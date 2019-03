De La Rosa: "McLaren creo que está como el año pasado al inicio, para estar entre los 10 primeros"

Voz 1 00:00 sí

tiempo para la Fórmula uno que sí que sí que empieza el Mundial de Fórmula uno ganas tenemos de que arranquen las motos y de que arranque otra vez el Mundial de Fórmula uno y lo tenemos ya la vuelta la esquina diecisiete de marzo primera carrera en Australia veintiuna carreras por delante la última será el uno de diciembre en el Gran Premio de Abu Dhabi el Gran Premio de España será la quinta carrera el doce de mayo Carlos Sainz será el único representante el gol con el eh eh Mc Laren que ha tenido Fernando Alonso las últimas cuatro temporadas

Voz 1375 01:35 bueno pues nada a punto de empezar esto decía yo que después de cuatro temporadas coincidiendo con Alonso no con el Mc Laren de Alonso sino cuatro temporadas en los que han coincidido Alonso y Carlos pero es la primera vez que se va a Alonso de la Fórmula uno Carlos en coge el coche que tenía Fernando Alonso

Voz 6 01:51 eh

Voz 1375 01:52 qué sensaciones tenéis porque claro Ponseti hablaba ayer con él y me decía bueno tranquilidad tranquilidad porque esto parece que ha empezado demasiado bien

Voz 3 02:00 a ver yo creo que lo primero y más importante es una alertó una pretemporada de Formula uno es terriblemente difícil de seguir y analizar los tiempos dicen muy poco eso yo les presta muy poca atención osea de dicho es que la gente al entender que la Fórmula uno es un tanque de gasolina pues hay ciento cinco ciento diez kilos de peso que cada diez kilos de peso de más o de menos son tres más de tres décimas por vuelta entonces estás hablando de cuarenta al kilos de década durante que puede llevar un entre monoplazas estás hablando segundo coma cuatro entonces ya no te cuento con los diferentes compuestos decretados a seguir los tiempos de pretemporada es muy difícil por eso yo no que siempre me gusta ir a las curvas porque en las curvas es la prueba del algodón agrieta engaña es decir el coche pesado o no pero las sensaciones que como se pelea el piloto en curva el cómo va al paso por culpa también de verdad

Voz 5 02:54 esto retrata T retrata te que yo sé que has estado bien las curvas que está yo estaba en una cena ahí tengo que volver

Voz 3 03:01 porque yo voy como oye no

Voz 2 03:03 oye yo estaré no estabais de la misma y estoy escaseando de los dos podría tal estar Pedro es que la gente está

Voz 1375 03:13 yendo porque claro la pretemporada es muy difícil de seguir es pretemporada pero hacía muchas pretemporadas muchas que no se oían estos resultados antes de que empiece la temporada la competición la gente escucha el más rápido ayer Morris el compañero de Norris el compañero de Carlos eh hoy Carlos eh la semana pasada por ahí también que si no Risi Carlos que si Carlos sino ríe llora gente oye eso dice los más rápidos pero qué está pasando que los Ferrari hilo Mercedes están de vacaciones o o que del raid buenas sensaciones

Voz 5 03:43 a ver si vamos a engañando como siempre estoy seguro de bueno

Voz 2 03:46 sí pero no espero poder pero perdona Nos podían haber engañado el año pasado también hola anterior a eso me refiero que los años anteriores no nos engañaron

Voz 3 03:53 sí a ver yo creo que aquí hay una cosa muy importante en el equipo a batir este año ahora es Ferrari ya sea esto está claro a qué Mercedes está bien Mercedes siempre está bien pero está claro que este año y este año no están no tienen en coche dominante ni mucho menos yo creo que Mercedes ha estado haciendo la pretemporada siempre que acumula mucho kilometraje Iván siempre muy cargados de gasolina ya antes siendo tan cargados siempre estaban delante ahora yendo cargados están de los últimos sabes esa es la realidad no porque ese apretado todo muchos que Ferrari el equipo a batir donde está Mclaren no piezas la preguntas que Mclaren están no están mal se ha no están mal que decidan mejorado mucho respecto de acabaron el año pasado yo personalmente creo que están un poco en el mismo sitio que estaban el año pasado al empezar el año no sé hasta dónde pueden luchar por la Q3 en algún momento da el pero bueno yo creo que más de eso ahora mismo no sería realista hablar de ello

Voz 1375 04:53 tras

Voz 3 04:55 mira bueno que era muy bien eh Manu o no decir que el top ten es muy bien sí sí que es un punto de de partida eh también hay que decir que esto es como acaba yendo como empieza a que Ferrari sea el equipo a batir no significa que vayan a dial ni mucho menos o con Mercedes y su capacidad de reacción y que no nos hayan estado engañando y hombre tenga que como es comer mis palabras no pero Mc y lo positivo es que han hecho muchos días más de cien vueltas al día cosa que no habíamos visto en los últimos años tienen buena fiabilidad exacto el coche tengo un aspecto yo en curvas LB bastante bien pero bueno es que claro al final que no va a estar delante Ferrari Mercedes Ferrari y Red Bull las tres equipos e intocables van a salir pensando que ha tocado a tocar

Voz 4 05:39 a mí me ahora yo no quería decir eso

Voz 5 05:42 a estas horas pudo decir una mala palabra a estas horas hay que joder si contra eh porque claro está relajando de los si ahora resulta que el motor Honda están dando vueltas un molinillo no no nos deparan no se estropean no se rompe

Voz 1375 05:59 si es así osea que a pesar de esto que dar por encima del sexto puesto no debería estar en los planes ni en los sueños de nadie ahora mismo

Voz 3 06:08 no yo yo creo que no yo creo que no yo creo que el el equipo que más me ha gustado después de estos tres probablemente sea sea Alfa Romeo creo que han hecho una pretemporada muy buena el coche se ve rápido SB original bueno pero es que está muy apretado todo sea sólo con tres equipos claro de hablamos de pues como no tres equipos son seis coches

Voz 4 06:30 entonces ya estás hablando el séptimo oye Ponce en él

Voz 1375 06:33 en torno de Carlos Sainz que se dice es su tercer equipo quinta temporada para el madrileño veinticuatro años y no sé qué les falta o qué qué sensaciones hay que se dice en el entorno antes de empezar esta temporada de Carlos

Voz 3 06:45 no las sensaciones son buenas Carlos se ha hecho muy bien

Voz 5 06:49 el equipo está trabajando muy a gusto en el equipo está trabajando muy a gusto montarlos yo creo que que es un año a sumar para Carlos yo creo que es va a ser un año bueno estoy seguro que Pedro en eso va va a coincidir conmigo y que bueno yo yo estaría ilusionado pensando en un paso más dentro de este mundo tan difícil que la Fórmula uno claro me vais a decir pero lo que queremos que sea campeón del mundo bueno pues yo este año lo dije el año pasado dije juegue el año que viene echaba que un Ferrari que miedo da yo creo que Vettel no está durmiendo y en estos días del mayo me da la sensación que tiene a esta pesadilla pero pero hay que ver hay que ver dónde estamos y como muy bien decía Pedro A

Voz 2 07:35 durante dos combo empieza claro cómo acaba esto

Voz 4 07:38 oye queréis yo pero el trabajo es bueno creéis que va a ser una temporada

Voz 1375 07:42 no sé más entretenida con más adelantamientos con más igualdad que como lo hizo

Voz 3 07:49 pan Banesto pastar interesante además sobre todo porque claro no lo hemos comentado pero ha habido un cambio en el reglamento aunque sea no excesivamente agresivo que indique pues hay unos cambios que van a aumentar los adelantamientos sobre todo para mí el cambio de res pues se al abrir el el único Herman velocidad punta pues la diferencia herir diferencial de velocidad ser más grande o está salsa cambió diseño el terror es que todo esto es bueno todo esto es bueno ahora van a ganar diez equipos no la Fórmula uno va a mantener dos tres equipos que iban a dominar y eso hay que engañar a nadie no pero al final si hay dos equipos días más que uno sea es decir podemos tener carreras que cuatro o seis venga ahora yo creo que ya tendremos una fórmula uno espectacular poco a la vida y además hay hay mucho chaval joven con muchas ganas de demostrar con mucho hambre yo creo que eso también le puede emoción

Voz 1375 08:43 pues nada ganas que arranca una temporada con novedades eh porque por ejemplo los alerones delanteros y traseros y cambios en el DRS que decía Pedro para que vaya a mejorar también aumentando carga aerodinámica máxima cantidad de combustible permitida pasará de ciento cinco a ciento diez para esta temporada será obligatorio el uso de guantes biométricos para los pilotos

Voz 6 09:04 y eso qué es exactamente Pedro

Voz 3 09:06 bueno son guantes son guantes que te miden el pulso de miden la especie de presión arterial etcétera que es es son por para Inés pues si tienes un accidente que el pues lo que digamos el coche médico a cuando vaya a atender al piloto tenga más datos del más información siendo no más informado si exactamente ese es un tema importante es un sean obligatorios en la formula de también utilizan ya que creo que es un paso bueno decano de la seguridad más que de cara al espectáculo no nos van a decir el curso del piloto ni estas cosas que sería muy interesante pero que es

Voz 1375 09:42 José se reserva para un tema de seguridad más que otra cosa Exactamente recuerdo diecisiete de marzo primera carrera de Australia favorito Ferrari para Pedro y veremos si Hamilton consigue su sexto mundial se quedaría sólo a uno de Schumacher Si Vettel consigue el quinto con Ferrer iremos a chavales a pagar que ya va siendo tan gracias

