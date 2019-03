Ginés García Millán: "Nací y viví en el Salas, el hotel de mis padres"

Voz 1 00:00 sanas salas que relación tiene salas con el mar

Voz 2 00:08 mis primeros amores Mis primeros besos a mis juegos en mi descubrimiento de de una parte del mundo y mis primeros paseos mi familia un pueblo muy querido estás hablando de Águilas estoy hablando de Águilas

Voz 1 00:29 días nos metíamos veinte en un apartamento éramos felices cadenas todos

Voz 2 00:36 sí es como como ese país que a veces echamos de menos no

Voz 3 00:40 ir donde a veces hemos dejado esa ese eh

Voz 2 00:44 esa ternura John evidentemente que cualquier tiempo pasado no fue no fue mejor pero sí que quizá porque nosotros tampoco somos los mismos no pero pero es esa ternura y eso que todo estaba bien y esa casas que cabía todo el mundo que nunca había bueno evidentemente que había problemas no pero que no sé yo tengo una como una visión muy particular y muy con mucho cariño hacia ese tiempo

Voz 1 01:10 voy a pedir a salas que cierra los ojos como este programa Se llama Alfaro se sitúe en el Faro de Cabo de Palos me diga qué imagen le viene a la cabeza

Voz 4 01:21 el el mar infinito

Voz 5 01:26 maravilla

Voz 2 01:27 eso que nos hace preguntarnos quiénes somos y qué pequeños somos no no tengo miedo

Voz 4 01:37 es una atracción no me da miedo siento atracción me da paz

Voz 6 01:45 esta bañar

Voz 2 01:47 me gusta bucear me gusta navegar las pocas veces que lo he hecho y me gusta mucho me queda mucha paz

Voz 1 01:55 por qué has elegido el pseudónimo Salas

Voz 2 01:58 porque era el nombre de un negocio familiar

Voz 7 02:02 aquí porque

Voz 2 02:05 sí porque bueno porque mucho mucho de lo que ellos hoy le debo a la vida en ese negocio familiar

Voz 1 02:12 detrás de este salas estará actor Ginés García Millán algunos habrán reconocido su poderosa voz que nació o pilló en un hotel del que este faro está girando hacia el hotel salas vivió en un lote

Voz 5 02:26 hay nazi en una habitación de ese hotel no

Voz 2 02:31 antes era era era común hacer en las casas yo nací en mi casa que era lo de mi de mi familia

Voz 1 02:37 sea tus padres tenían un hotel era los dueños de un hotel como era donde

Voz 2 02:41 no estaba en Puerto Lumbreras que ha sido siempre de desde sus tiempos más remoto es lugar de paso y lugar de Posadas y luego lugar de de hostales y hoteles donde existió un Parador Nacional también que desgraciadamente nos quitaron que y ahora es un deseo de todos los hombres es que se convierta en residencia para personas mayores

Voz 1 03:07 Ginés como era para un niño vivir en un hotel donde todo el rato estaba entrando gente au había también esos contrastes entre temporada alta y temporada baja no

Voz 2 03:17 yo creo que sí yo tengo el recuerdo de que siempre era Temporada Alta no porque siempre estaba lleno de gente y además era como el hotel era un ante el muy popular y aparte de ser un hotel de paso también era la aplazada como la Plaza Mayor del pueblo no donde la gente a ser Ruiz se reunía todavía es políticas donde pasaba todo ir donde todo el mundo venía por ahí es decir todo el mundo de fuera IVE dentro por ahí pasaron los primeros turistas franceses después ingleses alemanes era gente que venía con otras ideas con otras inquietudes

Voz 5 03:55 y a mí me hacia

Voz 2 03:57 bueno me hacía tener los ojos muy abiertos porque me parecía gente muy diferente a la que yo veía todos los días

Voz 5 04:03 hay entonces siempre

Voz 2 04:06 yo me dieron muchos deseos a conocer eso sí Dios de dónde venía la gente no porque vestían diferente y porque hablaban de cosas diferentes

Voz 5 04:15 ay bueno pues no sé

Voz 2 04:17 era como una ventana abierta al mundo cuántas estaciones tiene

Voz 1 04:20 sí al hotel

Voz 2 04:21 pues es que fue eso fue primero un un negocio muy pequeñito de mis abuelos

Voz 5 04:26 de Ana y de Ginés

Voz 8 04:29 digamos que era como un pequeño quiosco la carretera o pequeña o está

Voz 2 04:36 la pensión y luego un poquito más grande

Voz 8 04:38 luego ya más grande no al final

Voz 2 04:41 ante grande donde sacian yo creo que las mejores noches viejas del del mundo donde había cena para cotillón para mil personas que tengo un recuerdo maravilloso yo siempre he pasado la noche vieja detrás de de una barra hay sirviendo hoy preparando toda la Navidad no

Voz 5 04:58 y bueno pues el trabajo y la constancia de de una familia entera porque yo empecé a hacer café subido en una Casa Decor

Voz 2 05:07 con la esas de madera

Voz 5 05:09 hay bueno y creo que la primera vez que me quede de noche haciendo guardia en noche yo tenía creo que catorce o quince años

Voz 1 05:17 hay muchos oyentes que escucharan el faro que trabajan en hoteles en recepciones de hoteles o forman parte eh del está de un hotel yo siempre he pensado la de secretos que saben los que trabajan en los hoteles quién quién sale y quién se mete en una habitación me tiene una habitación al día siguiente con una persona distinta en la que se metió el día anterior

Voz 5 05:40 bueno hay grandes historias

Voz 3 05:43 que tengo bueno hay apuntadas porque la verdad es que es como era una novela una novela

Voz 2 05:48 la noche no por lo diferente que la gente por las calles de la gente por todo lo que ha pasado en esas habitaciones no y lo de cambio de habitaciones en en Nochevieja pasaba mucho les hubiera el baño y de repente subir la pareja encontrarse

Voz 3 06:02 alguna no hubo alguna

Voz 2 06:04 en sedes en Sevilleja hubo algún problema de esos pero bueno todos hemos tenido una relación también erótica y sexual con las habitaciones de los hoteles sí

Voz 1 06:14 Inés hay un momento en el que a ti te han contado con cojines de porque decías que no te acuerdas bueno no sé si es así corrígeme con una espada de madera de tu bisabuelo delante de tus abuelos dijiste yo un día seré

Voz 2 06:30 así es desertores que mi mi bisabuelo era pintor inventor artesano

Voz 5 06:36 y entonces me bueno me

Voz 2 06:39 me decía juguetes si uno de ellos era la espada de madera y una de las veces que que que volvía al pueblo un vecino un amigo me recordó el recuerdo exactamente el día que tú bueno te pusiste tu sombrero porque siempre llevaba llevaba sombrero iraquí dijiste yo días exceden

Voz 6 06:58 no

Voz 9 07:01 no

Voz 10 07:14 sin embargo Tete que este futbolista

Voz 2 07:17 bueno me dice Boris porque es que mi vuelo era lo único que podíamos hacer casi prácticamente que era jugar en la calle y jugar al fútbol no se me daba muy bien parece ser que tenía que tenía cualidades Si de mi pueblo empecé a jugar muy bueno pues en la Rambla porque mi abuelo lo cruza una rambla pues Rioseco que que bueno hay una tragedia muy muy grande que pasó en el setenta y tres en mi pueblo que una riada enorme que parece increíble que un cauce seco puede llevar tanta agua no

Voz 1 07:47 y que ese día lo recuerdo pues ese día

Voz 2 07:50 porque yo recuerdo el setenta y tres si no me equivoco creo que no

Voz 5 07:55 y yo estaba creo que

Voz 2 07:57 no sé si en cuarto de Gd o tercero no recuerdo bien y recuerdo la entrada de mi padre totalmente yo nunca había visto a mi padre con esa cara no tan desencajada

Voz 5 08:11 Hay con ese miedo venía a buscarnos a mí

Voz 2 08:14 Manuel viene a mí

Voz 5 08:16 sí dijo bueno vengo a por mis hijos sí hay está

Voz 2 08:21 es un es no es terrible lo que lo que lo que está pasando

Voz 5 08:24 sí bueno no sé

Voz 2 08:27 esto es algo muy muy no podía ni hablar no recuerdo y nos llevó pasamos rápidamente por por el hotel porque aquello el hotel se convirtió en el hospital no había gente llena de barro desnudo un desastre total no hay una visión como de de catástrofe de fin del mundo no

Voz 1 08:45 sí ha sido al pronunciarlo de Rioseco cuando te han ido esa imagen sí cuando te imaginabas jugando a fútbol

Voz 2 08:51 un río seco que cada vez esta más econó yo recuerdo

Voz 1 08:55 sí

Voz 2 08:55 cuando era pequeño que que íbamos los veranos pues era subias de las pocas que había pero creo que había más que ahora pues hacías unas palas de lo que bueno y ahí hacíamos pequeño rival sones luego ya había un rival son grande una balsa donde se bañaba la gente no pero yo pero bueno está muy relacionado la historia de mi pueblo con esos con esos cauces secos que es increíblemente llevan agua llegan agua por debajo hay un caño que todavía tiene agua no sé no sé como bueno pues entre otras cosas una de las grandes cosas que hacían los la el aprovechamiento del agua no que hicieron los los árabes no

Voz 1 09:36 Ginés vamos a tu etapa en Valladolid donde juegas al fútbol en Segunda

Voz 2 09:42 yo empecé los juveniles yo me de hecho en la Rambla en el campo los bancales de mi vuelo y luego ya me hicieron una ficha falsa

Voz 11 09:53 para jugar con lo con los mayores nadie tenía mi edad esas chanchullos es de desde la vida a veces

Voz 2 10:02 con trece años lo hicieron una ficha de quince para jugar en juveniles en infantiles juveniles y entonces y luego me fichó el Murcia que el equipo de la región y luego el Valladolid Un ojeador a y que que que ese año el Valladolid un equipo con con gente de toda España éramos cada uno de de un vuelo y cada uno de su padre su madre y ahí pues el Valladolid un equipo muy bueno de juveniles que de esos de los compañeros creo que nueve llegar Ossa llegaron a a primera división no yo era compañero de Juan carros de Eusebio Torrecilla Fonseca muy mucha gente muy

Voz 10 10:41 que ha dado vías de Gloria querías que se parecen

Voz 2 10:46 esas profesiones la interpretación El fútbol bueno en mi caso que que era portero yo creo que se parece mucho el portero es un ser solitario que tiene que estar casi siempre esperando

Voz 5 11:01 hay que tiene que saber ver

Voz 2 11:04 escuchar el juego yo creo que tiene que ver mucho con los actores es importante para los actores saber ver y saber escuchar

Voz 1 11:11 el otro día estuve aquí de Gatopardo a un gato muy poco común Santiago Lorenzo de luego hablaron mucho los oyentes porque llamó mucho la atención su peculiar discurso que fue director de mamás loba una de las películas en las que tu apareces que te hizo ganar un premio además como actor cuéntanos cómo es ese encuentro con Santiago Lorenzo que de repente te te vincula a este programa esto él vino fíjate el vino en el programa que dedicamos a la duda donde también se habló de Hamlet

Voz 2 11:43 es atraerlos las que interpreta un así es bueno yo quiero muchas

Voz 3 11:49 Diago Santiago fue bueno pues si yo por una de las

Voz 2 11:54 no es que me alegro de haber ido Valladolid entre otras muchas muchísimas y muy personales fue conocer a Santiago coincidimos en en el instituto y es en Valladolid

Voz 5 12:06 y hay bueno

Voz 2 12:08 era especial porque tenía bueno siempre mucha sensibilidad una manera particular de de mirar el mundo deber y sobre todo pues lo tiene sus novelas ahora lo tenía ya hay lo tenía con sus películas no tenía una voz propia y eso es es muy difícil que la tenga en sus películas en cine que la tenga en literatura en sus novelas es es maravilloso y ahora pues muy contentos todos sus amigos de de bueno de todo lo bueno que le que le está pasando no que bueno con mucho cariño recuerdo siempre y además hicimos una una cosita muy bonita hay que hemos una revista literaria en la que el tiempo en Valladolid

Voz 1 13:08 y ha hablado de aún tener una voz propia ahora citando a Santiago Lorenzo tú eres un gran defensor de la enseñanza era interpretación de esta siempre agradecido a lo que te enseñar otros profesores en la RESAD como aprende un actor a tener una voz propia

Voz 5 13:25 siendo lo más honesto posible hay bueno y también lo lo lo más sencillo

Voz 2 13:31 no

Voz 5 13:32 intentar que que todo lo que vas aprendiendo pues vaya eh

Voz 2 13:36 Mar entrenándose como la persona que Air eso que quiere llegar a ser aprendiendo de lo que hace es para mostrar lo que tú también eres no muchos textos nos descubre muchas cosas de lo que somos muchos aprendizajes de muchos maestros también no yo creo que que nosotros

Voz 5 13:51 de la vida es un es un aprendizaje continuo yo creo que que el actor que no se cansa

Voz 2 13:57 sería aprender y que se muestre lo más puro posible y que muestre su alma de la manera más sencilla creo que que eso ya es tener una voz propia y sobre todo me parece que que cuando estás en el teatro me parece que en el teatro es a mi me gusta hacer de televisión mucho y hacer cine pero creo creo que en el teatro se produce algo que no se produce en el teatro en el en la televisora en el cine que es el el silencio cuando se produce el silencio en una sala de teatro y cuando hay esa comunión y si sientes que lo que el público se conmueve se puede conmover con con un texto del que tú eres lo que tú eres transmisor tú transmites pues me parece que eso maravilloso

Voz 1 14:43 Ginés has citado la televisión ha salido en algunas de las series más populares de los últimos veinte años en este país periodistas Isabel Velvet en fin muchísimas que le debe a la televisión

Voz 2 14:56 pues mucho Le debo vivir de mi profesión que que es muy difícil desgraciadamente no somos aunque parece que se está haciendo muchísimo y que hay mucho trabajo no es cierto hay mucha gente que que de que lo pasa mal que le cuesta mucho vivir de esta profesión sobre todo yo le debo a parte de mi aprendizaje como actor pues haberme mantenido desde tantos años desde hace muchos años la primera serie que yo hizo hice fue una una serie con Televisión Española que se llamó cuando Televisión Española

Voz 11 15:27 esas series podía había mosca casi casi dos años viajando y disfrutando no

Voz 5 15:34 no hay nada y entonces eso no él vivir en permitirme vivir de la de la profesión que amo no creo que que tenemos una historia

Voz 2 15:45 de televisión muy muy interesante muy buena

Voz 1 15:47 Gines siempre despide a los gatos pardos preguntándoles quién ha sido o es si es que lo tenéis el Faro de vuestra vida quién ha sido el tuyo o es

Voz 2 16:00 pues Alfaro yo creo que es mi que es mi familia

Voz 5 16:04 que me ha enseñado que que que hay que esforzarse que hay que pelear por lo que quiere es que que bueno que vivir es es algo que que que hay que plantearlo y que y que es maravilloso mi familia