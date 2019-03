El Larguero: Los protagonistas de la victoria del Valencia y hablamos con Sylvinho (28/02/2019)

Voz 1 00:00 de la Copa del Rey veinticinco de mayo Benito Villamarín en Sevilla vale

Voz 1375 00:43 el club Barcelona le acaba de ganar al Valencia uno cero al Betis después del empate a dos de la ida gol de Rodrigo en el minuto cincuenta y seis il los de Marcelino han derrotado ya han acabado con el sueño de los de Setién de jugar en su estadio en su casa esta final de la Copa once años después se mete el Valencia en una final de Copa y eso que empezaron las cosas con bastantes curvas y con puertos de montaña bastante severo después de que el año anterior Marcelino lo borrara este año empezó mal la cosa y a punto estuvieron de cargárselo por el camino Anil Murci estuvo tentado en varias ocasiones de decir me carga Marcelino al final lo he dicho alguna vez Mateo Alemán el buen trabajo de un técnico como Marcelino una buena plantilla han hecho que hoy el Valencia sea once años después finalista de la Copa del Rey Pedro Morata en Mestalla muy buenas

Voz 2 01:35 hola qué tal Manu buenas noches cuando está respondiendo todavía Quique Setién a la de una manera muy larga muy argumentada a la pregunta que le ha hecho Carrusel deportivo de Si con su plan ha jugado con fuego y se ha quemado a para llegar al final del partido con opciones de hacer un boli matar la eliminatoria ahora mismo acaba de concluir una respuesta Joe de la Kutxa un entrenador en mucho tiempo en rueda de prensa cerca de cinco minutos creo

Voz 1621 01:59 tenemos que están preguntando organismos escuchamos en directo al técnico del Betis Quique Setién

Voz 1757 02:05 yo lo voy a decir porque si no podía reventar hay dos jugadas muy importantes una es en el partido de ida en el minuto seis que los os pido que lo vais a ver es una acción de Junior eh que llega hasta la línea de fondo ya hay una entrada de garaje que hay contactos después de golpear al balón que es un penalti clarísimo oye una jugada del central del número cinco con tío que despeja el balón abrirá con el con la bota con la plancha que tiene todos los tacos clavados aquí en el pecho que es una jugada violeta

Voz 1621 02:44 que es penal aunque haya de

Voz 1757 02:47 dejaba no evidentemente igual no hemos no voy a echarle la culpa a estas dos acciones por la derrota

Voz 1621 02:55 hasta ahí por haber quedado eliminados pero son dos

Voz 1757 02:57 dos jugadas definitivas que pueden ser definitivas que desgraciadamente el árbitro no las ha visto no las ha contemplado como tales pero yo os pido que las leáis a ver qué os parece

Voz 1621 03:10 respuesta de hoy cabreado con él la dejando paso siguiente pregunta a ver qué dice Tito de cuatro

Voz 3 03:16 el mundo del fútbol puros digamos que la parecido entre Valencia de perder tiempo para poner el terreno de juego muchas veces eh el arbitraje prácticamente ninguna a favor del Betis Puche lo ha visto como yo o no lo ha visto así

Voz 1757 03:29 bueno sí ya mira ya lo has dicho tú no tengo nada más que decir en lugar de escuchar mi contestación que escuchen la tuya porque estoy totalmente de acuerdo

Voz 1621 03:38 sé que cito habla muy bien pero viste qué tal buenas noches

Voz 4 03:41 eh al terminar el partido no sé si ha tenido esta oportunidad de vivirlo usted no había nada aquí recóndito eh usted no había obtenido la portería de Juan ninguna final Marcelo tampoco su equipo desde dos mil cinco no juega una final Valencia desde dos mil ocho quizás por estas similitudes antes del partido cuando ha terminado el encuentro todo Mestalla ha parado momento su celebración para Can dar el nombre de su equipo mientras sus jugadores saludaban y daban las gracias a los que habían venido qué siente cuando acaba de perder como el rival reconoce al club su esfuerzo su trabajo cuando acaban de eliminarle no es muy habitual ver esto en el fútbol

Voz 1757 04:17 pues eh desde luego es para estar orgulloso de esta afición evidentemente esto debería producirse mucho más a menudo no porque al final el el fútbol es un juego y es verdad que hay de ponemos muchísima pasión y muchísima tensión eh pero al final no deja de ser un juego no y la gente lo que tendría que hacer es eso es venir al campo a divertir a disfrutar de su equipo eh y uno agradece este reconocimiento y está hermandad no porque creo que es lo lógico yo creo que en ese sentido también Nuestra afición es un poco parecida no yo creo que hay que conocer también los méritos del rival y creo que hemos sido muy digno rival del Valencia Iker la eliminatoria siempre estaba abierta hasta muy igualada y que al final pues bueno se ha decantado por su parte les felicito por ello sí por supuesto higa gamas eh este es el camino

Voz 1887 05:18 algo más o la amistad aquí detrás al fondo de todo el Javi Lázaro de Radio Marca por lo que acaba de decir en las dos últimas contestaciones hablado varias veces del arbitraje tanto de la ida como en la vuelta me gustaría que me dijera en qué porcentaje responsabilidad cree que ha tenido la actuación arbitral en la eliminatoria lo dio como ha insistido varias veces por qué responsabilidades Orbison yo simplemente porque claro

Voz 1757 05:38 analizar jugada por jugada yo sé que no es no tiene sentido porque seguramente habrá aciertos y errores pero esas dos jugadas son muy claras son dos jugadas que son determinantes porque son dentro del área eh creo que vistas con detenimiento quizá la percepción que tienen en el propio

Voz 1621 05:59 está insistiendo aquí que se tiren esas jugadas polémicas

Voz 5 06:02 de hoy en el minuto treinta hay tres Si

Voz 1621 06:05 la de Gabriel que le pone la cara a lo Celso le pone la cara a punta de la bota

Voz 1375 06:10 qué hará preguntas orales Illa del partido en el minuto seis en eso está insistiendo Quique Setién una vez que ha sido eliminado por qué dice que le pregunta Morata

Voz 6 06:17 sí eh mister eh Pedro Morata de la Cadena SER de nuevo disculpe una segunda pregunta en directo ahora para el Larguero e programas me gustaría escucharle en también aparte de las virtudes futbolísticas de la calidad de los delanteros del Valencia que Ustea loado eh sobradamente también me gustaría una opinión con respecto a al Valencia a su rival las virtudes que sin duda también le habrá visto usted no

Voz 1757 06:46 pero el Valencia eh eh está muy claro que tiene tiene hace muchísimas cosas podían eh eh está yo vamos yo a Marcelino le conozco desde que metió a mi equipo del alma en Europa y Le tengo muchísima admiración porque trabaja de extraordinariamente bien y de él tiene su manera de interpretar el juego hoy lo hace extraordinariamente bien ahora eh en esto no hay nada que decir faltaría más y luego el nivel de la plantilla de los jugadores que tiene pues es altísimo

Voz 1 07:20 un es un gran equipo sin duda

Voz 1621 07:25 Lagos de Quique Setién a en Valencia de Marcelino termina la rueda de prensa en directo en Mestalla enseguida va a comparecer el técnico local

Voz 7 07:32 no sé si acaba ahora mismo el Setién Setién no da puntada sin hilo si observas él solamente ha loado la calidad de los futbolista del Valencia el respeto hacia Marcelino su admiración como cuando estaba refiriendo ahora entrenador del Racing de Santander del alma de Quique Setién pero lógicamente a Quique Setién es muy loable también a él no le gusta el perfil del fútbol del del Valencia no les gusta el perfil del fútbol de Marcelino eh no no lo ha querido decir evidentemente claramente pero para llegar al objetivo hay diferentes caminos él tiene el suyo y Marcelino tiene el otro diferencia sólo faltaba bueno estaba también a la Ximo

Voz 1269 08:12 hola qué tal muy buenas desde el balcón de la avenida Suecia desde el balcón de Mestalla ya sí mucho eso sí decía que mañana a las dos el primer día la primera mascletà es el uno de marzo y de ahí diecinueve todos los días a las dos de la tarde y una mascletá pues bien sean adelantado las mascletaes doce horas porque esta sonando las tracas no te lo puedes imaginar más de quince mil personas estaba en crescendo siguen viviendo más a la media Suecia porque están disfrutando junto a sus seres que están asomados al balcón nos tenemos a unos diez quince metros veo a Marcelino que va a tardar en llegar porque está empapado le han tirado una botella de cava encima no han levantado a hombros lo parejo Gaya Cherie se Rodrigo todos los jugadores que están ahora mismo celebrando una todo a los nombres como coreando estos aficionados que once años después van a volver a hacer las maletas con la bufanda con la ilusión ya disfrutar de una final de Copa

Voz 1621 09:11 con unos protagonistas en el Carrusel con Dani Dani hola Manuel ya tenemos final Valencia Barça Barça bonita eh poniendo al final

Voz 0458 09:18 ha sido tres finales de los cincuenta hasta el setenta setenta y uno Un par de prórrogas las que ganó el Barça otra que ganó también el el Valencia y yo decía también Benja que él tenía la sensación de que la primera parte seguramente el Betis

Voz 1375 09:30 había cedido algún gol y podría haber a ver si metió la elimina

Voz 1621 09:32 yo no yo creo que es justo que el Valencia estaciones

Voz 1375 09:35 a ver qué dice el portero del equipo finalista H

Voz 1621 09:37 me Doménech en goles está hablando de emplear porque el Betis quería notas

Voz 9 09:41 sí bueno era lo que lo que habíamos hablado lo que habíamos planteado ir a ganar el partido no no aguantar el cero cero creo que hemos contrarrestado muy bien su ataque creo que es un gran equipo ofensivo y bueno hemos materias materializado uno de las ocasiones que hemos tenido hay creo que que hemos tenido un partido muy serio y bastante controlado

Voz 10 10:01 vaya dos manos le ha sacado sobre todo en dos ocasiones de Canales

Voz 9 10:05 sí bueno para para eso trabajamos para eso estamos Si bueno estamos al cien por cien

Voz 1621 10:09 título personal cómo estás viviendo esta Copa de la temporada

Voz 8 10:12 más certero de la Copa América

Voz 1621 10:14 en directo está hablando también Joaquín la cara de la derrota los béticos

Voz 8 10:17 Canales la de GSEE la demandó y también practicamente un balón que ése podía polaco Nolla a Jaume lo miraba Jaume también ha estado muy bien en esa primera parte llega a la segunda fue la primera acción el Valencia decide el partido y la eliminatoria el fútbol ahora ya habla

Voz 0969 10:33 sí creo que en la primera parte de muy los cero uno cero dos no hubiera extrañado nadie porque hemos tenido oportunidad para para y no con el marcador favorable no

Voz 11 10:44 creo que bueno la segunda parte

Voz 0969 10:46 era un poco un poco lo mismo cubano con también con la idea de que de que nosotros teníamos que ya para el partido de intentar de ganar y bueno pues era posible de que ello no va tiene pública mucha calidad igual no se han puesto por delante aún así nosotros veníamos conseguir con esta filosofía no he intentado estabilidad hasta el final hoy no no no de igual forma vamos con la sensación de que de que bueno que eso que he mostrado pues apunta

Voz 0628 11:15 éxito de jugar una final no han podido ser

Voz 1 11:18 que bueno otro año será ciento ochenta minutos en una eliminatoria son minoría

Voz 1621 11:23 ahora lo dice todo el tono también de el capitán verdiblanco el Betis eliminado de la final de la Copa enseguida voy con Benjamín Zarandona que está por ahí preparado y me imagino que en un tono parecido al de Joaquín porque se acababa el camino de de la Copa del Rey yo creo que hay que felicitar a los dos de verdad lo digo el Valencia por supuesto finalista y el Betis a llegar a las semifinales de Copa que hacía

Voz 0458 11:43 tiempo que oración creo que sí mano porque fíjate lo que pasó en el partido de ida que insisto que ha sido clave Se pone dos cero el Betis arriba incluso llega un momento que puede hacer el tercero pero el valenciano se descomponen el Valencia cree que al final se pueden la eliminatoria lo consigue y es hoy ha tenido la sartén por el mango creo que cuando el Betis buscado ya ya el gol que daba demasiado poco tiempo también coincido que quizá debería haber acelerado un poquito más esto es una sensación si más y creo que el balance hoy lo ha tenido bastante con una lo insisto menos veinte veinticinco y el Betis ahí la primera parte que el Betis ha dominado que viene esta canales yo creo que la gente que lo tiene que llamar igual es otro pero pero bueno yo creo que debe hacerlo un momento fantástico ya ha sido una eliminatoria mucho más que digna han estado bien esta bien los aquí

Voz 1621 12:22 pues enhorabuena al Valencia e como finalista

Voz 1375 12:24 al Betis para haber llegado hasta aquí bueno pendientes de que P

Voz 1621 12:27 pero Morata Ximo más mano nos pidan paso está Ortega también que ha estado narrando el partido junto con Morata en el carrusel hola

Voz 1375 12:33 buenas qué tal mano buenas noches acabó el

Voz 1621 12:35 camino en la Copa eh está a un pasito de Juárez

Voz 1375 12:38 está bien si además lo que pasa es que la la reflexión de la semana completas que hace justo siete días hasta ahora hablábamos contigo en El Larguero de la eliminación del Betis con el Rey hace una semana que voy a hacer grande se ha quedado en semana de de decepción vamos a ver hemos escuchado Joaquín muy bajos ánimos lo que yo he oído por aquí visto por aquí es caras largas idea decepción iremos viendo ahora quién pasa por aquí sé que pasaba alguien intentaremos a escuchar a alguno de los disgustados jugadores del Betis aquí en el larguero

Voz 1621 13:04 pues nada esperamos a ver el micrófono de Ortega a ver que qué protagonista pasa por ahí del Betis también además de haber escuchado ya a Joaquín Iturralde González muy bueno

Voz 1375 13:11 las buenas noches ha subido a Setién no sí sí sí al escuchado servir pues mira

Voz 1621 13:17 la de hoy te escuchado antes con Dani en el minuto treinta y tres el plantilla hasta arriba de abril Paulista a lo Celso

Voz 0514 13:24 penalti penalti penalti penalti claro una jugada de en juego peligroso que es que no es de interpretación un juego peligroso con contacto pasa de libre indirecto al libre directo ni el contacto existe esa era penalti está con cero cero en el mercado

Voz 1375 13:39 en el minuto treinta y tres iban cero cero eso sí

Voz 0514 13:41 a la que se refiere que es en una de la primera va en en la primera parte del partido

Voz 1375 13:47 de ida del partido de ida empezaron

Voz 0514 13:49 Junior con Garay si yo creo que es lo bueno yo creo no lo que pita el árbitro es el juego peligroso en la disputa del balón del jugador del Betis luego siga en contacto pero ya ha pitado el juego peligroso antes en la manera de disputar por lo tanto no no no no viene a cuento de él

Voz 0458 14:06 esa jugada del penalti foto contar una interioridad no pregones Iturralde pero cuantos mensajes te te envía una vez acababa el partido por diferentes circunstancias Sarabia

Voz 0514 14:16 pues es muy amigo mío joyerías y la madera hoy tomando alguno iba muchos mucho en sí sí ya he hablado con él nada hay que darle ánimos

Voz 0458 14:25 mensajes de Sarabia II entrara un entrenador el hijo de Manolo

Voz 0514 14:27 bueno por es muy amigos desde ya te digo yo le yo las clases de reglamento y desde entonces hicimos hay una amistad y seguimos

Voz 1375 14:37 que se ha diga o el arbitraje a Betis en la eliminatoria

Voz 0514 14:42 a ver es que eso decir eso por en esa jugada puntual si la perjudicado en esa jugada puntual de que es penalti pero ya de eso a decirte la perjudica o el arbitraje son muchas circunstancias en muchos pequeños matices también más ganando dos cero en el partido de ida es que en perjudicar perjudicar en esa jugada así

Voz 1375 15:03 pues nada lo ha dicho que hiciese tiene la sala esa quiero queríais esas jugadas preguntados a Iturralde ahora que están te recuerdo que tenemos debate

Voz 1621 15:11 el debate de los jueves en el Larguero de hoy es después de lo de

Voz 1375 15:14 ayer en la Copa quién es favorito para el sábado quién es favorito para el sábado Real Madrid Fútbol Club Barcelona novecientos teléfono gratuito cien ochocientos al teléfono gratis para llamar al debate de este jueves novecientos cien ochocientos llama ya te podemos cogiendo ahí reservando sitio con Gallego Romero Jordi Martí y Marcos López eh eh enseguida empezamos con todo que tenemos que escucharlo el protagonistas y Cañizares Subirats Benjamín para analizar lo que ha pasado en esta semifinal de Copa ante este recuerdo eh lo que aguanta también Dani en Carrusel eh el te ahorras entrado ya a esta hora de la noche que es que el Real Madrid ha despedido a Álvaro Benito el que era su entrenador hasta hace hasta hace unas horas de bueno juvenil de la cantera vuelve el juvenil B E lo estaba haciendo bien iba el equipo segundo a un punto del líder pero un partido menos pero el motivo del despido ha sido esta tarde conocido sus comentarios en los medios en los que colabora Álvaro Benito e ir algunos de esos comentarios vertidos en la Cadena SER y en Carrusel Deportivo concretamente ayer es una decisión que afecta Álvaro Benito Ike deja de ser entrenador de la cantera de del club blanco nosotros creo que le Reno baremos eh nos parece un buen comentarista pero sobre todo porque es un tío muy madridista muy Madrid lista que siempre dice lo que piensa y que dice la verdad y a veces es decir la verdad tiene estas cosas tiene estas consecuencias pero algunos de los comentarios de Álvaro Benito diciendo que tal jugador aunque éste no ajo Avieno que no está para jugar han molestado en el Real Madrid y eso ha supuesto que lo hayan que le hayan despedido e nuestra plazo para Álvaro que repito va a seguir siendo comentarista aquí todo el tiempo que él quiera porque es un gran comentarista es un gran tipo es un tío cojonudo hay hoy está con él esta casa y todo todo el mundo un abrazo para nuestro bonito que ya como digo comentaba antes Dani así recalcar

Voz 0458 17:09 que es absolutamente madridista de pura cepa pero la gente lo conoce que es un gran tipo un gran entrenador que que lo va a ser así ojalá sea comentarista de Carrusel y del Larguero

Voz 1375 17:19 Medio siglo más por supuesto si él quiere aclarar algo más lo aclarará que cuando crea conveniente dar algún detalle más de lo ocurrido pero

Voz 1621 17:28 por ahí Pedro Mata Oshima más mano noche un pájaro

Voz 8 17:30 hola con el entrenador

Voz 1269 17:32 el Marcelino Wendy sacaba goles acaba luego él Nava Boccia una botella entera buenos bastante única yo si no sé cuándo pero lo tiraron por detrás pero bastante si Manu Carreño aquí está la venía Suecia ante dieciséis mil diecisiete mil valencianistas feliz porque decía yo creo que la quinta tiene que llegar a la quinta semifinal haya dado su primera final la va a disputar veinticinco el hombre que resistió en el banquillo y que aquí está Marcelino García Toral

Voz 8 17:59 hola Marcelino hola hombre muchas gracias ha tenido que pasar once años para que llegue metas al equipo en otra final de Copa

Voz 11 18:07 pero yo no lo en la metieron en esto es extraordinarios jugadores que me toca dirigir

Voz 8 18:11 bueno algo detrás que ver no en lo bueno y en lo malo siempre no

Voz 11 18:14 bueno pero yo creo que el fútbol es de los futbolistas y nosotros intentamos

Voz 1269 18:20 de momento pero estoy aquí gracias a ellos pasamos muchos momentos de dificultad

Voz 11 18:26 aquí bueno pues como dije anteriormente gracias a Mateu que en esos momentos apostó por este cuerpo técnico no hay bueno pues mira después de mucha más dificultades ahora estamos aquí viviendo esta noche extraordinaria e inolvidable

Voz 8 18:43 para mí sin ese apoyo de Mateo crees que no estarías aquí hoy

Voz 11 18:47 pero como te dije creo que es de los jugadores que no es fácil que en unos momentos donde los resultados no salen vayan dando se lo han dado hoy de Mateo porque es una persona que que toman las decisiones Si aguantó pero los merecimientos en en el campo las estadísticas y la forma de competir con los rivales indicaba que los resultados podían ser otros de hecho después de cuarenta y un partidos que hemos perdido cuatro no

Voz 8 19:24 dijiste en la previa Marcelino creo que será finalista el que mejor defienda no el que el que mejor haga el trabajo atrás es lo que ha pasado en el partido sí

Voz 11 19:33 pero que también paso ayer en el Real Madrid

Voz 1 19:36 Barça el equipo que mejor defendió

Voz 11 19:39 el Barça que es un equipo que no posición de balón pues el equipo que mejor defendió los dos equipos con mejor defendieron están en la final

Voz 1621 19:48 y es el peor rival que podía tocar o motiva más todavía tener al Barça en la final

Voz 11 19:53 bueno es el que nos ha tocado en suerte también determinante este año el Real Madrid nos ganó dos cero el Barça en los dos partidos empatamos lejos ahora recuperarnos a disfrutar de este gran gran momento

Voz 8 20:17 a pesar es increíble toda la afición que le dices a todos los valencianistas que no están ahí que te están escuchando en El Larguero ahora digo desgracias

Voz 11 20:24 es gracias por gracias por el trato que me dieron desde que llegué aquí y el cariño que me demostraron la temporada pasada cuando todo iba bien el grandísimo cariño que me demostraron esté esta temporada

Voz 8 20:36 chat es obvio que que que te quiere la hinchada que te la afición

Voz 12 20:40 sí bueno

Voz 11 20:42 los jugadores Si no cabe duda que vivir este momento aquí me está en este campo este este partido es es mágico es diferente y que bueno afortunada

Voz 8 20:56 algo de vivir los ha hablado bien Quique Setién en la rueda de prensa de tu Valencia hablado bien de de los delanteros de cómo juegan atrás pero se ha quejado de dos acciones en la eliminatoria que dice que tenemos que revisar la de hoy de Gabriel Paulista y del minuto seis del partido de ida ha dicho Setién tenéis que ver esas imágenes

Voz 11 21:16 de la venta de yo no sé yo creo que a mí nadie me dijo que me comen lo que el árbitro había tenido una influencia decisiva o los árbitros en esta dignidad

Voz 1621 21:27 ya así lo dicho Iturralde también aquí en la SER un abrazo y felicidades Marcelino rally gracias muchas gracias a los dos bueno protagonistas en directo en este arranque de El Larguero nueve minutos para llegar al

Voz 1375 21:37 doce vamos con la fiesta del Valencia Mestalla perdónenme podría poner un capuchino entonces

Voz 1621 22:16 está por ahí Javier Subirats comentarista de el partido en Carrusel Deportivo hola Javier muy buena

Voz 1375 22:20 hola buenas noches se incorpora enseguida

Voz 1621 22:23 portero Santi Cañizares que está a punto de sumarse también para analizar con el el encuentro bueno victoria justa yo creo no porque yo creo que está el partido en general lo comentaba que Rosell bastante controlado por el valenciano

Voz 0905 22:34 no sé yo creo que al Valencia le ha salido bien su plan su plan era la hacerse fuerte en defensa y si el Betis tocaba la pelota en su campo pues lógicamente no le hacía daño entonces eh se ha cuidado bastante de las áreas sí que es verdad que en algunas situaciones que ha tenido el Betis en la primera parte pues al final ahí no no estaba acertado el Betis en la segunda parte pues a lo que buscaban un contraataque buscar la situación del gol que que la han encontrado en una buena acción de de

Voz 6 23:03 el cine Gameiro y Rodrigo

Voz 0905 23:07 bueno ya con el uno cero era ya más complicado para el Betis el poder marcar dos roles

Voz 1621 23:11 yo creo que luego ha intentado Setién no liberando poco Joaquín de estar ahí jugando en la banda y lo ha metido un poco más arriba metió a Tello para para para dejar un poquito Joaquín más libre y llega

Voz 1375 23:21 además más arriba pero yo creo que el Valencia estado muy bien atrás no sobre todo ha estado muy bien muy muy seguro y concediendo pocas horas

Voz 1621 23:27 tienes no

Voz 0905 23:28 sí ha estado muy sólido atrás después en algunos situaciones de tiro también ha estado muy bien Jaume hasta ha tenido hoy una muy buena actuación si el Valencia estafa

Voz 1621 23:38 arte fuerte atrás y no recibe goles

Voz 0905 23:41 después hoy en un partido en el que quizás no ha tenido tantas ocasiones en ataque pues se le ha valido para ganar hay bueno y para plantarse en la final que que es una alegría inmensa para para para todos los valencianistas

Voz 1621 23:52 ha sido ha sido un partido de esos que Morata que que hace que la comunión en las dudas que ha habido en una temporada con tantas curvas con tanto al trabajo que la que la afición esté otra vez entregada a un Marcelino

Voz 1375 24:04 ha agradecido una vez más eh lo ha hecho aquí en El Larguero en directo

Voz 1621 24:07 a Mateo Alemany sin Mateo Alemany probablemente no sé si estaría aquí Marcelino no no no estaría

Voz 14 24:12 no no no no estaría porque el el que hubiese

Voz 7 24:15 ha analizado la situación y el que le habría pasado el parte a Pita vine habría sido mil Murci y entonces evidentemente habríamos exiliado un pan como unas tortas no bueno yo creo que efectivamente los dos mejores centrales y el mejor delantero que ha tenido Marcelino y el equipo ha sido Mateo Alemany lo hemos dicho antes no ahora a caballo ganador ir mate alemana ha puesto al servicio del del club del Valencia y de una afición exigente pero que también ha madurado en los peores momentos de Marcelino en Mestalla con un montón de empates el Valencia estando muy lejos de los puestos de Champions nunca nunca Mestalla se ha cebado ni ha gritado el Marcelino vete ya esto es una cosa que hay que poner en valor a favor de la afición del Valencia que con el tiempo también ha madurado en en estas cosas in y luego Marcelino también para mí no no ha doblado la rodilla a Marcelino se le pedían los momentos en los que no estaba acertado cara a gol pedía todo que sentara para hijo que pusiera a Carlos Solé en el centro que hiciera movimientos arriba que le han criticado los fichajes de día de Pichincha que algunos de ellos evidentemente con motivo no Marcelino sea agarrado a lo que era su análisis hizo análisis era lo estamos haciendo bien el único y principal problema es que no estamos acertados cara a puerta decir no se ha vuelto loco Marcelino entonces la estabilidad que le Mateo Alemán a Marcelino hila que Marcelino ha dado al equipo no volviéndose loco con decisiones creo que le han traído a esta este momento Manu que la Copa del Rey es algo sobrevenido porque verdaderamente el Valencia había entre comillas arrinconado

Voz 1621 25:48 la Copa del Rey en favor de la Liga de la Champions

Voz 7 25:50 hola Europa League pero la Copa del Rey fíjate el Ebro

Voz 1621 25:54 pero ese bonito en Gijón que me pide paso

Voz 15 25:56 eh Santi con Bartra Sakon Bartra qué tal buenas noches a Weiss un partido largo

Voz 1375 26:01 buscaba un partido que llegar al final ha apurado Pérez

Voz 15 26:04 pero no ha podido ser sí está claro que que nosotros sabíamos que que no se iba a un partido de tener el control que no tampoco queríamos un partido de ida y vuelta porque ellos también son muy buenos tienen delanteros muy muy buenos que que te decide no yo creo que hemos ido contando el partido hemos tenido ocasiones para poder estar en para poder adelantarnos en el marcador no está claro que que también eh se decide por detalles cuando hay tanto nivel y hoy se ha visto un muy buen partido pues las cosas es decir por detalles más cuando hay delanteros como los que tienen aquí yo creo que hemos hecho es un partido también para tener algo más de premios pero no ha podido ser me pregunto también promete Viteral se ha quejado el árbitro bueno pues existe la verdad pues a veces hay errores tanto nuestros como a veces cierto es el rival yo estuve mar compartido también pues aciertos hubo errores del árbitro yo creo que no tanto el partido a la vida que quizás sí que es verdad que pues que un penalti muy claro a Junior que tampoco hablo mucho hoy creo que también ha habido otro pero bueno he yo me centro en lo que yo puedo controlar estos cosas que nosotros no podemos controlar que seguir con la cabeza arriba porque como digo se cierto por detalles yo a veces por también en los árbitros son pues son humanos no y está claro que que se equivocan en así que eh bueno a veces es paradas nosotros bueno a veces para los rivales hoy no ha sido así pero bueno decepción en la semana pasada el Rennes hoy la Copa del Rey año esto ha sido una semana dura no está claro que sí sí porque creo que estamos haciendo una temporada muy muy buenas en el sentido de que estamos vivos en las tres competiciones encima ligas estando aún teniendo tres competiciones estando arriba eh y te llevas en una semana prácticamente dos semanas un golpe muy duro pero bueno personalmente si tengo la verdad cuando cuando más ha crecido en los momentos duros sin duda a este equipo seguro que que en este momento pues nos va a hacer crecer para nosotros es un reto ahora muy grande el tema al el hecho de estar en Liga arriba de poder estar estamos en pocos puntos de Champions incluso a luchar allí para estar arriba hay que sea un gran reto

Voz 1375 28:07 para estar ahí en Europa la próxima temporada preguntas europea

Voz 15 28:11 creo que hemos demostrado que tenemos equipo para para poder estar lo más arriba posible de toda decir eh yo creo que a la larga se va a ver si sin merecemos estar ahí o no de momento ahí estamos luchando para ello

Voz 1621 28:26 en directo hablando de lo que les queda ahora mismo que es clasificarse para Europa hablando Marcelino en la sala de prensa este

Voz 2 28:32 lo que estamos viviendo hoy Marcelino era un momento clave diría yo para el proyecto del Valencia porque no es lo mismo esta temporada acabe como acabe finalmente el Valencia en la Liga y en Europa League no es lo mismo jugar una final que tener el mazazo de qué te eliminen aquí en tu estadio y no jugar una final

Voz 16 28:53 es decir creo que no

Voz 2 28:55 la palabra maquillar creo que no es correcta pero creo que que el Valencia esta temporada con tanta irregularidad y falta de resultados juegue una final no es que arregle una temporada pero refuerza a digamos el proyecto del Valencia el proyecto de de Mateo Alemany de de Marcelino en esta primera pregunta quería hacerle una segunda si me permite que es que usted ha valorado el trabajo y el respaldo de de Mateo Alemán como máxima figura deportiva del club pero usted tampoco ha doblado la rodilla en muchos momentos en los que se han pedido una serie de decisiones técnico deportivas que usted no sé si con el respaldo de mate alemán ha decidido ser fiel a sus ideas Hinault variar nada hasta llegar aquí que tampoco que se ha ganado la final pero hasta aquí ha llegado de momento

Voz 16 29:50 cortita y al pie

Voz 4 29:53 que cuando estás tan cerca de un al final creo que era muy importante para todos para todos la afición la quería y la afición se la merecía la afición nos ayudó tenido la suerte de disfrutar de esta gran noche aquí en este gran estadio pero para la final queda mucho tiempo ni queremos ser ambiciosos tener ilusión queremos ganar al Atleti queremos llegar en Europa allí lo más lejos posible solamente el Barça y nosotros estamos a día de hoy día de hoy en tres competiciones queremos seguir estos jugadores lo merecen el club lo merece la afición se lo merece vosotros también os lo merecéis trabajaremos fuerte como venimos haciendo ahora para intentar ganar cada partido tampoco debemos de alejar a pensar que por haber logrado esta final está todo hecho no podemos caer en eso no debemos de caer en eso debemos de estamos en un gran club exigente pero que también vemos lo bonito que es estar en él en noches como esta

Voz 1375 31:16 por lo tanto está hablando en directo Marcelino que va estar un ratito más en la sala de prensa seguimos en la celebración del Valencia finalista de la Copa del Rey tiramos la disco seguimos

Voz 22 34:30 el Larguero con

Voz 1375 34:33 Manu doce y cuatro hora menos en Canarias nos pide paso iba más mano chivo

Voz 8 34:37 a Bolonia dijo porque oso colonias la recomendó hoy la verdad es que da bastante bien eh Carlitos si ya nos van muy bien a los dos hará ahora ya diré

Voz 1269 34:46 que llevó la misma colonia que un jugador de copas se a Carlos Soler tiene Loquillo un disco que es dónde estabas tú en el setenta y siete pues dónde estabas tú el setenta y siete eso están pensados pero en dos mil ocho el dieciséis de abril de dos mil ocho dónde estabas

Voz 14 35:00 fue lo que estaba en mi casa con con mis padres y mi hermano oí la verdad que disfrutamos mucho se lo que es lo que me dice que fue la última final de Copa hay bueno teníamos mucha ilusión hoy veníamos de un resultado bueno ya lo hemos hecho muy

Voz 1269 35:16 en la puerta del vestuario el Niño Maravilla que le dice mi compañero Fran Guaita la esperanza del valencianismo para muchos años Carlos alguna esperanza a echar realidades Juan Carlos Soler

Voz 1621 35:24 ya te digo Hola Carlos hola buenas noches

Voz 14 35:27 el jugar una final pues si haber ahora mismo no sé lo que jugar una final pero bueno esperemos que que que bueno que vaya muy bien importar esta noche se duerme poco o no

Voz 8 35:37 bueno ahora de momento supongo que

Voz 14 35:40 prometió duchar luego tengo que cenar porque aún nacional muy luego ir pues con mis amigos como poquito no eh bueno lo que no sé lo que surge con la con la colonia con amigos exacto exacto que es la la recomiende yo hace unos meses ya oye

Voz 1621 35:57 soy sufrido menos de lo que pensaba y el partido más controlado de lo que esperábais como las visto

Voz 14 36:01 buenos nosotros sabemos que el Betis un rival que tiene tiene la pelota mucho hoy no teníamos que que impacientarse no porque sabemos que tenemos eh bueno con el cero cero pasábamos entonces hemos hecho ese gol que creo que no he estado bastante tranquilidad ellos han tenido alguna ocasión pero pero bueno la verdad que hemos estado muy bien como la Liga en la línea que venimos y la verdad que hemos disfrutamos voy a quién

Voz 1621 36:26 te iba a decir cuando terminó la temporada pasada aquí veis empezar como habéis empezado esta pero yo creo que habéis hecho lo más difícil que es quién iba a decir después de haber empezado esta como habéis empezado remontar y meteros ahora en la final de Copa con otra cara que tiene el equipo claramente

Voz 14 36:39 sí porque empezamos que

Voz 8 36:41 ya nada eh

Voz 14 36:44 damos un año complicado porque bueno era el año el centenario oí queríamos pues haga alegrías a la afición y a nosotros mismos porque creo que que no la no la merecemos no no hemos empezamos muy bien la temporada pero pero ahora pues estamos en Europa muy bien en octavos de de UEFA Europa League ahora en la final de Copa y bueno en en Liga estamos a seis puntos de Champions entonces eh

Voz 1621 37:08 en unos meses muy bonito y lo vamos a disfrutar hoy ahora habrá que ha cambiado todo pero de verdad en algún momento Carlos Soler pensaste que Marcelino podría correr peligro

Voz 14 37:20 bueno nosotros desde la verdad que dentro del vestuario siempre hemos pensado igual siempre hemos estado con el con el entrenador todos

Voz 1621 37:27 el verano dijiste a ver si alguien aquí se va a poner nervioso y se lo va a cargar

Voz 14 37:31 es que eso eso no depende de nosotros entonces nosotros

Voz 8 37:34 de lo que lo que

Voz 14 37:37 lo que no ha inculcado el míster desde el año pasado que que la verdad que que no fue muy bien pues lo hemos seguido haciendo es verdad que no salían las cosas pero pero lo hemos seguido haciendo y Hay ahora pues eso se nota

Voz 1621 37:49 hoy el Barça en la final se puede ganar al Barça

Voz 14 37:51 hombre pues va a ser así

Voz 1621 37:54 complicado pero bueno de nosotros

Voz 14 37:57 somos del Valencia hace muchísimo tiempo que no jugamos una final Íbamos con muchísima ilusión pero bueno ahora ahora vamos a centrarnos en Liga y en Europa porque para eso al final queda mucho y a la prepararme

Voz 1621 38:06 qué bien sale uno de fiesta cuando gana eh que te la afición Aída hay venga una foto Soler y tal

Voz 14 38:12 bueno vale pero otra cara si estos días especiales Si bueno la verdad que la afición siempre ha estado con con nosotros y hoy ha estado de diez un abrazo Crack mucha gracia luego Carlos

Voz 1621 38:23 pero en directo en El Larguero clasificado para la final de la Copa del Rey el Valencia hola

Voz 1375 38:27 Santi Cañizares qué tal Manu buenas noches pues qué bonito que Valencia me iba a una noche de estas que hacía tiempo que no vivía queda lo más importante pero pero bueno el trabajo ya meterse una final ya es un premio eh

Voz 23 38:37 sin duda sin duda yo sinceramente me alegro mucho por el entrenador y los jugadores que esta pueda eficaz y peso de todos me alegro por por por por el Valencia por sus gentes sólo han sido once años de espera el Valencia es un gran equipo de este país con un patrimonio extraordinario como hemos visto las imágenes con una sitio súper fiel hay debe estar luchando por títulos con más frecuencia que cada once años no entonces yo sinceramente me alegro es por esa ilusión que se mantener viva en Valencia estas veinticinco de mayo y luego pues bueno pues tenemos el rival más complicado que hay salas realidad que además tiene es un equipo que tienen muy bien medido este tipo de partidos y con una gran experiencia pero el hecho de estar ahí estoy convencida más que el equipo va a competir bien en esa final pues es algo que se mereció la afición del Valencia

Voz 1375 39:28 desde luego en un partido que estaba escuchando en Carrusel lo estaba comentando la también con Javier Subirats que que más o menos está bien controlado por el Valencia veinte minutitos ha tenido buenos el Betis en la primera parte pero en general bien defendido bien a la contra bien posicionado bien plantado en el campo el equipo de Marcelino

Voz 24 39:43 a mí no me ha gustado a parece que sinceramente creo que el Betis ha llegado con la idea de

Voz 23 39:50 de no de que no hubiera un partido de ida y vuelta porque ha sufrido mucho el Betis pantalones en este tipo de partidos y lo ha conseguido ya conseguido tener el dominio del juego la última fase de la primera parte ya conseguido trasladar nerviosismo en Mestalla generarle dudas al Valencia sobre en

Voz 25 40:06 tenía que presionar como tenía que hacerlo qué hacer con la pelota cuando presionaba así guardar el balón y recuperarse del esfuerzo

Voz 24 40:12 no he robado la pelota o lanzar seres

Voz 23 40:15 de forma vertical a la aquí a la contra y crearle problemas al Betis

Voz 24 40:19 en el descanso sinceramente pedía un cambio radical en el motel

Voz 23 40:24 la excusa del partido porque no era el partido que yo quería para el Valencia por fortuna en la segunda parte ha entrado bien ha entrado bien y ese gol de Rodrigo pues el ha generado muchísima confianza a todos que he ido mucho mejor el partido y han jugado pues si la presión dan grandes en la primera parte

Voz 1621 40:44 totalmente está iban más mano con otro brota Ximo

Voz 1269 40:47 estoy a cuestión de veinte segundos meter a un chico que parece un boxeador con el ojo izquierdo morado como lo que también es capitán del Valencia que se llama José Luis Gayá que había hecho un partidazo ir al que creo que vamos a poder escuchar nada ya te digo yo que bien enhorabuena Kevin Gameiro todo está feliz niño ya en una final que fue protagonista en el partido del Getafe el jugador surcoreano que ha pasado por delante de nosotros pero como digo el protagonista que espero que es

Voz 8 41:24 hable José Luis

Voz 1375 41:26 es nada metro seguida nos pide paso subirá así Cañete han tenido que pasar once años para jugar otra final de Copa demasiado tiempo

Voz 0905 41:34 sí la verdad es que son muchos años no lo que lo que demuestra la dificultad que tiene el el jugar una final no hay tú lo comentabas antes precisamente en una temporada que que que parece que no ha empezado nada bien para el Valencia pues al final en una competición que al principio no se le da tanto valor poco a poco con

Voz 9 41:54 las llegando a la fase final pues es la edad

Voz 0905 41:57 tras ese valor ya al final has visto como la ficción del del Valencia como como ha vibrado no como ha vibrado con esta clasificación para la final no Posey muchos años la verdad Hay bueno pues una alegría muy grande para la afición ya lo creo

Voz 1375 42:11 es lo que ver en Alzira

Voz 1621 42:14 al de al final

Voz 1375 42:16 no no está bien Guedes que te voy a también Santi en Carrusel no no está ese centro el campo que tan magnífico rendimiento dio en la temporada pasada pero al final ha ido tensando yo creo que en Valencia más compacto en defensa que el año pasado no igual no tan brillante en ataque

Voz 16 42:31 pero no sé si más sobrio atrás

Voz 23 42:34 bueno quienes tienen la disculpa de que ha tenido una lesión importante ha requerido intervención quirúrgica Hay está reparado pero no está recuperado esa es la realidad bueno pues ahora tiene tiempo de aquí hasta la final encontrar su mejor forma Horse y el ataque no encima hoy como líder que es del ataque pues todas las pelotas pasaban por él y él de falta forma está fuera de forma y que a estropearlo no muchas muchas opciones de de juego pero indudablemente es un jugador de gran calidad que es el espera a partir de que esté en su mejor nivel la versión del Valencia este año no es mejor que no

Voz 8 43:10 eh no si no es verdad que si Ximo sí aquí está de la derecha sí si es aprovecharon el último servicio si aprovechamos bueno hoy el día de la final el veinticinco de mayo a lo mejor por la noche netamente busco para celebrar su primer título aquí está José Luis Gayá uno de los capitanes del Valencia por de Valencia capital como Carlos Soler a uno de Pedreguer que se juega la cabeza hoy decían que iba a jugar con máscara nos ha puesto la máscara ya la primera que ha podido le ha metido la cabeza a la planta de de Joaquín pero valiente donde los haya porque quiere llegar a tu primera final y ha llegado José Luis buenas noches ha llegado a una final bueno yo no sino sino el equipo ha hecho un esfuerzo increíble eh bueno mixta dice no poder llegar a una final después de tanto tiempo oí con vamos con toda la ilusión del mundo ganar pues aquí está con el auricular puesto está en sintonía el larguero un hombre que era mucho más mayor que Carlos Soler Carlos tenía once años en la última final tenía trece allá por las noches hombres felicidades gracias a bigote hoy con la bota de Joaquín si al final decía jugar sin más caray bueno no es una decisión mía que he tomado hoy ayer la máscara yo y ha sido la decisión pero bueno al final sabía que tenía que jugar sin sin pensar que bueno que que tengo la flota Hay uno al final ha salido todo

Voz 1621 44:33 el tiempo gracias adiós ha salido arriesgando

Voz 8 44:35 pero oiga a la virulento un poco si en el otro día al final el problema que tenía era más en el ojo que que no veía bien por ese ojo eh me di cuenta cuando un centro por ahí tenía ahí delante y no lo veía ahí por lo tanto decidí decidí que lo mejor era era cambiarme porque no no veía al rival y bueno pero al final estoy bien estoy mejor recuperarse bien

Voz 1621 44:58 bueno noche feliz noche para para recordarlo