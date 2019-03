Voz 2 00:00 está eh

Voz 0194 00:23 basada vítores buenas noches qué tal ayer declaraba como testigo Mariano Rajoy el ex presidente del Gobierno en el juicio del proceso comenzaba el turno de interrogatorio pasadas las cuatro de la tarde allí en el Supremo estuvo declarando hasta las seis menos cuarto escuchando esas casi dos horas llegamos a la conclusión de que Rajoy

Voz 1880 00:40 soy muy buena memoria muy buena memoria noté pues no no tiene muy buena memoria o quiere que pensemos que no la tiene porque yo he echado la cuenta dijo no lo recuerdo así tal cual a nueve preguntas en nueve ocasiones ahora mismo es ahora mismo lo escuchamos porque sí parece que algún problema tiene que tener en la cara B la memoria no eso es la memoria la facultad psíquica por la que se recuerda hoy sí en la carabela memoria y los recuerdos vamos con los de Rajoy vamos a tardar un poquito en llegar al primer no me acuerdo pero es para ponerlo en contexto cinco menos cuarto de ayer el letrado Jordi Pina le pregunta a Rajoy si le consta que Urkullu intentó intermediar entre la Generalitat piel Rajoy responde

Voz 1487 01:20 mire en aquella época como he dejado caer en una de las respuestas que da o a la otra pregunta que se ha formulado con anterioridad había muchas personas que quisieron hablar conmigo hablaron y supongo que habrán querido hablar también con otros

Voz 1880 01:38 había muchas personas que hablaron también con otros Pina no se queda tranquilo con esa respuesta representa pregunta

Voz 3 01:44 Señor Rajoy se lo mío es más sencilla yo le he preguntado por un nombre un señor que se llama Urkullu que ex lehendakari le pregunto el señor Urkullu intentó intermediar en este conflicto sólo le pregunto esto pues mire ante la entiendo

Voz 1487 02:00 yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido intermediar y los que han intermediar no hablar preguntar interés pero pero se esa heavy también el señor interviene María mucho lo que le ha preguntado señor letrado

Voz 1880 02:17 vale pues entonces es que sí que sí que habló con él que no era tan difícil Pina sigue la funda

Voz 1487 02:22 la mental para hacerle la última atendió usted al señor Urkullu yo atiendo a todo el mundo importante y que hubiera sido culpa que todo el mundo verdad lo escuché Yves Le dije lo que él es señalado antes pues muchas gracias

Voz 1880 02:37 así que si lo atendió pero una precisión

Voz 1487 02:40 usted personalmente atendió al señor Urkullu la pregunta la preciso en estos términos es muy importante para mí porque mañana por la mañana bien el señor Urkullu ha declarado pues no sé usted está bajo juramento pues no sé si debe pues desde luego ya puestos a tal también me llamó el señor Ortuzar quizá normalmente haya hablado con el señor

Voz 1880 02:58 ahora interviene Marchena de nuevo aunque sigue sin aclarar lo que les está preguntando toda la lógica

Voz 4 03:05 es saber si efectivamente de alguna manera respondía a ese perfil a ese perfil político que se quiso atribuir sobre todo si usted personalmente tuvo la oportunidad de tratar específicamente con él está en Coviran ser el es esta

Voz 1487 03:22 no opina lo que yo no he entendido perfectamente ahí no ha habido ningún mediador de nada

Voz 1880 03:30 es y mucho más si ahora ya vamos a cuando reconoce que no recuerda tenemos que comprender que es muy difícil recordar

Voz 1487 03:37 me llamó mucha gente algunos los VIP personalmente Icon otros hable por teléfono pero claro tiene que entender que es muy difícil recordar sí hablé personalmente hablé por teléfono o a través de mensajes porque de algunos me acuerdo que habló personalmente Moncloa de algunos

Voz 1880 03:57 lo que Rajoy no consiguió recordar ayer esto fueron en todo este trozo como unos seis minutos bueno pues de todo eso que no consiguió recordar ayer Urkullu lo tenía bien grabado con sus fechas y todo en la cabeza lo contaba esta mañana

Voz 0804 04:09 tuve la reunión con el presidente de gobierno español el diecinueve de julio de ese mismo año dos mil diecisiete pero buena espacio de dos horas previamente a ello el día siguiente a que es la vicepresidenta

Voz 0194 04:22 todos estos hará respecto a la reunión con Urkullu pero tampoco recordaba si había recibido el Libro Blanco

Voz 1880 04:27 tampoco lo recordaba Homs se lo preguntaba Marchena se vuelve a meter en la contestación ir

Voz 1487 04:33 pregunta habrá aquí Rajoy contesta con absoluta franqueza yo no lo recuerdo si usted aunque no se logra inventado o cree que me lo ha mandado yo diré que sí pero en cualquier caso lo relevante era mi posición sobre este asunto en mi posición sobre este asunto es que el Gobierno no iba a autorizar un referéndum para romper la soberanía nacional ese es el tema muy bien este informe Rajoy por la mañana el señor Mas afirmó que efectivamente envió un ejemplar de ese documento al Palacio de la Moncloa y por eso el letrado le pregunta si efectivamente recuerdo opte si lo recepcionista o no los recepción no es decir a veces con absoluta franqueza no lo recuerdo

Voz 1880 05:14 pero es que hay más Angers la pregunta también de Homs la siguiente dice recuerdo así como el veintisiete de septiembre una reunión en el Consejo de Seguridad Nacional para el día seis de octubre incluyéndose apartado sobre la situación de Cataluña

Voz 1487 05:25 pues no lo recuerdo pero es probable que se haya celebrado esta reunión pero no lo recuerdo porque ese celebrado muchas reuniones en aquel momento

Voz 1880 05:32 y sigue Homs pero usted me dice no recuerdan

Voz 1487 05:35 tan siquiera si se celebró no lo recuerdo

Voz 1880 05:39 ahora vamos que Si aplazó la reunión o no la plazo nada que tampoco lo recuerdo

Voz 5 05:43 recuerdo si se aplazó hasta en dos ocasiones esta reunión inicialmente prevista para el día seis de octubre de dos mil diecisiete por causas sobrevenidas Granca mente tampoco lo recuerdo se que el mejor recordará o cuáles eran las causas sobrevenidas no va pues no les recordará quién sigue Rajoy ente se lo digo tal y como sólo las cosas no recuerdo en ese momento

Voz 1880 06:06 que se haya reunido en icono ya estamos acabando cambiamos de tema pero la mente de Rajoy sigue en blanco o la aprobación de este decreto que dio lugar a la creación de este consejo lo recuerda probablemente si alguno de los asuntos probablemente pero no recuerdo me vuelvo con sobre la sentencia del Constitucional yo lo sentencia del Tribunal Constitucional les respeto es imposible que yo tengo memoria todo lo sentenció a los que no puede tener el día y una más en la que vuelve a entrar no

Voz 1487 06:34 qué tiene que responder a la pregunta que le ha formulado señor letrado que es Si ese acuerdo del Quijote dice que tuvo conocimiento pero que en realidad no en fin que no estaba no forma parte de su competencia si ese ese ese acuerdo en concreto fue objeto de alguna creo que presentado aproximadamente veinte recursos ante el Tribunal cosas

Voz 0194 06:56 tantos ha presentado que no se acuerda de todos los años la verdad es que impresiona no exculpar este que tiene un problema de memoria así que vamos con el tema que Flame

Voz 1880 07:03 Mona la capacidad de recordar la capacidad del cerebro de retener información es recuperarla voluntariamente y que es un recuerdo pues una imagen un conjunto de imágenes de hecho situaciones pasados que quedan en la mente es traer a la memoria propia algo percibido aprendido conocido otros retenerlo en la mente la etimología del verbo recordar es muy bonita es de esas que se recuerdan para siempre viene del bajo latín recordaré que se compone del prefijo re de nuevo acordarse formado sobre el nombre Cordish que es corazón así que es volver a pasar por el corazón Víctor Manuel primera canción no habla aquí de Rajoy pero podría ser el hombre sin recuerdos

Voz 6 07:40 hombre sin recursos que alguien les desde la separadas sin saberlo

Voz 0194 07:53 eso sí que podrían ser Rajoy el hombre sin recuerdos Manuel Martín Loeches es catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid coordinador del área de neurociencia cognitiva del centro de evolución y Comportamiento Humanos Manuel muy buenas noches

Voz 1927 08:06 hola buenas noches Ángels hay que hay que tener memoria para recordar para para presentarte aquí lo tengo escritas porque cómo funciona la memoria

Voz 0453 08:16 bueno a ver todo lo que vemos tocamos a todo lo que percibimos deja una huella en el cerebro la cuestiones que sí tiene cierta importancia eso que estamos percibiendo puede ser el cerebro sólo se va a encargar de él solito de forma inconsciente más durante mucho tiempo de repasar lo porque para que las cosas al recuerden hay que repasarlas como bien sabemos cuando las cosas no nos interesan no en un examen por ejemplo si entonces es cuestión de hay un mecanismo en el cerebro que él sólo se encargaría de repasar alguna una y otra vez de esas vivencias que nos han parecido con cierta relevancia que nos han parecido importantes sexo como digo cuando tiene relevancia lo hace el cerebro solo cuando no tiene relevancia pues lo olvida

Voz 0194 09:02 es decir lo lo lo menos importante lo más superficial Lobo Ramos

Voz 0453 09:06 exactamente aquello que no tiene importancia imagínate que siempre pongo este ejemplo una unas acuerdo lo que cenó ayer o antes de ayer de París y todavía o al menos cuesta recordarlo pero enseguida no tienen la memoria donde fuimos de vacaciones este verano pasado hay una diferencia vestían en cuanto a la emotiva no todas las emociones

Voz 0194 09:26 dime una cosa es creíble que Rajoy no se acordara de todo lo que le preguntaban ayer

Voz 0453 09:30 pues si te digo la verdad yo creo que sí que es creíble porque hubo un presidente de Gobierno una persona que está en política activa en un cargo tan tan alto tiene tal cantidad de asuntos en la mente no desde el momento que están trabajando que es posible que no es acuerde hipnosis en este caso porque quizá no le diera la importancia que a lo mejor pues podía tener

Voz 0194 09:53 hombre en el caso de la Reunión con Urkullu que hizo de mediador con una para para evitar al punto al que hemos llegado está el mejor este recuerdo sí debería tenerlo no

Voz 0453 10:00 yo pienso que si personalmente pero a lo mejor el ahí está no su cerebro no lo vio tan importante en comparación con otras cosas eso es la cuestión clave también puede decir que no lo recuerda ahí no es cierto no pero pero en principio no me extrañaría es decir si tiene muchas reuniones a lo largo del día a lo mejor no es acuerdo aunque evidentemente a todos nos parece que pues esa circunstancia no que tiene que ver con de este proceso pues a lo mejor tiene una importancia especial y podrían decoradas

Voz 0194 10:28 Manuel la la memoria transforma los recuerdos

Voz 0453 10:31 sí de hecho prácticamente desde el momento en que ya es pasado y estamos hablando de Al cabo de unos segundos el cerebro empieza a transformarse información de hecho empieza integrarla con nuestros conocimientos previos empieza a intentar pues es mezclar la con lo que sabemos de qué encaje incluso muchas cosas que no encajan la deshecha ahí es y las olvidan se empieza a transformarse de una manera inmediata es decir es es es una cosa muy muy habitual en el cerebro no

Voz 1927 10:59 pues Manuel Martín Loeches muchísimas gracias gracias a vosotros hasta luego

Voz 1880 11:09 a Billie Holiday sí que le parece fácil de recordar esta canción popular norteamericana de mil novecientos treinta y cinco que la aquí es una versión en mil novecientos cincuenta y ocho

Voz 0194 11:17 luego hablaremos de la memoria de manera que cuando ha dicho nuestro invitado que es posible que no recuerde todos habéis hecho así

Voz 8 11:23 con la cabeza hombre olvidado la reunión con Urkullu es un poco así no

Voz 1487 11:28 es que yo comparto porque no me creo que no recuerde no recuerdes porque por muy selectivo no Bellamy no uno sino porque tengo una profunda fe en sus epígonos no y ellos dicen que aprobó la

Voz 5 11:40 las las oposiciones registrador con un brillantísimo número uno que son brillantísima digo son Memory y además porque es registrador por significa memorizar por muy selectivas

Voz 8 11:51 esa memoria de eso tiene que acordarse de ese tiene que acordar y yo me acuerdo de ahora mismo de él en lo que le echo de menos por lo que me con el resumen que habéis la memoria selectiva pero esto no se olvida no Fernando además pues iba a declarar debería un poco repasa

Voz 1487 12:06 el presidente del Gobierno

Voz 5 12:09 sabe exactamente qué hizo en cada ahora porque puede tiene todos los esta red está todo recogido si alguien puede acordarse es un presidente desde

Voz 9 12:19 son

Voz 1880 12:26 de estas Europe se que os acordáis no el libro la música tiene también esa capacidad evocadora no esa forma de traernos a los recuerdos al presente esta canción por ejemplo la del ochenta y nueve yo cuando lo escucho pues me imagino en aquel momento en aquel lugar por ejemplo Memorias de África

Voz 10 12:50 tres rifles procesiones pare

Voz 1880 12:54 es un peliculón dirigida por ir in Pollack con Meryl Streep y Robert Redford basada en la autobiografía de la escritora danesa Karen Blix en si aquí lo de Meryl Streep es tremendo como de otro mundo más películas una súper inquietante de un hombre que no es capaz de guardar recuerdos es Memento

Voz 11 13:13 supongo que ya te he hablado de mi enfermedad sí bueno son

Voz 1487 13:16 cada vez que te veo

Voz 12 13:17 desde el golpe no puedo crear nuevos recuerdos

Voz 1880 13:19 toros desmanes es del año dos mil de Christopher Nolan está basada en un cuento de su hermano de Jonathan Nolan que se titula Memento mori que recuerda que vas a morir vamos a ir un poco más atrás en el tiempo Gregory Peck en el Recuerda de Hitchcock

Voz 13 13:34 ahora es como mirarse al espejo y además de cristal a Collet bajen está aquí yo sé que está ahí

Voz 1880 13:43 una película de mil novecientos cuarenta y cinco Gregory Peck y aquí llega a dirigir un centro psiquiátrico bueno no cuánto más vamos con la frase más cinematográfica sobre los recuerdos

Voz 14 13:56 he visto cosas que vosotros frases atacar ABS ya más más

Voz 1880 14:05 Blade Runner Harrison for los replicantes vine Scott está basada en la novela de Flick ADIC Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas Illa además los piratas luego este grupo español incluyó la frase en uno de sus temas más conocidos en Promesas que no valen nada lo más canciones que no salen de recuerdos y canciones que estoy segurísimo de que vais a recordarme juego o lo que sea a que las tenis ahí guardadas en la memoria porque para recordar ya lo sabemos también ayuda que algo se repita muchísimo este temas que vamos a escuchar ahora también lo escuchamos hasta el infinito en mil novecientos noventa y cinco del disco como la flor prometida de Luz Casal Entre mis recuerdos de dos mil cuatro una más una historia de amor como muchas otras que nos trae la música que esto es como es verdad los compositores juegan a contarnos que ya no recuerdan nada pero nos lo cuentan todo bien tras de Estopa el ya no me acuerdo

Voz 0194 15:34 dice con este drama seguía el los recuerdos los enfermos de Alzheimer

Voz 1487 15:37 así lo último que olvidan

Voz 0194 15:39 lo único que recuerdan hasta el final es la música

Voz 1880 15:42 esa canción de una canción es que no fue para nada un éxito el grupo tampoco era mayoritario son los madrileños Mi gala y el tema que vamos a escuchar pertenece un disco que se llama así duele un verano ellos lo cantan en inglés se llama a los Memory memoria perdida unos deliciosos rápidamente dos ensayos el primero en busca de la memoria el nacimiento de una nueva ciencia gente que es del Nobel Eric Campbell ya hemos hablado en otras ocasiones de este libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks esta compilación de historias de enfermos neurológicos algunos de los casos que que cuenta están relacionados con la pérdida de memoria

Voz 0194 16:28 cerrar la cara B que miedo me da porque la hecha

Voz 1880 16:31 lo de menos es una hora hasta un clásico en mil novecientos sesenta y nueve El baúl de los recuerdos

Voz 2 16:41 cinco

Voz 1880 16:52 yo en este caso escuchando la letra que creo que tampoco la había pues creo que Rajoy realmente está haciendo caso a Karina porque esta canción lo que dice es que hay que olvidar el pasado que lo malo recuerdo se queden en el baúl y que hay que disfrutar y pasarlo bien

Voz 16 17:09 el pasa que luego Rajoy no buscó ayer la respuesta es no