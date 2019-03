Sylvinho: "Vinicius tiene un físico privilegiado"

Voz 1375 00:00 pero antes dejadme que salude a Silvio Mendes Campos Junior que es Sylvinho el actual segundo entrenador de títere con la selección de Brasil han dado la lista de veintitrés para los amistosos son ante Panamá barajaron Oporto veintitrés de marzo y ante la República Checa en Praga el veintiséis de marzo y en esa lista está Vinicius o Sylvinho muy buenas

Voz 1 00:21 hola buenas estáis ex jugador de Corín

Voz 1375 00:23 el Arsenal del Celta del Barça del Manchester City y ahora hay junto a ti te manejando la selección brasileña hoy con con lista de convocados para esos dos partidos no

Voz 2 00:34 bueno pues si verdad que extrajo parte nosotros afortunadamente tenemos muchos jugadores en Europa la monitora toda esta gente y ahora nos toca alguien convoca Venice es bueno tocado no está jugando Bill clava practicamente el Real Madrid no

Voz 1 00:50 el club bastante joven que es verdad que está siendo bien oye ya está

Voz 1375 00:55 preparado para para jugar con la con la absoluta de Brasil o lo llamáis para una prueba como sí hizo al principio con con Neymar ya ya ha dado ese salto que que les requería Isabel inicios

Voz 2 01:08 pues la historia de Vinicius esas tan de siguen en nosotros tenemos mucha información del in la Confederación Brasileña son Breceña difusa participó del veinte de Brasil escuchó todo Sir que pues es un jugador que nosotros lo conocemos salió bastante joven ahora el Madrid y es verdad que esta claro siendo y necesita tiempo para todo esto a él está jugando está siendo muy también ha contribuido todo esto sea que nosotros ahora mismo no tenemos Neymar que está lesionado Vini son jugador que está jugando bien está siendo bien es joven mucho que mejora pues en este momento pre practicamente convocatoria de una Copa América pues tenerlo en la plantilla en rosa ahí jugando con Iker lo más diez doce día juntos Piti crees que aparte que está jugando bien lo merece pero también puede puede sentir mucho más el juego no impide verlo comprenderlo oí mejorar

Voz 1375 02:06 hoy en que en que cree Sylvinho que deben mejorar inicios tiene todo osea es muy es muy joven tiene que mejorar muchas cosas pero sobre todo que deben mejorar

Voz 2 02:15 no sé lo que está pasando en Brasil hace tiempo esquís cada vez más complicado es el jugadores estén dejando el funde horas con quince ocho años pues salen muy joven ahí aún con poquísimas Teguise antes los jugadores llenado con veinticinco veintiséis años para formados en la proyección de sus jugadores el no es no es fácil de entender los ya que que hay talento está indiscutible ya que está jugando en un equipo su también es indiscutible pero tal cuánto puede mejorar depende mucho de la osa cuente experiencia puede recoge con los demás es con lo que pueda aportar mi pues ya yo entiendo que Vinicius en juego que no tienen mucha fuerza físicamente un privilegiado técnicamente muy bueno no lo hago está mejor que ha jugado poquísimo a partir y ahora hay que del Madrid por ejemplo las las mejores decisiones en un determinado momento de Rincón Pousa cuando la dejó cuando la latir importa sea todo esto pero eso se parte de un jugador que es bastante joven

Voz 1 03:21 sí es su virtud Si tuvieras que decir inicios es muy bueno en esto

Voz 2 03:27 es lo que visión vosotros por qué un uno contra uno el cable es muy fuerte tiene una capacidad física y técnica muy bueno esa inca Ara y uno encuentra unas que bastante fuerte para mí la mejor cara que dice que jugadores un asalto un un un nombre defensores Hilla aplicaban pues ya hace superioridad numérica

Voz 1 03:50 he visto lo que pasó ayer en el Madrid Barça

Voz 2 03:54 sí he visto el partido que sorprendió

Voz 1375 03:56 técnicamente el Barça va al Bernabéu hoy saca Botín siempre

Voz 2 04:01 no no me sorprendió por el viejo viene a Madrid durante la primera parte hubo oportunidad para para son uno a cero a lo mejor a dos ojo él pero partidos así como lo mismo si desea sí sí perdona es no sepan no es así no hay no hay me tengo que volver a hablar de esas esos partidos esos dos y en mil técnico muy alto ISIS equivoco con poco o quince minutos un partido quisiera Celine Dion

Voz 1375 04:32 en la sorpresa positiva ha sido la de Vinicius la sorpresa negativo negativa la ausencia de Marcelo os preocupa al estado de forma de Marcelo

Voz 2 04:42 no no no porque Marcelo que hemos experiencia una historia impresionante con el Madrid también con la selección pero mucho mucho mucho en Madrid pues un jugador de un nivel técnico impresionante y todas ganado todo pues si a partir de ahí ya no habló en dividir al lado de Marcelo pues un jugador que sabe lo que quiere cómo afronta todos los problemas ya hubo huy su momento y siempre salió adelante depende de él Laso cuanto más joven pues Madrid otro equipo mejor para nosotros estamos monitor majors afortunada para nosotros pues tenemos también Filipe Luis que muy bueno hizo un buen mundial y Alex Sandro que está jugando pues ha llovido muy seguro milite les gusta mucho

Voz 3 05:30 pues nada Sylvinho

Voz 1375 05:31 a nadie te veo tebeo

Voz 1 05:33 vamos manejando bien los hilos del fútbol brasileño

Voz 2 05:37 pues nada aquí a esta gente son muchos

Voz 4 05:39 no son muchos y muy buenos hoy muchos y muy bueno

Voz 1 05:44 un abrazo Sylvinho

Voz 4 05:45 buena vosotros bien que vaya muy bien