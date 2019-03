Dani Garrido comunica que el Real Madrid ha despedido a Álvaro Benito por sus comentarios en Carrusel Deportivo

Voz 0458

00:00

bueno son las diez y doce minutos de la noche les tenemos que dar cuenta de una noticia de última hora esta tarde el Real Madrid ha comunicado a nuestro querido amigo y colaborador Álvaro Benito que es cesado en sus funciones como entrenador del Juvenil B del Real Madrid las razones del Brüderle Madrid consume son la disconformidad con algunos de los comentarios que Álvaro ha hecho en la Cadena Ser lo contamos nosotros aquí en su casa para que no haya dudas y para que la noticia no coja vuelo es lo que ha pasado hay que decir que Álvaro para nosotros es el mejor que cuenta con nuestro apoyo con nuestra devoción que siempre va a estar en nuestro equipo es una gran persona y un gran comentarista iba a ser una enorme entrenador así que eh bueno les decimos que es lo que lo que ha pasado ha sido esta misma tarde Álvaro recibió una llamada del drama que es una empresa privada sus razones tendrá ya comunicado Álvaro que no está conforme con los comentarios que ha afectado las últimas fechas nosotros conocemos más más detalles Álvaro si tiene a bien el futuro lo lo hará es una cuestión personal que no está conforme con algunos de los comentarios que afectadas las últimas fechas en esta casa en la en la Cadena SER reiteramos Álvaro es un grande Álvaro nuestro equipo está su familia sigue la Cadena SER no hay ningún problema seguirá siendo gran comentarista que es la gran persona que es el gran entrenador de futuro ha aclarado de de la segunda parte un beso para Álvaro desde desde aquí de toda su familia