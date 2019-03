Flash deportes SER de las 18:30 horas (28/02/2019)

tristes queríamos queríamos jugar esta final como hemos hecho todo lo posible no no hemos sido contundentes y ellos han sido muy contundentes

Voz 3

01:43

no dimos buena sensación y no competimos como como veníamos haciéndolo esos jugadores le dolió es lo que hemos reconocido en el en el vestuario ya lo que he dicho antes más allá de ganar o perder tú tienes que dar la sensación de que estás compitiendo el otro día muchas fases del partido no la dimos