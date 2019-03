Marcelino: "Estos extraordinarios jugadores que me toca dirigir metieron al equipo en la final"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 pero está por hoy Pedro Mata Oshima

Voz 2 00:02 hola con el entrenador el chivo

Voz 1855 00:05 Marcelino Wole sacaba goles acaba tuve luego denegaba

Voz 0779 00:10 hacia una botella entera buenos bastante callos y no sé cuándo pero porque lo tiraron por detrás pero bastante si Manu Carreño aquí está la venía Suecia ante dieciséis mil diecisiete

Voz 1855 00:20 valencianistas feliz porque decía yo creo que a la quinta tiene que llegar a la quinta semifinal allegados su primera final la va a disputar veinticinco el hombre que resistió en el banquillo y que ésta a Marcelino García Toral

Voz 2 00:32 hola Marcelino hola felicidades hombre muchas gracias ha tenido que pasar once años para que llegue estuve metas al equipo en otra final de Copa

Voz 0779 00:39 bueno yo no lo meto lo metieron estos extraordinarios jugadores que me toca dirigir

Voz 2 00:43 bueno algo tendrá que ver no en lo bueno y en lo malo siempre no

Voz 0779 00:46 bueno pero yo creo que el fútbol el desde los futbolistas nosotros intentamos en todo pero estoy hoy aquí gracias a ellos pasamos muchos momentos de dificultad aquí y bueno también pues como dije anteriormente gracias a Mateu que en esos momentos apostó por este cuerpo técnico no bueno mira después de mucha más dificultades ahora estamos aquí viviendo esta noche extraordinaria e inolvidable

Voz 2 01:16 también sin ese apoyo de Mateo crees que no estarías aquí hoy

Voz 0779 01:20 pero como te dije creo que es de los jugadores que no es fácil que en unos momentos donde los resultados no salen vayan dando se lo han dado aquí de Mathieu porque es la persona que que toman las decisiones Si aguantó pero los merecimientos en en el campo las estadísticas y la forma de competir con los rivales indicaba que los resultados podían ser otros de hecho después de cuarenta y un partidos que hemos perdido cuatro no

Voz 2 01:55 en dijiste en la previa Marcelino creo que será finalista el que mejor defienda no el que el que mejoran al trabajó atrás es lo que ha pasado en el partido sí

Voz 0779 02:06 pero que también un paso ayer en el Real Madrid Barça del equipo que que mejor defendió incluso el Barça que es un equipo que no posición de balón pues el equipo que mejor defendió los dos equipos con mejor defendieron están en la final

Voz 2 02:20 y es el peor rival que podía tocar o motiva más todavía tener al Barça en la final

Voz 0779 02:25 bueno es el que el que nos ha tocado en suerte de él gusta determinante este año el Real Madrid nos ganó dos cero el Barça en los dos partidos empatamos Jos ahora recuperarnos a disfrutar de este gran gran momento

Voz 2 02:49 eh a pesar el increíble toda la afición que le dices a todos los valencianistas que no están ahí que te están escuchando en El Larguero ahora Diego desgracias

Voz 0779 02:57 el gracias por gracias por el trato que me dieron desde que llegué aquí y el cariño que me demostraron la temporada pasada cuando todo iba bien el grandísimo cariño que me demostraron esté esta temporada de dificultad

Voz 2 03:09 es obvio que que que te quiere la hinchada que te quieran afición

Voz 0779 03:12 sí bueno oí a los jugadores Si no cabe duda que vivir este momento aquí me está ya en este campo este este partido es mágico es diferente y bueno afortunadamente he sido testigo de vivirlo

Voz 2 03:30 habla hoy bien Quique Setién en la rueda de prensa de tu Valencia hablado bien de de los delanteros de cómo jugado atrás pero se ha quejado de dos acciones en la eliminatoria que dice que tenemos que revisar la de hoy de Gabriel Paulista y la del minuto seis del partido de ida ha dicho Setién tenéis que ver esas imágenes

Voz 0779 03:50 yo no sé yo creo que a mí nadie me dijo que me comenta lo que el árbitro había tenido una influencia decisiva o los árbitros en esta eliminatoria