Quisieron evitar el choque de trenes

Voz 1150

00:06

Rajoy se resistió ayer a reconocer la existencia de mediadores entre su Gobierno y el de Puigdemont en otoño de dos mil diecisiete yo hoy el Dakar y Urkullu ha contado ante el Tribunal Supremo la historia de su intermediación entre el presidente español el presidente catalán por si alguien lo dudaba ha detallado las reuniones y conversaciones telefónicas de las que participo entre el diecinueve de junio del veintiséis de octubre osea que no fue un encuentro ocasional sino una relación de varios meses siempre con el objetivo de evitar la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco vamos a entrar en una discusión bizantina sobre la diferencia entre mediara intermediar a la que parece que el PP intenta aferrarse todo por no querer reconocer algo elemental que ambas partes tenían interés en buscar alguna fórmula que evitaba el choque de trenes algo de lo que nadie tendría que avergonzarse porque es lo que la cultura democrática pedía que si fracasó como explicado Urkullu fue por la debilidad de Puigdemont incapaz de imponer el cambio debía a los suyos por la renuencia de Rajoy por miedo a que le acusaran de salirse de la vía constitucional moraleja si la mediación hubiera funcionado hoy estaríamos mucho mejor no vamos a dar mayor recorrido las encuestas del CIS que parece un poco salidas de carril quiero más allá de sus extravagancias la que se ha hecho pública hoy confirma una tendencia que está en otras encuestas la parte más desmoralizada movilizada del electorado empezado despertar ante el peligro de que el tridente es la derecha el llegue al poder y obviamente el PSOE capitaliza el voto útil para evitarlo una mirada al exterior el inesperado fracaso de unión entre Kim Jong il Donald Trump hace que una sospecha recorre el mundo ha sido Pekín quién la dinamitado los amores de entre el presidente americano y el norcoreano habrían desatado la ira de China que considera Corea del Norte como asunto propio Tram se queda sin el éxito diplomático sobre el que apostaba su reconocimiento como estadista y eso ocurre en el delicado momento en que el Congreso tumbas su decreto de emergencia y en sede parlamentaria Cohen ex abogado de TRAM para todos servicio apunta directamente a conductas delictivas el presidente dicho de otro modo el impeachment podría estar más cerca que nunca en la medida en que cada vez parece más improbable que el presidente renuevo su mandato los republicanos podrían tener mucho interés en que Trump cayera