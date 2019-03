Voz 1

00:00

aunque Urkullu haya declarado ante un juez que mediara entre Rajoy y Puigdemont aunque Díaz Ayuso haya ha rizado el rizo de la mentir al decir que la Fiscalía pide lo mismo para Cifuentes que para el asesinato de Gabriel aunque casado y Rivera mientan tanto o más que a ella le insistir día tras día en que Sánchez cedió ante Torra para traicionar a España hoy me quiero dirigir a los españoles y las españolas que son o dicen que son de izquierdas en primer lugar a los barones socialistas después a los abanderados de la pureza ideológica para determinar a los adictos a las catacumbas donde se hacen las listas esos que son capaces de romper cualquier negociación Si su cuñada no va de número seis por Toledo señores señoras no sé si ustedes se habrán dado cuenta pero no está el horno para bollos hay momentos muy indicados para la exquisitez existen coyunturas ideales para torear de salón con determinadas expectativas es legítimo aspirar a la Palma del martirio pero no nos hallamos en ninguno de esos casos al contrario tenemos al fascismo y lo repito con todas las letras aunque luego me insulten en algunos periódicos fascismo a las puertas del Congreso el único sistema eficaz para frenarlo es muy antiguo muy sencillo una simple palabra de seis letras unidad quienes no estén dispuestos a construir la al menos podrían hacernos el favor de estar callados quiénes las a voten desde cualquier lugar serán los responsables de lo que pasa en España con un gobierno