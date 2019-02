Abusos sexuales por parte del mariansita Manuel Briñas

Voz 0313 00:00 hola buenas tardes esto que voy a hacer ahora forma parte de de las rutinas habituales de la radio de nuestro día a día yo estoy en Madrid estoy en los estudios centrales de la Cadena SER digo Miguel Mena Radio Zaragoza buenas tardes qué tal Carles buenas tardes muy bien Miguel ex compañero desde hace un montón de tiempo y no son los periodistas escritor tan

Voz 1 00:18 del actualmente dirige A Vivir Aragón pero esto rutinario lo que viene ahora ya no Miguel tú fuiste una de las víctimas de

Voz 0313 00:27 Manuel Briñas el fraile marianista que fundó la Escuela de Fútbol del Athletic

Voz 1606 00:31 efectivamente hace cuarenta y tantos años en los años setenta setenta y tres setenta y cuatro más o menos

Voz 0313 00:36 donde ocurrió eso

Voz 1606 00:37 ocurrió fundamentalmente en el colegio Amorós de Carabanchel Alto y en los campamentos que se organizaban en la Sierra de Gredos cuántas veces esporádicamente a lo largo de esos dos años dos años y medio pues no sabría precisar porque digamos que el abusado se convierte en un Oscar donde el que intentas es que aparte siempre que puedes pero claro formaba parte de mis actividades cotidianas osea que no sabría decirte tantas veces unas cuantas

Voz 0313 01:01 por qué decides contarlo ahora hasta tarde en la radio

Voz 1606 01:03 pues la verdad es que la exposición pública de esta persona en los últimos años me resultó un tanto violenta a en los últimos años ha aparecido mucho en los medios públicos como bueno como una figura de el Atleti dicho con todo el cariño para los él y los atléticos que conste ellos no no sabían nada evidentemente especialmente el año pasado apareció muchas veces en los medios de comunicación yo venía una tarde de vuelta Zaragoza escuchando Carrusel estaban despidiendo a Fernando Torres si hice hablaba en aquel programa de que allí estaba esta persona Briñas que elegante era que el Atleti yo dije hombre algunas cosas por otras personas las hizo bastante mal y no me parece bien que los que vivimos esto como una vergüenza los con damos se exhiba claro evidentemente nadie lo sabía pero común personaje como un héroe a quién había sido un abusador

Voz 0313 01:52 ni el quédate con nosotros se hace hace justo una semana hablábamos aquí en La Ventana con otras víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica lo lo recuerdan verdad está a punto de comenzar la famosa cumbre del Vaticano en la cumbre sobre pederastia que después como ya nos temíamos ha defraudado y mucho las expectativas de esas víctimas hoy vamos a conocer este otro testimonio el de Miguel y una historia que hace un montón de años que demuestra cómo lo de querer tapar los abusos ya viene de atrás eso ya lo sabíamos pero que demuestra también como si alguien se toma en serio lo de investigar al final se consigue pues se consigue lo único que valen estos casos hacer justicia tratar de que no se repita lo tenemos La Ventana aquí en la Cadena Ser Roberto Isaías buenas tardes compañeros que buena bueno el tomamos café con Matías Vallés que están Radio Mallorca Matías buenas tardes buenas tardes haciendo la huelga anoche si bueno por la Pekín par de que me toca simplemente simplemente de de de AFIS dado bueno pues aquí estamos es una historia entre manos justo una semana después de que comenzara la cumbre del Vaticano sobre pederastia otro testimonio otra historia otro ejemplo de cómo es de complicado para las víctimas de abusos sexuales poder animarse un día a contar lo que les ocurrió a denunciar a los abusadores en el caso de nuestro compañero de Zaragoza de Miguel Mena que lo acaba de de describir en cuatro titulares cuando abrimos la Ventana Bono el ver la exposición pública de esa persona que durante tanto tiempo permaneció como un símbolo como un referente en este caso de como formador de de jugadores de fútbol Atlético de Madrid pues es lo que lo que al final te impulso no Miguel vamos a retomarlo conversación si quieres empezamos por donde no sé es que me me da un poquito de de de

Voz 1606 03:36 preocupes pues efectivamente ya te digo que el que yo creo yo es un tema que tengo quiero decir asumido hace bastante tiempo y que mi entorno conoce perfectamente Iker ánimo dar a todas las personas que hayan pasado por un trance así que estamos viendo que somos miles osea no somos cuatro-cinco porque ahora se está viendo que somos miles quiero animar sobre todo a los que lo padecemos en aquella época de la dictadura a que lo compartan con su entorno a que se quitan un poco ese estigma esa vergüenza que todos arrastramos casi ese sentido de la culpabilidad Iker lo comparten con un entorno a Bojan hace muchos años compartirlo incluso lo escribía en un texto ya hace quince años

Voz 0313 04:12 lo tengo aquí delante Miguel I lo hubiese

Voz 1606 04:14 he tenido Carlas sino hubiese sido como tú dices por esa exposición pública que sí que me pareció no sé si decir humillante desde luego indecorosa yo creo que esta persona sabiendo lo que había hecho no tenía que salir alegremente en los medios como un héroe de los jóvenes porque para muchos de nosotros no lo fue

Voz 0313 04:31 mira este libro de Miguel Mena se titula mil ochocientos sesenta y tres pasos lo escribió efectivamente hace hace quince años y ahí decía eso puedo atestiguar que existen algunos nos descuartizó la inocencia Un Fraile pederasta el mío era un hermano marianista cuyo nombre prefiero no a recordar al igual que muchos otros de su condición se las ingenió para estar cerca del botiquín cerca de los vestuarios cerca de las actividades extraescolares así encontraba buenas excusas para salvarnos pobre hombre recuerdo que tenía una profunda cicatriz en una mano y que su piel era áspera como escamas en Lagarto recuerdo que olía alimento recuerdo que se le formaban dos hilos de Villa Blanca en la comisura de los labios de acuerdo que se peinaba con esa cortinilla de cabellos que disimula las entradas recuerdo que me aterrorizada quedarme con él a solas y que en aquella España de mil novecientos setenta y dos no sabía quién pedir ayuda luego supe que éramos varios y que todos lo contábamos recuerdo el acoso y la vergüenza recuerdo el miedo a decirlo en casa y la imposibilidad de denunciar la dirección del colegio recuerdo un país gris oscuro un país en el que todo el año parecía Semana Santa un país donde había que guardar silencio Un país siniestro eres de aquel tipo desgraciado aquel frailes invocación se había auto condenado a vivir su sexualidad vergonzante entre vírgenes y crucifijos entre sotanas y entre niños recuerdo la ansiedad el asco mejor no recordar nada pero nos dices que lo tienes ahí en la cabeza

Voz 1606 06:05 bueno te digo que efectivamente es el texto es hace quince años y bueno fue un alivio en su momento también escribirlo escribir todos lo que lo hacemos nosotros te alivia no te te te no se te te te da una cierta paz yo yo no había vuelto sobre el tema ya te digo que mi entorno incluso a mis compañeros de trabajo muchos Dios lo lo sabía lo habíamos comentaba vez con absoluta naturalidad fue un episodio desgraciado dentro de unos años por otra parte para mí muy felices porque yo en el Amorós yo ecología Amorós lo pasé muy bien y tuve profesores estupendos ya antes de que pase el tiempo quiero decirlo es decir yo tuve unos magníficos profesores tuve luego la desgracia de de este profesor sin vocación que era pederasta es eso es nada más

Voz 1420 06:45 yo yo veo mi de Miguel caso datos muy comunes con otros casos que ese es también en Baleares si es por supuesto en toda España por ejemplo el despertar del dolor cuando se homenajea al abusador es decir aquí por ejemplo lo he visto en Mallorca en dedicatorias de calles y plazas y a sacerdotes educadores que a lo mejor no eran tanto pero hay una frase que me haya mucha atención de lo que leía ahora Carles de de tu libro es que cuando a jóvenes o personas acusada me lo comentan dicen a otros a otros compañeros los dejó indiferente se blindaron ese es el mejor no recordar nada del que el que hablas tú de qué habla de qué hablo

Voz 1606 07:14 tú y yo creo que es recordar lo vas a recordar siempre lo que tienes que hacer es un poco yo yo soy un poco estoy con este tipo de cosas quiero decir que asumes que la vida tiene su cuota de desgracias y a mí me tocó esta no es como otras personas les tocan otras lo que pasa es que esto se puede poner afortunadamente esto se podría evitar Se podría evitar yo creo que en un país democrático moderno se tiene que evitar entonces será probablemente más difícil ahora es más fácil y entonces hay que denunciarlo hay que darse paso olvidar del todo no lo van a olvidar nunca lo que hay que asumirlo con bueno pues con con esa cuota desgracia que te ha tocado y procurar ser bueno seguirá adelante hay que seguir adelante que mirarse en proceso

Voz 3 07:50 Ana Miguel quería preguntar ahora al al Miguel Niño Miguel Niño identificó desde el primer segundo que aquello no era normal porque también algunos testimonios de gente que ha sido acusada bueno pues consideraba que claro pues como era el fraile hora el entrenador pues que a lo mejor eso forma parte de una cierta muy entre comillas normalidad

Voz 1606 08:07 mira hoy en el país se que vuelve Oriol Güell con la noticia que es quién quién ha llevado toda la investigación y aquí quién quiero agradecérselo relata el testimonio de otro compañero del colegio que yo no conozco porque era más pequeño que yo a quién le pasó a los siete años en un campamento siete años sí porque ya somos doce los que hemos salido después de que yo hiciera pública la denuncia a través de Oriol Güell país él a mí me pilló un poco mayor ciento me pilló con trece años yo me te quedas paralizado ocurre en la tienda de campaña luego en los vestuarios te quedas bastante paralizado en buena entras llegas a verbalizar oye por favor por favor

Voz 4 08:43 por yo me pilló

Voz 1606 08:46 cómo fue durante dos años yo la última vez que lo intentó a están personal le dio un manotazo hay fue una noche en una casa de ejercicios espirituales que teníamos marianistas en buen día estábamos allí cinco seis en la habitación lo intentó aquella noche yo aquella noche ya no pude más ya le dio un manotazo nunca más lo volví a intentar pero eso era el año setenta y cuatro quizás cinco por lo que ha salido en El País venía haciéndolo desde el año sesenta y cinco una denuncia hasta el noventa y tantos años

Voz 0313 09:14 oye mira tú lo contaste a tus padres esto no

Voz 1606 09:17 yo no sólo podía contar a mis padres un uno de los problemas de de hacer público esto es que por lo general estas personas están muy bien consideradas en su entorno en haber yo estaban los Boy Scouts porque mi hermano mayor había estado en los Boy Scouts incluso mi padre había sido de los primeros exploradores de España de los primeros Boy Scout de España mis padres admiraban a esta persona como como la admiraba a todo el mundo porque yo pensaba que llevaba adelante una una tarea educativa y para aquellos que no gustaba al aire libre salir a la montaña y demás entonces bueno mí padres ya murieron hace años y no no se lo podía decir Mis padres además eran mayores yo soy como dicen aquí en Aragón el Tardà no eran unas personas pues muy pues muy humildes mi padre había trabajado de carpintero con los marianistas allí en el mismo colegio donde donde me pasó a mí había trabajo tenían una carpintería padre había trabajado allí no lo podía decir a mis padres imposible

Voz 1420 10:09 yo yo creo que fue muy racional y casi diría que entre gente que no denunciadas entonces porque estaba aquel poder tremendo que tenían por ejemplo los obispos que eran los grandes encubridores pero con la con la colaboración de de fiscales y jueces que más de uno tiene cartas de agradecimiento pero ante ante este trato maltrato con continuado yo te quería pedirme cómo te sientes tú cuando hoy hoy mismo el obispo de Tarragona dice que eso puede ser un mal momento de una persona

Voz 1606 10:31 bueno eso es un disparate porque mira yo hablé con mi abusador hace un año lo conseguí su teléfono Coalición y hablé con él y bueno me pidió perdón pero dijo que yo sólo había sido conmigo vale yo he leído bastante sobre la pederastia y la pederastia no sé cómo describirlo como un trastorno que según dicen los psiquiatras exige repetición osea que lo hace lo hace de continuo no es un mal pensamiento no es un mal momento es un trastorno es un trastorno que yo me imagino que se podrá tratar de alguna manera desde luego una manera muy fácil de tratarlo apartar a las personas que lo hacen de los niños

Voz 0313 11:06 dices que pudiste localizarle sí cómo discurrió eso

Voz 1606 11:11 bueno te te cuento yo yo mantengo ya te digo yo tengo muy buenas relaciones de de compañeros del colegio de todavía yo tengo cincuenta y nueve años sede el colegio lo deja en el año setenta y seis pero aún tengo amigos mantenemos amistad y bueno empecé a indagar ves de amigos que siguen allí en Madrid y a través de de uno de ellos conseguí un teléfono coge conseguía el teléfono particular de de esta persona y bueno merme de valor porque la verdad es que cuesta mucho eh esto

Voz 1606 13:45 imaginar un bueno hay que armarse de valor y bueno yo yo fui lo más comedido y lo más educado como si estuviese haciendo un trabajo periodístico Carlas para para hilo de hecho graba la conversación claro pero yo quería un poco pedir explicaciones y bueno si queréis podemos escuchar

Voz 0313 14:00 claro podemos escuchar cómo convencer

Voz 1606 14:03 esto es lo hago el año pasado después de de que aparezca su nombre fotografiado como todo con todos los honores en la despedida de Fernando Torres entonces le llamo Llesta es el comienzo de la conversación

Voz 4 14:19 hola Manolo Briñas Hollande Manolo me oyes que qué tal estas cosas no que Qué vida más extensa en Santa María del Pilar no sí sí en el yo soy un antiguo alumno del Amorós si bien no sé si te acordarás de ni porque hace muchos muchos años soy Miguel Mena te acuerdas sí sí te acuerdas de de que te acuerdas

Voz 5 14:55 que bueno en fin otra como perdona bueno voy a ver quién agradables

Voz 4 15:07 pero desagradables por qué

Voz 5 15:10 no ya

Voz 4 15:13 por por Kennedy por la vida dices

Voz 5 15:17 bueno ahí que quiero que inglés

Voz 1606 15:21 no pues eso a ver qué recuerdos tenías porque pero cosas desagradables qué crees que hiciste algo malo

Voz 4 15:28 sí

Voz 1606 15:32 bueno esa es la primera parte como veis es el es una persona mayor a la que entre un poco de esas maneras y luego pues le pregunté abiertamente Si bueno era consciente del daño que me había hecho

Voz 4 15:44 crees que a mí me insiste daño

Voz 5 15:48 porque si se quiere que es Miguel Ángel Mena

Voz 4 15:55 sí sí pero yo fui el único al que le hiciste eso yo fui el único porque yo no sé no sé

Voz 6 16:13 bueno simplemente es hoy que la noticia hoy el ahora registra el único no Oriol Oriol huella

Voz 1606 16:19 se ha contactado con doce personas que lo que lo yo desde aquí a ver ya la primera noticia el diría yo quiero agradecer la sensibilidad de Orwell para tratar este estos temas porque no es fácil no yo llevaba ya unas cuantas semanas en contacto con él yo creo que la aparición de Briñas otra vez en la presentación de Morata ya porque ha estaba ahí otra vez era un poco ya como muy no se insultante casi no entonces bueno ya al final a mí me costó me ha costado mucho yo he salido con con las siglas nada perdón con con con la sin

Voz 6 16:50 inicial sí sí sí pero bueno quiero agradecer a Oriol la delicadeza el trato la amabilidad el

Voz 1606 16:57 en la tranquilidad que transmite el tranquilo no te preocupes si no hace falta no sacamos nada bueno el a mí me ha ayudado mucho y luego también pues cómo han ido apareciendo más gente y nos hemos puesto en contacto quiero agradecer a quienes han ido a continuación pues cantando sus sus casos desde aquí mandarle un abrazo agradecérselo y me siento un poco no tengo creo que contiene una cierta responsabilidad con ellos para hablar en nombre de todos

Voz 0313 17:21 Miguel te pronto una cosa para terminar la palabra perdón en el diccionario en tu diccionario la tienes

Voz 1606 17:26 sí sí yo la tengo yo la tengo oí yo yo creo que la que el que hay que perdonar entonces yo a esta persona lo único que pido es que pida perdón a mí me lo pidió en esa conversación reconoció lo que había hecho pero que sólo pida a los doce que ya hemos salido ya los que van a salir porque espero que salga más de esta conversación que se animen que escriban lo voy a repetir abusos arroba al país punto es también como es decir que es ha puesto en contacto conmigo el máximo dirigente de los marianistas daña ya dije una cosa les digo yo si quieren y disculparse conmigo yo ya me doy por disculpado pero hagan un homenaje a los buenos maestros que tuve ahora que ser setenta y cinco aniversario del Colegio Amorós hagan un buen homenaje a aquellos maestros estupendos que tuvo empezando por don Hipólito el primero que tuve que era magnífico y acabando por Moisés Ruano el maestro más querido por todos nosotros que se merece un gran homenaje porque a muchos nos cambió la vida os acordáis de Robin Williams en el de los

Voz 0313 18:24 de de pues yo tuve un profesor así

Voz 1606 18:27 del que me quiero acordarme quiero acordar de Moisés que eran profesor genial con el que hacíamos teatro poesía revistas debatimos en clase de todo en plena dictadura era un hombre luminoso yo me acuerdo siempre de Moisés el resto lo perdono y lo olvido bueno lo olvido ahí se queda yo desde aquí pido públicamente a eso sí a los marianistas ya la Amorós que le haga un homenaje a los buenos maestros que tuvimos que fueron muchos

Voz 0313 18:49 Miguel Mena compañero de Radio Zaragoza un abrazo muy grande amigo gracias