Que te paguen 130 dólares por crear a Superman

Voz 1

00:00

negocios ruinosos los hemos hecho todos pero vamos a una escala bastante humilde igual le hemos comprado un móvil perfectas condiciones a un supuesto colega para luego descubrir que tenía la cámara rota un drama efectivamente pero podría ser mucho peor sino pues mirar la decisión económica que tomaron Jerry Siegel Joe Shuster uno uno de marzo de mil novecientos treinta y ocho Jerry yo eran dos chicos bastante tímidos bien conocido de niños juntos habían creado un personaje de cómic y ellos creían que podía tener éxito comercial después de años buscando por fin encontrar alguien que se lo publicara muy contentos con su éxito firmar un contrato por seis años hice dieron todos los derechos del personaje a la editorial que de que personarse trataba pues de nada menos que de Superman por esos derechos cobraron ciento treinta dólares que de esto hace muchos años pero ya era poco entonces la verdad es que no tardaron en darse cuenta de su error idea Eric dedicaron gran parte de su vida a intentar que DC Comics editorial les diera una parte algo más digna de la fortuna que la editorial había hecho con su creación pero lo cierto es que sólo muchos años después en los años setenta consiguieron que les pagaran al menos una pensión vitalicia veinte mil dólares al año para cada uno que tampoco es que fue una fortuna la lección que nos dieron involuntariamente Siegel Schuster es que no es valoremos once trabajo también que no firmó contratos cuando estamos desesperados