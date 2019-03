Gayà: "Tenemos mucha ilusión por ganar la final"

no poco si el otro día al final el problema que tenía era más en el ojo que que no veía bien por ese ojo eh me di cuenta cuando un centro por ahí tenía ahí delante y no lo veía ahí por lo tanto es viví decidí que lo mejor era era cambiarme porque no no veía al rival y bueno pero al final estoy habían estoy mejor y ya recuperarse bien bueno noche feliz noche

Voz 1

01:50

mismo primera final que ya tocaba para el valenciano si se merecía ya el valencianismo una debería Cilic después de unos años en general un poco complicados es verdad que el año pasado conseguimos esa esa esa opción en la Champions después de bastante tiempo y bueno hoy hoy llevamos a una final con con tal elección del mundo vamos a intentar aprovecharla esto va para todo el valencianismo y para toda la gente que que nos ha estado apoyando en momentos de dificultad que te vas a consecuente se calentó un poco ahí en la banda estamos tuvo que pasó no han sido con el segundo con monedas Sarabia si ya desde el año pasado que que bueno que que me decía que que no paraba de tirarme ya el año pasado pues yo esperaba unas disculpas porque al final no no paro de decirme cosas de increparon y al final lo que lo que buscan es que me es sacarme el partido no yo al final he estado listo pero durante el partido sí aquí ahora el año pasado ya ya tuvo un poco de bronca con este año también al final yo creo que su trabajo no es el de el de meterse con con ningún jugador hizo bueno el mío tampoco pero al final Si están ahí al final es normal que le digas oye a tu trabajo y deja a los jugadores jugar al fútbol que que para para nada eh queremos se cómo enfrentarnos a ellos pero pero bueno no creo que sea lo mejor para el fútbol que que está ahí derrochando me cosas cuando yo siempre entiendo jugar bien intentó eh no tener ningún problema con nadie que que con Quique Brasil con como él él también me ha dicho yo le he dicho que que bueno que que como comportaba que que su segundo estuviese di diciendo las cosas que estaba diciendo si no le he dicho nada malo ni ningún momento Le he dicho que que oye que que respete al jugador que yo en ningún momento me dirigió hacia a él ha sido el que el que ha venido a decirme cosas pero yo creo que que lo hacen para bueno para desestabilizar para intentar sacar del partido y y bueno yo intentando ser listo hoy no meter