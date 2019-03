Afterwork, cuando la ambición y la envidia se disfrazan de amistad y compañerismo

Voz 1 00:00 pero a ver

Voz 0313 00:37 algo muy concreto de teatro desde comienzos de este año se está representando en el en el en Madrid en la sala Lola Menbrilla ves los miércoles por la noche la obra after work que está escrita por David Barreiro que ha dirigido grupos Georgia y que cuenta con los actores Fernando coronada Vicente Camacho y José Carretero que explique esta historia Bono algo muy cotidiano el periplo de tres compañeros tres colegas del curro que hundía salen después un día bastante complicada bastante duro se van a tomar unas cañas y que pasa pues lo que ocurre en ocasiones au casi siempre que ahí afloran los pros y los contras las frustraciones la envidia la decepción la rivalidad y alguna cosa buena también en nuestro caso además hay una teoría de los espejos que nos toca muy de cerca porque en la obra los ritos están en la octava planta que es donde está la redacción de la Cadena Ser en Madrid y ahora novena están los jefes así que cuando la vas a ver te pasa nos pasa lo que pasa

Voz 4 01:39 a ver quién de Desarrollo Estratégico Integral

Voz 0684 01:45 no a ver sólo es una propuesta o lo que tienes que decidir

Voz 4 02:06 el coche de empresa no una obvia cinco reluciente a ver quién lo sabe escollo

Voz 5 02:14 bueno no era director buenas tardes hola muy buenas Fernando coronado buenas tardes buenas tardes Fernando es el que el que sube en un momento dado no no contará luego cómo le va porque partidos son como terminan no cuando empiezan pero tiene la sensación de subir

Voz 0092 02:27 bueno está en una propuesta del todavía guarda guardado un secreto hay que que no se deja ver hasta el final y que eso anima a la gente que vaya a verlo pero sí es el que era pero puede estar que llevaba más tiempo en el que pueden el que ve más cerca la novena

Voz 5 02:41 sí que la ve el que la ve lejos que oye que está reciente la representación de de anoche yo quiero saber la reacción del

Voz 0313 02:49 del público porque el la trama lo que lo que planteáis es algo como decía absolutamente cotidiano muy que más Jiménez y representado en alguno de los de los papeles hay mucho asentimiento de cabeza algunas Hoyo alguna cosa mitad la punción cómo reacciona la gente

Voz 0092 03:05 entonces cabeza yo creo y risas Si de sentimiento

Voz 6 03:10 o al revés no no no incluso habrá alguien que se mosquea pues seguramente algún jefe que en alguna novena de este país o sea ya metidos por casualidad en el teatro de digamos a salir de aquí

Voz 1826 03:20 pero si todo son coincidencias a ver el hecho de que el autor David Barreiro hubiera estado aquí trabajando hubiera pasado como becario pero aquí no tienen yo creo yo quiero

Voz 5 03:31 pensar que es así que hay que pensar que esa es bueno el ahora dice que a los a los becarios se les ha dejado de de poder echar cacahuetes osea que algo de resquemor el autor de verdad eso de lo dicho es buena

Voz 0313 03:45 hoy en un edificio de nueve plantas nueve por lo menos de una multinacional una gran empresa con muchísima gente tal que será peor me pregunto yo la ambición o la envidia

Voz 7 03:56 eres feliz junto a él aprendiendo alimentándose de las miles de va dejando es imprescindible ya pasan Carmen usar pescando salmones Asturias ojo o cazando jabalíes junto al alcalde de un pueblo de la sierra nunca del corregirle cuando se equivoca más nunca

Voz 0684 04:20 según ha comentado la peste es que su acumulación

Voz 7 04:22 alrededor de la vida que va encendía claro si si sabes hacer eso Cossiga

Voz 0684 04:27 va a tener ningún problema llegar al mes pasado

Voz 0313 04:38 en envidia declara que son cosas distintas Se puede y se debe ser seguramente ambicioso envidiosos otra cosa ya verdad

Voz 9 04:47 sí bueno es una su Martín si yo creo que él

Voz 10 04:51 que la envidia es es nos acompaña a un poco a todas dicen que como que es muy un sentimiento español no

Voz 0092 05:00 la envidia mal llevada que da ya eso da paso a a malas artes que ahí está el peligro de de la envidia yo creo yo

Voz 0313 05:08 pero existe a la envidia sana

Voz 5 05:10 existe envidia sí o envidia no no no no no

Voz 0313 05:15 en cambio el ambiciones otra cosa no sé

Voz 10 05:17 sí bueno en el de estos tres tipos viven en un mundo donde la ambición está en su ADN no hay ninguno quiere quedarse atrás si ese ese esa gráfica del edificio plantas en todo el mundo quiere llegar arriba nadie se quiere quedar atrás en ese mundo de éxito y de progreso lo que sí les hace es esconder esa envidia es ambición en en amiguismo en cólera por poco pues por por ver por dónde van los tiros si por ver dónde pueden pescar

Voz 0313 05:52 de todas formas las peleas por o no peleas se en fin las rivalidades por el éxito por el ascensor subir plantas yo creo que eso se da en cualquiera de los niveles en la primera en la segunda en la tercera que uno sea cómoda exactamente igual a la pelea ahí sí por supuesto

Voz 10 06:06 de dónde estén y lo cerca que estés de del de la última planta sino que en las primeras es donde donde más codazos

Voz 0313 06:14 se pueden ver ahí en en after work un montón de de situaciones de de vida cotidiana el trabajo y no sólo en el trabajo fuera donde todo el espectador se puede sentir absolutamente representado una de las conversaciones yo creo que más recurrentes y que no pueden sonar a todos es cuando sabe de alguien que no está adelante que no está presente tú te acuerdas aquel de lo que decía

Voz 0684 06:35 que que que esta vida tienen en la lista negra extras no creo yo que contrato y yo te he visto nunca saludarle cuadra eso es verdad me habré yo perfiles todavía te lo digo yo hombre no yo que es verdad es verdad no a venir que venga venga está preguntando en que plante estaba operando estaba no voy a través del lado te te voy a este hombre no te lo voy a decir no fatigados Jaime vertical tejió mareado de planta a planta yo que sé no me acuerdo

Voz 11 07:15 la atención al bigote digo después de tantos años

Voz 0684 07:19 pero cómo no me voy a dar cuenta de eso

Voz 10 07:23 eso cuando te pillan renuncio es esa es su momento

Voz 0313 07:26 Mossos bien claro y sobre todo

Voz 10 07:28 por muy muy muy dulce para para para el teatro no paga para para la comedia no la verdad es que esta el te este está cargado de de de de estas ironías y estas conversaciones cotidianas que se que se producen entre entre colegas no oí yo creo que que mira sabido retratar muy bien todo ese mundo de empresa pero también lo que hablabas antes no de esa gente que que que asiente como espectador o que se quedan poco mirando lugares comunes desde fuera a lugares como

Voz 5 07:59 hay gente que se ve muy identificada porque bueno para una multinacional suerte y otra gente que igual no tanto no sabe lo que lo que

Voz 10 08:08 es un feo no sabe lo que el mundo empresa le viene un poco así pero que en en en lo lo cotidiano esas en esas discusiones y esas conversaciones de amigos donde donde donde se ve ahí donde se ser

Voz 1826 08:24 si es que hay muchas cosas como lo que acabamos de escuchar que son civiles de la vida no que parece que siempre tenemos tendencia a idealizar a quién se ha ido a echar de menos cuando ya no está en este país en tierra bien

Voz 5 08:34 claro sí sí por supuesto pero una vez muerto ya verá más amigo de todos

Voz 0313 08:38 las formas de todas formas y se nota mucho en las ese ese sonido en directo grabado en la representación de la obra se nota en las risas de la gente claro es verdad es una comedia pero tiene mala hostia por debajo que el dedo que está contando para reírse pero pagas de ir a la sonrisa si piensas un poco en ello también no ahí que me gusta

Voz 10 08:57 sí sí eso esperamos no dibujamos tres tipos muy reconocidos pero tres tipos muy ambicioso si tres tipos con también con con sus cosas no es su vida y con su cositas ahí va para para esconder y para tener en cuenta

Voz 0313 09:12 soñador uno de los tres es el soñador

Voz 7 09:18 por nada del Reports mire virus

Voz 0684 09:24 a mí me contó PIN de los cojones camino negándose a Alemania no nada vea buscando aquí lo único importante aquí claro

Voz 0313 09:54 pero claro cuántas cuantas cuentos conversaciones habremos estado donde alguien plantea la empresa a tomar viento vamos a hacer nuestro propio proyecto a seguir nuestro propio camino luego eso bueno

Voz 5 10:07 se queda ahí se queda ahí no sé si sirve como terapia sí si te pongo manera de despegarse de no creyentes

Voz 0092 10:14 pero lo interesante es el proceso realmente el proceso quiere decir nosotros podemos desmontar y montar una empresa todos los días en serio luego yo vamos del bar esto ya no es serio ahí se queda pero en el momento que se está planteando que jugamos con es un poco la representación más en serio pase a muerte muertes usted hablan deja la empresa estas hablando de de montar una locura utópica esta es más a muerte con eso luego ya te vas te tomas tu cerveza ahí mañana hoy que hablamos ayer intentaremos otra empresa mañana sí es el día a día normal esto is it el la idea o el enganches irá a ir de verdad ir a muerte siempre nada de voy a es un órdago o no

Voz 1826 10:57 pero olvidarte al día siguiente dedica pasa igual pero no se olvidan exactamente

Voz 0313 11:01 sí pero en vuestro negociado por ejemplo pensar una obra de teatro una serie de televisión incluso una película en cuantas conversaciones habéis esta bueno esta novela tenemos que hacer algo con esto no esté yo o te te han contado hasta entonces esto

Voz 10 11:18 de nosotros en nuestro en nuestro mundo

Voz 5 11:21 sí bueno y la factoría de de año vimos otra cosa no coletilla

Voz 10 11:26 quizá no pero en los bares vamos montamos funciones de teatro montamos películas series web serie es para plataformas digitales Si bueno partido

Voz 5 11:35 pues de todo bien

Voz 0313 11:39 a nivel de proyecto de futuro que recorrido del habéis after work me gusta mucho que que hablemos de lo que comentábamos antes qué hacemos con la música verdad Roberto que hablemos de los grandes de lo consagrados de los discos de las obras de teatro de los que será nuevamente Gerardo Vera tal Il otro que es más pequeñito pero que tienen también su vida y su recorrido que qué plan de futuro tenéis para hacer bueno pues nosotros creemos que

Voz 10 11:59 eh un gran futuro de hecho yo no es que empecemos ahora sino que ya llevábamos bregado en pequeñas salas de Madrid un tiempo la obra se ha ido adaptando las diferentes salas el texto se ha ido complementando mucho más trabajo de David con conmigo yo creo que hemos hecho un gran tándem de la puesta en escena Yeltes sí lo estamos dejando crecer y alimentando nosotros estábamos poniendo lo mejor de nosotros mismos y bueno esperemos que tanto aquí en en el Lara cómo como en otras ciudades que estamos estamos en ello para sacarla de gira pues que que se pueda ver confiamos mucho y creemos mucho en el texto así que que bueno no no disponemos de una gran una gran plataforma a nivel de producción y distribución pero estamos en ello y bueno pues como cómo se empiezan las cosas

Voz 0313 12:54 esta mañana en el juicio del es a un testigo le han preguntado que oficie tiene usted ha respondido precario y un perdón dice

Voz 5 13:04 precario ese ese perfil

Voz 0313 13:07 de nuestro mundo aparece también de alguna forma Work

Voz 5 13:10 el perfil de de de precario del precario sí lo que pasa es que no sé si podemos desvelado bueno pues podemos podemos decir que quién venga verá que si aparece el perfil precario en este mundo hacer humor con con mucha frialdad pero no voy a desvelar

Voz 0313 13:29 una cosa que existe puede porqué Sí Se Puede porque además también es muy frecuente y recurrente en las conversaciones el episodio del informe es que eso es un mundo aparte

Voz 0684 13:38 la cuestión es que llega queda que se planta así delante debemos tirando veía la cara pues ese nuevo si os aquí con cara de parado así como si estuviera esperando a podido te lo hagamos a conocer los tienes que se planta así inédito o sea a entrar en el sistema salir sistema parejas de cuidado de una familia yo una carrera para decirme sabiendo que mi padre está bien y lo que vamos sale desde mi despacho vuelvan a mí me hago un poco de sentido terminase el día en la ruta

Voz 0313 14:57 la sala ves en el Teatro Lara de Madrid voy prontito yo creo que soporta España Bruno Fernando coronado muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias suerte amigos afronto