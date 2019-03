¿Tras lo sucedido en la Copa del Rey, quién es el favorito para el Clásico de Liga?

Voz 1 00:00 no Laboa

Voz 1375 00:16 bueno a las doce y treinta y ocho una menos en Canarias están ya preparados Antonio Romero o la Antonio muy buenas estamos aquí Jesús Gallego hola Gallego buenas noches en Barcelona

Voz 0985 00:28 sí qué tal Jordi hombres muy buenas ya te has para tu tierra no ya estoy aquí sillas ya de regreso pero muy feliz y muy contento Ivo Maro también con estoy reflexionando permanentemente sin ella entonces hoy cuando contabas en el arranque de Larguero la euforia en Valencia tantos miles de aficionados en la calle para alcanzar la final de Copa At Once años después sino te interpretado mal creo que tenemos que poner en valor esta sexta final consecutiva para el Barcelona de Copa a veces la rutina ya se levanten nos hace perder de vista no está de acuerdo con eso sí sí sí

Voz 2 01:03 equipo más monárquico de la historia de

Voz 0578 01:06 yo he dicho país bueno en la Copa del Rey claro sí sí ahora es la Copa ese tema

Voz 1375 01:14 lleva Piqué eh esto esto

Voz 0985 01:17 ese a pero no existe de acuerdo conmigo que a veces la la verdad te hace perder de vista que hoy la copa le damos poca importancia a veces es hija te como lo están celebrando en Valencia

Voz 1375 01:28 sí eso es curioso porque perdón hola Marcos López buenas noches

Voz 3 01:30 hola buenas noches a todos esta ya sé que no toca en en el debate ahora pero es una final del siglo pasado la última vez que jugaron Barça y Valencia era la Copa del Generalísimo en el año setenta y uno imagínate si ha pasado el tiempo

Voz 2 01:42 hemos hemos ido a mejor

Voz 3 01:45 era los eran los años finales del franquismo

Voz 4 01:47 sí afortunadamente este país ha mejorado muchísimo bueno

Voz 1375 01:51 antes de entrar en el debate os leo el comunicado que ha hecho público Álvaro Benito en un escrito que ha remitido a la agencia Efe dice me marcho del club nuestro comentarista Álvaro Benito entrenador del Juvenil B del Madrid bueno el ex entrenador dice Álvaro me marcho del club de mi corazón con la conciencia tranquila por haberme dejado la piel cada día que he vuelto a disfrutar dentro del Real Madrid he defendido en todo momento a capa y espada mi amor por la institución siempre seguirá intacto estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio la directiva de regresar a la casa donde me crié y que me formó como futbolista en la que me inculcaron unos valores que me han acompañado toda mi vida la edad es un orgullo haberlo transmitido los últimos años en la cantera dejar mi aportación en la formación de jóvenes jugadores que pronto serán estrellas del Real Madrid verlos triunfar será el mayor reconocimiento que podré recibir con el tiempo termina diciendo mi conciencia está tranquila porque me he partido la cara a diario para que los chicos progresar Annie estuvieran siempre a la altura de lo que representa el escudo del Real Madrid respecto perdón respeto la decisión adoptada por el club al que siempre he defendido en mi presencia en los medios de comunicación siempre sentí libertad para hablar del club de mis amores me voy sin ningún rencor siempre estaré agradecido al Real Madrid por todo lo que medio como futbolista y ahora en mis primeros pasos como técnico espero que no sea un adiós definitivo y que pronto nuestros caminos se vuelven a cruzar eso es lo que ha hecho Álvaro Benito que por si alguien se ha iniciado de Larguero ha sido despedido esta tarde por el Real Madrid por los comentarios es que ha realizado en medios de comunicación concretamente por uno que realizó ayer en Carrusel Deportivo en el Madrid Barça de Copa uno que ha molestado especialmente entre otros diciendo de Casemiro no estaba para jugar o qué tal jugador no está bien bueno sobre todo el de Casemiro comentarios que entiendo que en ese equilibrio de pertenecer al Real Madrid Isère comentarista de un medio comunicación es un equilibrio difícil no entiendo el momento no entiendo que se haga ahora siempre reiterar lo que he dicho al principio que aquí tiene su casa y que va a seguir teniendo su casa aquí Álvaro Benito que nosotros no le despedimos sino que seguramente le renovará posible ampliaremos el contacto

Voz 0985 03:58 tras su casa para Álvaro Benito para felicidad de nuestros oyentes que podrán disfrutar de sus enormes conocimientos de su gran categoría humana y también nosotros que con él con todos aprendemos pero con el especialmente un tipo con sentido común grandes conocimientos y una gran categoría humana y Defense despedida eh se que señoría

Voz 4 04:17 se ha demostrado que

Voz 1375 04:19 qué talento sentir que se moje que sabe mucho de fútbol y que se moja siempre con mucha prudencia del juego

Voz 2 05:28 la primera vez que vino Álvaro Benito a La Ser le traje yo en un taxi en el que veníamos Guti García Calvo y Álvaro Benito que acababan de debutar con el Real Madrid en el Bernabéu entonces teníamos una relación con los jugadores impresionante terminó el partido les metió un taxi Illes traje al estudio

Voz 0578 05:45 sí para para Carrusel lo fiché yo

Voz 2 05:49 Álvaro Benito que entonces estaba comentando el chiringuito yo tenía una buena relación con él desde su etapa de futbolista de más allá del fútbol de ir a conciertos de de de seguir a grupos de música porque en los une esa esa ese vínculo tremendo y creo que ha crecido en estos tres años y realmente se ha convertido en uno de los tipos que mejor explica al fútbol y creo que esto es un hasta luego y que más tarde más temprano

Voz 1375 06:13 sin duda alguna volverá el Real Madrid había dado desde ese momento en el que empezó con Gallego había dado todavía más pasos para involucrarse más todavía con esta casa dejando el chiringuito entrando e incluso más veces en El Larguero y en los partidos si les sentimos de nuestra familia hay bueno el parecía a veces de decir la verdad es lo que viene Álvaro Benito para bien para mal lo que es lo que piensa un día él él entiendes que ser madridista no impide que tú puedas decir que este jugador no está bien que este jugador está muy bien hoy o que éste no está para jugar mañana el entiende que eso no impide que dejes de ser madridista así lo veía Álvaro Benito hay gente que no piensa lo mismo aquí lo respetamos aquí seguirá trabajando con nosotros todo el tiempo que quiera porque aparece un crack y un tío de puta madre además se

Voz 0985 07:31 es que al margen de este de esta alusión a Casemiro lo que hizo ayer Álvaro Benito fue un elogio del fútbol del partido Real Madrid e incluso de esto incluso de cómo lo planteó Solari te quiero decir que me parece es ridículo que por esta cosa comentario muy puntual pero el hizo un análisis positivo del partido el Real Madrid

Voz 2 07:52 no ha detenido a todos los entrenadores a Lopetegui sin duda alguna anécdota verle defendía aquí ya era Álvaro

Voz 1375 07:58 ya Solari cuando máximo Solari den quemarla defendido a ver pero porque lo quería así un total exactamente totalmente no pasa es que lo mismo le pasa que lo veía así lo mismo y cuando ha defendido a Solari lo ha hecho porque lo creía así cuando ha visto que Marcelo no estaba bien lo ha dicho o cuando ha dicho que ha visto que Casimiro no estaba bien también lo ha dicho el entiende que por eso que aún diciendo eso sigue siendo igual de madridista es que los madridistas también critican heces a los jugadores y los los los azul Ana y los jugadores de los aficionados del Valencia o sea que todo el mundo tiene corazón con su equipo tenga pero también puedo decir que viene está hoy este tío no está bien Álvaro Benito ha entendido que aún siendo madridista y aún trabajando en el Madrid podía hacer ese tipo de comentarios que en el club lo han visto bien entendido que deje de trabajar y que sea que eso es lo mejor que deje de pertenecer al club bueno estarán los oyentes también seguramente con ganas de opinar de eso Álvaro Benito todo lo que ha sido noticia desde el que ha salido eh todo el mundo un reguero de mensaje de aquí en la radio a Correos en Twitter no que y que seguramente algunos no se habían enterado lo recalcamos ahora hay por eso quería también leer el comunicado que le ha hecho oficial para señalar la manera elegante con la que ha dicho adiós al Real Madrid o hasta luego o como dice él espera que sea un un hasta luego un hasta pronto yo lo dicho debate exprés quién llega mejor al clásico del sábado que vamos a escuchar en Carrusel deportivo que ya sabes que además de escucharlo el Carrusel Deportivo te puedes ganar un par de un par de no cuatro creo que regalamos cuatro Alexa las cuatro Alexa es de Amazon que ya sabes que con Alexa yo yo lo tengo estoy flipa no no va a cambiar la vida la cartera para bien Gallego yo me levanto yo ya me bajó por la mañana me levanto desayuno digo Alex a ponme la SER acabó que hay que hacer nada más Alexa ponme El Larguero Alex m Carlos

Voz 0985 09:50 Ical aparatos muy coqueto eh te quiero decir que es coqueto

Voz 1375 09:53 entonces que es sobre todo sí sí sí

Voz 0985 09:57 sí sí al ex al esa esa el otro sesenta pruebas y a mí me funcionó muy bien mis preguntas delicadas

Voz 2 10:04 en caso de viene bien porque por ejemplo a mi mujer Gallego hace esto gallego al otro ya me voy

Voz 1375 10:08 el diseño Alex aulas con Alex déjame de Dios mira por ejemplo hay que acertar niñitas el carne ahí están los jugar ahí Express es escucharlas reír yo sé que me decirte que estoy en directo en El Larguero que si esto se va muy largo algo más que decir Alexa quien te haré diez preguntas sobre el clásico vale pues esto estados Lara a los oyentes que queráis jugar el sábado los que hacerte y las diez preguntas que os haga Alexa del juicio Carrusel os podéis llevar a casa vale pues en ese partido Real Madrid Barça quién es favorito después de lo que pasó anoche el Madrid o el Barça a mí el focos

Voz 0578 10:44 es favorito quién es favorito sí claro claro quién es favorito

Voz 0985 11:07 con qué poca convicción que con qué poca convicción estás estás optando al corte

Voz 6 11:13 no has venido a Verdasco arroz rompe es hoy se interrumpe

Voz 1375 11:19 que está claro está remontando

Voz 6 11:21 a remontar el corte

Voz 0985 11:23 el corte ha soltado el corte accionista que es está muy honrado ella

Voz 2 11:40 yo yo creo yo creo sobre todo que el Real Madrid en este en este partido el favorito porque se juega más

Voz 0578 11:46 el Barça el Barça está a nueve puntos

Voz 2 11:50 si pierde esta seis que bueno entonces habría porque son seis puntos queda mucha jornadas puede pasar cualquier cosa

Voz 0578 11:56 se te firme el el Madrid no

Voz 2 11:58 necesita después de haber caído eliminado en la Copa del Rey agarrarse a la Liga yo creo que por eso le hace ser favorito creo además que el Barça va a venir con un equipo bueno es ya el otro día no dio un nivel muy muy Grande Messi vino casi casi de paseo yo creo que a este partido Valverde va que va a dejarse en Barcelona a gente importante va a venir con la segunda unidad por así decirlo que es lo mismo viene Kevin Prince Boateng ese jugador que fichó el Barcelona o Malcolm

Voz 0985 12:25 muy titular revés titular el ingreso que viene Robert sino repesca yo creo que está dudando entre Roberto y tranquilo y creo que

Voz 2 12:35 esas dos razones que el Barça tiene una gran ventaja va a venir más relajado todavía con la unidad de que Madrid tiene que agarrarse a la Liga le hace ser favorito

Voz 1375 12:45 os han convencido Jordi Marcos me estoy queréis ni hablar vamos a los oyentes ya es porque me he quedado blanco

Voz 3 12:54 dicho esto que que llegue el Barça de favorito no garantiza nada pero también con vendremos que si hay un equipo ante el cual en los últimos diez años el Barça perdón el Madrid no es favorito es el Barça ya las pruebas ya las historias me remito y la gran pregunta es que donde va a priorizar más el Madrid contra el Barcelona o contra el Ajax esa es la pregunta qué equipo va sacar Solari me el equipo no contra contra el Madrid contra el Barça o contrarias porque en realidad la Liga como bien dice Jesús Antonio está complicada se pondrían a seis puntos pero también tenemos que pensar una cosa entre el Madrid y el Barça está el Atlético de Madrid todavía eh

Voz 0985 13:31 a mí el foco la palabra foco Amine me gustaría el foco ponerlo en que tú te tienes que recuperar en tres días de un mazazo realmente descomunal al Madrid psicológicamente le ha dejado muy tocado en efecto tienes el partido del Ajax el martes estos una pinza diabólica y el otro día ya propio Romero estaba insinuando todo un tema de una rotaciones por lo demás fijado lo que está diciendo la prensa internacional hoy sólo he leído creo que ha sido el tema este Jesús que tú conoces que se ha convertido en un hábito silenciar al Bernabéu destacados de Europa del Gardian incluso

Voz 2 14:06 yo te digo una cosa decidme era la verdad si el Madrid está a seis puntos el próximo domingo la Liga está sentenciada

Voz 7 14:13 pues por eso eso eso es labrada que le queda al margen eso mismo el Madrid tiene que agarrarse a eso como sea pero puede haber caído en semifinales tú ganas el Barça te pones a seis puntos estás diciendo ojo que

Voz 2 14:27 el porque además esta al Atlético de Madrid por medio le va a quitar puntos a ambos eh

Voz 0985 14:30 el otro día Antón Meana estuvo haciendo unas encuestas entre el propio público del Bernabeu hielo que detectó es que el Real Madrid no les transmite confianza me caso aquí hay una sensación unas ganas al Barça dispuestas dijo Meana

Voz 1375 14:46 si en la jornada veintiséis y en la jornada de venta

Voz 2 14:48 seis del campeonato el líder te saca seis puntos la Liga está viva y eso es lo que tiene que hacer el Real Madrid más

Voz 1375 14:55 estando como está el Barça Bernanke yo no yo no plenamente no no yo no opino

Voz 2 14:58 yo no olvidemos que el Barça se llevó un repaso en la primera parte el Madrid llega Tele a tener un poco de acierto de cara al gol todo hubiera cambiado

Voz 1375 15:05 hombre a mí si hay que hablar

Voz 0985 15:21 pero si tú lo tendría así si el otro día diste no has escuchado

Voz 0578 15:25 sí es verdad es verdad

Voz 3 15:27 Antonio es verdad es verdad Antonio pero sí sí sí es verdad Antonio P dime las dos últimas en las dos últimas visitas o los dos últimos partidos del Madrid en el Bernabéu uno dos contra el Girona cero tres contra un Barça

Voz 0985 15:52 no más cosas hombre a Sylvinho a Sylvinho es la preguntado por Marcelo pero tú podías hacer una lista con Casemiro Marcelo Kroos Bale cuando Asencio cuántos jugadores que están lejos de la forma esperada realmente la foto Cobo

Voz 1375 16:10 no no no no no te vean el Barcelona vas a Luis Suárez

Voz 2 16:16 decía de velé no no no

Voz 3 16:17 a parte el portero con bueno es que el portero paró y el portero en Madrid de tiraron dos veces Le metieron tres goles

Voz 0985 16:23 pero es que en en el RACC Team

Voz 8 16:26 no no mira mira

Voz 2 16:28 que qué les sentó tres veces Vinicius no el Barça tampoco está para tirar cohetes tampoco está para tirar cohetes

Voz 3 16:35 pero es que los cohetes del Barça están a nueve puntos del Madrid

Voz 0985 16:37 por eso por eso sí que están cuando la Liga es el Madrid te pones

Voz 2 16:40 se pone en Madrid a seis puntos en la jornada veintiséis aparte de que es una gran noticia para el campeonato para nosotros para Teba así para para la emoción demuestra que la Liga todavía está viva y ese es el gran objetivo que yo creo que le hace al Madrid ser favorito al partido

Voz 0985 16:54 que el Barça no puede venir al cien por cien me gustaría dar un dato proporcionado compañero Valle en el vestuario del Barcelona en la frase que se está escuchando es esto lo para no se acaba aquí ven la oportunidad de dar un nuevo golpe un nuevo mazazo para debilitar a su máximo adversario el vestuario esto no para

Voz 0578 17:19 Cova no se acaba aquí a los jugadores

Voz 0985 17:27 sí pero el problema no es el lo tiene entre ceja hice Jaén con cielos entre ceja el problema de que de Ovalle

Voz 3 17:35 es es decir vimos al Madrid que ante una versión pobre del Barcelona cuando recibió el primer gol Se desplomó Isère se derrumbó de una manera increíble tú te imaginas un cero uno del Barça a minuto treinta minutos veinticinco cómo va a reaccionar al Bernabéu cómo va a reaccionar el equipo porque el equipo anímicamente como está ahora

Voz 1375 17:54 cómo están los madridistas cómo están los culés pausa íbamos al debate

Voz 9 17:59 buenas noches

Voz 10 18:00 en los dos sorteos ex de la ONCE de hoy los números premiados han sido en el sorteo de la mañana nueve

Voz 11 18:08 seis siete en el sorteo de la noche

Voz 0985 18:12 seis sí

Voz 10 18:19 y es que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social pídele el vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es recuerda que mañana como cada viernes tienes Un bote millonario en el sorteo del Euro chat de la ONCE Cela once Nos mueve hoy lo sean

Voz 1622 18:43 escucha el nuevo podcast pienso luego actúa un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 12 18:52 ya que crea una empresa metro a una empresa que eduque que enseña unos valores que respete el medio ambiente

Voz 1622 18:57 eso luego actuó ya disponible en la web de Podium podcast ahí Vox iTunes Google podcast

Voz 14 19:10 necesitas cambiar tu vehículo en Noor Kate ocasión disfruta de hasta un veinte por ciento de descuento en vehículos seleccionados con la ocasión turismos e industriales con kilometraje certificado garantía de un año y mucho más te esperamos en nuestra tienda de Getafe en el polígono Los Olivos buena ocasión pon tu vehículo en marcha son músicos que tocan sus canciones en las calles de Madrid en las plazas en el metro te suena

Voz 15 19:35 llega la segunda edición de su en Madrid si eres músico callejero y quieres tocar tus canciones en la radio entra en Radio Madrid punto ese informa te suena Madrid todos los martes a partir de la una de la tarde en Hoy por Hoy Madrid

Voz 16 19:47 suena patrocinado por Isla Azul

Voz 1375 19:50 a un nuevo mundo hoy es el día de las enfermeras

Voz 17 19:52 de raras en hipermercados Leclerc colaboramos con acción y cura para una de las muchas enfermedades raras que existen tú también

Voz 14 20:01 entra en aquel país punto hipermercado Leclerc estar a tu lado es mucho más que estar cerca

Voz 11 20:12 de Azón

Voz 19 20:15 Tazón es

Voz 20 20:18 de Azón es

Voz 19 20:20 de Azón

Voz 20 20:23 de Azón es puro deporte Moto GP en exclusiva hay más sin permanencia cuatro noventa y nueve al mes primer mes gratis de A Z N de Azón

Voz 16 20:33 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 20:47 un minuto para llegar a la una de la madrugada por cierto bien lo que estaba diciendo lo Acuña hora en la SER hemos estado en la fiesta de presentación de la nueva plataforma de deporte estrena bueno que estreno vaya interesante muy interesante interesante como como profesional de esto de esto que somos todos pues toda la suerte del mundo para charla para los compañeros que llevan un tiempo hay que trabajando para ponerlo todo a punto y que ya está ahí es el Flis pero todo deporte eso como compañero toda la suerte del mundo como aficionado que soy de deporte tiene muy buena pinta lo que dice la verdad tiene muy buena pinta seguramente razón de Z y bueno

Voz 0578 21:28 al lío vamos a las llamadas de los oyentes hola Joaquín

Voz 1375 21:32 hola buenas noches buenas noches hombre de dónde llamas me me me llamas

Voz 22 21:37 ya veo valentía no le estás contento o no porque entonces me vale

Voz 1375 21:43 tú eres del Valencia

Voz 22 21:45 no tope del vaya noche bonita eh para meterse en la final de Copa pues sí la verdad es que tampoco se van a ocupar el Barça al lado un arma

Voz 23 22:00 que todo eso ahí tiene que haber para todos verdad notó un poco a la provincia no

Voz 1375 22:06 bonito bonito lo que ha hecho el Valencia hoy metiéndose en la final bueno hizo hombre sin jugar con el Barça pero en este Madrid Barça del sábado quién crees Joaquín que llega favorito

Voz 24 22:16 bueno pero tengo momento me tengo que dar la enhorabuena a Álvaro Benito

Voz 23 22:21 ah muy bien por haber sido despedido poner

Voz 24 22:23 esa era capaz vio tiene eh salir en términos taurinos por la puerta grande no como salió en su día a día se juega no Iker Casillas el que ya no Camacho ese señor ha salido por la puerta grande me das un abrazo

Voz 23 22:46 se lo daré su parte Joaquín claro que sí lo haré

Voz 1375 22:48 Martín hemos hablado con bueno ahora el tema de esos tienes favorito el sábado después de lo de anoche

Voz 24 22:53 favorito bueno yo ayer vi al Madrid por la mayor por el primer tiempo bastante bien lo único que veo es que el chavalines

Voz 25 23:01 Elíseos yo he

Voz 24 23:04 corregirles muchos defectos que tiene es muy bueno pero tiene muchos defectos veo vi cansado ya la segunda parte de foros Modric

Voz 23 23:18 todo Casimiro

Voz 24 23:22 muerte a Moyá sacando la lengua y diciendo que aquí qué pasa que no van meter otra vecina

Voz 23 23:27 ya en cero el Barcelona pues no poco tampoco

Voz 24 23:33 tampoco lo vea lo que pasa es que tiene lo que tiene

Voz 1375 23:36 los trenes con todo eso que usted ha relatado maravillosamente mejor explicado

Voz 0578 23:42 vale entonces quién es favorito

Voz 24 23:45 pues yo creo que era él

Voz 23 23:48 el siempre favorito vamos pero tal como está ahora

Voz 24 23:52 madre los problemas que tiene internos Álvaro Benito lo sabe y por eso ha dimitido yo le doy

Voz 23 24:01 poco de favor al Barcelona

Voz 24 24:04 lo que hay creo que ahí va hay la lavarla

Voz 1375 24:07 perfecto pues favorito aunque enemigo mayores

Voz 24 24:10 es de una cosa a Jordi enemigo a pretendemos mayor que en Sevilla e villanos vamos a ver veinticinco de mayo

Voz 0985 24:20 lo sé lo sé lo sé que vais a plantar

Voz 23 24:23 cómo se te voy a decir una cosa ayer no comentaba

Voz 24 24:25 los mis amigos eh yo dije prefiero al Barcelona en la final ya en Madrid

Voz 18 24:33 muchas madres y está más acostumbrado a ganar finales no

Voz 1375 24:36 amigo Barça la Copa

Voz 23 24:38 con tal como está la Liga

Voz 18 24:41 el Barcelona lavar remató pues nada

Voz 1375 24:43 gracias por el voto y por la llamada iré a dar el abrazo Álvaro bonito de su parte Joaquín

Voz 0578 24:48 hasta luego un abrazo para Valencia hola Salvador hola buenas noches llamas Tenerife qué tal día como hoy el día habían el día que no es tu primer día de vacaciones hoy Mi primer de todos ha ido ahí va de maravilla claro bueno eres del Madrid o del Barça soy del Barça del Barça bueno y después de lo de anoche

Voz 1375 25:16 a quién es favorito el sábado

Voz 18 25:19 pequeño inciso frente al tema de Álvaro mi rápido comentar chapeau vale porque precisamente por eso yo no soy de Periodismo lamentablemente estaba todo muy politizado y no se puede ser honesto o desgraciadamente no lo permiten es un profesional lo que ha hecho es porque siendo como es muy de Madrid ha dicho lo que siente y lo que cree en su trabajo pero realmente cuando no está en el chiringuito aquí esa hice va a hacer periodismo de verdad que es lo que era hecho ahora pues bueno a partir de ahí ya no miran entonces bueno hoy un abrazo para él el ánimo

Voz 1375 25:58 pues creo que te has explicado cómo vamos espectacular mejor imposible que tú dirás quién es favorito el sábado

Voz 26 26:05 en Partiendo de que

Voz 18 26:08 que el Barça tiene que ganar porque está hasta ganando casi todos los clásicos en el Bernabéu porque tiene mejor plantilla aunque no juega nada con Valverde para mí y creo que el favorito es el Real Madrid primero Poor por orgullo sé no creo que vaya a sacar mal mal plantel ninguno de los dos también creo que Valverde con a jugar a otra cosa ayer se notó que iba tranquilos armados sabía que iban a ganar el Barça creo que sabe que va a ganar pero el Madrid tiene ese algo que siempre ha tenido ya eh el que el orgullo que los culés siempre hemos no sé pues está o como acomplejados que ya se ha quitado pero creo que el Madrid en casa porque tiene que sacar orgullo porque tiene que hacerlo porque también está bien dando un poquito de chispa la Liga aunque yo evidentemente quiero que el Barça creo que el Madrid tiene ese pelín de

Voz 0578 27:05 de favorito que ganó análisis

Voz 1375 27:09 es que que que no tenemos unos oyentes de categoría Salvador que vayan bien la cuántos días tienes de vacaciones

Voz 18 27:16 pues me salgo esta noche de hecho moviera Madrid aborda de madrugada si pueblo el martes algún cambio de trabajo pues me ven me voy empezó el miércoles en otro lado bueno un poco locura todos muy bien

Voz 1375 27:28 pues nada Oye disfruta que vaya bien las vacas y el cambio de trabajo

Voz 18 27:31 un abrazo a otro Salvador graves

Voz 1375 27:34 por llamarnos empate a uno y otro remedio gallego voto para Jordi Marcos tercera llamada ola Carlos

Voz 23 27:40 hola buenas tardes buenas noches desde Miami desde Miami llamas pero bueno señor le el partido del trabajo a las cinco de la tarde amigo mio era el teléfono como

Voz 1375 27:53 debe ser así me gusta en qué zona estás de Miami que parte en las mismas en Miami en la misma en que en Doral

Voz 0578 27:59 ah muy bien lado de la playa o

Voz 23 28:05 no vamos por un lado cuarto a más tardar el centro de la ciudad más cara

Voz 1375 28:10 claro Puerto pues nada eres del Madrid o del Barça carros

Voz 23 28:13 soy fanático porque hace muchos muy bien muchos saludos

Voz 0985 28:17 sí señor Carlos y un hombre sensato

Voz 23 28:21 gracias gracias creo pero me educa en parte no tengo el acuerdo azotaba de que va a ser un empate

Voz 0578 28:28 me viene bien para salir empate no

Voz 23 28:31 saldríamos a ganar pero lo más no poder decir con esto que tu voto sería nulo no sería nulo en este momento lo que no que no ve favorito ninguno de los dos a ninguno de los dos equilibrado vale pues ya está

Voz 1375 28:47 no no una con una X en la quiniela ir no se hable mal adelante ya están nombres pero sé que apretando un poco el suelo y Álvaro escuchar el partido porque tengo pendientes que hacen

Voz 23 29:00 sí me tocarán escucharlos pues nada Oye

Voz 1375 29:03 vamos a mucho te esperamos en Carrusel el sábado desde Miami un abrazo Carlos rodaje noches había dos noches muy bien hola Pepe hola buenas noches

Voz 0578 29:13 buenas noches hombre cómo estás

Voz 27 29:15 bueno aquí recostó Donoso esperando que me llamaran con objeto de emitir mi opinión

Voz 1375 29:22 a punto de quedarte dormido no

Voz 27 29:24 el suelo acostarme tarde ya desgraciadamente es el se tome

Voz 1375 29:29 no me puedo permitir

Voz 27 29:32 a vivir ya

Voz 1375 29:34 porque yo tengo vacaciones perpetuas

Voz 0985 29:36 a ver

Voz 1375 29:38 bueno son indefinida no Vacaciones indefinidas

Voz 27 29:41 vacaciones en definitiva yo estoy atrás han ganado

Voz 1375 29:43 de nos llamas

Voz 0578 29:44 nadie vale de Linares déjame del Madrid del Barça del Madrid y quién es favorito el sábado

Voz 27 29:51 hombre primero quisiera hacer una alusión a al tema Caramelo al más importante que se debatía esta noche que caso de telefonía

Voz 0578 30:04 Álvaro Benito Álvaro Benito

Voz 27 30:07 entonces aún aduciendo muy del Madrid lamento profundamente que el señorío que siempre ha promulgado y que no se haya mostrado en este caso concreto me parece que con lo que bicho

Voz 0578 30:25 de hecho está muy

Voz 27 30:26 el bien sobre el partido puedo decir que viendo lo que vi ayer pues me da me da la sensación de que en Madrid no tiene un pase entonces viendo que adolece de durante toda la temporada el Bernabéu han pasado aquí que no mereció ganar pero que han aprovechado placer han lo han hecho y al Madrid pues no ha sido capaz de ganarle entonces sí voy de hiriendo al partido al cual se vivió mejor Púbol disfrutado esta temporada madre sino con capaces con la ocasión en que tuvieron de marcarle un balcón pues me da la sensación de que como he dicho al principio el Madrid

Voz 0578 31:19 se entonces estoy cómoda para para

Voz 27 31:22 qué lona favorito al Barça usted ir y además si no le importa me gustaría hacer una alusión bueno vengo observando continuamente partido a partido los contactos el área y todo ese tipo de cosas me da la sensación que se está haciendo perdón se está haciendo un mal uso de de ese enfoque porque anoche sin ir más lejos a mí el toque que le da miedo a Vinicius parece penalti

Voz 18 31:56 porque una persona que va corriendo

Voz 27 31:58 talante fin ningún obstáculo de momento si le toca por detrás por un leve toque desequilibra y lo tira eso penalti algo similar le pasó a Amaral en un partido que no recuerdo ahora mismo

Voz 2 32:16 en Barcelona

Voz 27 32:19 poco a un a un delantero

Voz 0578 32:21 sí

Voz 27 32:22 intentó evitar el toque

Voz 1375 32:26 menudo lío tenemos con los árbitros oye hay que llamar a Iturralde un día para estas burradas

Voz 0985 32:30 esta jugada Pepe lo que nos dijo es que a uno le pareció eh está bien señalas tú de ese miedo eh

Voz 1375 32:35 ahí lo dejamos Pepe un abrazo para para Linares se que siga hay descansando hoy oyendo el larguero y gracias por llamarnos hay que hacer un un debate interesante lo que dice el PP con el tema de la jugada de de de los partidos polémicas es que últimamente entre el Bari el no bueno dos uno para Jordi Marcos lo útil la palabra Vicky Martín última palabra de José José

Voz 3 32:52 dar un empatar poco primera hombre Josetxo

Voz 1375 32:55 muy bien lo dan un empate Josetxo cosechó unos trescientos

Voz 28 32:59 buenas noches muy bien y tú y a si no nos parecemos en la boca pues enhorabuena hombre

Voz 0985 33:10 bueno es que ella es llamado alguna otra BC Josetxo

Voz 28 33:14 dije si me suena más a tu tienes favorito para el sábado quién es favorito el sábado toma margen del del tango nada

Voz 7 33:28 esta así de claro lo ves pero como el otro día si llega a meter un gol gana seguro quién crees que lo va a meter

Voz 28 33:35 pues que lo que Balmaseda entreguen pensemos

Voz 1375 33:38 pues Benzema Vinicius malhechor más tampoco pues nada Josetxo hoy enhorabuena por la victoria del Mirandés y gracias por llamarnos y por votar

Voz 28 33:47 la voluntad lo que chocó no contemplar este vale echarle porque nadie porque esto es la mucho igual que muy común

Voz 1375 34:00 se lo daré de tu parte y les seguiremos escuchando mucho tiempo un abrazo gracias Jose Josetxo adiós adiós le daré el abrazo teletipos mira el Internet decía antes yo creo que sí yo creo que decide después de ese partido de retirada Antonio empate a dos pero todo sin tocar el tema eh sin tocar el tema todos han querido opinar de este este asunto en Internet casi cuatro mil votos setenta y dos por ciento favorito el Barça Juan veintiocho por ciento favorito el Madrid pero yo que tengo aquí acabó que tengamos buenas noches adiós a los cuatro algunos más que otros

Voz 8 34:53 luego adiós Robert gallego Jordi