy bien dónde quedarse no está un poco desubicado

Voz 1463 06:49 sí parece que esta Vuelta al animación Le podía hacer recobrar yo yo creo que que es muy interesante la recomiendo aunque no sea redonda y él explicaba lo difícil que era coordinar a los actores para que estuvieran exactamente igual en un plano en el plano real como en el plano de de captura de movimientos que es el que hace que las figuritas se muevan ahora

Voz 7 07:11 creaba esos muñecos o alter egos de las personas de su vida real para considerar esta historia teníamos que pasar de la vida real a la imaginación haciendo que los actores hicieran exactamente lo mismo en los dos planos la técnica tenía que capturar esos movimientos para después dar vida a esas muñecas

Voz 1463 07:31 pues claro lo hizo también en Polonia

Voz 0544 07:34 Express ejemplo lo esta captura de los movimientos de los actores y luego pasarlas Salamina a la animación aún no que él también era una película que mezclaba imagen real con con con animaciones en ese sentido es muy innovador muy arriesgado pero yo creo que que eso su carrera se ha quedado en un entre dos aguas

Voz 1463 07:54 es decir yo creo que no consigue al igual que digo que eran amigos con Spielberg Spielberg se ha conseguido llevar al público incluso en sus obras más más alejadas del entretenimiento Zemeckis le ha costado más está protagonizado por Steve Carell que vuelve a un papel dramático yo creo que está estupendo y que tanto él como Zemeckis vieron el documental When call it juntos hablaron hicieron tenemos que llevar esto a la ficción con documentales maravilloso pero la ficción aporta mucho más

Voz 7 08:23 a Chaudhry Baby primera creo que tenía que hacer una película de ficción porque documentales maravilloso pero una vez que hable con Zemeckis y como expandir ese mundo imaginario que el protagonista había creado en su vida y el teníamos la tecnología

Voz 1463 08:38 serio para no

Voz 1084 08:41 yo creo que el problema un poco también es el él está estupendo porque a mi a mi me gusta también mucho en esta vertiente dramática igual que hemos visto Melissa Mc Carthy que son actores logró muy polivalentes pero creo que el problema también está justamente con su personaje que que Zemeckis le da una una distancia emocional que a lo mejor no te dio que que nos quiera conmover más pero puede acercar lo más al público y entenderlo mejor en en esa especie de terapia no que sigue en su mundo y no ser tan previsible como va desarrollando esa terapia con las las figuras de la Segunda Guerra Mundial yo creo que ahí está un poco el mi distancia de la película y con el personaje

Voz 1463 09:16 sí es probable por cierto que hay un Delorean aparece a mi niño donde lo pero no de los coches con el que la seguridad es viajan al futuro o sea que te dejan de sus propios sus propios guiones bueno pues cambiamos de estreno aunque hablamos también un poco el arte como pues casi como terapia es otro biopic de Van Gogh se titula Bangkok a las puertas de la eternidad con él William Dafoe ganó la Copa Volpi a mejor actor en Venecia y estuvo nominado al Oscar aunque pues no no lo ganó lo ganó Rami Malek es una apuesta personal del director también pintor Julian Schnabel sobre el pintor holandés se centra en sus últimos años los más convulsos de Van Gogh cuando vivía en el sur de Francia pintó sus obras maestras pero su depresión y su relación tormentosa con Gauguin al que interpreta Oscar a Isaac fueron en aumento

Voz 8 10:00 asusta creo que estoy perdiendo el juicio pero entonces me digo a mí mismo mostró lo que veo a mis hermanos humanos que no pueden verlo es un privilegio puedo darles esperanza y consuelo confunde a la gente usted misma se confunde con otros pintores sí

Voz 9 10:16 en el vídeo

Voz 0544 10:19 te has metido en en el cuadro pues en parte sí a mi me gusta mucho la interpretación anda fue porque a diferencia de otras películas como El loco del pelo rojo de verdad class no vemos a ese artista a Van Gogh atormentado irascible sino elevemos una cierta serenidad percibimos sus problemas mentales y sus obsesiones y sus depresiones pero también momentos de felicidad cuando pinta y entonces a mí ese tono me gusta me sobra un poco a los excesos de de Julian Schnabel de querer ser directo Story que se note con unas cosas desenfocada unas tomas desembocar que no creo que LB benefician a la película no yo creo que en ese caso el director tiende más hotel tendría que tender más a desaparecer y sin embargo el quiere hacerse presente dejar su sello y a mi me parece que perjudica a la película y luego pues me gusta eso que también se está apuntando varias veces que es el el el final de Van Gogh si se suicidó sino se suicidó en fin las teorías que hay sobre su muerte ver pero me parece una película que sin ser excelente si me parece que que tiene ese mérito de presentarnos a un Van Gogh distinto al que muchas veces hemos visto que tenemos en el imaginario

Voz 1463 11:27 sí porque parece que fue que a muchas veces la presionó la locura se toman como como esa inestabilidad tal y aquí hay hay bastantes serenidad incluso en muchas reflexiones muy interesantes

Voz 0544 11:37 sobre la pintura la relación con la naturaleza

Voz 0084 11:40 con con el con la eternidad perdurar no perdura

Voz 0544 11:43 a la religiosidad en fin yo creo que son discursos muy eh muy distinto a lo que hemos visto de este de este personaje y luego pues también tienen que es muy bonita la relación con su hermano Theo no sabemos las cartas ateo y todo eso pero que en esta película yo creo que también tiene una profundidad distinta lo que hemos visto en en otras versiones filmadas de Bangkok que son bastantes son seis

Voz 1463 12:07 sí yo creo que es de los pintores que a mí me saca un poco el idioma que es eh estamos en el sur de Francia todos hablando inglés los llame francés inglés

Voz 0544 12:17 sí son un poco arbitrario que a mí como espectadora siempre

Voz 1463 12:20 mhm consiguen sacar luego me parece que te tienes razón que Schnabel es muy pretencioso

Voz 0544 12:25 sí es apetencias da conmigo no

Voz 1463 12:28 seguido el decía que quería meter al espectador en un cuadro de Van Gogh que es verdad que hay movimientos de cámara que pueden recordar a ese trazo nervioso pero me parece que no que no le ha salido bien y que la película se salva en parte porque el personaje tiene mucha enjundia

Voz 0084 12:43 protección de Willem Dafoe y lo sí que es verdad que tienen planes

Voz 1463 12:45 muy bonitos claro estás estás hablando de un pintor impresionista impresionista entonces sí que tiene escenas bonita pero no creo que la película podría haber sido mucho más potente de lo que es por por ese ego de Julian Schnabel que he hecho bastantes ya había hecho películas sobre pintores bueno incluso bueno usted también yo creo que sí le le fallaba eso no a que se vea como director cuando tienes claro interpretación de un personaje tan potente que quizá tu trabajo es menor

Voz 0544 13:14 si esa ese concepto de la autoría yo creo que le le puede perjudicar

Voz 1463 13:20 bueno pues precisamente una de las cosas que decías Elio en lo de que Van Gogh no estaba realmente tan tan mal no hay que tenía decía cosas muy sensatas en los últimos etapas de se subida insistía mucho Julian Schnabel en la rueda de prensa de Venecia porque decía que había leído las últimas cartas y que en eso se habían basado para hacer esta película

Voz 1084 13:40 seguimos las cartas de Van Gogh las que se muestra absolutamente lúcido en esa última etapa de su vida sabía perfectamente quién era él comprendía su relación y la de su pintura con la eternidad hay un momento en la película cuando está pintando doctor Gates en que el doctor le pregunta por qué pinta iban responde para dejar de pensar

Voz 6 14:00 ese es es uno de los eh

Voz 0544 14:03 sí pero imponente antes de la película sí sí más significativos y que yo creo que definen muy bien a al personaje de todas maneras he visto también un documental que se va a estrenar y luego Televisión de Antonio López el pintor hiperrealista y él decía que no le gustaba nada como ser representaba muchas veces en el cine a los pintores o no creía en esa mítica de esos pintores tan atormentados que sufren sino que él concebía más su trabajo con con con otra perspectiva no de de de oficio más de oficio no y que creía que incluso ni Picasso sufría tanto no

Voz 1463 14:39 un paso muy bien

Voz 0084 14:42 hay otras personas que sufren mucho más que los artistas

Voz 1463 14:45 eso está bien saberlo o mejore Van Gogh que tuvo un final abrupto pero pero es cierto es cierto lo que dice Antonio López Bueno en el cine español esta semana debuta el director Pedro Alonso o lo hace con feed back que es un thriller claustrofóbico que ha rodado en Galicia pero en inglés y que cuenta en el reparto con Eddie Marsan actor de la serie Ray Donovan con Ivana Baquero la niña del Laberinto del fauno que ya no está niña que es una actriz hecha y derecha que está afincada en Los Ángeles dos cosas en inglés y en castellano porque habla inglés estupendamente es una película que transcurre en un estudio de radio donde el periodista estrella ve cómo unos encapuchados le asaltan en pleno directo para que confiese un escándalo Chupi

Voz 8 15:25 me siento te tienes que lo que es normal

Voz 10 15:35 yo con Jorge

Voz 1463 15:51 pues la verdad es que agobia un poco verde te pueden asaltar en el estudio en cualquier momento

Voz 0460 15:56 si no la película muy entretenida no oí el ABS son thriller yo lo que pasa es que yo viéndola digo Opel qué tipo de radio hacen en Londres tan rara que es un poco directo pero con retardo con cosa grabadas

Voz 1463 16:12 sí que lo safena

Voz 0460 16:16 ella entonces en ese sentido no no no puedo identificarme mucho a pesar de de trabajar en la radio pero me la película me parece interesante pero no hay una cosa que no me creo mucho que se San mezcla de que ahora estamos en directo estamos grabados pero va a salir en antena dentro de cinco minutos no se es

Voz 0084 16:31 Vukovar locutores que he grabado en otros menores que ganábamos hombre claro sí sí pero está grabado todo completamente

Voz 0544 16:38 pero no se te vean la película que yo creo que se lo pueden pasar relativamente bien porque son Fidel intenso y con pasa muchas cosas y me gustó mucho Ivana Baquero en un papel que yo no me esperaba que fuera capaz de hacer cosa que le doy un bastante digo aprobado bien

Voz 0084 16:56 alto a la película

Voz 1084 17:00 era una propuesta muy interesante desde el género por por los temas que trata un poco por por esos estamentos del poder que no han sido tocados también en esto es un poco una venganza de del mito tú el concepto de impunidad de justicia que tiene la la cinta incluso dentro de los que asaltan esa radio hay distintos baremos de lo que es la justicia y de cómo hay que conseguir un fin los medios que se necesitan no entonces pero yo creo que funciona muy bien esto de que tienen noventa minutos es hora y media y que no sabes lo que va a pasar que también hay una transición moral y una construcción moral de los protagonistas porque realmente al periodista estrella la las primeras escenas crees que tiene una integridad ética periodística porque es

Voz 0084 17:42 J de los periodistas el gran azote del hombre

Voz 1084 17:46 sí está amenazado incluso por fascista y luego tienen una evolución enorme durante la película Hay te das cuenta que también son gente absolutamente descarnada y que y que su vida depende de su reputación en un momento de redes sociales de periodismo entretenimiento que está todo mezclado esa también integra bien lo de las redes sociales con él los juicios paralelos de forma muy sutil porque no es no es parte de la película importante y luego el sonido yo creo que funciona como el juez a nosotros a mí me gustó el Rayo fue únicamente por el juego de de sonido de auriculares de fuel de campo dentro de campo eso está yo creo bastante conseguido más que cámara que puede hacer lo que lo que pueda hacer dentro de un estudio porque en hay más espacio

Voz 1463 18:24 sí quizá la atención se juega más

Voz 1084 18:27 sonido que con Icon

Voz 1463 18:29 un poco con lo con Xi con el diálogo porque al final les decía que iban a Bakero que habían rodado en ese estudio cerrado y que los movimientos tenían que estar perfectamente coordinados para no cruza la cámara del otro que habría si había sido todo todo un desafío a mí me parece interesante la propuesta hay cosas que me gustan me gusta mucho el tema de la red sociales de la fama de cómo cómo haces lo que sea para que tu imagen siga siendo intacta e incluso me fastidia una relación con con tu hija no vamos a desvelar más el abuso de poder o sea que hay cosas muy interesantes quizás eleva o quiera hablar de demasiadas cosas cuando al final no deja de ser un thriller angustioso lo el Brexit luego no sabes muy bien porque lo ha metido sea como que hay demasiadas cosas que es M que que al final me parecen que son un poco barullo pero parece interesante me parece entretenida y creo que va a ser interesante seguir a Pedro Alonso en los próximos trabajos que haga como dicen Elio Ivana Baquero está estupenda

Voz 0544 19:26 sí sí sí sí no la verdad es que para quién tenga en su imagen El laberinto del fauno pues se encuentra ya a una actriz por supuesto madura hay en pleno digamos ve potencial como como actriz

Voz 1463 19:39 que la veremos en arrollar en el barco bueno en la nueva serie de alta mar perdón no es el paro el calzado es otro término otros bueno marino en la nueva serie de Netflix ahí va a estar también sea que tiene bastantes trabajos por ahora bueno José tú has estado con con Pedro Alonso y con Ivana Baquero que te han contado

Voz 1084 19:57 bueno él defiende como decía que era una película de género y que está bastante entregado a películas como hereditario Déjame salir películas que exploran a través de eso del género pues temas sociales ya que le interesaba eso hablar de la impunidad de esa justicia hay explorar un poco la fama y el poder

Voz 1386 20:13 la mirada sobre el uso del poder y además me parecía también que que que tocaba hablar un poco del poder desde desde su significado más transversal no nos estamos acostumbrando a que el poder tenga como una única figura no el poderoso empresario el banquero el político entrando cuando no es así ya que hay hay que pensar que todos tenemos poder sobre algo sobre Libia

Voz 1463 20:37 bueno la historias iba a rodar en en castellano finalmente pues se fichó a Eddie Marsan ir todo cambió incluso cosas del guión Nos decía Ivana Baquero que como que iba a ser un periodista de fútbol que hubiera sido muy curioso de Wert

Voz 0084 20:50 es mucho si al final

Voz 1463 20:52 político también Tristán se a Eddie Marcide

Voz 1084 20:55 en por ejemplo que lo del Brexit de lo habían metido simplemente porque era en inglés y estaba ambientada en Londres que se hubiera sido en Francia hubieran metido posiblemente ALE pero algo pero dice bueno cae un contexto europeo similar dependiendo de cada caso y el la verdad es que es bastante combativo iba al Jancker con su camiseta anti Brexit nos hablaba un poco de de esa relación cae ahora entre información entretenimiento redes sociales y populismo

Voz 0084 21:17 el populismo es seducción seducido por simples mentiras frente a verdades complejas y pienso que esa simples mentiras son una forma de entretenimiento por qué te permiten satisfacer tus propios prejuicios te permiten satisfacer tu propia ida te permiten culpar a alguien más estoy seguro de que en la Alemania nazi cuando todas esas personas iban a las manifestaciones de Nuremberg culpaban a los judíos culpaban a los homosexuales era porque se lo estaban pasa

Voz 1084 21:44 grande porque estaban enojados Si alguien les estaba diciendo que su enojo estaba justificado veces también hemos estado hablando con vaquero en estos tiempos de manada no dice que le hizo mucho pensar sobre los fallos del sistema de la protección a las víctimas y de los juicios paralelos

Voz 11 22:01 pues que falló después de los eventos que sucedieron a Claire e incluso a nivel institucional para que ella no tuviera acceso a la ayuda necesaria para plagada de alguna forma superaron o intentar superar lo que les sucedió en serio completamente sola nadie la creyó nadie la quiso ayudar y eso le lleva cosa efectivamente a a Justicia por su propia mano

Voz 1463 22:26 pues sí con unas tijeras enormes más que estamos bastantes prohibir las tijeras de la radio a partir de ahora porque vaya tela bueno pues es recomendable feed back película española de la semana íbamos con bueno por otra película española perdón hay dos claro veo haya Renaud y lío es cuatro latas de Gerardo Olivares que después del documental sobre el proceso ha vuelto de Alemania se estrena esta comedia de aventuras agonizaba el actor Jean Renaud como decíamos que hablan español junto a Quique San Francisco Susana tu cuenta el viaje que emprenden dos amigos a ver a un tercero amigo enfermo que vive en Mali bueno pues recordando sus aventuras de jóvenes a bordo de un cuatro latas lleno de emotividad y reencuentros

Voz 12 23:09 el ahí los amigos aquí fue una aventura extraordinaria

Voz 13 23:16 el periplo de unos hombres solitarios contra el poder de la naturaleza esto es un viaje de ida

Voz 14 23:26 Garachico el reingreso porque cortas sobre Luis

Voz 1463 23:37 pues en León que tan Jean Renaud a bordo de cuatro lazos Francis aparece

Voz 0544 23:42 sí bueno saben Quique San Francisco sale es el el amigo al

Voz 1463 23:46 a ver

Voz 0544 23:49 allí en en Tombuctú pero bueno es una película simpática digamos que simpática pero no a mi me parece que quizá es demasiada poca historia para la duración que tiene la película que ronda las dos horas abusa mucho de la música de las canciones de los drones de los paisajes podían dejar mucho más eh

Voz 1084 24:09 los conflictos entre de los informes de los infortunios del nivel cuatro latas e indudablemente Le tienen que pasar otras cosas aún cuatro latas en el desierto pero le pasan demasiados pero pasaban demasiadas cosas

Voz 0544 24:20 sí yo creo que eso de la película un poquito tediosa no sobra viajen los drones no sólo música sobra un poco de den todo eso Inés falta pues más conflicto entre los personal

Voz 0084 24:33 en qué tal Jean Reno pues Jean Reno era su primera película en en castellano

Voz 0544 24:39 ante bien si con su acento francés muy simpático e Acn un personaje muy también con con muchos sueños que tiene también muchas contradicciones porque es un poco timador un poco en fin yo yo creo que el el núcleo de los personajes de hobbit que querían también es

Voz 1463 24:58 ya no les gustó por capaz pero gracias

Voz 0544 25:01 pero bueno esto saque todo son personajes que yo creo que pueden dar mucho más de sí es un poco trillado ya el de personajes muy distintos que en un coche en un viaje Nostradamus

Voz 1084 25:12 lo de reencuentros ya haciendo eso

Voz 0544 25:15 pero aún así pues bueno yo creo que puede ser una película que podría dar mucho más de lo que era

Voz 1084 25:19 sí ese esa nostalgia del reencuentro y esa mirada bueno que Gerardo Olivares tiene de su de su vida no que a un trotamundos a África y además de forma tibia pero bueno la inmigración y bueno o quizá el inicio de la películas algo más interesante porque nos plantea esa necesidad de que vuelves a tu trabajo gatos rutinas y tienes una falsa libertad y estás encerrado no en en en esa rutina necesitas pues eso pero también idea liza el momento de El viaje es lo que me hace salir de todo y es donde encuentro mi libertad claro lo ya lo hemos visto sí lo hemos visto lo que es interesantes que Gerardo Olivares hace unos años una película catorce kilómetros

Voz 0084 25:53 el viaje contrario es decir de unos africanos

Voz 1084 25:56 el presidente cruzan el Estrecho y quieren llegar a la península y este es el viaje viaje contrario no quizá complementando las dos películas a mí me gustó más catorce kilómetros que

Voz 1463 26:06 esta vista pero bueno son las

Voz 0544 26:09 sí un cruce de miradas y de trayectorias que entre las dos puede ser encontrar algo interesante

Voz 1463 26:14 el precisamente sobre ese cruce de miradas decía Gerardo Olivares no que los viajes y las experiencias es siempre lo que cuenta a sus amigos que tienen un poquillo de racismo

Voz 15 26:24 Iturbe de haber nacido en España una familia acomodada haber tenido la posibilidad de estudiar un colegio privado etcétera etcétera hubieran nacido en Burkina Faso viviendo con menos de un dólar al al día viendo que tu hijo pasan hambre que no tienen acceso a una buena educación ni por supuesto a la sanidad y que su futuro es totalmente incierto tú no arriesgaría tu vida para buscar un lugar donde eso pudiera suceder

Voz 6 26:57 menos cañero estuvo Jean

Voz 0084 26:58 no sé supongo cascarrabias no es decía si es que decía que no era

Voz 1084 27:04 a sociólogo ni ni político entonces es el no iba a hablar de la mirada europea hacia la inmigración y el como propio inmigrante que fue de de España hay de Casa Blanca no a Francia sólo decía que que le gusta esto de de la libertad y que él siempre ha tenido el liderato ahí por eso trabaja donde quiere

Voz 16 27:19 creo que en el siglo XVIII no había pasaporte para viajar hoy hay pasaporte vida existe Axencia IES es verdad que era la libertad dentro de Ci y que yo hago HB este oficio porque creo que que puedo hacer lo que me

Voz 0084 27:38 bueno bueno

Voz 1084 27:42 que lo lo que le faltaba era un musical algo de música y setenta años no me veo

Voz 1463 27:47 bueno pues vamos a terminar recordando que es estrena también esta semana La lista de Schindler en pantalla grande como le gusta a Steven Spielberg aunque lo que no sabe Steven espúreos que también se puede ver en pantalla pequeña porque está en varias plataformas pero bueno muy bien bueno se cumplen veinticinco años desde que esta película se estrenara ganó siete Oscar fue una de las más taquilleras de la historia ya sabéis pues es de Oskar Schindler que un empresario alemán que salvó a mil doscientos judíos a cambio de que trabajaran para su empresa estaba protagonizada por Liam Neeson

Voz 17 28:21 no sé pero

Voz 12 28:22 doce

Voz 17 28:25 el Bicing personas tiren gracias a usted

Voz 1463 28:35 bueno pues para quien quiera recuperar esta es independiente de grandes

Voz 0544 28:38 sí yo recuerdo cuando las ceremonias de los Oscar eran algo que digamos más importante ese momento de de que Spielberg

Voz 1463 28:44 por fin ganaba nunca había ganado unos no lo había perdido

Voz 0544 28:49 se conecte por las películas que había hecho iré el dijo cuando recogió dice es la primera vez que mis manos tengo un Oscar dicen los he visto en casa mis amigos pero nunca pero es la primera vez que los tengo tengo este Oscar entre mis manos había una esa ceremonia eran fue muy emocionante aunque estaban muy cantada pero fue muy emocionante

Voz 1084 29:08 por eso como una legitimación también fue no de alguien que venía de hacer taquillazos que no lo consideraban al hombre por valor púrpura trece nominaciones

Voz 1463 29:16 de momento pues nada me lo bueno es que se puede elegir pantalla grande así que bueno pues dejamos el fin de Nos vemos la semana que viene Elio gracias a Dios están íbamos con la tele que vamos a hablar de Periodismo

Voz 1463 29:38 esta viales este juego esto como Ferrer ha situado eso pero bueno es que Juana Ana admira está alegre y todo porque vamos a hablar de series de televisión Dani Garrán hola qué tal pero de series que hablan

Voz 0457 30:03 de periodismo de Periodismo de eso que tanto nos gusta a nosotros porque os propongo que queso que hablemos de de este tipo de series y la excusa es el estrena The Press una miniserie de seis capítulos de la BBC que Filmin ha estrenado aquí en España esta semana la afición nos traslada a las redacciones de dos diarios ficticios en serio y progresista de general el tabloide sensacionalista The Post

Voz 1463 30:28 es raro encontrar paralelismos con la realidad porque ahora todo son una eso eso es verdad

Voz 0457 30:35 tan tan polaridad bueno nos presenta de esta manera la lucha de ambos medios por por ganarse el favor del público mirando con ojos muy distintos la misma realidad

Voz 21 30:44 dijera el se fundó en mil novecientos treinta y seis con el nombre de Yorkshire Herald sigue lo leído en la Wikipedia conozco bien el general sacra en liberales de izquierda hace comparten la hipocresía y la corrupción mucho vamos por lo que creemos que es correcto prefiero claro de sexista sensacionalista y no corroborar los hechos ya

Voz 0084 31:01 más más cosas el mejor resumen de nuestros tiempos y nuestro día a día bueno Press llega

Voz 0457 31:12 la edad como siempre pues por la la solvente televisión pública británica que tan buenas series nos da ya ha sido creada por el dramaturgo Mike Bartlett que ya demostró su talento con la exitosa serie doctora Foster para escribir esta nueva ficción además ha tenido como asesora Roy greens Slate que es analista de medios en The Gardian saque estaba bastante documentado y cuenta con actores pues muy conocidos allí en Renfe

Voz 1463 31:35 me gustaría pensar en esto hacerlo la televisión pública española una serie sobre dos periódicos españoles Nono sensacionalista otro liberal progresista imaginar a quién analiza

Voz 0084 31:46 aquí sería seríamos

Voz 1463 31:48 hay que decir es peor que buscar un relator es casi más complicado

Voz 0544 31:51 las

Voz 1463 31:52 bueno vamos a hablar de cuáles son los temas que quería como enfrenta a esos dos periódicos diferente eso

Voz 0457 32:01 cada cada capítulo muestra las las dos reuniones de redacción del día de los diarios y en ella ACB como el los periodistas tratan los diferentes temas de actualidad por ejemplo un ejemplo ante la noticia del suicidio de un jugador de fútbol mientras que el GERA del el el diario serio ni siquiera se plantea tratarlo el post lo quiere a toda pero a toda página

Voz 12 32:22 la limpiadora se encontró el cadáver colgando de la escalera por la mañana tuvo que ser horrible había pastillas y alcohol en el portátil se encontró pornografía

Voz 0457 32:31 y correos que amenazaban

Voz 12 32:33 hemos una entrevista con sus padres tensión primera entrevista familiares la concedieron muy bien sí pero qué ocurre no sabía que era creo que sus padres tampoco no les preguntas te porque creían que lo habían hecho si es lo dijeron que no era feliz pues vuelve y dice lo sino lo saben dijo no verdad sí a ver qué dicen haber está nos compete

Voz 8 32:57 a decirles que su hijo es seguro que la policía nosotros dábamos

Voz 12 33:01 las noticias así que si la esto nos compete vea por la entrevista bueno ya

Voz 0457 33:07 cómo cómo será gastar una buena lección de de amarillismo del redactor jefe al al nuevo de del periódico que bueno que que en este caso continúa buscando la noticia la noticia de de de este suicidio y así es como vuelve a casa de los padres de chantajear les con la historia de de su hijo

Voz 8 33:24 hemos decidido que no queremos seguir con esto pero canceló la entrevista buen a sus fans también se van a quedar impactados esos jóvenes que están pasando por lo mismo aunque sean les había deben escuchar lo que tienen que decir usted mismo me encantaba por qué no lo había dado a conocer sólo quieren algo sobre lo que escribir

Voz 22 33:47 la cuestiones

Voz 8 33:50 siento decirles que ya les hice una entre

Voz 23 33:54 y que si no

Voz 8 33:55 además tendrá que escribir como sus padres no sabían quién era su hija que no conocíamos a nuestro propio hijo

Voz 23 34:07 es decir sí

Voz 8 34:09 quieren volver a intentar contar cómo acaba

Voz 0457 34:14 trampa para que veáis pero bueno así y así se mueve un poco moralmente el el periódico sensacionalista cuenta otro caso vale ambos ambos periódicos consiguen una fotografía de una ministra del Gobierno ligera de ropa de antes

Voz 0544 34:28 te publicarla pues deciden hablar con ella para llegar

Voz 0457 34:30 se acuerda de cómo tratarla empezamos un poco con con el diario serio

Voz 1880 34:34 la foto está en vuestra página web no es cierto por favor en el primer párrafo del artículo hay un enlace exacto un enlace es lo mismo a Amina vengo del poste y le estado suplicando a Duncan Allen que no la ponga en portada pero da igual lo que haga con el postre aquí podéis la fotografía en primera plana poquitas yo intento cambiar las cosas y no puedo evitar haberme hecho fotografías hace décadas esta en boca de todos decir que ya está en Internet no es excusa también hay decapitaciones y pornografía los periódicos deberían ser mejores que internet existen para eso

Voz 24 35:08 si el enlace esta es nuestra página web pero en una ahora dejará de estarlo is siento herir tu ego pero no será relevante en el periódico de mañana haremos un artículo sobre la misoginia en la página cuatro y esa será su suerte

Voz 0457 35:21 bueno esta frase los periódicos deberían ser mejor que Internet a mí me gustaban pero que no puede hablar

Voz 1463 35:26 M presenta un poco carca

Voz 0457 35:29 hambre porque un periódico en papel va a ser mejor que internet

Voz 0084 35:32 ahora lo estamos vendiendo periódicos en internet o en el papel jugó mejor pero

Voz 1084 35:36 hay medios puramente digitales que son mejores que los de papel

Voz 0544 35:39 ahora

Voz 0084 35:43 nadie tiene tiene en la SER el plazo más breve que también las demás metido en tema pero entiendo que se refiere a las redes sociales a lo que no es periodismo en Internet

Voz 1084 35:59 lateral pero bueno

Voz 0084 36:01 bueno

Voz 0457 36:03 dedico a serio vamos a ver cómo tratan la historia en el en el telediario y cómo lo argumenta redactor jefe

Voz 12 36:10 haber esa fotografía no sé porque se avergüenza es

Voz 1880 36:14 hoy la mujer más importante del Gobierno hay no cuadra con mi discurso

Voz 12 36:18 discurso de que las niñas deberían querer ser ingeniera sino modelos nombran

Voz 1880 36:23 en el Gobierno estamos intentando conseguir algo que usted es apoyen en unas condiciones políticas extremadamente complejas

Voz 12 36:32 en la National Gallery hay cuadros con mujeres desnudas y a nadie parece importarle eso no tiene nada que mejor que él son fotos la gente las mira es pues como las mira pero usted no dicta las leyes que rigen mi cabeza si un día voy al museo y me pongo un poco cachondo con un cuadro no es necesario que entren Tácito si estoy mirando una de nuestras páginas en las que sale a Abi relajando sea en la playa de lo bailan en vez de tener una erección me pongo a contemplar el valor estético del cuerpo femenino no hay nada que puedas hacer contra eso

Voz 1880 37:09 pero si se de Schumann Niza allí explota no podemos ignorar es tocarla

Voz 1463 37:14 bueno Inda a su lado tipo bueno hay en general que os parece la serie porque claro venimos de ver otras de periodistas yo no sé si estás un poco lenta eh sí representa una época que no representaba de por ejemplo

Voz 0457 37:29 sí creo que bueno es es bastante diferente porque es verdad que hace hace cinco años las cosas han cambiado mucho mucho dentro del periodismo a ver es una seria que yo creo que que la puede ver cualquiera no sólo a los periodistas osea creo que es bastante interesante tiene una vez que entras tiene bastante dinamismo y además lo que más me gusta es que buena pues presentaron los problemas que tiene ahora inter e Internet como hemos visto el club Beit yo qué sé por ejemplo los los los nuevos reactores los que entran en el en el periódico ya tienen como otra forma de investigar ellos ya utilizan las redes social cuál es para para para desenmascarar no a determinadas personas ya ya ya no no buscan la entrevista directa sino que utilizan otros medios entonces bueno creo que que que podría ser la la primera serie de de periodistas actual con ese tipo de problemas si me pareció bastante interesante

Voz 1084 38:30 yo creo que que sí que es accesible para todo el mundo pero dudo que sea de interés para todo el mundo creo que es una serie muy de nicho para nosotros para los periodistas en el que posiblemente veamos reflejadas muchas de nuestras rutinas diarias pero no es una serie en la que el el gran público no la audiencia se sienta vaya a entrar en una redacción y Ivair asistir con con una tensión dramática de de la ficción a muchos de los dilemas que que existe nosotros vemos reconocidos pues muchísimas cosas de nuestro día a día y sobre todo yo creo que es la tensión entre un periodismo que todavía pervive en periodismo un modelo de distribución del periodismo que todavía pervive y el nuevo modelo en esa tensión que vivimos y viviremos durante unos años hasta que todos de acomode au salga algo nuevo igual que fue la di la televisión y los periódicos e internet seguimos en esa época pues eso es lo que muestra es atención también pues muestra cómo hay nuevas generaciones de periodistas que que tienen otros hábitos otro rigor o no rigor periodístico en base también a la urgencia de Internet al sensacionalismo y a unos medios de comunicación tradicionales que tienen una crisis enorme de financiación de publicidad y que no se sostienen hay que todos al final se tienen que plegar al entretenimiento ya sea en papel o sea en web creando webs asociadas de de Messi de virales

Voz 0457 39:51 de todas formas es es una serie que está llena de tópicos portadas

Voz 1463 39:54 es decir que a mí lo que me gusta no deja de ser algo irreal porque ya ningún periódico es tan íntegro ni tan malo usa quiero decir que todo es bueno hay alguno muy malo pero generalmente Todo es una mezcla de lo que decía José de dos modelos que conviven y hasta el más reticente a ello ha entrado en el juego hasta el New York Times hace mes entonces observamos en todo entonces eso sí que es la que normativamente el hacer dos periódicos han diferentes es interesante pero quizá no es tan realista y luego me molesta ya un poco que estamos cansados de esta cosa de la vida sentimental del periodista todos son unos amargados mucho ha marcado la redacción pero hay gente muy maja

Voz 1084 40:32 que en la redacción hasta tarde y luego se van al bar ahogar sus penas todo sin vida familiar todo sin conciliar lo único

Voz 0084 40:40 es verdad la Cadena SER

Voz 1084 40:44 el que es difícil pagar el alquiler ahí Si hay un retrato bastante temprano a la realidad

Voz 0084 40:50 y eso los británicos es verdad que está más caro

Voz 1084 40:56 cierta demonización en algunos momentos del Nuevo Periodismo o del periodismo en Internet en el sentido vale indudablemente tu para buscar una noticia tienes que hablar por teléfono o ir a un hospital a hablar con la gente afectada y hay una nueva generación que cree que el periodismo está en las redes sociales ni lo uno ni lo otro indudablemente hay que ir pero también hay grandes historias que se pueden encontrar a través de las redes sociales o una queja en las redes sociales te puede llevar a un encuentro en persona para tirar de una noticia no me no es tan maniqueo periodismo actual no

Voz 0457 41:25 tengo unas Cortes que vieron bastante bastante al al caso de lo que ha dicho José modelo de de de financiación de de los de los periódicos porque bueno es verdad que como digo es una de las de las primeras series de periodistas en retratar la realidad actual Herrera de tú a él es que hay una grave crisis del periodismo sobre todo el del periodismo de papel este pues tratar de sobrevivir a toda costa veces pues pues teniéndose que rendida a la publicidad

Voz 24 41:55 Lance existe no tenemos que hacer esfuerzo

Voz 12 41:57 a qué hace la Junta dijo que buscáramos fuentes de ingresos pueden trabajar en los Disa

Voz 24 42:01 no lo no parece que estés comprando un periódico parece que compras publicidad te acuerdas del VHS en los ochenta así es como se veía una película en casa pero pasaron por este periodo de poner tráilers de otras películas al príncipe del feeling así que tenías que adelantar los y por supuesto pasaron de moda muy rápido porque abusaban muchísimo de la publicidad yo pagaba justamente para no tener anuncios pero ellos los metían igual lo mismo pasa con esto nuestro periódico no es barato y encima les vamos a meter publicidad bueno

Voz 12 42:31 no lo entiende China me preocupa que si lo hace

Voz 24 42:34 Nos perdíamos respeto independencia la gente compra el el por la verdad como pueden confiar en nosotros si le metemos

Voz 12 42:41 comicio tras la cena así es como funciona el mundo hoy en día

Voz 24 42:45 me parece mal suele pasar con lo nuevo

Voz 0457 42:48 sí porque como sabemos incluso el periódico más comprometido con con con la verdad y con el periodismo pues se plantea dar la espalda a una investigación por abrazar el el dinero de las marcas aunque todo sea pues como siempre por acabar con la amenaza de los despidos

Voz 24 43:01 me gustaría que fueran conscientes de que el dominical tendrá una portada diferente de qué tipo con publicidad necesitamos incrementar los ingresos espera aunque sea algo inusual en nosotros no podemos hacer eso

Voz 5 43:14 incluso iremos publicitó la mirada desuso despedida

Voz 24 43:18 el personas ello era quiero hacer eso

Voz 0457 43:20 ahí es que ésta es que este equilibrio entre información y entretenimiento entre compromiso y negocio es difícil de mantener para ambos periódicos lo mismo ocurre también con el podcast Noel que busca el entretenimiento puro al que le piden también por otro lado un poco de rigor

Voz 1160 43:34 la vergonzosa dicción de la ministra no está mal pero es un caso aislado el post pierde dinero lo sabes lo se tiene que ser el mejor la mejor maquetación imágenes el mejor online estas fotos son de hace treinta años eso no son noticias es entretenimiento sin esto no hay ventas Lourdes lecciones sobre cómo vender periódicos el Post no me da ganancia sino pérdidas por eso a cambio pido periodismo lo entiendes Si tienes dinero para hacerlo mejor lo tienes coge alguien de otro periódico a favor estén recursos lo que haga falta

Voz 1463 44:13 que hagan falta la verdad es que el debate sobre la ética de de la información Urbanismo amarillo está Si queremos pues desde Ciudadano Kane que casi presente no sé si los personajes de esta serie pues también se plantean si lo tienen un no claro es que aquí también hay muchos

Voz 0457 44:30 picos como decimos los personajes están muy muy polarizadas poblada está el editor jefe el arrogante presuntuoso tratar a todo el mundo hay que pasa por encima de quién de quién haga falta para conseguir una historia jugosa

Voz 12 44:42 el líder del sindicato de la cero from Pawel está chantajeando al Gobierno amenaza con una huelga quiera involucrar a otros sindicatos IVE pero nosotros creemos que no tiene derecho a exigir impuestos para respaldar el fracaso de su industria cuál es la parte pues vamos a machacarlo quiénes las contradicciones en su vida porque no hay que ser muy listo para entender que el cierre de esa planta tiene muy poco que ver con este Gobierno

Voz 8 45:12 así estás atacando por alguna otra razón que no me vas a decir perdón tiene familia incluso minutos

Voz 12 45:24 Tinsa supongo que ellos no necesitan que un periódico les cuente como eso a pelo

Voz 0457 45:30 ya por otro lado tenemos pues a los redactores los que acaban de entrar en el en el periódico que bueno según su veteranía pues se cuestionar más o menos los trabajos que tienen que hacer

Voz 12 45:39 no me gusta este articula la obligatoria bebé no lo obligase a hablar te inventase algo la grabas T mientras estaba tranquilamente en su casa quebrantar la ley no creo que los padres tienen derecho a saber qué tipo de persona enseña a sus hijos en la televisión

Voz 8 45:55 entonces es verídico es de interés público

Voz 12 45:59 cuál es el problema

Voz 1463 46:01 bueno pues eh cuál es el problema si la recomendamos sonó mucho

Voz 1084 46:05 eso es el problema yo se la recomiendo para intentar acercarse de una manera creo que más o menos realista a lo que es el periodismo actual los debates que tiene y que no todo es tan fácil el ni nada y ni tan heroico no no hay nada de heroísmo en el periodismo actual hay mucho de de estrella que parece heroico el trabajo lo que hace pero realmente hay muchos Curro

Voz 0084 46:31 el ellas que pueden pasarle como en feed back

Voz 1084 46:34 mira por ahí pero no pasa pero es verdad que está bien que que haya mucha parte del periodismo obrero de los nuevo gente que llega en prácticas o jóvenes redactores que tienen que vivir con la tensión entre dos modelos con una precariedad que la tienen todos los sectores pero aquí también entonces no todo es tan fácil

Voz 0544 46:53 yo creo que sí vimos de News Room pues deberíamos ver esta también es un poco

Voz 1463 46:58 hablando desde me da mucho juego para todo es que hace pocos días conocíamos la noticia de que se estaba hablando de un posible regreso de esta serie de la sede de Aaron Sorkin que es quizá la última gran serie de periodistas aunque la cancelaron

Voz 0084 47:12 por desgracia la última gran serie de ataques

Voz 1084 47:15 estas que nadie se creyó

Voz 0457 47:18 pues lo que pasó fue que la actriz Lidia Moon que forma parte del reparto pues habló de un posible de un posible rebrote de la serie porque ella misma quería llevar a la ficción pues todo lo que estaba pasando hoy en día que es verdad que están pasando muchas cosas pero

Voz 1463 47:32 no me imagino Aaron Sorkin en la era Trump

Voz 0084 47:34 bueno ya sería

Voz 0457 47:37 quería para después Aaron Sorkin y lo negó lo negó en televisión dijo que no había nada nada en marcha y yo pues bueno mucha nostalgia de la selva panameña que de skate

Voz 1463 47:47 hemos hablado mucho de esta sería así que vamos a hacer también un recorrido por cómo ha evolucionado el género porque también el hecho de que las él no funcionará es probablemente porque llega en una época en la que ya no nos creíamos a los medios de comunicación en un momento de crisis no

Voz 0457 48:01 la serie se estrenó en en dos mil doce en en HBO tuvo tres temporadas aunque bueno la tercera fue como de seis capítulos para cerrarla mostraba la redacción de un canal de noticias norteamericana el actor Jeff Daniels interpretaba al periodista protagonista higa un Globo de Oro incluso con por este papel así le conocimos echamos a la serie con este discurso que recordáis seguro perfectamente

Voz 5 48:26 defendíamos lo que era justo luchábamos por razones morales establecíamos leyes y las derogar vamos por razones morales que grabamos guerras contra la pobreza

Voz 0544 48:34 Nos dirigimos a las estrictas actuaba vamos como hombres aspirado

Voz 1880 48:40 los al inteligencia no lo que esperábamos nos hacía sentirnos inferiores no los identificaba mejor aquí lo habíamos votado en las últimas elecciones sino no teníamos miedo

Voz 5 48:55 éramos capaces de seria hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres hombres referenciados el primer paso para resolver un problema es reconocer que existe así que América ya no es el mejor país

Voz 1463 49:15 oye que me estaba acordando América América más grande este claro claro da la sensación de que Aaron Sorkin estaba ya a don trampas sin quererlo evidentemente porque es un demócrata convencido pero Camps que es una época eso es muy raro como casa esto en la época

Voz 1084 49:30 la tan oscura en los quiso vender tanto idealismo que es que era era era insostenible el retrato del periodismo que quería hacer