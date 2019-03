"En el arte solo hacen falta tres personas: un artista, un crítico y un galerista"

Voz 0313 00:00 Miguel del Pozo buenas tardes amigo bienvenido a la ventana cómo estás muy bien ver hoy abrimos una ventana del arte un tanto especial bastantes singular no no vamos tantos a ocuparnos como de costumbre profundizar en una obra concreta sino desarrollar conceptos ya conocer una figura hoy por hoy fundamental en el mundo del arte que es la del galerista como tenemos a uno aquí luego contaré por qué les voy a saludar ya Jorge Alcolea buenas tardes bienvenido a La Ventana que dice el diccionario de la RAE sobre este oficio dice concretamente no dice mucho eh dice dueño o gestor de una galería de arte yo creo que es bastante más que es que es que es mucho más y que dice es yo del arte como concepto pues dice lo siguiente lo define como actividad en la que el hombre el ser humano recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia la imagen o el sonido como definición está bien pero primera duda si el contrato de compra de una obra de arte obliga al comprador a quemarla al cabo de unos meses esto qué es arte efímero estamos en las Fallas

Voz 1 01:03 o se trata de una de una

Voz 0313 01:05 canción yo lo digo por la historia del del Ninot del Rey que se exponen esta edición de de Arco cuyo es que sale alguno o alguna se compromete a eso a quemarlo al cabo de un año esto de entrados pregunta los dos se Migueli Jorge que os parece ya sé que la artes provocación que no debe tener límites y tal pero os pregunto en opinión personal sobre esto

Voz 2 01:28 provocación es difícil ha

Voz 1590 01:32 es difícil responder a esta pregunta porque en realidad para mí el arte lo he dicho algunas veces aquí lo dijo un día dije el arte es el lenguaje que hemos quedado los humanos para hablar con el alma el artista pone algo en la obra IS algo de alguna forma interpela al espectador Nos interpela final que decide que una una pintura o en este caso a un ninot deje de ser una pintura o una escultura se convierta en una obra de arte para mí es la mirada del espectador la que lo convierte en en arte si a ti te emocionas y a Tita interpela si te sientes de alguna forma ha conectado con esa obra estás ante una obra de arte independientemente de si esté en una galería en un museo o tengas la oportunidad de tenerla en tu casa no sólo sirve que a Brown

Voz 0313 02:14 debate cómo está abriendo Live que también porque porque nos interpela pero

Voz 1590 02:18 sí sí sí estén y nos lo vendieran por fascículos en los kioscos y tú te lo fueras cobrando y al final cuando tuvieras todo lo podrás comprar en tu casa estaríamos hablando de arte estaríamos hablando de una campaña no lo sé a cada uno tiene tiene su opinión cada uno podemos juzgarlo como como nos parezca por el hecho de que esté en una galería para mí no lo convierte necesariamente en una obra de arte nosotros sino es que define qué es una obra de arte para que algo sea considerado arte la actualidad hacen falta sólo a tres personas un artista que diga esto que yo he hecho es arte criticó un especialista que diga eso que ha hecho la artista es arte Nos falta la tercera persona un galerista comisario de exposición que lo exponga confirmando la opinión de los otros dos

Voz 0313 03:02 el galerista Jorge Alcolea que está hoy aquí compraría una obra un ninot en este caso sabiendo que al cabo de un año lo tiene que quemar por contrato se podría

Voz 1163 03:13 no estamos sorprendiendo mucho de este hecho no de este contrato que se compromete a quemarlo yo bueno Miquel los habrá siempre ya en la época los impresionistas fue una revolución uno de los pelos el abstracto los pies abstractos también los surrealistas también yo os digo que estáis preparados que cada año que cada nueva cada dos o tres años tenemos a Dios con nuevas formas de de de comunicación y de cosas que se va a sorprender mucho más que son inimaginables en esta estar preparados porque el arte yo creo que va por delante de todas las investigación

Voz 3 03:49 pues los artistas son personajes pensantes que avanzan a todo lo que va a pasar

Voz 1163 03:56 estamos en el momento de

Voz 3 03:58 sorpresa entonces os os animo a hacer pan

Voz 1163 04:01 sientes que cada vez pasaran cosas más sorprendido

Voz 0313 04:03 yo tener la mente abierta

Voz 1590 04:06 lanzar avanzarse que decía Jorge es lo que hace tan difícil que es una obra estrictamente contemporáneo el tiempo aquí hablamos del uno era el urinario de Duchamp cuando se presentó muchos contemporáneos no pudieron entender que eso era una obra de arte y ahora seguramente es una de las obras de arte más importantes del siglo

Voz 0313 04:22 mira el arte no lo sé hacia dónde irá pero la figura del Rey está claro que está de moda está de moda en ARCO porque no sólo el Rey El Rey de verdad inauguró el salón hace nada hace apenas unas horas un par de días sino que otra obra es noticia también es un cuadro un cuadro pop donde aparece el Rey de medio cuerpo con traje militar los brazos cruzados con su barba muy bien a la derecha hay una lista que se titula nuestro Rey de favoritos donde está el Rey León los Reyes Magos Martin Luther King

Voz 1590 04:51 Viking el Burger King

Voz 0313 04:53 el tiranosaurio rex Bono hay un montón de cosas bueno Iniesta no se lo del Ninot pero esta obra ya tiene comprador es el publicista y coleccionista de arte Lluís Bassat al que hemos imitando momentito asomarse a la ventana

Voz 4 05:05 Luis buenas tardes bona tarda Lluís hola Carles pues mira aquí discutiendo hablando de arte con un con los contertulios ya ves

Voz 5 05:14 saludo Alcolea que es de toda la vida mejor dicho conoció a su padre y me hace años que tengo relación con la familia al colega

Voz 1163 05:24 hoy han salido Luis se quiero decir una cosa que ha coincide además que en el momento que estaba comprando en el cuadro yo lo he visto

Voz 0313 05:30 anda si hemos coincidido en el momento en que está aquí

Voz 1163 05:33 el cuadro mi ha sido una gran emoción bueno siempre me gusta ver cómo se comprensión en cuadros estaba ahí en ese momento él es para mí un

Voz 0313 05:43 porque la comunicación que el cuadro que le ha costado a Lluís Bassat once mil euros hay que decirlo todo eh o del valor y el precio ya sabemos que son cosas distintas pero Luis para ti esta obra en concreto que tú has comprado cuál sería el código la la la la definición el valor más notable por el que te has animado adquirirlo

Voz 5 06:01 mire yo yo siempre compró Arcéiz cuando cuando me gusta cuando me emociona cuando algo de hecho me toca siguen aquí era un claro yo que muy bien pitado del del Rey pero que siguen sentido del humor estupendo corto habrá de virreyes favoritos ya habla de esta de Martin Luther King pero también de los Reyes Magos de Burger clínica eso no le he visto he visto del autor finlandés

Voz 4 06:30 aquí vive cerca de Toledo si esto esto esto es el acabose quiero decir un cuadro sobre el Rey con con con toques de humor por lo de la lista de los reyes preferidos que pintan finlandés que vio en Toledo dice sostenía la global esto es lo uno de lo más tonterías

Voz 5 06:45 cuál es la verdad que me ha gustado pero mira voy a exponer en los cuales son yo expongo quiso la nave

Voz 0313 06:54 de Mataró sí si nuestro museo

Voz 5 06:56 ahora mismo tenemos expresión yo me lo he dicho muy importante en Valladolid la semana que viene días inauguramos expresión en Nueva York de artistas de Mataró precisamente tenemos previsto era Sevilla incluso un cuadro que baila muchas exposiciones porque la gente va a tener interés en en este cuarto del Rey que que no está hecho con mala ideas con una con poco sentido del humor pues bastante simpático y el finlandés también os diré que lo he comprado un poquito como reacción al otro al minó del Rey que por contrato el que lo compre lo quiere que quemado yo creo sinceramente respeto toda opinión el a todas estas resultado no soy coleccionista desde hace cuarenta años ir respeto todos los puntos de vista ahora bien quemar una obra de arte a mi me parece que no no forma parte el juego sea es como si yo me voy a la plaza del Sol impongo una serie de billetes de

Voz 6 08:00 eh

Voz 5 08:01 cincuenta euros y los que os voy a quedar dice Gustavo mira que está quemando cincuenta euros bueno aparte este prohibido hoy además la atención sí pero eso es no le advierte El hecho de quemar algo teóricamente valioso es una obra de arte es cierto que es una provocación a vez por por esa provocación yo he tenido que no sólo no lo voy a que a que lo voy a cobrar un montón de museos diferentes donde los valores

Voz 0313 08:31 muy bien Luis oye muchísimas gracias por este ratito en La Ventana ahí ya está

Voz 4 08:34 muy pronto amigo un gusto saludar roto tenga hasta pronto

Voz 0313 08:38 bueno yo decía tenemos un galerista Jorge Alcolea porque porque Jorge ex director del Salón de Arte Moderno esta feria esta feria que coincido con arco está ahora mismo ubicada en la calle de Velázquez en Madrid se celebra hasta el próximo domingo merece la pena una visita vamos Sonia Ballesteros ya la hecho Sonia buenas tardes

Voz 1913 08:54 hola Carlos buenas tardes en la hecho oí les invito a que entremos todos en la única feria de Europa especializada en van en vanguardias y en arte moderno aquí son los exponen y venden obras del siglo XX de los más grandes

Voz 7 09:06 todas estas obras que están unidas podrían estar en un museo prestar aquí estar aquí a la venta en un museo de te puedes hacen acercar a dos metros séquito pues acercar a cincuenta centros

Voz 1913 09:15 es Jorge Alcolea es director del San con espacio propio en el salón Le pido que me guíe

Voz 7 09:20 pues te algún recorrido aquí mismo te encuentres son Boris Sotillo un Dali dedicado yo ahora tengo a destacar también aquí un Giacometti un arlequín de de Giacometti me encanta

Voz 1913 09:33 a mí también como él miró los dos olímpica o el otro Dalí colorista que ya se ha vendido Nos acercamos a otra Gallery Galería para

Voz 7 09:40 ver mina Chagall leer Miró Barceló cuatro también impresionantes también

Voz 1913 09:47 Alcolea quiere que nadie tenga miedo a entrar en San el Velázquez doce a preguntar a los que no

Voz 7 09:53 saben tienes todos los marchantes y galeristas que te lo van a explicar anécdotas de las piezas

Voz 1913 09:59 los colores materiales estructuras y lo hacemos preguntamos nos acercamos a un espacio de la Galería Jorge Juan donde María Paz Pérez apiñan seleccionan cuadro para nosotros

Voz 8 10:09 o estamos ante una obra del pintor canario Óscar Domínguez que realiza gran parte

Voz 1913 10:16 en su obra en París la experta no habla del valor añadido

Voz 8 10:20 la obra que tenemos delante tiene aparte un valor documental porque representa la villa no halle que todavía existe esa villa era de un matrimonio queda mecenas de casi todos los pintores estaban en ese momento en Francia como puede ser Buñuel como puedes llegar por supuesto Domínguez

Voz 1913 10:40 Nos cuenta también una anécdota de un Zabaleta colgado al fondo

Voz 8 10:43 como cosa curiosa ese da propiedad de Camilo José Cela hay fotos que va tenemos que traer a perder Camilo como cuando el cuadro

Voz 1913 10:52 la planta de arriba frente a la puerta de entrada nos detenemos ante una obra que ocupa casi toda la pared

Voz 0313 10:57 estamos delante de una obra emblemática de Manolo

Voz 8 11:00 que se llama La infanta Margarita Vicente Segrelles

Voz 1913 11:02 la galería Bembibre de Valencia añade detalles

Voz 8 11:05 pues mira es una pieza de metro ochenta por dos metros veinte es un artillero que es la técnica que utiliza que utiliza Manolo Valdés

Voz 1913 11:15 y Segrelles nos habla del color y los materiales empleados en la Infanta Margarita de la fuerza de Saura de once y tú que ir a buscar Estados Unidos y acaba por contarnos un detalle que nos dice mucho de su forma de mirar

Voz 8 11:26 yo veo la tele colores políticos salón cuadros al fondo Josep M que con los cuadros donde sesenta presidente detrás hay en Vicente al lado y males en la sala de juntas evitarles hay un guerrero sabes yo luego pasillo hay Sauras alguien Barceló precioso como azul de dos metros por dos metros

Voz 1913 11:45 de acabamos donde empezamos con Jorge Alcolea que nos muestra un Dali en papel una obra de pequeño tamaño que nunca antes se había visto en España

Voz 7 11:53 yo estoy muy orgulloso de haber repatriado una obra del año mil novecientos cuarenta y siete Dalí si quieres vamos a verla vale ese la Artiste el artista en su en su estudio y aquí besa a Salvador Dalí hizo el hecho como una exposición con los cuadros más importantes del subrealismo esos labios tema West la persistencia de la memoria de año XXXI el sueño de treinta y la visión de la angelical de Creus

Voz 0313 12:25 Jorge cómo se te queda el cuerpo han galerista cuando accede a un a esto por ejemplo a este Dalí

Voz 4 12:31 bueno no me recuerde que hablamos por teléfono el otro día y me decía

Voz 0313 12:34 sí me acaba de llegar una cosa

Voz 1163 12:36 bueno en la entienden el galerista marchantes el de recuperar a estas piezas Si conseguirlas para ofrecerles a sus mejores clientes no dicen que los aristas tienen tienen las mejores colecciones no es verdad lo un galerista ofrece su mejor escuadra sus mejores clientes bueno hay una labor de investigación de certificación de de de cuidado de la obra pero bueno esto es una pieza en concreto por ejemplo que es de la época de cuando estuvo en Dalí en Nueva York que se hizo muy amigo de de Walt Disney o sea dos locos creativos con un proyecto que al final no salió

Voz 2 13:14 todos muy

Voz 1163 13:16 de la película destino que luego se hizo una pequeña aversión pues esto es una cosa un elemento histórico que sirvió para esa película el cuadro incluye toda la época representación de los cuadros surrealistas más importantes del incluso ves una representación y un guiño a Picasso con unos trozos del Guernica que salen del cuadro y bueno es que aquí está todo los esto esos de de de Dalí está muy orgulloso de que lo habíamos traído

Voz 2 13:43 por lo tanto vales de Guardo

Voz 1163 13:46 se puede decir preciosista claro está en ciento veinticinco mil euros

Voz 0313 13:49 ciento veinticinco euros

Voz 1163 13:51 pero este es es labor del galerista

Voz 1 13:54 mía o Roberto au Miquel oyó

Voz 0313 13:57 Nos al Sam mañana por la mañana tenemos intención interés en intentar comprar algo en lo que podamos cuál es el papel del galerista guiar y aconsejar mostrar cuál es exactamente el papel tengo la lista

Voz 1163 14:10 yo he asesorar asesorar mostrar

Voz 9 14:15 eh eh

Voz 1163 14:19 canalizar las emociones notar lo que el percibir lo que queréis concreto empezar una colección os días seis coleccionistas establecidos canalizar las emociones sobre todo aconsejar ni ser muy didácticos hay coleccionistas ya muy muy conocidos que iban todo lo que ha coleccionista colisionando como como es un ejemplo qué poco hay que orientarles porque él ya sabe lo que quiere pero sobre todo en estas ven esta feria lo que queremos es acercar al público obras que podrían estar en los museos Institut Dani podría estar perfectamente museo tranquilamente en un museo tienes unas barreras Tanto incluso arquitectónicas a distancia de seguridad que te hacen ver los cuadros de dos metros aquí lo que hacemos es que te puedes acercar incluso a cincuenta centímetros yp puedes preguntar galerista cualquier anécdota la base de nuestra de nuestras ferias que ser muy didácticos ayer que te contará sino más

Voz 0313 15:20 guiada Mikel cuando nacen los galeristas Un segundo solo

Voz 1590 15:23 puedes soñar con comprarlos porque yo estaba esta mañana en San viéndolo yo muchas veces me quedo atrapado en el Museo adelante un cuadro prácticamente me echan porque cierran el museo y es imposible llevarse el cuadro pero hay pensaba hombre si tuviera Ayón Chillida que tenía un precio que si tuviera un poco

Voz 0313 15:39 a ver si alguien estaba sobre los tres mil euros

Voz 1590 15:45 es mil euros pero se puede llegar a comprar sí sí sí sí como no se un coche se puede llegar a comprar un cuadro como éste a muchas piezas a la que hemos hablado de Dalí Miró o maravilloso estaban por debajo del que hablábamos antes de algo con precios no tan a elevados evidentemente no para todos los bolsillos pero esa posibilidad de lo puedes llegar a comprar viendo estos nombres que como decía J el museo lo transformación

Voz 0313 16:10 cuando uno hace los galeristas

Voz 1590 16:12 cuando los artistas empiezan a pintar por su cuenta o tal vez porque realmente Miguel Ángel nunca necesitó un galerista porque Miguel Ángel trabajaba por encargo necesitaba un cliente un mecenas que le encargara una obra además que el encargara pagará también los materiales antiguamente el cliente definía la obra hacía el encargo también pagaba por adelantado pagaba el material algunas obras se retrasaron en el tiempo porque no había dinero para comprar el oro para comprar las pinturas la época moderna se invierte el artista aunque empieza a pintar en su taller con sus propios medios recordemos a Van Gogh que pide dinero a su hermano para contar

Voz 0313 16:46 ante de velas el alguna foto

Voz 1590 16:48 a a tire adelante la pintura pinta lo que él quiere y claro cuando esa pintura ya está realizada necesita a alguien que la venda la pintura tiene que encontrar después a ese comprador y ahí es donde aparece no los galeristas

Voz 0313 17:00 Jorge tú cómo llegas a esto

Voz 1163 17:02 bueno yo vengo de segunda generación de galerista te galeristas en una galería muy conocida histórica que ya tiene cuarenta y ocho años de Barcelona yo desde los catorce años habría la galería los domingos y era una ruta en el barrio de San Gervasio de Barcelona que iban a comprar el pan las flores el periódico y pasaba por la galería antes era muy bonito porque el momento que en familia se podía pasar a Veritas yo lo tengo ya en la sangre llevo toda la vida haciendo esto me traslada de Madrid hay también echo mucho papel trayendo muchos pintores catalanes aquí a a Madrid dicho quiero decir que en Madrid tenemos aquí una gran colección muchísimos coleccionistas de pintura catalana Hay de los pintores abstractos Si ir bueno pues Tàpies Barceló y hay las grandes colecciones están aquí también de los post impresionistas catalanes siempre han sido muy muy admirados más difíciles que esto es otra historia vender artistas castellanos en Cataluña con lo cual digo es miro a los coleccionistas

Voz 0313 18:08 eso lo atribuyó

Voz 1163 18:10 y y lo atribuyó a al localismo catalán digamos no somos un poquito más cerrados en estas cosas queremos más

Voz 4 18:19 en otras pero bueno pero el caso es una autocrítica yo no voy al día lo sabe

Voz 1163 18:27 cuando vas a sido Arco oye los artista oye Miró Picasso Dalí ya te he dicho Tàpies Plensa es que está lleno de artistas catalanes

Voz 2 18:37 mi hijo dice gravísimos

Voz 1163 18:40 buenas condiciones de aquí madrileñas y españolas pues que dan entonces esto es quería decirlo y eso es muy importante

Voz 0313 18:48 en el Sam es que me me me es que me me toca las narices de estar siempre con los precios pero bueno para de pero en en en el San en en en el en el salón que hasta el domingo se puede ver en Madrid en la calle de la adquiere si alguien quiere acudir en en qué horquilla de el de Precios estamos hablando porque mi quiera etcétera algún caso muy interesante un Chillida termine hoy es bueno pues a lo mejor pues sí

Voz 1163 19:09 si tienes tienes lo explico tienes desde una obra gráfica

Voz 0313 19:13 todo el arte moderno todo es arte moderno

Voz 1163 19:16 a tantos artistas vivos como fallecidos pero en en el arte moderno hay preo primera vanguardia segunda vanguardia preguerra hay posguerra y algunos de ellos están vivos hoy nos han visitado además Luis Feito y también Antonio Ferreras mal sí tenemos obras es de tres mil euros hasta quinientos mil la más la más cara que es el fracaso es un Manolo Valdés enorme y yo lo que quiero es que lo que he pedido es que seamos didácticos que se trate bien tanto al coleccionista que empieza que es más importante al que hace un esfuerzo enorme para comprar el grabado de tres mil euros que posiblemente este señor en el futuro comprará otros cuadros de otro precio medida que eso puede ir permitiendo pero bueno aunque no sean con estas no vengan a a comprar podrán acercarse a estas piezas bien antes estábamos diciendo una cosa más que quería apuntar las obras nacen tienen una vida pero lo importante es que acaben con un comprador en aunque en casa un coleccionista eh o en una fundación en un museo tienen que tener una vida

Voz 10 20:37 no