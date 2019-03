Ser Consumidor (03/03/2019): ¿De verdad tenemos la mejor alimentación del mundo?

Voz 4 00:00 SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 0927 00:17 me encanta que estemos en cabeza de los países más saludables donde mejor se come vamos que vivimos Geni pues muy bien no obstante seguramente les chocará un poco como a mí que estemos en el hit parade ahora que según nos cuentan los estudiosos los expertos los que saben nos estamos alejando de la dieta mediterránea que abandonamos alimentos como las legumbres las frutas las verduras que comemos demasiada carne que le damos demasiado a los alimentos procesados a las bebidas azucaradas Ike tenemos más obesidad sobrepeso que nunca sin contar con los recortes en la sanidad pública de los últimos años luego al lo analizamos empezamos

Voz 0927 01:44 suena en la producción Sonia Faura los mandos técnicos que regresa espero que por algún día más porque nos había abandonado Elena Sánchez a los mandos técnicos un lujo sin duda bueno nos cuenta ya lo que hemos preparado para hoy Julio López

Voz 14 03:20 nuestro asesor jurídico naturalmente El Mundo Today

Carlos como con algunos colectivos médicos sospechosos usted cree que se cobran contraprestaciones cuando se dicen muchas de estas con

Voz 10 03:42 los dos cuestiones que bueno el bulto alguno se va muertos el equipo es buscar

Voz 0927 04:30 un apunte para arrancar sobre los alquileres de las viviendas

Voz 0927 04:38 lo primero el decreto de inquilinos del Gobierno de alquileres en el horno eh repleto de tiras y aflojas puntos de calor de frío pero a falta de algunas concreciones y desarrollos en la pista de salida para servirse en la mesa al menos en sus intenciones no habrá límite a las subidas de los alquileres que tanto pedían algunos colectivos pero sí crear un índice oficial de precios que ahora no hay que llevará tiempo hacer lo que servirá a las comunidades más para marcar políticas precisamente de precios eso sí la actualización se hará sólo sujeto al precio del y pese a lo que suba o baje el IPC se recupera la ampliación de los años de contrato de tres a cinco años a siete Si el propietario es una empresa se amplían los plazos de preaviso para no renovar de uno a cuatro meses para el propietario de uno a dos meses para el inquilino Jaime Palomera es portavoz del sindicato de inquilinos buenos días qué valoración hacer de estas medidas

Voz 15 05:36 hola buenos días buenos en unas medidas que hay que decir que eran necesarias es decir que el Gobierno se plantea hacer un mejor real decreto que el que había planteado antiguamente es un primer paso importante y necesario pero inmediatamente hay que decir que el decreto es insuficiente que se deja fuera las dos principales demandas

Voz 1251 05:56 Ivana en primer lugar poder regular

Voz 15 05:58 los precios y vincular los precios del alquiler a los ingresos de la gente común el segundo

Voz 1251 06:04 jugar prohibir los desahucios sin alternas

Voz 15 06:06 iba habitacional en Cataluña ya hay una ley antidesahucios que prohibe que los fondos buitre y los bancos puedan desahuciar sin ofrecer una alternativa un realojo esta ley que debería extenderse a todo España por algún motivo que nos hace pensar que tiene que ver con la presión de los fondos buitres pues el Gobierno no quiere extender a todas partes creemos que el Gobierno tiene que ser valiente invierno incorporar las demandas ciudadanas para empezar a pinchar la burbuja del alquiler para empezar a extender verdaderamente el derecho a la vivienda en este país

Voz 0927 06:42 crees Jaime que esto tiene todavía pero lo que tienen modificaciones posibles en los próximos meses cambio de Gobierno sí o no cómo lo ves

Voz 15 06:51 el proceso de extensión del derecho a la vivienda en este país es irreversible hemos hecho un cambio cultural que hace que cada vez hablemos más de la vivienda no como negocio sino como derecho esto creo que somos muchísima la gente que lo tiene entre ceja y ceja independientemente del color del Gobierno va a haber una ciudadanía cada vez más exigente para conseguir ponernos a la altura de otros países del entorno donde la vivienda ya es como la sanidad o la educación un derecho universal del que nadie puede estar privado Jaime Palop

Voz 1161 07:23 será portavoz del sindicato inquilinos muchísima gracias muchas gracias a vosotros

Voz 0927 07:32 y campaña del Ministerio de Sanidad Bienestar Social y consumo siguen su guerra contra las pseudo ciencias

Voz 0385 07:39 una campaña que cuenta con el respaldo de víctimas ID muchos colectivos médicos con la web y el Gestha comprueba además una campaña en los medios que pretende que los usuarios estén informados sobre los peligros de las terapias hice hubo ciencias porque esta semana se han presentado las conclusiones de un estudio sobre ciento treinta y nueve terapias cuyos datos son bastante concluyentes setenta y tres de ellas se pueden considerarse Udo terapias es decir sus resultados no están demostrados científicamente entre los que están la Fazio terapia cromo pintura ideología piedras calientes o la fruto terapia ya hay otras sesenta y seis que siguen estudiando como la acupuntura la homeopatía quiero masaje medicina naturista o la magna autoterapia se están evaluando pero como dicen en Sanidad el hecho de que existan publicaciones relativas a estas prácticas no implica que tengan reconocimiento científico para consultas si tienen dudas o quieren informarse esta web tres W punto comprueba punto es esto dijo la ministra María Luisa Carcedo esta es la campaña

Voz 19 10:28 las cuentas claras

Voz 1161 10:32 Luis García Langa muy buenos días qué tal buenos días cómo estás

Voz 0927 10:35 cero director y editor de corredor de fondos y cuatro por ciento negativo es decir que han perdido los fondos un general supongo que habrá diferencias es preocupante

Voz 20 10:46 a ver el el el problema de que el año pasado dieran en rentabilidad negativa feria pues casi anecdótico si sólo miramos el año pasado

Voz 10 10:55 sí Vermell dieciocho todos los activos

Voz 20 10:57 financieros puedes dieron negativo desde las bolsa renta fija materia prima es decir el el año pasado fue un mal año para las inversiones que el problema se da cuando comparamos planes de pensiones con productos similares o de similar riesgo está al final es lo que lo que nos interesa Podemos un plan de pensiones podemos asumir más o menos riesgo en función de nuestras perspectivas de rentabilidad como en cualquier inversión el problema es que si comparamos por ejemplo fondos de inversión con planes de pensiones de categorías muy similares siempre pierde el plan de pensiones

Voz 0927 11:28 claro es que estamos hablando de un producto que además muchas veces no se controla tiene comisiones en algunos casos importantes no

Voz 20 11:34 sí pero yo las comisiones sobre todo las que vemos ahora le darían me les doy menos importancia porque de nuevo si los comparamos con los fondos de inversión piensa que los planes de pensiones tienen menos si miramos la comisión de gestión este uno y medio máximo que tienen los planes de pensiones pues por ejemplo en los fondos de inversión son el dos veinticinco pero lo que pasa es que tiene peor calidad de la en la gestión es es lo realmente importante cómo gestionan los gestores de los planes de pensiones es ese dinero de todos los beneficiarios de los que ponemos poquito los que ponen mucho es igual al final es es un reparto entre todos entonces lo que hay que mirar es cómo lo gestionan el problema que hay en España de los de los de la calidad en la gestión de los planes de pensiones son dos primera los regalitos lo entre comillas te digo lo de los regalos

Voz 10 12:22 sí sí sí cuando cuando hay campaña sobre todo

Voz 20 12:25 noviembre diciembre de de la banca y a traspasa un plan de pensiones va un plan de pensiones Si te regalo yo lo que sea ese regalo sale del plan de pensiones es un gasto el plan de pensiones menos rentabilidad del plan de pensiones no se dice parece que te lo regala el banco evidentemente no te lo regala el plan de pensiones te lo regalan entre todos los partícipes y la otra cuestión es la falta de competencia igual que en fondos de inversión han dejado han dejado a a gestoras internacionales tipo Aberdeen Fidelity Morgan está etcétera te podría decir muchas en planes de pensiones no en planes de pensiones solo pueden sólo pueden operar las gestoras nacionales

Voz 1161 13:02 ya ahí las diferencias son son muy muy

Voz 20 13:05 grandes oye y además las

Voz 0927 13:07 calidad porque claro y siempre se ha quejado la la gente siempre ha dicho que estás pagando una serie de puestos pero es que luego cuando lo quiere rescatar vuelves a tener que pagar otra otra vez mucho dinero y mucha gente se pregunta realmente son son es rentable o nos están engañando porque nosotros grabamos cuando metemos dinero anualmente pero luego ten o por otro lado no pegan un está cazo

Voz 20 13:29 fíjate que que las campañas normalmente de la banca es o bien regalo

Voz 10 13:32 eso sí como bien la fiscalidad que bolardos

Voz 20 13:35 las peores para el que pensiones lo de los regalos es lo que te he comentado antes que el menor rentabilidad del plan de pensiones

Voz 10 13:41 yo Escolapios calidad es verdad que el gancho

Voz 20 13:44 eh tú haces aportaciones y todo lo que aporta de dulces de tu base imponible que es verdad

Voz 10 13:49 pero qué pasa que cuando los rescatan

Voz 20 13:51 todo lo que rescatar incluido los beneficios que es el único producto financiero

Voz 15 13:55 sí

Voz 20 13:56 que los beneficios tributan en la base imponible es decir que podrían era al cuarenta y pico por ciento el resto de producto financiero el máximos el XXIII en cambio en planes de pensiones no sé por qué tiene la peor fiscalidad en cuanto a los beneficios la peor de todo el producto financiero por lo tanto es es claro ese gancho el cortoplacismo que que que podemos tener los los clientes y las formas de venta de de la banca pues hacen que algo que es malo Se vende como bueno

Voz 0927 14:25 oye para terminar y tú entonces como analista financiero dónde metería el dinero en qué tipo de productos desde luego parece que en planes de pensiones no

Voz 20 14:34 no no en planes de pensiones no se podría hacer algunas estrategias reinvertir lo que te deduce Hacienda en otro producto para así tener el dinero guardado que te va cobrará Hacienda pero al final yo me gustan más las buenas carreteras de fondos de inversión donde hay muchas más Gestoras gestoras internacionales donde la calidad es mucho más comparable yo donde al final queremos más donde elegir en función del riesgo que queramos y la calidad es muy muy muy superior ya al final en una inversión a largo plazo parece una tontería pero un un cero coma cinco por cien un uno por ciento un dos por ciento cada año en una inversión a largo plazo es mucho dinero para una jubilación

Voz 1161 15:11 muy bien Luis García Langa analista financiero muchísimas gracias hasta la próxima

Voz 20 15:15 gracias a vosotros hasta luego

Voz 0927 15:30 bueno la economía y nuestra forma de vida tiene ya mucho que ver con las nuevas tecnologías no hay más que ver el congreso de móviles de esta semana en Barcelona o recordar que guasa cumplió hace justo una semana diez años y que tiene nada más y nada menos que mil quinientos millones de usuarios en el mundo y veinticinco en España esto es lo que hay y lo que nos viene pasen y vean

Voz 18 15:51 enganchados a las nuevas tecnologías

Voz 22 16:01 en el Mobile World Congress se han visto esta semana muchas novedades que nos acercan un futuro en el que podemos esperar cualquier cosa por ejemplo se presentó el Hawai made diez móvil plegable que se dobla por la mitad dice tener la conexión cinco Gemma rápida del mercado de un sistema de carga rápida hasta el ochenta y cinco por ciento en treinta minutos dos ojo costará dos mil trescientos euros sea OMI ha presentado su primer terminal con cinco que costará quinientos noventa y nueve euros en la parte trasera tiene tres lentes de cuarenta y ocho dieciséis doce megapíxeles con el objetivo gran angular el Nokia nueve Pius View es el primer móvil con cinco cámaras cuando el usuario hace clic los sensores ajustan sus parámetros de exposición enfoque de forma individual y al combinarlos todos consigue fotografías con hasta mil doscientas capas de profundidad LG presentó sus G8 cinco con pantalla LED que hacer de altavoz in lo más novedoso de todo tiene un sistema de reconocimiento de las venas de la mano más seguro que la huella dactilar hasta Microsoft aprovechó para presentar un accesorio de tecnología de ciencia ficción sus nuevas gafas de realidad mixta permiten rotar aumentar y mover hologramas con las manos incluso reconocen el movimiento de los ojos lo que nos permitirá hacer es Kroll en una pantalla virtual sólo con la mirada

Voz 0927 17:21 bueno eso es lo que viene pero ya muchas cosas están aquí ahora ojito porque vaya a precios eh que estamos pagando vamos a pagar ya por un teléfono móvil dos mil trescientos euros eh decíamos hace nada que mil euros novecientos euros era una barbaridad

Voz 7 17:39 qué hace dos días por cierto no teníamos móviles ni

Voz 0927 17:43 esa pero hay otros muchos cambios que se avecinan las nuevas tecnologías no saben Nos abren sin duda un mundo de posibilidades que que ni podemos saber ya porque como está cambiando todo esto bueno por ejemplo ni dinero ni tarjetas ni móviles para pagar sólo por la cara

Voz 11 18:03 nuevos productos análisis comparativos las tendencias serconsumidor Ángela López muy buenos días

Voz 0927 18:13 directora de iniciativas estratégicas de de Nielsen oye leíamos en el mundo dice existe una punzada de dolor casi físico de la que no siempre somos conscientes y que se produce cuando vamos de compras en el momento de pagar el cerebro identifica que no se trata de un trámite placentero y envía al cuerpo la señal correspondiente por rechazo por eso está tan en marcha tan avanzado lo de pagar por la cara es decir sin que tengamos que hacer prácticamente nada

Voz 23 18:40 sí efectivamente efectivamente está demuestra hoy en día con la neurociencia nuestro servicio cada vez más incorporada nuestros sistemas de investigación tenemos medido la reacción como decíamos casi fisiológica que el organismo humano experimenta cuando vamos a pagar y efectivamente sí activa la misma parte del cerebro que cuando experimentamos son dolor físico en el momento del desembolso de dinero sobre todo si es en dinero metálico es muy alto índice va como si dijéramos suavizando se cuando ya pasamos a modos de pago más virtuales es decir una tarjeta de crédito Nos duele menos un pago con el móvil ni muchísimo menos efectivamente en aquellos momentos una de aquellas experiencias en las que ni siquiera teníamos que pagar porque nos lo van a pasar más tarde al banco digamos que estás esa acción de dolor disminuye enormemente por eso cada vez más las compañías las empresas que nos venden productos intentas hacer ese momento lo más llevadero lo más rápido y lo más invisible

Voz 20 19:44 es como si bien se vamos para maestro pero posible pero Ángela

Voz 0927 19:46 esto no es entonces para evitar unos malos tragos y para evitar colas y para estos sino en definitiva para que compremos más no

Voz 10 19:56 bueno pues hay una mezcla directamente a un interés porque con sumamos evidentemente más y mejor

Voz 23 20:02 por nuestra experiencia de compra sea lo más positiva posible en ese establecimiento porque al final en algunos de los estudios que hacemos en Nielsen anualmente medimos cuáles son los factores que hacen que un comprador decida a aquel establecimiento oir el tener una experiencia agradable en el establecimiento

Voz 10 20:18 el factor número uno con diferencia además bien surtido y un calidad precio una buena ecuación pero el el el momento efectivamente del pago es un momento que cuanto más fácil nos lo pongan menos tiempo nos hagan esperar en la cola del digamos que es como alargarlo pues mucho mejor para nuestras experiencias

Voz 0927 20:38 a no tener que sacar ni la tarjeta ni el monedero ni nada de nada nos va a permitir el que estemos mucho más desahogados tranquilos relajados no

Voz 23 20:46 efectivamente y además es que eso está creciendo mucho hoy en día el los métodos de pago digitales es decir de tramas la tarjeta de crédito digitalizada en el móvil está creciendo enormemente y evidentemente cuando BOC por ejemplo compramos en Internet esto es a un porcentaje mucho mayor casi una cuarta parte de las transacciones en Internet ya se hacen con método digital que introducir nuestros dígitos de la tarjeta de crédito y eso hace que una vez más se haga todo mucho más rápido y mucho más llevadero

Voz 0927 21:17 las auto cajas que se están imponiendo en muchos establecimientos grandes superficies sobre todo que vas tú mismo te escanea los productos va va en la misma línea

Voz 23 21:25 bueno hay realmente existen muchísimos métodos como tú apuntabas mago las auto cajas normalmente efectivamente están dirigidas para estas pequeñas y para ese comprador que es bastante hábil y experto porque requiere una cierta habilidad a la hora de manipular los productos escanear los correctamente embolsar los sino la máquina rápido de entre comillas nos regaña pero espera indicados sobre todo para estas pequeñas a lo que está muy comprobado y muy estudiado es que en términos de aquí de agilidad y eficiencia en el proceso la caja única está en la que estamos todos en fila distribuyendo a la caja siguiente vacía es la más rápida la más eficiente en principio en la que menos sensación de pérdida de tiempo al comprador también le pasa por la cadena

Voz 0927 22:10 bueno en China esto que sepan ustedes que ya está desarrollado es decir que ya hay gente usuarios chinos que pagan por la cara y aquí como como esta

Voz 23 22:19 no en España y me España enojoso es porque es verdad que la Ley de Protección de Datos ya además ha habido un refuerzo de esta ley

Voz 10 22:25 pocos meses afortunadamente

Voz 23 22:28 también tengo que decirlo creo que nos protege mucho y el hecho de tener digamos

Voz 10 22:33 nuestra cara expuesta irreconocible

Voz 23 22:36 por dispositivos donde muchas veces no sabemos para qué se utiliza la desinformación pues es una buena medida en en la Unión Europea pero es verdad que en China que que tienen legislaciones más laxas se utiliza en todo tipo de cadenas y eso hace que efectivamente un comprador en China pase por el pasillo de salida directamente no tenga trágicamente que detenerse sencillamente la cámara que les enfoca la cara les reconoce densa asocia con su cuenta el cargo le va a llegar al banco sin apenas enterarse

Voz 1161 23:06 bueno pues seguimos hablando de cómo avanzando esto en otros programas que seguramente dará mucho que hablar Ángela López directora de iniciativas estratégicas

Voz 0927 23:15 la consultora Nielsen muchísimas gracias no lo hace

Voz 1161 23:17 a vosotros Jesús una gracias un abrazo

Voz 0927 24:04 bueno sorprendente verdad donde nos llevan las tecnologías que va cómo van a hacer las compras en nada eh porque ya ya están aquí los avances ya están aquí los móviles madre mía cómo está cambiando éste y a qué velocidad bueno cambiamos de tercio vamos a lo que nos gusta la buena alimentación la buena salud y una buena noticia sin duda que sin embargo ha sorprendido a muchos sectores tenemos la dieta más saludable del mundo

Voz 11 24:32 calidad de vida consumidos

Voz 0927 24:37 según este informe internacional España tiene una puntuación de noventa y dos coma siete sobre cien ya hemos adelantado cinco posiciones desde dos mil diecisiete ojo hablamos de un ranking de ciento sesenta y nueve países y el nuestro el número uno no sigue en Italia

Voz 11 24:55 en Japón Suiza Suecia Australia Noruega suma la alimentación y la calidad de la sanidad pública ir resta la obesidad el tabaquismo Miguel Ángel Royo muy buenos días

Voz 1161 25:09 Miguel Ángel Royo Bordonada doctores

Voz 0927 25:10 defina ir director de el departamento de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III de Madrid le ha sorprendido esta que no nos pongan en esta situación en el número uno contando la alimentación y la salud sobre todo la asistencia sanitaria

Voz 27 25:27 no sorprende encontrar empeñada en las primeras posiciones ya estado de si uno está en el número

Voz 1251 25:32 con tres pues mete un poco

Voz 27 25:35 de los criterios que finalmente se decidan en los algoritmos que utilizan para obtener la puntuación final pero bueno sin entrar en las primeras posiciones sorprenden

Voz 0927 25:47 la sanidad en nuestra alimentación de verdad son tan buenos a su juicio para para para estar ahí porque aquí se a una serie de factores pero los más llamativos por ejemplo en alimentación pues muchos expertos nos llevan sufriendo ya desde hace años que nos estamos alejando de la dieta mediterránea que estamos comiendo mal que comemos mucha carne no tenemos las cifras de obesidad sobrepeso en los niños en las personas mayores es un poco contradictorio le puede chocar a gente no

Voz 27 26:13 bueno pero tiene tiene su explicación en ahí efectivamente hay tres factores determinantes no a la hora de de de ubicar a los países unos el sistema el tipo de sistema sanitario que se tiene otra es muy importante en el tipo de alimentación y hay un tercer factor que

Voz 1251 26:33 podríamos llamar el estilo de vida mediterránea

Voz 27 26:36 la que tiene que haber un poco pues con con el nivel de estrés y cómo se soporta ser es no que afecta a la salud el sistema sanitario español es un sistema sanitario público es un sistema sanitario muy bueno de alta calidad con los mejores estándares científicos del mundo y además tenemos un sistema de atención primaria muy bueno también de los mejores del mundo probablemente una forma de estructurar organizar la atención básica que incluye servicios de prevención promoción de la salud Atención a la Infancia Atención a la vejez enfermedades crónicas es todo esto pues influyen mucho no

Voz 1251 27:14 de la alimentación pues es lo mismo

Voz 27 27:17 dice realmente hemos tenido un patrón de dieta pues basada con basado más en productos frescos vegetales Icon no mucho consumo de carne es cierto que esto está cambiando a peor estará me natural te también en el sistema sanitario estamos viendo en los últimos años que están ejerciendo sobre sistema sanitario presiones que pueden que pueden aceptarle en el futuro pues eh recortes económicos ahora mismo

Voz 1251 27:44 ah ya la financiación privada

Voz 27 27:47 el sistema o dinero privado que invierte en sanidad en España está aumentado durante los últimos años ya supera la media europea cuando antes estábamos muy por debajo porque ha habido recortes existen al sanitario público y luego dentro de esos recortes en el sistema público otro problema es que el porcentaje de da tarta que se lleva la atención primaria que es básica para mantener estos buenos indicadores cada vez es menor a favor de la atención especializada que pasa que las estimaciones están hechas con datos de de las últimas tema

Voz 15 28:16 las mil novecientos a Estados

Voz 27 28:18 ya hay proyectan esperanza de vida es tan dos van cuarenta que dicen que va a ser la máxima esperanza de vida claro ahí estábamos era cuando cuando el sistema sanitario cuando se realmente en la época dorada digamos del sistema sanitario cuando se insiste

Voz 15 28:31 la sanitario público de alto nivel que estaba bien

Voz 27 28:34 en financiado bien dotado si no habían empezado los recortes cuando todavía los efectos de la dieta del cambio de dieta a peor todavía no no se habían digamos implantado en filtrado tanto en la población ahora mismo entre los jóvenes estas siguiendo una dieta digamos entre comillas mediterránea un patrón ético más próxima un patrón dietético Mediterráneo las nórdicos que los españoles

Voz 1161 28:59 osea que claro a lo mejor dentro de quince años y la cosa va a cambiar mucho así que dentro de diez días diez quince años le llamamos Ivo volvemos a ver cómo hemos puesto a ver si hemos bajado de

Voz 27 29:10 yo creo que en los bueno aquí sería sería una nota de precaución osea Si sabemos que esto

Voz 10 29:20 se ha debido de alimentación y sistemas habitual

Voz 27 29:22 yo ha funcionado muy bien no se está manteniendo en esa esperanza de vida tras más altas del mundo pues deberíamos tener cuidado de que eso no no no no acabar eso no protegerla cuidarlo

Voz 1161 29:35 muy bien Miguel

Voz 0927 29:35 Ángel Royo Bordonada doctor Medicine director del departamento de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III

Voz 1161 29:42 muchísimas gracias a Dios gracias adiós

Voz 0927 29:44 pero qué piensan ustedes que pensáis vosotros realmente comemos también Sonia Faura lo ha preguntado en la calle la verdad que como se comen España ninguna parte

Voz 9 29:54 el mundo yo creo que sí tenemos todas las condiciones para que sea que sea así la aceite de oliva el jamón la las hortalizas que tenemos aquí tan rica los tomates las verdad

Voz 22 30:02 tras yo creo que tenemos buena alimentación depende de nosotros también yo creo que sí

Voz 14 30:07 pues incluyó todo lo que sea comestible todo lo que sea saludable y todo lo que el bolsillo alcance

Voz 1161 30:13 creo que tenemos una ETA muy saludable pero tampoco considero que es el más más saludable del mundo

Voz 0385 30:17 pues sí yo creo que tenemos una dieta bastante variada ir muy sana en comparación con otros países

Voz 28 30:23 verdad que tenemos una dieta equilibrada pero yo creo que predominan demasiado las carnes sillas proteínas no tenemos tantos acostumbrado a de consumir pescado o verduras

Voz 1161 30:34 admirado Julio Basulto muy buenos días a sus pies dietista nutricionista de cabecera de Ser Consumidor ya ves la gente me lo dice aceite jamón jamón no está muy de acuerdo verdad

Voz 1251 30:46 no yo el Fondo Mundial de alcanzar la Organización Mundial de la Salud su Centro de Investigaciones Oncológicas consideran que los procesados dentro de los cuales incluidas Jalón incrementan el riesgo de forma clara de cáncer colorrectal hasta el punto de que su consejo es a voy yo sí claro escucha alguien poniendo al lado a una fruta que al jamón mira para el Ministerio de Sanidad un producto es muy salados si tiene más de una hora

Voz 10 31:11 sí me dejaron tiene sabes cómo hacerlo con la manzana verdor hasta dicho soy un poco atrevido no

Voz 0927 31:18 bueno Julio qué te parece a tiro de este estudio porque lo hablábamos el otro día a ver nos estéis diciendo tú Juan Juan Revenga continuamente aquí todos los desvíos que estamos teniendo malos en en tema alimentación que vamos a peor Miguel Ángel Royo Bordonada decía que claro que es que es engañoso porque las los datos que están dando desde hace tiempo cuando no había recortes sanitarios ir cuando nuestra alimentación no había tenido los malos desvíos que que está teniendo en casi en las últimas décadas no sé si estás de acuerdo

Voz 1251 31:49 Miguel Ángel Royo Bordonada es imposible no estaba Grondona Él es una persona que admiro mucho y es un grandísimo experto si la gente me conoce a mí no a Eli deberían dejar de seguir a y leerlo todo lo que publica

Voz 1161 31:59 lo haremos por supuesto exactamente

Voz 1251 32:02 de aquello no estoy a la altura con mi científica no ni académica de lo que está él estoy totalmente de acuerdo que opino yo de este datos de este estudio pues opino que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey que el resto de países estén mal no es la prueba de que nosotros estemos bien sencillamente es que tenemos una esperanza que no calidad ahora hablamos esperanza de vida superior a los demás es por la dieta ni en sueños sea en España la gente Tomás diez gramos de sal al el noventa por ciento de la población Tomás diez gramos de sal al día el doble del máximo la gente toma ciento once gramos de azúcar al día eso supera con creces cualquier cifra que por cierto no hace falta tomar azúcar no tomamos el treinta y siete por ciento de nuestras calorías a partir de alimentos altamente procesados conocidos como alimentos mal no vale sólo con estos tres datos yo te puede hacer la idea de que desde luego no somos ejemplares tomamos más calorías a partir del alcohol que a partir del vino y podría seguir hasta el infinito no de hecho hay datos que dicen que en dos mil treinta En España la cifra de hombres con con exceso de peso será el ochenta por ciento de mujeres cerca del sesenta por ciento no entonces

Voz 1161 33:08 sobre todo estoy autor diferencia entre

Voz 1251 33:10 sí hay esperanza esperanza bebidas que es verdad tenemos ochenta y cinco años tienen perfecto pero la calidad de vida en España a partir de los sesenta y cinco años por culpa de nuestros hábitos de vida por culpa del tabaquismo porque por culpa del alcohol porque era más alimentación la calidad de vida es nefasta vivimos en un cuerpo acoso veinte años Jesús yo cuando me quiera jubilar cuando me jubile por favor quiere estar de determinada manera que me permita tener un poco de libertad condicional

Voz 0927 33:35 decíamos el otro día el peligro que tienen por ejemplo que pueden tener la interpretación de estos datos no porque decimos claro si estamos escuchando continuamente a los sanitarios dietistas nutricionistas médicos tal que nos estamos alejando de la dieta mediterránea que bebemos muchas bebidas azucaradas que tomamos mucha carne que nos estamos olvidando de verduras de legumbres de todo esto salimos los primeros días bueno esto son uno pesados Nos están comiendo aquí el tarro pero realmente sin ningún motivo

Voz 1251 34:00 efectivamente es decir es una una medida disuasoria este dato disuade a la sobre todas las entidades de referencia de las entidades sanitarias en poner coto a los desmanes estamos viviendo todo lo relativo a las menos en mi caso porque seguro que hay más casos en todo lo relativo a la nutrición máquinas expendedoras repletas de comida basura

Voz 1161 34:19 eso es sólo alcance de los niños

Voz 1251 34:22 publicidad de productos mal sanos publicidad depredadora de productos mal sanos en horario infantil que campa a sus anchas por ejemplo las pedidas entre comillas de energéticas dos de cada diez niños españoles tomados menores de diez años toman dos litros de bebidas cada mes y esto va en aumento esto no va no va hacia atrás nuestras tasas de exceso de peso infantil son deprimentes España es el país más sedentario de la cumbre europea porque esto es importante porque si fuese cierto este dato que Siro cuestiona Miguel Ángel Royo Bordonada ya no tengo nada más que añadir pero es cierto este dato por qué se observa esta esta esperanza que no calidad de vida por la dieta ni en sueños por ese servicio sanitario tenemos unos profesionales sanitarios en España a parte de la sanidad pública que muchos otros sitios no tienen tenemos unos servicios sanitarios profesores sanitarios envidiable son gente muy motivada que dedica su vida a salvar a los demás haciendo las extras cobrando una basura coronas listas de espera terribles eso a eso debemos atribuir nuestra esperanza de vida y la mala calidad pues los malos hábitos de alimentación

Voz 0927 35:21 claro pero fíjate casta en eso él decía claro le decía Bono pero aquí hay muchos ha habido muchos recortes sanitarios pero es que el estudio Éste es uno lo ha pillado sea aquí no hay medicinas por que es que los cambios han venido después de los datos que se MANES que estos estudios van con veinte años la verdad es un poquito de retraso yo no digo que no lleven mucho trabajo pero hombre con tanto tiempo pero ahora cambiaría la cosa vamos yo me emplazado con era quince o veinte años para hablar de cómo ha evolucionado el próximo estudio de quince o veinte años me choque que va a cambiar mucho seguramente

Voz 1251 35:48 claro sí sí totalmente de acuerdo con lo que él diga amén pero vamos a imaginar que no es decir que seguro que tiene razón estoy cien por cien seguro porque estamos aquí pero vamos a imaginar que no vamos a imaginar que seguimos siendo los primeros no es que eso no es motivo de alegría porque no solamente insisto quiero que la aviva la gente vio a muchos años era por ejemplo en España si tú tienes un cáncer Dios no lo quiera al día siguiente está ingresado en un hospital tú lo sabes en cuanto un médico detecta quería es un cáncer recibes a atención sanitaria carísima por Teodoro de tratamiento para ir a hacer es carísimo y los recibes gratis o donde Estados Unidos es un cáncer como no sea millonaria no te lo puedes pagar efectivamente de eso depende nuestra esperanza de vida ahora bien una persona que padece un cáncer en muchos casos tiene una calidad de vida al resto de su vida pues inferior a la que una persona que no lo ha padecido sabemos por ejemplo que el veinte por ciento de todos los cánceres los causa el tabaco no es de cáncer de pulmón a causa el noventa por ciento pero es noventa por ciento los causa el tabaco el once por ciento los causa en España el alcohol sólo estos dos datos te suman que el treinta y tres por ciento de los campeones tiene que ver con sus dos simples hábitos más diversidad su madre sedentarismo asuma la alimentación entonces bueno yo creo que arreglaremos deberíamos pues no tomarnos con tanta alegría este dato sino seguir era decía José Saramago que es usted muy pesimista no ya de favores que el mundo Ximo punto uno dice no soy pesimista mundos pésimo pero además añadía un dato importante que es que la gente optimista no cambia el mundo eso un poco pesimista porque sí sino no cambiaría uno por eso me encanta tu programada

Voz 1161 37:18 muchas gracias

Voz 0927 37:19 y dentro de quince veinte años dentro de la parte que entre entre medias ya te

Voz 1161 37:24 llamaremos alguna vez pero volveremos a analizar los datos te parece que murió Julio Basulto un fuerte abrazo como siempre ya sabes ahora después desayuno no cereales no cosas que ya sé que no recomendable pero sí frutas y frutos secos y esas cosas te parece bien tomate aceite de oliva entonces integral mejor aprobado pues ya está no fuerte abrazo adiós

Voz 4 38:07 he desde el consumo

Voz 0385 38:12 Sonia Vega buenos días que visto en las redes mira como ya hemos comentado anteriormente según un estudio España es el país más sano del mundo hemos superado a Italia hay Lucía Germán y comentó qué suerte la mía compartir cosas de ambos países

Voz 0927 38:26 mira si ya tenemos suerte además la semana pasada

Voz 0385 38:28 Jorge Morales nos comentó que con las energías renovables bajaría la factura de la luz pues al parecer varios oyentes no se lo creen algunos de ellos decían me parto y me mondo con esta clase política no es posible cuanto más tenemos el campo lleno de paneles molinos más barato pagamos la luz ironía claro

Voz 0927 38:46 el caso Jorge Morales bajará si él lo ha dicho

Voz 0385 38:48 y además electro shock decía en un tuit Puleva me puede explicar por qué recomendaciones tres lácteos sandía hubo muchas respuestas nada que

Voz 0927 38:57 justifique efectivamente nada que lo justifique bueno yo OCU dice denunciamos ante la policía y la San la venta de dos productos milagro no autorizados Vioxx técnico Sensi hoy ir ostern Life no los consuman y Facua que dice que el director de Publicaciones de Ausbanc Luis Suárez antiguo asociación de consumidores que era alto cargo de Aznar e ingresa en prisión condenado por estafas inmobiliarias y la Fiscalía que pide dieciséis años por organización criminal extorsión pues mira porque con él hemos tenido aquí algunos rifirrafes la encuesta esta semana

Voz 0385 39:32 crees que tu alimentación es saludable muy saludable aire todo poco saludable

Voz 0927 39:37 o nada saludable ya está colgada en nuestra web en nuestras redes Si podéis contestar os pedimos que conteste y grafias Vega

Voz 0385 39:44 los resultados de la última Encuesta de con legábamos planteábamos te fijas de tu banco el cuarenta y tres por ciento no se fía nada el XXXI poco es decir la mayoría no se fía sólo confía totalmente el siete por ciento

Voz 0927 39:59 atentos al dato sólo el siete por ciento se fía de su banco ya ha participado mucha gente en esta encuesta eh no son dos nos vamos ya a las a las web

Voz 11 40:11 el mundo Monda Arrate Sarrión han día una de las redes

Voz 0385 40:16 sales del proyecto Huaxi buenos días hola

Voz 30 40:18 unos días Sonia una buenas pues explicar qué es Huaxi

Voz 12 40:21 mira pues Huaxi es una plataforma de compras solidarias online en la que participan más de doscientas tiendas y más de doscientas ONGs entonces cuando un usuario compra en nuestras tiendas asociadas puede destinar una parte de su compra a la ONG

Voz 30 40:38 quiera y con qué tipo de Tina se puede colaborar pues trabajamos con y Comerç de primer nivel por ejemplo por te algunas tenemos el tener

Voz 12 40:45 no Vueling Busquin Rumbo grupo NAS esos la mayoría son muy conocidas y las que utiliza todo el mundo

Voz 0385 40:54 el usuario paga más al donar una parte del dinero

Voz 12 40:57 no no no el precio de compra no aumenta se destina una parte de esa compra a la ONG que el usuario quiere

Voz 0385 41:05 y qué porcentaje de lo comprado en la tienda va destinado a la ONG

Voz 12 41:10 pues depende lo que la tienda quiera no por ejemplo hay algunas tiendas que dan un importe fijo como el tenedor que aporta entre espero con cincuenta y uno con veinte euros o Vueling que aporta cuatro con veinte por venta oscilan porcentajes como Wu Qing que aporta el cuatro por ciento de la reserva o My Prodein que aporta entre el seis por ciento y el doce por ciento

Voz 0385 41:32 por lo tanto nosotros podemos elegir la ONG que queramos a la hora de comprar en latín on line

Voz 12 41:37 eso es cada uno elige la ONG con la que quiera colaborar en función de con qué ONG se siente más identificado o con qué causa está interesado en colaborar puede cambiar siempre que quiera

Voz 0385 41:49 para colaborar con vosotros como tenemos que hacerlo entrar en la página web de Huaxi verdad

Voz 12 41:53 eso es vas a la página de Huaxi tres W punto Huaxi punto org abres tu cuenta de usuario aquí ya puedes comprar con normalidad se puede comprar de dos formas una es desde nuestra página directamente hicimos hemos creado también una extensión para el navegador que es y está disponible para Chrome para Firefox de la añades a tu navegador ya no hace falta que pase por la pagina directamente cuando vas a las tiendas de notifica que es una tienda sociedad WAP sí que va a realizar una aportación solidaria con tu compra

Voz 0385 42:28 pues muchísimas gracias Arrate día una de las responsables del proyecto así gracias a ti

Voz 25 42:44 no a esto

Voz 0927 43:08 seguimos esta semana hemos tenido una buena noticia y ha sido el nombramiento de Carlos ballenera eh como presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios después del fiasco ya saben que contamos aquí del anterior nombramiento registrador de la propiedad y experto en cláusulas abusivas in muy activo en redes sociales defendiendo a los consumidores Carlos Vallejo era muy buenos días

Voz 1161 43:30 hola buenos días enhorabuena lo primero muchas gracias porque además ha

Voz 0927 43:35 ha sido ir con el voto a favor menos una que estuvo de todas las asociaciones de consumidores que componen este Consejo de Consumidores y Usuarios

Voz 15 43:43 así es bueno lo primero para

Voz 0927 43:45 pensar que ya lo decía alguna asociación Consejo de Consumidores y Usuarios sin personalidad pica sin financiación pero sin duda con mucho trabajo por hacer no por supuesto

Voz 15 43:56 como el Consejo de Consumidores y Usuarios es un ente característico de un Estado social y democrático de Derecho en la sociedad civil a través de las asociaciones del Consejo y en este caso de mi persona en cuanto asumo esa responsabilidad tenemos la obliga dónde trasladar las necesidades y las reclamaciones de las personas consumidoras a las autoridades del Estado a las autoridades de los tres poderes del Estado

Voz 0927 44:30 ya ya pero sabes perfectamente porque lo lo lo conoce al dedillo eres decíamos experto en algunas cosas por ejemplo cláusulas abusivas que los consumidores estamos muy agobiados muy acosados por temas bancarios de telefonía de de seguros y nos sentimos en muchas ocasiones bastante poco defendidos los asociaciones tienen pocos medios el Consejo de Consumidores y Usuarios ha estado ahí en en la sombra durante mucho tiempo crees que realmente esto se puede dinamizar

Voz 15 45:01 bueno mi profesión sabes que es lo que estamos en el ámbito de la seguridad jurídica preventiva desde luego es importante son muy importantes los mecanismos de prevención y por tanto es muy importante la disuasión entonces digamos que la disuasión únicamente que se produce sobre la base de la existencia de una amenaza seria contra el abuso

Voz 0927 45:30 veamos ha hablado de que no podíamos entrar en profundidad lógicamente acabar de aterrizar en el pues en el puesto me parece un poco el el empezar a hablar ya temas concretos pero sí me gustaría que nos dijeras alguna cosa en la que ya sí a expensas dado que es de lo primero que quiere poner en marcha que quieres hincarle el diente

Voz 10 45:48 bueno son muchos con no me imagino

Voz 15 45:52 de los que hay en las que están implicadas los intereses económicos de las personas consumidoras y me pero vemos con mucha ilusión que exista una normativa por ejemplo en el ámbito del Ministerio Fiscal que les da una gran capacidad de legitimación para actuar en defensa de los consumidores tanto en el ámbito la al como colectivo pero sin embargo vemos la falta de recursos me gustaría trasladar a la fiscal general del Estado la necesidad de que ya que se proceda al nombramiento ya la dotación de los fiscales de consumo autonómicos y provinciales

Voz 0927 46:32 muy bien Nos emplazamos en unas semanas para hablar un poquito en profundidad allá de temas más concretos

Voz 15 46:37 encantado muy bien gracias

Voz 0927 46:39 los Bayo era presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios hasta la próxima gracias

Voz 1161 46:44 pudo filias vacías igualmente

Voz 2 46:48 en SER Consumidor Tey escuchando ni que me llaman toda la con ofertas todo AVE compre por Internet y ahora nadie sabe nacen

Voz 0927 46:56 meses sin teléfono a quién tengo derecho comprendían pero me ha pedido que no

Voz 19 47:02 vivan mi seguro y la Agencia se lavan las manos

Voz 2 47:05 sus consultas tus dudas somos el altavoz de tus denuncias nuestros asesores jurídicos de ayudarán a rezar

Voz 0927 47:30 Gustavo muy buenos días buenos días presidente de FUCI Federación de consumidores usuarios independientes escuchamos ya primer oyente primer oyente

Voz 1161 47:38 sí

Voz 0751 47:39 muy bien venga vamos allá este oyente

Voz 0927 47:41 ha tenido un problema con un seguro después

Voz 0347 47:44 tiene contratado un seguro de automóvil a través de una correduría de seguros con alias a raíz de haber pasado la ITV en en en este mes de febrero ha descubierto que ha estado todo el mes de enero sin seguro al pedirle explicaciones ahora correduría nos han comentado que la persona encargada en Aliens de pasar el recibo al banco para su cargo lo ha hecho ahora le ha llegado este cargo por el importe anual mi duda es si puede reclamar a la compañía aseguradora el reintegro del mes de enero puesto que ha estado sin seguro

Voz 32 48:10 es decir que sólo vague los once meses de seguro tiene derecho a reclamar esto

Voz 0751 48:16 sí por supuesto sí puede probarlo el según se desprende de lo que dice Si puede probarlo porque lo han dicho no por un error se pasó tarde

Voz 1251 48:26 entonces sí puede reclamar esa parte proporcional

Voz 0751 48:28 el desafío es decir no pagar esa parte proporcional

Voz 1161 48:31 el problema es

Voz 0927 48:32 Gustavo hubiera tiene un accidente en este mes no

Voz 0751 48:35 claro entonces madre mía que haberte hecho cargo es seguro pero bueno ya ya que ir al juzgado pero bueno viendo que no ha pasado nada simplemente simplemente entre comillas cobrar senyeres bueno tiene derecho a hacerlo

Voz 33 48:49 Ángela puertas nos cuenta que una amiga Jade decidieron hacer la ruta del canal de Midi Francia en bicicleta al llegar al hotel la recepcionista los entregó las maletas nos dijo que las bicis estaban bien guardadas al día siguiente la misma recepcionista fue a entregarnos las bicicletas y habían desaparecido Nos dieron el nombre de su aseguradora cuando regresamos a España nos pusimos en contacto con la misma Nos dijeron que tenía que hacer la reclamación a través de mi aseguradora he intentado con dos seguros míos hacer los trámites y los dos me contestan que mi póliza no cubre en el extranjero que derechos tengo qué pasos tengo que hacer para queme indemnice el hotel

Voz 11 49:31 bueno aquí se está lavando las manos más de uno no creo

Voz 0751 49:34 sí pero vamos a ver en el fondo llevan razón es aseguran que si no cubre los gastos estos gastos en concreto en el extranjero cuando los cubre pero no obstante el usuario no queda desprotegido porque tiene que reclamar al establecimiento porque el establecimiento tiene la obligación de guarda y custodia de esas letras Vito

Voz 10 49:53 a ellos tendrán un resguardo de depósito

Voz 0751 49:55 pero no este establecimiento entendemos que pueda tener también un seguro para que cubra estos estos siniestro no se llama El Mundo el seguro siniestros entonces sino lo tiene pues da igual porque tenía que pagar exactamente igual el establecimiento la pérdida de estas

Voz 10 50:11 o el seguro o ellos directamente el hotel exactamente

Voz 33 50:14 el siguiente oyente fue a repostar con su coche tiene un problema

Voz 13 50:18 me ocurrió que al llenar el depósito de mi vehículo el surtidor no cortó la manguera cuando estaba llenado completamente reposo salpicó al gasóleo A los pantalones botas y demás hice una reclamación in situ la lleve la Oficina Municipal de Consumo de Alcalá de Henares

Voz 32 50:35 es responden que todo está bien lo conclusión que me ponen es que parece ser que ya no se repostar combustible en mi coche y aquí que podemos decir

Voz 0751 50:44 vamos a ver quién le ha dicho que todo está bien

Voz 10 50:47 porque si ha presentado una reclamación miembro

Voz 0751 50:49 el usuario demostrar provisto lo ha hecho a través de una hoja en donde ha dejado reflejado el problema demostrar que los daños que le ha causado porque si el repostar y en este caso ha sido culpa de surtidor pues tenía que responder de la gasolinera otra cosa es que que el usuario efectivamente no lo haya salido acero pero que había funcionado bien el mostrador

Voz 1251 51:16 a veces de reclamación la tiene vamos cínica

Voz 0751 51:19 seguir adelante la Junta Arbitral de Consumo

Voz 0927 51:21 o algo así si por aquí no ha funcionado

Voz 0751 51:23 sí que digamos al de Información al Consumidor Omic ha dicho hay de cardenales pues que acuda a la Junta Arbitral de Alcalá de Henares que hay una Junta Arbitral funciona bastante bien y que hay exponga su problema y que aporte las pruebas que tiene de de la situación que nos ha contado