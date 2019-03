Amores Sotónicos de José Antonio Muñoz Grau

Voz 1

vamos a poner un punto de partida en la actualidad caso Maristas hay una serie de abusos es un colegio concertado con dinero es decir con dinero público ya vimos el resultado lo estamos viendo no bueno pues en aquel momento en el Año XXXII el el Ayuntamiento asume la responsabilidad de gobierno asume la responsabilidad de la beneficencia es decir quería que poner dinero pagar para que los niños en las niñas que allí había pudieran comer cuando se encuentran con el problema los médicos que comían mal etc ven que hay mala organización y colocan a un administrador y director al cabo de unos meses el director advierte al Ayuntamiento que está oyendo que hay rumores de que allí se producen actos inmorales así se recoge las actas no y entonces el Ayuntamiento convoca al alcalde Don Alberto Escudero convoca un pleno encarga una comisión de investigación a la oposición además a un partido ultra católico que solamente era el Partido Radical y solamente tenía un concejal que era más fotos recibidas este señor llega hasta donde puede la ultra católico llega hasta donde puede se cree la versión del cura que la niña mienten ya hay otro pleno ya provocado por él propio gobernador civil que se toma mucho interés porque era Plensa de Madrid ya empieza a sal a a sacar cosas que se filtra no de de la gente que va conociendo el tema la prensa de Alicante Crevillente de Orihuela el gobernador asiste ese pleno acuerda hacer otra comisión de investigación que el alcalde vuelve a dar a la oposición en este caso al Partido Socialista el alcalde era del Partido Radical Socialista en la oposición investigue con todos esos datos lo lleva al juzgado para que el juez determine las responsables políticas o penales tuviera de los cargos que el Ayuntamiento había puesto o no y ahí es donde se produce lo que usted de que le colocan Lex que le ponen tres tres años de cárcel al sacerdote cardenal habían dejado embarazada Nin hay detalles que claro que ya era imposible la niña de Antic ir de la habitación donde se producían las violaciones que había un altar justo