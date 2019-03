Conclusiones de la semana

Voz 1727

qué tal muy buenos días esta semana la semana de la declaración de los testigos en el juicio en el Supremo hemos dicho en Hoy por hoy dos cosas una que en el Tribunal Supremo no se juzga al Gobierno de España se juzga a quiénes intentaron romper el orden constitucional dos de todo el mundo dio palos de ciego en aquel otoño separatista porque nadie daba acreditó que los dirigentes catalanes fueran capaces de apoyar leyes de ruptura celebrar un referéndum proclamar la independencia en el caso de Puigdemont fugarse después en el fondo creíamos más en ellos que ellos mismos dicho esto el análisis político de lo ocurrido en el Supremo es desolador para quienes estaban al mando La Moncloa Rajoy no recordó bajo juramento haberse reunido con Urkullu y Urkullu dijo ayer con claridad que estuvieron dos horas en La Moncloa en el verano del dos mil diecisiete dos horas mediando no recuerda nada de nada es su ministro del Interior el ministro del Interior en el momento más delicado de la historia reciente de España no hizo ni supo nada que podía salir bien y un detalle muy revelador ante las preguntas más delicadas porque cargó la policía hay que dejó de cargar aquel uno de octubre en los colegios la respuesta de Zoido fue ellos sabrán ellos son las Fuerzas de Seguridad del Estado policías guardias civiles ellos eran sus subordinados El subjefe revelador política y humanamente es esto lo que preocupó ayer a quiénes tienen a la policía y a la Guardia Civil todo el día en la boca pues no no les preocupó eso lo que les preocupó fue que Urkullu hubiera sido tan claro y preciso en su declaración sobre su papel de mediador claro porque han montado una hoguera con esa palabra