la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos Cadena SER

Voz 2

01:00

no de nuestra socios vive no va por ahí la gente me paraba por la calle preguntarle de dónde eran sus zapatos tan bonitos así que entre nostalgia hay amor por el diseño y la artesanía es decidimos buscarnos fabricantes de porque eras que quedaban encontramos dos que quedan dos eh en Mallorca sólo vendemos en el festival estos Line desde el año pasado tiene versión online con lo cual podemos llegar a todo el público interesado en el diseño y la artesanía