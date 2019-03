Ana Pastor: "En esta legislatura ha habido muchísima crispación a todos los niveles"

Voz 1727 00:00 el mensaje feminista también estuvo muy presente en el discurso con el que la presidenta del Congreso Ana Pastor echó ayer el cierre a la legislatura

Voz 1 00:08 el Despacho de la Presidencia cuelga un cuadro de un pintor Astérix mañana mañana de mil novecientos ocho en el que se refleja una sesión de este congreso las únicas mujeres allí presentes ocupaban asientos pero eran la tribuna de invitados hoy somos muchas las mujeres que nos sentamos afortunadamente en estos escaños yp personalmente me enorgullece ser una de ellas

Voz 2 00:34 malo Pastor presidenta del Congreso de los Diputados

Voz 1727 00:37 la dos muy buenos días hola buenos días no tiene que presentar credenciales feministas Ana Pastor no tiene porqué hacerlo pero por qué quiso subrayar ese detalle al despedir la legislatura

Voz 0140 00:47 pues no lo pensé saliendo de por la puerta del despacho porque todas las mañanas Veo Veo el el el cuadro con táctico cuadros de un pintor palentino indica llama la atención soberanamente como lo ha hecho a lo largo de mucho tiempo en la historia de España curiosamente presidentes del Parlamento habidos en dos siglos desde mil ochocientos cincuenta que se abre el Parla las Cortes en la Carrera de San Jerónimo hasta ahora sólo dos mujeres en doscientos años casi doscientos años no es un llamativo y refleja un poco lo que ha sido de nuestra sociedad ir desafortunadamente sigue siéndolo todavía que es que tiene muchos ribetes todavía machista

Voz 1727 01:34 ahora que está a punto de liberarse del peso de la responsabilidad señora Pastor cuánto le preocupa Vox cuánto le preocupa el contagio de su ideario a partidos como el suyo en este tema por ejemplo

Voz 0140 01:44 bueno yo lo primero decirle que que todavía quedan unos días para que se convoquen las selecciones ya sabe que si algo hecho a lo largo de todo este tiempo como presidenta del Parlamento ha sido ser muy respetuosa y representar como dije ayer a a todos eh el del día cinco que no le quepa la menor duda que ya entraré en en contenidos políticos yo lo que sí le puedo decir es que me además que se va a celebrar el día el día de la mujer el el día ocho es que hay todavía muchísimo camino por recorrer en en términos de de igualdad de de real de las mujeres por no hablarle de de la lucha que tenemos que seguir haciendo contra la violencia machista que es una forma de terrorismo como sabe el tremendo de este siglo XXI que yo voy a estar donde siempre como lo he estado siempre en en esa lucha hay mi compromiso ha sido siempre y lo va a seguir siendo como creo que somos estamos todas todas las mujeres de este país y todas las mujeres de del mundo aquí todavía nos falta mucho por recorrer no les digo nada estuve el otro día con la segunda con la mujer que que lleva el agenda veinte treinta de Naciones Unidas que es la la Vicesecretaría General de Naciones Unidas India hablábamos de ellas de Nigeria hablábamos de las mujeres en África hay de las mujeres en muchos lugares del mundo no pero en el mundo que llamamos desarrollado y ha avanzado pues ya sabe usted que situación todavía estamos no lo digo yo que soy una privilegiada pero sí que les digo que tiene que ser algo que que no es una a todas las mujeres y a todos los hombres también pero desde luego las mujeres tenemos ese plus de de hacerlo de hacerlo visible y trabajar porque esas desigualdades sobre todo la violencia desaparezca

Voz 1727 03:33 ya veo que sigue siendo cuidadosa con su papel institucional a partir del día cinco cuando se disuelvan las Cortes quedaremos para hablar y usted vendrá como cabeza de lista por Pontevedra del Partido Popular

Voz 0140 03:43 ya sabes que en política es importante el tiempo primero yo no me Promoció nunca para nada ya me conoce y segundo que en un principio de inteligencia sabe también influye por supuesto y yo esto sí sí sí que le puedo decir anticipó que que tengo muchas ganas de seguir en la batalla política y que el creo que así se me transmitió la intención de mi partido es que quiere que siga que siga en esa batalla y lo haré con muchísimo gusto como lo he hecho siempre

Voz 1727 04:16 que seguirá en la batalla sabremos encabezando que lista porque encabezando una seguro una última cosa tiene vuelta atrás el clima de crispación que hemos visto en esta legislatura en el Congreso Ana Pastor

Voz 0140 04:28 bueno yo creo que ha habido muchísima crispación en a todos los niveles no creo que hay crispación e en Europa que hay conflictos a lo largo y ancho del mundo y que hay crispación pero mucha confrontación política hay una fragmentación como como se ha visto en esta legislatura yo creo que lo más importante pensando en el futuro es la estabilidad yo creo que teníamos que ser capaces los electores cuando vayamos a votar no pensar en qué es lo que más le conviene a nuestro país no que nos conviene a a los que estamos en política ya sé que eso es bastante difícil ya a mi me gusta la la moderación eh la crispación tiene un punto no que es que cuando tú intentas imponer tus ideas yo he visto incluso críticas dentro de los propios partidos no que se critican unos a otros dentro del Partido Socialista o dentro de de cualquier otro partido yo creo que eso no es bueno no es bueno ni las críticas desde dentro de las críticas después

Voz 1727 05:33 acabamos de escuchar al señor Maroto decir que los malos o los menos buenos se van a Ciudadanos se los populares menos bueno el señor Maroto de su partido

Voz 0140 05:42 bueno el señor Maroto que es un gran amigo mío lo que lo que está diciendo que es el secretario de Organización es que uno siempre quiere contar con los mejores y a mí eso me parece bien en la vida Muster en su equipo pues que le gusta por la gente mejor y el señor Maroto que es estupendo pues dice pues me gusta los mejores a lo mejor tiene que contar con personas como yo tengo somos mejores pero pero estoy seguro que él está pensando siempre en lo mejor para para nuestro partido y yo soy de un partido como sabes del Partido Popular pues no hace falta que lo digo que lo diga porque todo el mundo sabe que soy Ana Pastor del PP no pero le quiero decir con eso que eso es normal que se diga que yo no hablaban de otra cosa

Voz 3 06:24 de la estación de Sol

Voz 0140 06:25 eh yo hablaba de que los cuando uno quiere convencer en en política se convence siempre con con argumentos no pero hay que ser muy respetuosos con la ideología de los demás otra cosa es que no te guste quiere decir yo cualquiera que diga que no hay un problema con las mujeres pues vamos es que me me me pone de los nervios no osea que es que si hay claro que hay problemas porque aquí las las mujeres que son quienes violentada son las mujeres que en sufren malos tratos en la inmensa mayoría de los casos son las mujeres y por lo tanto que nunca estaré de acuerdo con alguien que no lo que no lo que no lo vea intentaré convencer a que no lo ve está equivocado por lo menos como yo lo veo

Voz 1727 07:08 intentar convencer con argumentos y no con crispación Ana Pastor agradezco mucho que haya estado esta mañana

Voz 3 07:12 sí la emplazo a cuanto pueda hablar ya

Voz 1727 07:14 es el peso de la responsable

Voz 0140 07:17 hablar pero lo que pasa que si lo he hecho hasta ahora hasta el último segundo voy a ser respetuosa con lo que represento

Voz 1727 07:25 por eso cuando ya se libere de la responsabilidad de del papel que cumplen el Estado quedamos en en la SER un abrazo y suerte