Voz 1989

00:00

noticia bomba durante dos años y medio España tuvo a cargo de Interior al ministro más ignorante en menos estudioso de su historia según se comprobó ayer ante el Tribunal Supremo y España no se hundió un país capaz de sobrevivir a Juan Ignacio Zoido es un país súper califica gilista rico Un país que vale la pena Zoido ese ignorante no por desprecio ajeno ni porque deba ser insultados sino porque lo ignoraba todo efectivamente no sabía cuántos guardias debían ir a Cataluña suerte que se lo chivos su secretario de Estado de Seguridad no supo donde estaba en las urnas del logró empapelar las papeletas pretendió saber que los Mossos d'Esquadra no comparecieron el día de referéndum solo porque no vio ninguna de sus unidades cuando el ciento cincuenta y cinco nombró para jefe de la policía autonómica Ferrar López pero no sabía que era el ayudante del mayor rapero no sabía que la eficacia de sus intervenciones policiales medida en cierre de colegios electorales apenas supera el cinco por ciento tuvo que explicárselo el abogado de un procesado no sabía que las elecciones el veintiuno de diciembre trabajaron el doble de Mossos que el día del referéndum pero no en menos de la mitad de las horas no sabía los cálculos del despliegue necesario noventa mil uniformados que habían elaborado los técnicos pero ayer consideró que suponía una cifra muy alta sin saber con qué criterio sí supo algo es porque me lo decía a ver si había algún error una escabechina innecesaria era responsabilidad de los operativos un subordinados no sabía de la instrucción de que había que desalojar los colegios electorales salvo que con tuviese eran otras actividades yo no conocía ese detalle desconocía los planes de seguridad diseñados porque no tenía por costumbre informarse de ello no dio la orden de que Guardia Civil y Policía Nacional cargas en contra quienes ocupaban los colegios el uno de octubre porque no era su tema creía que debieron ser los operativos no le costó que había armas largas en los coches asediados de la Guardia Civil el veinte de septiembre no fijaba los objetivos nunca pregunto quién le engañó sobre la cifra de heridos inflada por la Generalitat ni sabe si abrió expediente a quiénes estropearon los coches de la Benemérita y así hasta el infinito