Álex Galán: "Necesitamos que haga frío"

Voz 1995 00:15 muchos se preguntan estas alturas del año donde está el frío tome esta dejamos atrás unos uno de los meses de febrero más calurosos de las últimas décadas hoy veinte grados de media en el país donde está el frío no el fresco que no es lo mismo no es lo mismo donde está el frío nos ha costado dar con él pero lo hemos conseguido al ex galán muy buenos días estás ahí Alex a ver si esa congelación Alex porque te llaman el viajero del hielo

Voz 0929 00:47 pues por lo que dices tú porque busco el frío porque ya que no lo estamos encontrando aquí no encontramos ni en Asturias este año pues pues me dedico a viajar por el mundo a los lugares más fríos del planeta y recoger la palabra de las últimas tribus que viven aisladas en estos lugares que normalmente queremos escapar de ellos sea te dedicas a buscar el frío y hablar

Voz 1995 01:07 gente que siente el frío exactamente

Voz 0929 01:10 a recoger el testigo de esas últimas tribus que que nos lanzan un mensaje que aquí no esperaríamos que es necesitamos que haya frío necesitamos que haya hielo a Kiko solemos escapar del allí lo necesitan

Voz 1995 01:21 vale cuando ha sido la última vez que tú ha sentido verdadero frío que ha dicho que hace frío

Voz 0929 01:28 los sentina España alguna vez pero eso no queda tan bien bueno pues pues por ejemplo Mongolia me pasé un invierno siguiendo una familia nómada cuarenta grados bajo cero eso sí fue verdadero frío hay sí

Voz 1995 01:42 no sé cuántos días estamos hablando

Voz 0929 01:44 cuatro meses a cuarenta bajo cero cuatro meses no hubo un día que hacía veinte bajo cero y todo el mundo estaba muy contento menos yo mí para mí era exactamente igual de frío

Voz 1995 01:58 al ex Galán no hace frío sí pero es viernes

son las dieciocho minutos una hora menos en Canarias

Voz 6 02:17 en alegría exaltación Place riqueza abundancia paz tranquilidad regalo y suerte a quién van a creer a su diccionario o a mis amigos son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido

Voz 5 02:28 lo que tampoco dice demasiado son las dieciocho minutos una hora menos en Canarias el viento muy bien tuviste huyendo del frío

Voz 7 03:35 sí ya que si me adaptado al frío dice tu guías no realmente yo llevo muy bien yo iba bien el frío porque el frío es algo que es esto es relativo también es interesante lo que dice adiós a mí me acuerdo momento cuando los trabajando fuera cerca de un río en Noruega con veinte seis bajo cero y los pelitos de la nariz quedaban congeladas son detalles espalda un ejemplo aquí esto no sé qué

a las diez y nueve minutos una hora menos en Canarias

Voz 1995 04:13 deben saber que el guionista del mítico programa Al filo de lo imposible guionista no le gustaba viajar además Javier Ortega suya una de las de las afirmaciones de las reflexiones más célebres de nuestra tiempo Javier decía que por ejemplo existen tres unidades de distancia en España tu traje en España Atón secuestrarle

Voz 8 04:32 sí se ve lejísimos también

Voz 1995 04:35 ya Tomás cool a se van de quizá hoy nos vamos a plantear que existe una cuarta unida

Voz 10 04:48 Alex sigues ahí verdad sí sí sigo aquí

Voz 0929 04:51 me interesa mucho que dices de la cuarta vía Disney nace porque te voy a dar la versión que dieron los

Voz 1995 04:57 vale Alexia recorrido diecinueve mil kilómetros a través de siete países para convivir durante meses y meses con los miembros de tribus aisladas en la algunas de las regiones más remotas y sobre todo más frías del planeta se ha convertido en la primera persona en filmar las duras condiciones de vida de los internos de Siberia Mongolia y por eso le llaman El viajero del hielo hoy que en nuestro país insisto la temperatura media rondarán los veinte grados además acaba de participar en el Congreso Black man en Gijón en el que aventureros científicos documentalistas de todo el mundo comparten sus perspectivas sobre el presente sobre todo lo que más le inquieta el futuro de algunos de los lugares más espectaculares y frágiles de la tierra

Voz 11 05:40 aún quedan culturas ancladas en el frío por eso hemos viajado hasta donde la vida se congela los desiertos se congelan incluso lavar base congela hemos dormido a cuarenta grados bajo cero participamos en viejos rituales y conocimos el precio de la supervivencia no ha sido fácil convertirse en un viajero del hielo nadie había grabado a estas culturas pero si queremos conocer las antes de que desaparezca

Voz 4 06:09 pues qué remedio jemer yo veía muchos candidatos con el peso de la cuarta cuarta unidad

Voz 1995 06:15 distancia

Voz 0929 06:16 pues pues sí porque fíjate no decías lejos lejísimos iba a tomar por culo pues cuando

Voz 4 06:21 de acuerdo con con esas unidades de sí sí estoy totalmente de

Voz 0929 06:24 acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo pero fíjate los nómadas no o por lo menos no desde desde su punto de vista recuerdo que después de estar dos meses cruzándose Iberia llegamos a un punto muy recóndito de la estepa Mongolia un lugar donde donde supuestamente no habían llegado extranjeros a convivir con esas familias después de varias semanas conviviendo con ellos en una entrevista yo le pregunté cómo es eso de vivir tan lejos de todo no o lo que sería el mismo cómo es eso de vivir a tomar por culo y él se quedó mirándome oí y me dijo no yo no vivo lejos lejos vives tú entonces claro es cuarta dimensión hay que tener en cuenta porque él me decía para mí esto es el centro del mundo dices pues pues fíjate no siempre pensamos que todo se mide desde aquí pero

Voz 4 07:09 Karanka también se mide desde ahí a lo mejor España está

Voz 0929 07:11 a tomar por culo

Voz 1995 07:14 algo de lo que de lo que aprendemos aquí de nuestras capacidades algo de lo que implica nuestra rutina sirve en esos lugares donde tú has estado

Voz 0929 07:24 no esa quizá es la la primera elección con la que te encuentras de frente nada más llegar tu llegas allí sintiéndote una audaz aventurero que acaba de cruzarse medio mundo diecinueve mil kilómetros está en la estepa necesitas de un niño de ocho años para que te ayuda a sobrevivir porque tú allí no sabes hacer nada no sabes pescar en el hielo no sabes cazar no sabes montar un campamento de invierno rápido hacer un agujero en el hielo para poder refugiarse y un niño de ocho años si tú llegas ahí con tu cámara pensando a ver si me la van a robar y ellos miran la Cámara esto no me sirve para nada igual que todo lo que podemos saber de aquí la cámara no saca a los peces del hielo no caza los animales no sirve para nada nuestros objetos no sirven nuestras lecciones no sirven y eso en parte es lo fascinante de viajar

Voz 1995 08:11 claro de todo lo que aprendí la pregunta al revés de todo lo que aprendí este allí que es lo que puedes utilizar aquí

Voz 0929 08:18 pues lo que no sé si puedo o debería saber utilizarlo es es las lecciones de humanidad que nos dan no estas estas personas yo siempre lo digo que lo que más me fascina de de los nómadas bien sean Mongolia o o en Kazajistán Kirguistán es la forma de de dar la mano y la forma de de mirarte nosotros aquí somos muy reservado siempre no como el Barça es decir te quiero a tu padre nombre es tu padre o cómo le vas a decir te quiero a un amigo no un amigo que hace mucho que Novés no le dices te echo mucho de menos te quiero pues allí ellos lo hacían conmigo después de haber estado conviviendo con una familia unas semanas al irme me abrazaban lloraban y me decían por favor vuelve no entonces esa humanidad esa

Voz 10 08:57 sencillez de de que no pasa nada no Si

Voz 0929 08:59 es realmente estás a gusto con alguien Ndi lo demuestra lo ellos lo hacen lo hacen continuamente forma parte de la cultura nómada ir bueno luego cuesta aplicarlo no porque aquí nos volvemos todos más duros nos volvemos tenemos que mantener la pose allí eso no existe entonces es una lección que que sí que apetece aplicar aquí

Voz 1995 09:16 es curioso porque en el fondo Tom somos nómadas

Voz 4 09:19 claro es estar todo el rato en el mismo sitio

Voz 1995 09:22 que de vacaciones

Voz 7 09:24 empezado con algo de este queda en algunos más que otros eh es verdad pero lo peor es cierto ir esta estas culturas estas vidas me fascina ver no existe también un poco de peligro de terminación cultural no digo hasta dos latas de Coca Cola e una hora de MTV puede acabar con la cultura milenario no sé si realmente

Voz 0929 09:47 sí eso es un poco el peligro y eso es en parte lo que me llevó a viajar al frío porque yo había hecho viajes por viajes bastante largos para América Latina por el Amazonas y me encontré con eso mismo que tu dices no con una contaminación cultural muy grande para empezar que hablen español para seguir que te encuentras camisetas del Barça y del Madrid incluso en medio de la selva existe

Voz 10 10:06 Easy dije ostras tiene que haber sí

Voz 0929 10:08 Dios en el mundo donde esta contaminación aún aún no exista donde él la esencia humana todavía se mantenga intacta y pensé en enfocarse en el frío por eso de que el frío paraliza los tiempos no cambia el ritmo de las cosas y efectivamente allí la contaminación cultural no existe de momento ya tuve que llegar yo a tocar las narices y a enseñar donde están los sitios pero pero bueno de momento se mantiene bastante intacto y esperemos que así sea

Voz 12 10:31 yo un día osea a que llaman hundía día bueno eh

Voz 1995 10:37 esta gente que está todo el rato viajando sometido a temperaturas mina estoy abriendo aquí la página de del tiempo y en España hoy en A Coruña que es donde estamos nosotros hoy poco de nube probablemente algo de lluvia esta noche pero huevo frito algo de nubes también al sur hoy la temperatura media en torno a veinte grados mucha gente pensará bueno este es un buen día más allá de los efectos del cambio climático y todo eso

Voz 12 11:01 a aquí llaman un buen día ahí

Voz 0929 11:03 pues hay un buen día es que el lobo no haya acercado a a las Jutta sí haya matado a la mitad el ganado hay un buen día es que un niño mientras va a por agua que hay que desplazarse varios kilómetros cortar trozos de Río con un hacha porque está congelado traerlo para de repetirlo que ese niño no haya caído el hielo eso es un buen día el clima el clima es esa parte no en invierno estas a cuarenta grados bajo cero en verano está a cuarenta grados sobre cero allí no crece nada es la estepa más absoluta entonces el clima no se convierte en algo que defina que es un buen día o que no simplemente que no haya habido una desgracia porque hablamos de sitios donde el hecho de sobrevivir es es lo más positivo que pedalean

Voz 1995 11:43 ya aquí contenidos con encontrar aparcamiento en el centro

Voz 7 11:46 no no eso sobrevivir también este este es también es decir en voz de transporte de la villa encuentras con todo con patines eléctricas allí el caballo sigue siendo el Rey

Voz 0929 11:57 portados por claro claro allí yo creo que todos los medios de transporte que se me ocurre no han primero partir desde Moscú en el Transiberiano pero después lo que dices tú caballos camellos trineos de perros motos que conducían a una velocidad tremenda sobre un río congelado que venía de ligado al medio de transporte es de todavía que traer un trineo aquí a ver si encontramos zona azul para para los perros

Voz 1995 12:19 lo bueno de de Alix documental y de gente como Alexis que nos demuestran que varias realidades a la vez que no existe solamente una verdad una realidad por más que a veces nosotros desde los medios nos empeñemos en con no hay muchas verdades que están ocurriendo a la vez es muy fácil llegar a ver tiene mérito lo tuyo Alex pero sí sí

Voz 0929 12:40 pero es cierto durante Puyo llegar hay que saber es nuestra fácil hay esas verdades que dices la importancia es que es a la vez simultáneo ahora mismo estamos aquí no la gente tan los oyentes en casa tranquilamente haciendo cosas

Voz 4 12:52 a Alex

Voz 0929 12:55 no sé si si son que hubo lloros pero bueno que que está viendo el trabajo en el coche lo que sea no en este mismo momento lo que dices tú es relativamente fácil porque a seis horas de avión o a siete ocho o diez que no es tanto te plantas en la capital de Mongolia y allí la realidad es completamente distinta en este mismo momento lo mientras estamos a lo nuestro ahí están pasando cosas totalmente diferentes

Voz 1995 13:19 vamos a escuchar una frase impresionante a mi juicio en el documental que pronuncia uno de esos habitantes de la estepa a los que tú vas grabando

Voz 1995 13:36 clarísimamente dice en el futuro echaremos de Hamás es importante escucharle bien dicen el futuro echaremos de menos la soledad el silencio y el frío tela

Voz 0929 13:50 exactamente es verdad si lo piensas cada vez hay menos rincones donde podemos estar solos donde podemos estar con nosotros mismos cada vez hay menos lugares donde donde podemos estar tranquilos conectando con con la naturaleza y cada vez hay menos lugares donde el frío se mantiene ellos lo ven venir ellos están totalmente ajenos a lo que hacemos aquí pero sienten de alguna forma que que somos un tren a toda pastilla que que va a arrasar con lo que pille y aunque estén en lo más recóndito de un altiplano saben que se les acaba se destacaba el espacio se les acaba el silencio y se les acaba el frío

Voz 7 14:25 tenemos indudablemente mucho que aprender yo de la prensa americana que lo de pesca en hielo este sentado al lado de un agujero en la

Voz 14 14:33 bueno congelado esperando que llegue Coupé

Voz 7 14:36 eso es algo que recomiendan hoy para ejecutivos estresados Estados Unidos no

Voz 4 14:40 mira hasta estaba el de Telefónica azul aquí en León he dicho mire ella que se vengan la próxima vez que lo ponemos ahí con los guisos tenemos un amigo que se va a pescar

Voz 1995 14:50 que se que reducirlo no es la solución pero nuestra sociedad vive aquejada enfermedades como el estrés la ansiedad y el insomnio la angustia y la depresión todo eso allí como se conoce

Voz 0929 15:05 es no no no se conoce y para mí esa es la

Voz 15 15:07 a diferencia nosotros hablamos de que estos lugares no están tan avanzados como nosotros estamos dando unas tibios en la Audiencia optó entonces por no

Voz 4 15:14 estamos ante un es lo que tiene que hacer es uno de marzo Tabriz me la la gente abandonen sus trabajos largo

Voz 15 15:24 pero eso no no existe y no conocen es decir no no pero si ha vestido por su pues

Voz 0929 15:28 esto que no eso vuelve otra vez a ir en la línea de lo que hablábamos de lo que está lejos y lo que está cerca desde nuestro punto de vista que yo está lejos desde el de ellos lo nuestro está lejos no pues esto ocurre igual desde aquí estos pueblos estas tribus no están avanzadas pero no están avanzadas desde lo que nosotros entendemos como Avance Avance todo exterior objetos increíbles aparatos alucinantes de todo una comunidad tremenda temperatura constante todo el tiempo en una casa pero hacia dentro los que no estamos avanzados somos nosotros o al menos que los que estamos retro cedidos porque allí no existe el estrés la ansiedad la depresión las angustias de eso no hay entonces como seres humanos realmente te hace pensar si estamos avanzando estamos retrocediendo como robots estamos avanzando y muy bien como comodidades las estamos alcanzando todas Llanos afecta la naturaleza porque cambiamos los ciclos dentro de nuestro hogar pero como lo que es la especie humana ciertos aspectos no Dancing vueltas

Voz 7 16:25 no hay en las decía un pintor inglés muy contemporáneo decía que desde las las pinturas en las cuevas de Altamira el antes he ido poco a poca cara

Voz 1995 16:35 jo

Voz 7 16:36 pues que que es ese esta misma perspectiva no tenemos que volver un poco a las cuerdas

Voz 1995 16:43 Alex solamente hablando de lo importante de que parte de Asturias eres de

Voz 0929 16:48 les de la zona norte de la costa

Voz 1995 16:51 vale el chopo en ningún como lo hacen allí

Voz 4 16:55 eso es lo realmente importante es que dicho sea un cachito cuatro hablo del tipo mira la sidra para empezar no la podemos excanciller porque se congelan el aire y serían estalactitas y eso no puede ser pero el chopo

Voz 0929 17:10 allí se desayuna ese comics escena piensa que en ciertos puntos de la estepa en el desierto del Gobi no crece nada entonces hay que desayunar comer y cenar carne eso eso produce una devastación al cuerpo yo bueno yo después de varios meses sangraba por las encías porque ya no no no no podía más de estar comiendo carne a todas horas luego llegaba aquí veía el cachorro dice no una ensalada por favor quitarme el cacheo puede delante

Voz 4 17:39 saladas sale quisiera que tiene

Voz 1995 17:42 tiene mucho mérito sobre todo tiene una una lección para todos y volvemos a esas realidades que están sucediendo ahora mismo y que no son ni mucho menos lejanas ni remotas e inaccesibles has visto algo interesante aparte de lo tuyo lógicamente en ese en ese congreso en el clima en Gijón

Voz 0929 17:59 hombre si si el Congreso Granma la verdad que fue un fue un lujo porque vino gente de todo el mundo vinieron expertos en tormentas solares expertos en oceanógrafo Sabino gente que además que entiende no que que ocurre lo mismo al final de otras formas pero lo mismo en todo el planeta y es que es el mismo mensaje que tenemos que rebajar un poco el ritmo que tenemos que suavizar el ritmo de consumo pero también el ritmo de nuestras cosas diarias no no estar todo el tiempo con prisas para adelante para atrás querer abarcar lo todo

Voz 8 18:30 no vayamos poco a poco

Voz 0929 18:32 lo para todo y así la vida además va a durar mucho más Íbamos despacio nos vamos este fin de semana es empezara

Voz 4 18:39 el hielo y ahora todo el mundo pescado en el hielo el pescado ya no será un estrés vamos al centro comercial que no hay nadie viajero el hielo en España veinte grados

Voz 1995 18:51 los menos veinte muchísimas gracias y mucha suerte con con el documental a vosotros un abrazo un abrazó las