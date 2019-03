Desayunología: aquí desayunó Kevin Costner

la pastelería Oyarzun de San Sebastián no suena muy distinto a cómo suena una cafetería normal pero tienen una especie de bufé verdaderamente extraordinario tanto que cuando uno ve lo que hay es difícil no poner cara de asombro caras que Montserrat Martin B

me pregunto por la especialidad de la casa y me dice que tiene

Voz 1

00:51

tiene muy decidido eh ahí quién viene a por algo y si no hay eso no quiere nada pero hay quien duda entonces pues va saludando pues qué tipo de voy yo te gusta sino el pastel vasco ahora mismo una señora pues que no puede comer gluten porque le la hice los pasteles que no llevan harina