Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com

Voz 1643 00:14 he y segunda con Óscar Egido

Voz 1 00:22 hablamos de segunda con un equipo de Primera

Voz 1643 00:26 Play Segunda Play Segunda hola qué tal ya estamos aquí bienvenido sea caballero ciento ochenta y siete de segunda ir bienvenidos a la jornada veintiocho de la Liga Un dos tres una jornada empieza con Osasuna como líder el mismo equipo que era penúltimo en la primera la tercera jornada nueve victorias consecutivas en El Sadar han llevado a los navarros al ático de segunda allí donde le gustaba estará Enrique Martín en la primavera y es que Monreal fue el último técnico que subió Osasuna primera hace tres temporadas hoy el técnico de los rojillos es Jagoba Arrasate un entrenador valiente que despuntó en la Real Sociedad que se asentó y que aprendió de la con dos tres en el banquillo del Numancia durante tres temporadas Ike el pasado verano estuve incluso en la eterna para dirigir al Leganés en Primera como sustituto de Asier Garitano tengo el placer de de saber además que Yagoba es un oyente habitual de este programa me lo dijo el mismo tras un partido en Alcorcón de visita con el Numancia con esto lleno de Play Segunda mandos Osasuna está en el camino volverá a primera división pues no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí y lo va a escuchar Yagoba en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis habrá segunda con un equipo de Primera con José María Sandra y Carlos Higueras a los mandos arranca la segunda Alejandro Rodríguez muy buenas vaya cuando ves bueno pero que es la tercera tercera consecutiva que le ponemos pero creo que esta Paco tiene la mejor excusa de todas las desde los Goya no ha remontado como el tu nombre José Antonio Quiroga lejos entre los Boney Paco Paco Paco Hernández no no no pues bien subdirector ya principal de una segunda obviamente esto como cuando Broncano en la vida moderna no presenta Ainara Tizi Casey no claro eso no es bueno que eso no lo claro si no te presentan no existe pero no está fuera iban Álvarez pero no no no no que no debemos hablar de Ivanovic había algo iba qué tal muy buena carrera iba en que este que no la verdad es que sí que se iban a que no estás sales pero como digo Paco caber tiene excusa no era Reus Tenerife partido aplazado no se juega a no pero gana seguro el Tenerife claro son un punto de tener Eichmann hablaron por primera vez en las últimas semanas puede celebrar una victoria en un fin de semana de Carnavales enteros dice Dios es claro

Voz 2 02:34 en Badajoz hay bajó también es claro que sí

Voz 1022 02:37 Cádiz la final de las obras

Voz 2 02:39 bueno de las te gusta de las comparsa en Valderas eh

Voz 1643 02:42 no sé el León que no cuarteto en Toledo luego en Toledo el Carnaval Somos más sería te saque ahí ahí Carnaval pero no tenemos concurso carnavales tú a dice la verdad que vamos a engañarnos lo que no somos más sobrios como Semana de Carnaval jornada veintiocho que

Voz 2 02:58 de duro pues vamos a analizar la semana con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez con cinco equipos en tres puntos y el estreno en el liderato de Osasuna ya hablaremos de la crisis del Sporting y la destitución de Curro Torres en el Córdoba

Voz 1022 03:10 contamos la última hora y las novedades de los partidos más destacados de la jornada veintisiete Osasuna Nàstic primero contra colista y Cádiz Albacete el segundo que visita al sexto clasificado y además no se espera en El Sadar el entrenador el técnico del líder de Osasuna Yago Arrasate

Voz 2 03:24 esta semana nuestra historia se centra en la crisis de varios equipos históricos como la del Sporting además Se la juega Paco Herrera en el banquillo de Las Palmas yo os contamos la tercera llegada de un entrenador nuevo en esta temporada al gordo

Voz 1022 03:37 vamos a terminar con las happy Piles de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda en mi Wenger con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana por supuesto con el cierre de Jaume que pone la firma a una Segunda de Primera

Voz 2 03:49 con una jornada veintiocho en Segunda División que no tiene partido de viernes y que empieza el sábado lo hace a las cuatro de la tarde con el partido en Carranza en pleno carnaval entre Cádiz y Albacete para las seis dos encuentros Córdoba Málaga derbi andaluz y Osasuna Nástic también a las seis de la tarde lo decíamos antes esta semana descansa el Tenerife para el domingo queda a las doce el Mallorca Elche a las cuatro Numancia Sporting de Gijón a las seis de la tarde dos partidos Rayo Majadahonda Granada y Oviedo Lugo a las ocho de la tarde Las Palmas Extremadura ocho y media Zaragoza Almería para el lunes el último partido deportivo de La

Voz 1022 04:25 Coruña con veintisiete jornadas después el Osasuna es líder tiene cincuenta y un puntos cincuenta Albacete Granada cuarenta y nueve Málaga en playoff Deportivo cuarenta y ocho ya por detrás en Cádiz que tiene cuarenta y cuatro con cuarenta y tres Oviedo y con cuarenta y uno el Mallorca y el Alcorcón miro la clasificación para abajo el Tenerife tiene veintiocho veintisiete en Lugo descenso directo de Extremadura con veintitrés veintiuno tienen el Córdoba y también el Nàstic de Tarragona que es el colista de la categoría así Vera la jornada veintiocho de la Liga San una jornada que analizamos desde Jackie segundos

Voz 1643 05:09 el Osasuna aprovechó su victoria ante el Real Zaragoza y el empate del Albacete en Oviedo para convertirse en el nuevo líder por primera vez esta temporada lo navarros son el mejor equipo local con nueve victorias consecutivas en El Sadar invicto en casa también sigue el Albacete que se coloca ahora segundo a su perseguidor el Málaga Deportivo no pasaron del empate en La Rosaleda porque los malacitanos han perdido la segunda plaza hilos gallegos perdieron la oportunidad de volver a unos puestos de ascenso directo que no pisan desde hace nueve jornadas el empate de los carbayones en el Belmonte y la victoria del Cádiz ante el Nàstic en Tarragona permiten al para quitarnos auparse a la sexta plaza están nada si consigo ganar en Alcorcón que recibía Las Palmas el Sporting sumó su tercera derrota consecutiva la cuarta ya en las últimas cinco jornadas ya agrava su crisis de último mes quedándose a once puntos de los play off tras su debacle en El Molinón frente al Rayo Majadahonda el Almería sigue su pelea por llegar a puesto de play off no se rinde tras ganar al Córdoba los cordobeses vieron como por cuarta vez en las últimas cinco semanas perdían un par pido que empezaban ganando esa derrota provocó la destitución de Curro Torres sustituye en el banquillo Rafa Navarro que hasta ahora era director de la cantera del Córdoba además el Numancia ganó no Extremadura y los extremeños lo siento Paco sólo han sumado uno de los últimos doce puntos hubo rompió la racha de tres derrotas consecutivas empatando con el leche en el Anxo Carro y como hemos dicho al principio Osasuna es líder por primera vez esta temporada y es el sexto líder de la Liga Un dos tres y es que esta temporada desde ese inicio durante que tuvo el Málaga no hay un dominador de la categoría o al menos eso es lo que dice de los datos no lo cuenta Paco Hernández dale

Voz 2 06:43 no hay un dominador claro porque después de veintisiete jornadas hasta seis equipos han liderado la Segunda División Osasuna que es el actual líder está estrenando el liderato esta semana también han pasado por ahí Albacete Granada Alcorcón Málaga Las Palmas el que más veces ha repetido como líder ha sido el Granada que lo ha hecho en diez ocasiones le sigue otro equipo andaluz como es el Málaga con nueve jornadas empatados en la tercera posición lejos de esas cifras están Albacete ya Alcorcón que han podido defender el liderato en tres ocasiones en cuarta y última posición de este ranking encontramos a Osasuna y Las Palmas que han sido líderes

Voz 1269 07:23 una jornada cada uno curiosamente

Voz 2 07:25 de ellos fue líder la primera jornada el conjunto canario y el otro lo es actualmente Osasuna de estos seis equipos cuatro de ellos podrían ser líderes al terminar la jornada veintiocho Osasuna Albacete Málaga Granada son los cuatro primeros de la clasificación están en una distancia de tan solo dos puntos dos más descolgados quedan Alcorcón a diez puntos del liderato Las Palmas a catorce Ambos actualmente fuera del play off en los seis líderes han dominado también la segunda plaza o lo que es lo mismo son los equipos que más tiempo han pasado por los puestos de ascenso directo sumando las jornadas del liderato el Málaga con dieciséis y el Granada con catorce son los conjuntos que más tiene pero han pasado entre las dos primeras plazas Le siguen con la mitad de esos números Albacete con siete ya Alcorcón con seis en el tercer escalón se cuela el Deportivo de la Coruña que ha sido segundo en tres ocasiones igualado con Las Palmas superando las dos jornadas de Osasuna entre las dos primeras posiciones de la tabla también tiene dos apariciones el Mallorca esta clasificación la cierra el Sporting que han ocupado una jornada la segunda plaza

Voz 1643 08:35 pues así viene a la jornada veintiocho de la Liga en dos tres una jornada que como cada semana vamos a analizar en Segunda con el auténtico de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes hola buenas tardes y también el que más sabe de segunda de toda España que es nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez hola Sergio muy buenas hola qué tal muy buenas esta semana he Joseba tenemos nuevo líder un Osasuna que está arrasando en El Sadar con esas nueve victorias seguidas en casa llevamos la crónica del pasado lunes de Segunda estuvo a punto de titular la Arrasate algo así

Voz 4 09:10 sí la verdad es que es que bueno no sólo los los números no de bueno en Osasuna es un equipo muy sólido que que bueno que es que es muy difícil que es meterle mano oí bueno sí eso añade

Voz 5 09:25 que que tiene arriba gente

Voz 4 09:28 pues con dinamita pues bueno a los números son algo no y bueno al principio pues se les costó el INCIBE llega pues pues bueno generan alguna duda pero yo era cuestión de tiempo no servía pues en potencia que tiene esa plantilla Hay bueno Yagoba pues que que consiguió dar en la tecla ahí ahora mismo yo creo que es uno

Voz 6 09:52 a gritos para para que que asciende a Primera

Voz 4 09:55 déjate acababa a las cosas

Voz 1643 09:57 la I Jornada tres Osasuna era el vigesimoprimero en la tabla seguramente aquellas primeras semanas de Liga más de uno en Pamplona se echaba las manos a la cabeza y ahora veintitantas jornada después Osasuna es líder como dice Joseba es uno de los grandes favoritos a subir a Primera ha perdido el liderato es Sergio todo Albacete pero es que qué difícil está no sólo ser líder de Segunda sino aguantara ese liderato varias semanas lo hizo en Málaga durante once semanas pero a partir de ahí nadie tiene la regularidad necesaria

Voz 6 10:27 sí es complicado Euskadi más que lo va a ser ahora no porque todo está tan ajustado fíjate que son del primero

Voz 4 10:33 quinto desde ahora mismo al Osasuna

Voz 6 10:35 el Deportivo de la Coruña en sólo tres puntos no partido luego tenemos el efecto Reus que también hace que las cosas sin jugar pues cambien también incluso en esas zonas al padre de vez en cuando va a cambiar la clasificación y luego es que que bueno pues cuesta mucho más ganar cualquier punto vistos los dos últimos partidos del Albacete en el campo central Zaragoza diferente al Oviedo empates a cero pero bueno las sensaciones que ha dejado también de equipo cuajado de equipo que lo está haciendo bien y pasan de un Tourmalet es que ahora tiene el Cádiz por delante que también es uno de los de los complicados vamos a ver al Depor que ahora mismo fíjate que es el que está quinto el que cierre ese bloque entre puntos y sin embargo para mí ahora mismo es el que mejor lo tiene tiene una situación inmediata que puede ser más beneficiosa porque ahora estamos viendo cómo tiene dos partidos en casa frente al Alcorcón frente a la Unión Deportiva Las Palmas con lo madrileño Paco

Voz 7 11:25 jugar el lunes cuando yo sepa lo que han hecho todos

Voz 6 11:27 Valdés y luego con el Reus que tiene tres puntos asegurados así que fíjate en lo que va a cambiar todo lo que puede cambiar si consigue aprovechar y hacerlo ya están en casa pero es que es todo todo muy ajustado que lo que hay que hacer es intentar mantener la regularidad no perder que va a tener mucho valor el golaveraje estábamos hablando de porque ellas logradas y lo gana por ejemplo al Granada y el Albacete y con el Málaga prácticamente también porque por licencia de goles aunque está igualado el partido la también es para ellos a base de aguantar y resistir y no perder no perder partidos importantes frente a rivales directos para que no se te escapen y no contestarle tres puntos a que es tu gran enemigo porque al final estar todo tan justo tan justo que se va a dirimir incluso el ascenso puede ser que pueda llegar pero por el golaverage particular o general entre ellos y esto va a cambiar cada semana

Voz 1643 12:13 todos los de Río lo tiene muy bien para luchar por ese ascenso y ahí Joseba le habría gustado seguro está en el Sporting de Gijón cuando llegó José Alberto tuvo en unos cuantos partidos encadenó victorias un empate parecía que el equipo de aspirar a algo más pero ahora mismo al Sporting y yo diría que va en barrena en que lo de volver a Primera en este mes de junio el parece yo lo dirán y complicados que parece casi imposible

Voz 4 12:35 sí lo tiene complicado no es verdad que que bueno pues el efecto de inmediato el cambio de entrenador que es verdad que que trajo buenos resultados si parecía que el Sporting pues podía ir escalando posiciones pero estas tres derrotas consecutivas y bueno estando ella en la jornada veintisiete pues se parece que que bueno que se a quedar en se manchados no porque bueno hay bastantes puntos y sobre todo pues hay muchos equipos en la pelea no oí al final para para arriba que no puede fallar practicamente pues ningún partido pues si aquello más que por por el la la diferencia de puntos que ahí hay un montón de equipos que seguro que que habrá dos o tres que que bueno que podrán hacer casi plena

Voz 1643 13:24 le funcionó al Sporting al principio el cambio de entrenador y hablando de entrenadores y de cambios Sergio no sé qué te ha sorprendido esta semana si la destitución de Curro Torres en el Córdoba que ya decías tú el pasado jueves una posibilidad que existe y que era bastante sería o sorprende la llegada de Manuel Mosquera al Extremadura Iker Rafa Navarro sea el sustituto de Curro Torres y lo digo porque son dos técnicos que no tiene experiencia en segundo no tienen el nombre que tenían los otro

Voz 6 13:50 sí me llama la atención me llama la atención poco sorprendente me llama la atención los relevos porque lo que argumentaba recurro Torres ya dije que estuve grabando en Córdoba de la sensación era que se ganaba el último partido frente al Almería o al entrenador estaba fuera no valía ni siquiera en empate en algo que hubiera sido con siete tiros al palo y una situación rocambolesca Curro Torres iba iba a ir fuera porque bueno llega habían sido dos victorias en doce partidos la situación en el Córdoba está muy complicada porque hay bastante división entre lo que es la afición y la directiva todo desde el inicio de temporada comenzó raro con la no llegada de Francisco que se ha engañado y que al final bueno pues no terminan entrenar llega Sandoval al que han echado después de salvar al equipo todo indicaba que iba a salir Curro Torres la llegada de Rafa Navarro bueno al final yo creo que también se se busca gente de la cantera en los dos casos tanto en el Córdoba como de la cantera perdón de la casa tanto en el Córdoba como en el Extremadura no quieren confiar en alguien que conozca bien lo que pasa dentro que pueda ser un revulsivo enganchar esos tres cuatro partidos que cuando hay un cambio de entrenador suelen motivar a los jugadores y que les sirva para ir para arriba como eso también va a estar también tan ajustados el descenso pues bueno veremos si tiene al final al final el efecto yo a Manuel la recuerdo en Extremadura sobre todo cuando las que está al Albacete Juanjo Juanjo siguió el ascenso en el noventa y seis en en aquella promoción ni me acuerdo verlo por la tele su jugador muy importante no que conoce bien cómo llevamos años fuera la secretaría técnica del Depor pero conoce muy bien el equipo ha jugado más de cuatrocientos partidos con los tres niños ha marcado ciento nueve goles con ellos trece temporadas me parece que es una buena opción de lo que ahora mismo necesitan identificación que la gente que que conozca bien el club en los dos casos yo creo que eso será una apuesta por un entrenador de fuera parecía que iba a ser más probable en el Extremadura no que estabas sometiendo parecía un casting no varios entrenadores para fichar que en el que en el Córdoba al que también se ha hablado de algunas otras entrenar podía ni pero bueno ha sido un movimiento más rápido si va a funcionar o no es un poco una puesta ya a la desesperada porque necesitan la reacción sitios y aquí estamos hablando de que tanto Extremadura como Córdoba están los dos peleando por la salvación que les salga tiene los dos va a resultar no diríamos que casi imposible pero muy muy muy difícil improbable yo diría que sí entonces a ver cuál de las dos funciona de momento lo que hacen es confiar en alguien de la casa que hay identificación con la grada que eso es fundamental para que aprieten de que al final de temporada y si las cosas no salen bien pues no hacen un desembolso importante también

Voz 4 16:21 además que era tras unos años fuera de él

Voz 1643 16:23 cena de los banquillos vuelve para intentar salvar al Extremadura si quieres saber más sobre esa crisis de Córdoba pues yo recomiendo que vea ese programa súper segunda del pasado lunes con Sergio Sánchez y esa entrevista que hizo cuando su en Córdoba la semana pasada la entrevista a José León donde presidente explica a todo muy bien desde que comenzó la pretemporada esa salida de Francisco del banquillo de el Córdoba en cuanto a la jornada que sales viene por delante Joseba qué partido es su ratio en rojo para no perderme

Voz 4 16:51 hombre yo es el pedazo de la jornadas no porque bueno cabe dice pues lleva una dinámica muy buena es lleva pues tres partidos seguidos ganados llega a un Albacete que que bueno que sí de que el Cádiz y se pudiera conseguir la victoria al margen de los puntos el por el prestigio que ha ganada a todo un Albacete incluso se podría llegar a a plantear pues el terminal con el ascenso directo no porque bueno está con cuarenta y cuatro puntos nadie está a cuatro puntos desde el quinto y pelea entre el deporte y que los de arriba tampoco hay tanta diferencia no y todavía queda mucho y en Cádiz pues tiene muy buena se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno oí todavía quedan quedan jornadas

Voz 1643 17:44 te vas para caddie Sergio o no

Voz 8 17:47 bueno no no es verdad es que lo he visto ya las dos últimas jornadas

Voz 6 17:50 si tú en el campo así que esta tercera me manda mermando en otro sitio vamos a verla que puede ser para mí la última oportunidad del Córdoba en el si se produce ese efecto revulsivo

Voz 8 18:00 con la llegada al banquillo y el Málaga que en las últimas jornadas está teniendo bastantes problemas sobre todo para hacer gol

Voz 6 18:06 pero no hay que alarmar ni mucho menos pero sí que muy buena pero está teniendo dificultades para hacer gol necesita coger aire y si no consigue los tres puntos en en el Arcángel es un partido que yo creo bastante interesante y como decir cosas otros el Cádiz Albacete es un auténtico partidazo porque hay que recordar que se han enfrentado a todos los equipos que están peleando por la parte arriba como aquellos que tiene toda la razón del tiempo todavía de todo

Voz 1643 18:29 pues ese Córdoba Málaga el sábado a las seis de la tarde Movistar Plus el partidazo con Juanma de la casa con Raúl Ruiz con Sergio Sánchez se Albacete que se va a jugar a las cuatro sábado y de que vamos a hablar ahora también además del partido el líder el Osasuna que recibe al colista al Nàstic Joseba Etxeberria Sergio Sánchez muchas gracias ya está próximo jueves en Segunda nunca gracias vamos a conocer ahora en la última hora y las novedades de esos partidos más atractivos de este fin de semana vamos a pasar como decía como el de líder Osasuna busca esa décima victoria consecutiva en casa recibe en El Sadar el sábado a las seis de la tarde de al colista de Segunda que es el Nástic en Pamplona en ese ático de El Sadar está Javier Laquidain hola aquí muy buenas

Voz 0888 19:12 qué tal esquiar muy buenas y precisamente lo de la porque encima viene de que Martín Monreal no he visto

Voz 1643 19:17 bueno lo como ley lado ahí unido una cosa a otra no te pregunto ya por el verano porque entonces la temperatura que hay es es que primavera norma que les llamemos

Voz 0888 19:25 pues sí yo siempre te digo que me llames en junio para lo de la llamada del ascenso pero claro con este tiempo tan loco que tenemos hasta en Pamplona donde luce el sol donde tenemos prácticamente veinte grados pues casi nos sentimos como tal pero todavía quedan quince jornadas para llegar al final de esta Liga regular y Osasuna ya está ahí en puesto de ascenso directo como líder para defender ese primer liderato en solitario de la temporada pues va a tener que pelear Yagoba Arrasate ante las adversidades porque son las cuatro bajas ya seguras tres por lesión la de Barja Lillo y la de Perea otra por sanción como es la del máximo goleador Juan Villar y dos dudas la de dos jugadores fundamentales sobre todo en estas últimas jornadas como son Rober Ibáñez Rubén García la buena noticia para Yagoba rescates que va a recuperar a dos jugadores fundamentales que han estado entre la Bones durante toda la semana como es Fran Mérida comunes dice clavícula y Brandon con la fractura de el tercer dedo de su mano izquierda pero que con una férula va a poder jugar con todas estas adversidades va a intentar conseguir como decías al principio esa décima victoria consecutiva en León el Sadar algo que sería un récord en la historia del conjunto rojillo para intentar pues eso mantenerse ahí en lo más alto de la tabla pero enfrente viene Enrique Martín Monreal que ya fue recibido pues como lo que es no un hombre fundamental en la historia de este club de Osasuna la temporada pasada y que hace apenas tres años pues llegó a Osasuna a la Primera División fuera sentimentalismos hay que ganar quedan quince jornadas por delante y desde luego que no deseo del Sadar el equipo rojillo si quiere seguir estando arriba tiene que seguir igual de fuerte

Voz 1643 21:00 va a ser un partido importante para Osasuna yo creo que más importante todavía para Enrique Martín Monreal y para el Nàstic la que muchas gracias

Voz 0888 21:08 un abrazo a cuánto vale

Voz 1643 21:10 de Osasuna como es la primera vez que el conjunto navarro se pone esta temporada queríamos saludar a emplee segunda al entrenador de líder Jagoba Arrasate muy buenas

Voz 5 21:21 buenas tardes y enhorabuena por el liderato no sé si

Voz 1643 21:26 hoy sigues escuchándole segunda que dicho yo en la presentación digo Jagoba Arrasate novata escuchaba programa ahora no sé si

Voz 5 21:31 si no tienes esa esa buena costumbre sí sí en redes sociales como las noticias y luego igual al día siguiente se ve a sí

Voz 1643 21:42 pero es el doce verás que aquí o lo hablamos bien otros no somos de mucho

Voz 5 21:46 sí todos ha sido bueno a el de la categoría coberturas y nosotros lo logras

Voz 1643 21:53 lo decía la la quizá Osasuna la décima victoria consecutiva en El Sadar yo lo digo parece muy fácil pero conseguir lo debe ser mucho más complicado no

Voz 5 22:01 sí sí sí es verdad que que bueno son muchas victorias y que que pagar tantas en casa pues ha habido un poco de todo yo con los partidos ha habido pizca de fortuna ha habido partidos que desde el público nos ayudó a ganar bueno sabemos hablando en casa pues bueno estaremos más cerca de Libia

Voz 1643 22:21 para defender liderato para buscar la victoria en casa me viene el colista que es el Nástic viene probablemente con uno de los entrenadores más queridos que ha tenido la afición de Osasuna que es Enrique Martín Monreal vaya papeleta eh

Voz 5 22:36 sí sí como bien dices que hace quince días habían empatado La Coruña por ejemplo que quién la primera vuelta llaman raro y luego lo que has dicho que en la historia Osasuna está marcado con con mayúsculas digo como jugador como como entrenador se quiere mucho aseguró que se recibiera como como se merece pero cuando pite el árbitro pues cada uno lo suyo di nosotros a a intentar ganar el partido

Voz 1643 23:02 ahí no hay nada amigos además de puntuar uno de los deberes que tiene la directiva era que que viniera bien tú te recuperará esa esa conexión que hay entre la grada entrenador que seguramente con Enrique Martín Monreal pues por ejemplo también la vía yo creo que llegó a que con once victorias y dos empates en casa yo entiendo que esa comunión con la entre la grada del banquillo este año tiene que existir yo sí

Voz 5 23:23 si ella era una muy muy es muy pasional que que sí le das un poquito te devuelve soy más hay bueno por suerte estamos consiguiendo buenos resultados en casa es socio la afición donde te ve mayormente es en casa Hay bueno en este aspecto si Caixa comunión con el equipo no sabemos también que juntos somos más fuertes y ojalá podamos ir

Voz 1643 23:47 estaba mirando digno de saber que Si conseguir la décima victoria consecutiva supera un récord que tiene a Osasuna con Javier Aguirre en el dos mil seis

Voz 5 23:56 sí pero bueno sufre una lesión

Voz 1643 23:59 primera viejos complejos

Voz 5 24:01 esa es una se mete en la previa de de Champions con con Javier Aguirre bueno yo se ha visto las estadísticas siempre están Hay Nos lo recuerdan pero bueno yo intento de partidos un partido normal mi hijo darle vueltas a esas cosas

Voz 1643 24:18 mira en primera más complicado hacer de victorias seguidas en casa pero segunda que otra cosa más difícil porque en primera juegas contra colista muy más sentir tiene que dar para que no consiga la victoria en casa en Segunda sin embargo recibe el líder en casa al colista yo segunda no me fío de nadie Yagoba

Voz 5 24:34 no pues es que te he puesto el ejemplo hace quince días del Nàstic en La Coruña es que yo creo que estoy de acuerdo contigo no primera siendo igual los roles están más marcados digamos de que hay equipos pues dos o tres para el título puede haber cuatro cinco seis para Europa y los demás ha a este segundo todo mucho más abierto no mucho más abierto donde puede haber sorpresas donde equipos o ciudades potentes pueden bajar a Segunda de también y eso hace que que percibe hombre como bien dices que aunque el primero con con el último porque dije que no esté nada claro el resultado

Voz 1643 25:06 a nosotros con toda la las bajas que tiene Osasuna Hay tienes un carro recuperar alguno para el fin de semana o no lo esperas

Voz 5 25:14 yo no lo sé no lo sé porque al final el día de mañana pero pero es verdad que os han acumulado las desgracias en estas dos semanas hemos tenido nada hasta hace dos semanas pero bueno fútbol Camí en la segunda división las diferencias y al final pues esos hacen en las plantillas también no porque porque jornadas me tienes que tirar de de todos y en ese aspecto yo creo que no es que lo están haciendo bien y ojalá el sábado pues tampoco se noten esas ausencias

Voz 1643 25:40 quedan quince jornadas de Liga en realidad son catorce porque a falta de cinco para el final tienes que sumar los tres puntos de partido ante el Reus tan con formas conjugar playoff o a estas alturas estando líder eres ambicioso ignoto para otra cosa que el segundo

Voz 5 25:55 no es un tópico pero pero conformado ganando el sábado no es que no se ahora estamos primeros pero es que tres puntos estamos a cinco equipos y luego viene puertas por ejemplo Cádiz Oviedo con unas rachas buen

Voz 4 26:09 sí sí más que que se pueden enganchar todavía porque

Voz 5 26:12 de partidos van para muchísimos entonces yo es demasiado pronto para para hacer cálculos y lo que hay que hacer es en vez de mirar lejos mirar lo cerca que es el partido el Nàstic intentar ganarlo todo lo yo creo que que no vale

Voz 1643 26:24 que tengo un bueno que mira éste sí que vale en la jornada veintisiete dice la historia que todos los equipos que tienen cincuenta puntos a estas alturas juegan mínimo el playoff aunque yo creo que la Liga nunca he estado tan igualada como ahora no sé si es la Liga más difícil más igualado más complicada de todas las disputadas en los últimos años

Voz 5 26:42 sí pudo ser porque al estar tan igualada pues esas estadístico al no vale este año no mira ayer tuve la suerte de estar conociera que canon que igual sabes este dato también ellos en esta jornada se pusieron líderes el año del ascenso estaba hablando con icono al pero bueno son casualidades son numeros si lo miramos eso no no vamos para adelante no lo que hay que hacer es seguir trabajando y seguir ganando partidos

Voz 1643 27:08 lo sabía cuánto la quieren esta semana detestaba Garitano hoy su preparador físico Miguel Pérez de los entrenamientos de de Jagoba Arrasate me parece curioso porque cuando se marchó el Leganés la pasada temporada uno de los nombres que sonó para sentarse en el banquillo de Leganés fue precisamente el de él hola Arrasate ahora es sin embargo que había quedado para hablar hace una semana para hablar en en Pamplona brava verse continuabas Un año más no sé si se puede hablar ya de tu renovación no está todavía en ello

Voz 5 27:36 bueno estamos estamos en ello estamos hablando de sintonía hay bueno pues al final cuando las dos partes quieren Belorado pero creo que hay que esperar un poquito porque también está está metido de lleno en lo que es la la reforma de del estadio La la votación es la Asamblea bueno toda estoy perdido tiempo pero bueno hay sintonía ahí las dos partes queremos lo mismo por lo tanto espero que sea cuestión de tiempo no

Voz 1643 28:00 pues está claro que habrá acuerdo lo que decías de Garitano se me ocurrió que fue fuera horas y veintisiete veintiocho de febrero el Leganés se pone líder de Segunda División un poquito antes cuando ganan llega febrero marzo ya Sierra lo discurso dice ahora ya lo que quiero es subir a Primera a mí no hará otra cosa o sea subir a Primera yo creo qué muy poquito en Pamplona a que no le vale otra cosa que no sea la vuelta a Primera

Voz 5 28:26 bueno pues eso será buena señal el guión amoldado partidos pero lo que te digo no aquí no mirar a largo plazo

Voz 1643 28:33 pues no es una nos alegramos muchísimo de que eso sea así porque nos gusta siempre que les vayan bien las cosas a los oyentes de Play Segunda Yagoba Arrasate que le tenemos mucho cariño porque eso programa Yago y muchas gracias Si nada lo mejor esto estamos llamando pero para felicitarte

Voz 5 28:47 ojalá ojalá no gracias y hasta pronto

Voz 1643 28:50 primero contra el último en el segundo que es el Albacete visita el sábado a las cuatro de la tarde al sexto que es el Cádiz partidazo en el Carranza Albacete Juanma Sevilla muy buenas

Voz 2 28:59 hola Óscar qué tal muy buenas a pérdida al conjunto manchego

Voz 1643 29:02 el liderato hay mosqueo con los árbitros yo creo que si te descuidas acaba jugando tú este fin de semana en el Albacete no

Voz 2 29:08 pues casi porque muchísimas ausencias muchas bajas tiene Ramis por cierto el Albacete ha viajado ya este mediodía se va a concentrar en Jerez de la Frontera Óscar porque sabes que en Carnaval son muy famosos sus carnavales en Cádiz no hay plazas de hotel en la capital gaditana así que de Albacete se tiene que concentrar en Jerez de la Frontera mañana va a entrenar en la última sesión antes del partido el sábado en Carranza con muchísimas bajas te voy contando por Sanz se quedan en casa Acuña ya en ti Leti también se ha quedado en Albacete Roma Anzo Zulia aunque este último el delantero keniano puede viajar mañana si finalmente el Comité de Apelación le quita la tarjeta hay muchísima indignación en el club con el Comité de Competición que ayer desestima el recurso que están muy enfadados con los árbitros en el Albacete Balompié

Voz 1643 29:47 porque consideran que esas manos involuntaria viene un

Voz 2 29:49 bote lleno en un momento Zulia quiso marcar el gol con la mano en cuanto a lesiones también tres bajas por lesión Arroyo Gorosito Jenny Valderrama y esto ha provocado que Muntari por primera vez haya entrado en la lista y Ramis además ha tenido que llevar a varios joder del filial como Ángel Moreno que apunta a titular en el centro de la defensa y Miguel Ángel así que con lo puesto practicamente con lo poco que tiene ya Luis Miguel Ramis en su plantilla viaja al Albacete tratando de conseguir la victoria el sábado en Carranza para intentar conseguir el liderato

Voz 1643 30:19 buena Luis Miguel Ramis que apuntes ahí a Juanma a Sevilla para jugar a Wall López Córcoles que con la Liga de una forma ir del Albacete también están formas si hace falta que juegue Sergio Sánchez pues se va a estar en Córdoba muy cerquita que se pase primero porque no puede ser luego que eso vaya hay fondo de armario en la Cadena SER claro que sí además gente que que siente los colores porque bueno es que juega con los colores de la SER Arroyo es otra de la bajo arresto ganamos

Voz 2 30:41 ello se ha quedado en casa también ahora el próximo partido

Voz 1643 30:43 si falta gente que jugó con la SER mandamos gente para jugar allí Juanma muchas gracias un abrazo hasta luego enfrente el equipo local es el Cádiz que lleva una temporada que empezó mal luego tuvo la racha de victorias consecutivas en la que se metió arriba sexto luego volvió tener otro bajón y perdió esos puestos de play off y ahora otra vez se han metido sexto en la tabla porque Ignacio de Labarga busca el Cádiz la cuarta victoria consecutiva muy buenas

Voz 1047 31:07 hola qué tal con muchas ganas Cádiz efectivamente para conseguir la cuarta victoria de forma consecutiva un equipo de rachas que no ganó en el mes de enero hasta que rompió esa dinámica en Alcorcón victoria frente al equipo alfarero abogado en Carranza al Tenerife en Tarragona también consiguió los tres puntos quiere es la cuarta consecutiva sin Darwin Machi en principio aunque habrá que valorar finalmente ese jugador llega tiendo a contractura y parece poco probable que se les fuerce así que en Cádiz pierde a un futbolista capital para el equipo amarillo ante un Albacete que también ojo viene con bajas importa de es un partido clave es un partido bonito también para el espectador y hay que tener en cuenta que como bien sabes vamos a entrar ya en Carnaval estamos en la fase final del concurso el viernes es la gran final una final que empieza a las ocho y media de la tarde y que acabará en torno a las ocho de la mañana y que luego ya todo es Carnaval por eso el partido se puede el sábado a las cuatro de la tarde un Cádiz Albacete en Cádiz a por todas y aquí no renuncia a nada no ya al censo sino también algunos miran de reojo al acceso directo

Voz 1643 32:20 pues el es que no renuncia a anunciara en fin de semana de Carnaval con lo que gusta en Cádiz y con lo que le gusta de la barca que lleva más de un mes sin liberar cubriendo esos carnavales en Cádiz sí con el Carnaval de Cádiz y con el de Tenerife también es una dura pugna por ver quién es el mejor Carnaval de España viene a la jornada veintiocho en la Liga un dos cero una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar analizar la próxima semana en Play Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 1 32:50 toda la Segunda División Play Segunda

Voz 10 32:54 un Un dos tres

Voz 1643 32:56 la algo mi compañero ir a Radar de la Liga y Gol TV Torres Pardo muy buenas tardes bueno estaba yo hablando de Carnavales ahora de Cádiz de Tenerife claro se me olvidó decirte que esta semana en vez de cuatro píldoras de la felicidad entre cuatro Javier Piles te tenía con literas cuatro chirigota pero creo que es a vida o no

Voz 11 33:21 quería hacer y cuántas son bordar no haya una vez

Voz 1643 33:25 ya que dice mucho lo del Heliodoro Rodríguez López el mejor de España pues con los carnavales de carácter hizo ahí hay una pugna de cuál es el el mejor Carnaval

Voz 11 33:34 bueno yo creo que lo que podemos hacer un fin de semana un un fin de semana al otro gustar los dos

Voz 1643 33:40 hola pájaro que lectores se encargaba de ninguno de hecho Chaves ha visto que vienen en Tenerife de listos han dicho cuando poco puede ser el Carnaval pues el fin de que jueguen con el Reus así el partido se aplaza así no tienen que viajar y pueden vivir el Carnaval en la isla pues para ya está lo que bien

Voz 7 33:54 lo que pasa es que hay que hacer una cosita Alex porque me han dicho que el día grande el Carnaval de Día es el lunes me parece a mí que José Luis Oltra no aborda dejaran libre así que igual les toca también trabajar un poco

Voz 1643 34:07 ahora no están en situación de dejar el el libres sino de trabajar muy duro para sacarlas adelante

Voz 7 34:14 bueno pues hombre seguramente todavía tienen tiempo para poder corregir un poco la situación pero también es cierto que es un fin de semana importante ahí desconectar siempre va bien para los con con ganas

Voz 1643 34:25 porque luego seguro que después de una fin de semana de relajación y de diversión se ve todo de otra manera bueno sin vota vamos con píldoras empezamos a esta semana

Voz 7 34:36 venga vamos a empezar por la de Aitor Riveiro aquí diréis como director bebés no me suelo ninguno de los tres pues bueno pues podríamos decir que este fin de semana pasado en el Molinón donde se impuso el Rayo Majadahonda por dos tres Un futbolista que sea capaz de aunar personalidad zancada velocidad presencia en área hizo un golazo de tiro cruzado por tanto Aitor Ruibal el atacante del conjunto maja Diego con ese doblete suma ya ocho goles en la temporada porque además ya la había marcaba al Sporting en Copa del Rey suma siete de en la Liga Un dos tres pone a su equipo siete punto por encima de la zona del descenso ya suma treinta y si tenemos que encontrar alguna madera estrellas en este juego colectivo aunque sea en la Liga dos tres ya sabemos que que casi siempre la palabra que imperar la palabra equipo el otro día un nombre a reseñar que es el de Aitor Ruiz Bale para el conjunto de Antonio

Voz 2 35:28 así que en Twitter escribo Aitor Ruiz

Voz 1643 35:30 vale

Voz 7 35:33 me gusta mucho no le implicado pero me da la sensación de que la categoría de estrella para este fin de semana a tiene que lleva

Voz 1643 35:40 ah mira de un juego de apellidos de espectacular en la Aitor y Rubén esa la primera vamos a la segunda

Voz 11 35:46 también te voy a hacer una cosa ya les gustaría jugarlo que está jugando últimamente por pero con eso ya no lo voy a cerrar la calidad

Voz 1643 35:54 cantidad pues como otro

Voz 11 35:56 la líder la segunda Larra

Voz 7 35:59 de conquista del Mediterrani oyes es que la Unión Deportiva Almería empezó perdiendo

Voz 5 36:04 en el gol mediterráneos ante el Córdoba

Voz 7 36:06 en ese partido también especial con un abrazo a todo a a toda la región de Andalucía que dice al día pero el Almería se impuso por tres a uno a Córdoba empezó perdiendo J para darle la vuelta el conjunto de Fran con los tantos de par de Juan Carlos rally de Álvaro Giménez y es una victoria importante porqué porque ya la segunda consecutiva en casa ha sido capaz de ganarle al Club Deportivo uno más y de esa manera pues rompen poquito con esos últimos compromisos que le ha tocado afrontar defendiendo localidad porque porque previamente el Club Atlético Osasuna porque había empatado con el Cádiz y una de las señas de identidad de este año del conjunto rojiblanco era que en casa era un equipo muy difícil prácticamente intratable en de deseo apuntó la ahí pues bien parece que vuelve la garra de esa senda es X cuarenta puntos a sólo cuatro

Voz 5 36:53 lo de la eliminatoria el ascenso

Voz 1643 36:55 una temporada rara la del Almería porque es mucho mejor que todas las anteriores en la que has a practicamente la última jornada ahí están no están sufriendo pero tampoco acaban de llegar a esos puestos de privilegio por lo que a todos los almerienses le gustaría luchar esta temporada en lo el Almería no sé si es tu siguiente de píldora

Voz 7 37:14 todavía están a tiempo en Almería de pelear hay tiempo para muchas cosas todavía no creo que sea muy rara pero a pesar de que en un botecito nadie les asuste es la fiebre amarilla y es que pudo fue capaz de ganar lo hizo visitando el nuevo desde Tarragona suma tres victorias seguida por tanto la fiebre amarilla a parece que en este tramo de Carnaval moderado de conjunto Álvaro Cervera habitualmente decían que al equipo amarillo siempre sufre un bajón cuando llega la época del Carnaval porque los jugadores pueden adaptar un poquito más disperso pues nada más allá de la realidad la banda de Álvaro Cervera ha sido capaz de sumar tres triunfos consecutivos de esa manera detentar esa plaza de play off que tenía el Real Oviedo es sexto tiene cuarenta y cuatro puntos tiene buen si tocando Vallbona pero ahora hay que parecía que se podía haber lesionado iba a quedar fuera alguna semana más pues parece que todo va sobre ruedas para un equipo que sigue peleando que quiere rebelarse y que no se olvida incluso de poder dar caza a los equipos que Pen

Voz 5 38:10 se de la fiebre amarilla que tiene

Voz 1643 38:13 una valoración positiva en este caso en si fuera la amarilla negativa a Las Palmas

Voz 7 38:18 pues la verdad que yo creo que allí los carnavales este año pueden ser un poquito más amargos pero insisto aquí todavía hay tiempo por delante queda jornadas hace nunca se sabe lo que puede suceder

Voz 1643 38:28 pues anima alejó la cuarta que a lo mejor lo levanta

Voz 7 38:32 es un buen plan un buen plan de domingo les iba a ofrecer Villar ha pasado por qué te parece una buena combinación

Voz 11 38:38 no primero poquito de calmarla

Voz 7 38:41 y luego un poquito de asador pues Villa haría lo que tiene el Club Atlético Osasuna nueve goles de Juan Villar doce triunfos en las últimas jornadas líder cincuenta y un puntos pues es un equipo que apenas pierde Mira da la sensación de que está ahora mismo el conjunto rojillo no sólo Juan Villar sino también con Roberto Torres los dos son lo máximo de esta campaña en el conjunto pamplonés pero está en una senda que si sigue esperemos de puntuación para los equipos que persiguen ahora mismo el lider va a ser difícil poder mantener ese ritmo de puntuación en todo caso de hacemos que ven enfrentamientos directos pero lleva ya unos meses el conjunto de Gaza T en un nivel es nadie yo el otro día fue capaz de imponerse sufriendo de un partido doce rarito ante el Real Zaragoza que aún así Le puso contra acuerda con uno menos pero esos puntos sondeos ganar los en casa de la manera que lo hizo costando lo que le costó poder abrir el marcador pues le da un valor añadido así que en este tipo de partidos de este tipo de puntos Villarig para culpa Atlético Osasuna que pinta muy pero que muy bien huele mucho mejor

Voz 1643 39:48 pues asador no pero de asado entiende mucho europeo juega en Las Palmas Martín Mantovani que como buen argentino entiende mucho de la la idea para Las Palmas Un una buena plantilla eh

Voz 11 40:00 si algún vecino tuyo ya sabía yo que lo iba a quedar

Voz 1643 40:03 ya claro pero ya había que echar ahí la excusa perfecta para pasar un buen fin de semana y a ver si tiene algo que celebrar porque que Paco Herrera el próximo lunes ahora lo contaremos una cosa poquito complicado pero bueno quedan comunión i Unió inertes para ver si conseguía sacar esto a adelante no sé si a Las Palmas au a Almería o a dónde te vas a este fin de semana

Voz 7 40:24 pues este fin de semana de cierres me va a tocar a libre el viernes y sábado ya directamente enfocados en el domingo a partir de las cuatro de la tarde en parte de la lean la liga unos tres TV en Los Pajaritos el Club Deportivo Numancia recibe al Real Sporting el mismo domingo también con doblete incluido en gol a las ocho y media en el Real Zaragoza Deportivo Almería en La Romareda y el lunes en un escenario como Riazor para cerrar jornada nueve de la noche también en Mall el Dépor va a recibir a la Agrupación Deportiva Alcorcón donde porque además tiene un mes en marzo que prácticamente todo lo va a jugar en casa y veremos si acaba por acceder o no esta zona también de ascenso de

Voz 1643 41:00 pues dos buenos partidos que vamos a ver este fin de semana con Héctor Ruiz con Jofre Mateu y con esa foto esto es muchas gracias y hasta el próximo fin de semana hasta el próximo jueves no fin de semana jueves hasta luego

Voz 7 41:11 pues un abrazo grande carnavales maderos

Voz 1643 41:13 me pongo nervioso porque es que es que esta semana no tenemos una historia tenemos tres historias de otros dos de propina de Play Segunda este jueves podría perfectamente ser historia

Voz 12 41:29 yo

Voz 1643 41:36 vamos a hablar de equipos con historia a los que no les va nada bien empezando por el Sporting de Gijón que lleva tres derrotas consecutivas cuatro si contamos la última cinco jornadas está a once puntos de los play off diez por encima del descenso digamos que se queda en en tierra de nadie una zona de David González jugó muy buenas

Voz 0480 41:55 hola Óscar muy buenas una zona muy mala para aún

Voz 1643 41:58 equipo con una afición al que se les exige muchísimo

Voz 0480 42:01 para el cuarto presupuesto de la categoría ligeramente por encima de Osasuna después de los últimos retoques el fracaso es monumental Isinbayeva preguntar las causas de el fracaso no sabría por dónde empezar porque podemos ir al corto plazo a la mala planificación de esta temporada los fichajes que ya no es que no rindan es que no juegan muchos de ellos Black man permanentemente lesionado Robin Hood aparece hundía lesiona también para tres o cuatro partidos pero es que podemos irá a una cuestión más estructural que coyuntural porque fíjate en dos años y medio por el Sporting han pasado cuarenta y cuatro fichajes cuarenta y cuatro que se dice pronto en un club supuestamente de cantera cinco entrenadores diferentes desde Abelardo Rubi Paco Herrera baraja ahora José Alberto López dos directores deportivos diferentes quizás eso esa marabunta esa trituradora que se ha convertido el Sporting pues explique que nunca se pueda consolidar

Voz 1643 42:58 proyecto esté ahora pues con él

Voz 0480 43:00 el equipo tan cogido con pinzas pues

Voz 1643 43:03 es bueno en todo lo que ha dicho planificación había apuntado en nombre a lo mejor hay que achacar de todo pero Torrecilla es el apellido Al Amin sí

Voz 0480 43:11 es ahora mismo uno de los más señalados por muchas cosas por un lado porque es evidente que desde que ha llegado no ha dado ninguna pero ninguna y eso que no ha fichado pocos de esos cuarenta y cuatro fichajes no todos son suyos porque los primero fueron de Nico Rodríguez

Voz 1643 43:25 en este tiempo ha pasado en el Getafe

Voz 0480 43:28 P esos en primera división pero en sus dos proyectos en segunda catorce catorce pero es que además el discurso de Torrecilla no se sostiene por ninguna parte porque dice una cosa y hace la contraria dijo que el primer año si fichaba pero el segundo no porque ya tenía el bloque hecho bueno pues entre los dos mercados esta temporada ha hecho catorce fichajes que son exactamente los mismos que los de la temporada pasada dijo en junio cuando el año pasado el Sporting no subió que el este año se apostaría por la cantera y en fin la apuesta por la cantera si hay veces que no hay ni un solo jugador de la cantera con mucho uno en los onces pues tampoco se está cumpliendo acabó revelando que al final se subió a cuatro jugadores del filial para que fueran más baratos poder fichar la más todavía en los dos mercados anteriores Easy es uno de los responsables evidentemente por la fondo por el por la forma y el fondo pero hombre los hay por encima como el presidente que ha consentido esta pérdida de identidad del Sporting por ejemplo también evidentemente los técnicos y los jugadores que a estos alguien los ficha de bajito ximo nivel que han venido y que no se adaptan y dan el el nivel necesario para Liga española claro

Voz 1643 44:30 pues eso cambia mucho la cosa en todo lo que queda