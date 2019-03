¿Eres capaz de resolver el enigma de las cifras?

Voz 1 00:00 mejor ser más útil ser capaces es un espacio de compromiso solidario del once con las personas con discapacidad escuchen en por hoy ser capaces once seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0137 00:17 al grito de por mí por todos mis compañeros en los patios de los colegios Se quiere convertir el tiempo del recreo en una oportunidad lúdica y educativa que no provoque exclusión

Voz 2 00:25 recuerdo perfectamente el primer día en el patio del coso

Voz 0137 00:30 más de ciento cuarenta y cuatro mil estudiantes y dos mil quinientos profesores de casi dos mil centros educativos de toda España participan en el concurso escolar del grupo social once

Voz 2 00:40 oye a gente que prefiere allí

Voz 0137 00:44 trabajan de manera activa en el cambio de actitudes y en la convivencia respetuosa en ese momento feliz del cole la hora del recreo suele durar entre veinte y treinta minutos es el tiempo suficiente para que un estudiante sesenta al margen de sus iguales este concurso busca que los centros perciban el recreo como una parte importante de su proyecto educativo y no como un simple paréntesis como un descanso risas a mí me hubiera mesas para jugar a juegos de mesa y para dibujar cosas

Voz 3 01:10 a veces ya lo mejor muerto para poder cultivar tomates

Voz 4 01:13 ah y alcachofas quieren transformarlo en una oportunidad educativa para la inclusión y la diversión de todos y todas para vosotros mis compañeros

Voz 1995 02:03 al cielo no sólo han los buenos también vale

Voz 8 02:06 jurídica la que pilota el helicóptero del mal

Voz 1995 02:11 cada vez que alguien se da un golpe en el desde pequeño del tie gana un año de vida una vez fue a misa cuando dijeron podéis reíros podéis daros la paz él se quedó con la vetos se rumorea que a Casemiro no le hicieron penalti no no dice tiró

Voz 8 02:28 se cayó del susto al enterarse de que entre el público estaba él agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 9 02:35 el letón

Voz 10 02:39 eh usted

Voz 1995 02:41 bien es cierto no

Voz 11 02:43 señor letona

Voz 1995 02:46 muy buenos días muy buenas ideas director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán

Voz 11 02:53 muy buenos días hasta que usted ya veremos ya veremos si esta hemos empezado a ver qué pasa nos metemos rápidamente porque hoy llevamos una selección un poco apretada con el problema puede tener mucha ancha para exportar mucha plancha para cortar exacto todo bien

Voz 12 03:14 venga vamos a ver vamos con mucha tela que cortar con mucha plancha a mi me gusta mucho pero bueno que podemos empezar ya vale vale vale vale vale pero sabemos de la semana anterior

Voz 1995 03:27 la carga hallando sino a la sección las caras dado de seis caras están marcadas con los seis divisiones el número dos mil doce si lanzamos el dado dos veces cuál es la probabilidad de que la suma obtenida sea también de visor del dos mil doce

Voz 13 03:39 bueno aquí aquí hay una cosa que que se daba por hecha que de decía que había seis divisó desde el dos mil doce pero hay seis visores de dos mil doce bueno yo diré que utilicen algo que a lo mejor lo conocen pero que es importante que es un programa Se llama Wolfram Alpha el Wolfram Alpha es un programa que no hace todo es una verdadera maravilla es la solución de muchos problemas que nos encontramos pues bien yo pues yo puesto factor dos mil doce le he dado entes le hubiera sacado uno dos cuatro quinientos tres mil seis y dos mil doce una sacado los seis de visores de dos mil doce Eso es fantástico porque de ese programa vamos a ver para sacarlos soy divisas doscientos de te tiras una hora sin embargo en fracciones de segundo lo tienes hecho ya tenemos los seis divisiones perfecto entonces cuáles son los casos que nos interesa aquellos que de dos tildada salen los números que son de visores también eh es que sean también la suma de ello que sean también de visuales de Domenech

Voz 1995 04:54 ya me llame perdió si yo tiro

Voz 13 04:56 dado me sale un número uno de los seis divisiones e Iker otra vez el dado me sale otro número que es otro de los números de los televisores si la suma de esos dos es un número de visor de de dos mil doce vale no no vale entonces cuál o cuáles son los casos que vale que me saca uno uno dos dos quinientos tres intentos tres mil seis ya está cuanto son uno dos tres y cuatro cuatro casos eh como I XXXVI casos posibles pues la probabilidad eso es cuatro de video por treinta seis

Voz 1995 05:31 lo que es lo mismo una ninguno

Voz 13 05:34 de mucho no sé porqué noveno

Voz 1995 05:36 porque ha gustado mucho y someter al habita la hay mucha gente que hemos seguido chispas más muchísimas respuesta interesantes entre ellos Juan Miguel Expósito Javier Montes Belinda Rodríguez que no se necesitaba hoy por hoy arroba Cadena Ser punto bueno vamos rápidamente les lo se lo avisábamos hace un rato nueve cero dos catorce sesenta sesenta un boli y una calculadora si quieren porque el profesor letona hoy plantea someternos a la hipnosis colectiva no

Voz 11 06:03 a ver si se lo mismo

Voz 1995 06:08 tenemos a tres oyentes vamos a meter de presidentes para que sufran ya desde el principio no que pues me parece muy Alberto que nos llama desde El da muy buenos días

Voz 3 06:17 qué pasa Garrido pues encantado porque has llamado

Voz 1995 06:20 Alberto con ese tono tan feliz tan boyantes

Voz 14 06:23 porque lo único que me gustaban en el colegio las modas ligas

Voz 3 06:27 bueno pues bueno pero cuando me gustaban

Voz 1995 06:29 podrás dar golpecitos estás con la cabeza en algún sitio pues si acaso

Voz 3 06:37 tenemos a Santos si Zamora Santos que bonito nombre Santos porque ya

Voz 15 06:44 pues mira eh escucho sobre todo vamos a llamar a ver si vemos entrar en principio porque escucha cuando ya verás qué tal

Voz 1995 06:54 pero confías en tus posibilidades de verdad

Voz 3 06:58 yo creo que sí subidito luego

Voz 1995 07:03 he leído todavía Alberto de la etapa más pero antes bien Line fuerte cito vale y Antoni que nos llama desde el Cabañas Antoni buenos días

Voz 3 07:14 buenos días

Voz 1995 07:16 conciso claro usted de matemáticas entiende

Voz 16 07:20 un poco sí voy treinta y pico años profesor de matemáticas

Voz 17 07:26 yo yo yo

Voz 1995 07:28 señor le de un adversario bueno porque

Voz 17 07:31 la verdad Alberto sigues ahí llevas colgado

Voz 18 07:33 voy Belén Alberto novio inspira ninguna confianza

Voz 3 07:39 joder es que treinta veinticinco echaré

Voz 12 07:44 dábamos vale vamos a la vamos a unos y matemática venga adelante con ella

Voz 19 07:49 pero lo que necesito es que entiendan la diferencia entre número y además que entiendan que vamos a hablar de números naturales sólo de números naturales no le doy la definición de Julio Rey Pastor de número natural por la escasez de tiempo que tenemos pero que sepan que de los que trabajamos en lo que vamos a hacer son números naturales entonces necesito que escriban un número de tres cifras que sean todas ellas diferentes un número de tres cifras todas diferentes todo el amor

Voz 1995 08:23 lo que no existe escuchaba hablando de números naturales un números de tres cifras diferentes las que quiera yo voy yo voy a hacerlo también adelante yo voy a escribir aquí y a Antonio yo siento Alberto tenis ya vuestro número

Voz 3 08:40 sí sí

Voz 19 08:42 ahora lo que te persiguen te paso es que tenemos que invertir el orden de las cifras del número escrito anteriormente

Voz 1995 08:50 vale yo por ejemplo no quiero hacer un lío pero yo por ejemplo éxito dos cuatro tres sería entonces tres cuatro dos

Voz 19 08:56 muy bien escrito y a la vez en orden inverso los las cifras del número escrito anteriormente respetemos ahora del el número menor del número mayor de los dos números que tenemos

Voz 1995 09:12 Mayor

Voz 19 09:14 estamos no estamos el menor

Voz 1995 09:16 claro eso digo yo puede mi casa que es que escrito otros cuatro tres el tres cuatro dos Se lo resto al dos cuatro tres

Voz 19 09:22 tres tres cuatro dos les resta dos cuatro tres

Voz 1995 09:25 eso acabo de decir letona no dicho mal pero

Voz 19 09:28 bueno me da igual no va usted manda bien ya hemos yo ahora hemos hecho esa esa diferencia y ahora sumen la diferencia obtenida con el número que resulta de invertir el orden de las cifras de esta diferencia

Voz 1995 09:45 estáis siguiendo las instrucciones Alberto Santos y Antoni

Voz 18 09:50 de pito sí

Voz 19 09:51 es que es algo así rara que sumen la diferencia obtenida con el número que resulta de invertir el orden de las cifras de la diferencia sabemos encontrar una diferencia y ahora la invertimos esas cifras y lo que hacemos es eh que resulta de la suma pues hacer la suma de ese número más la la invertida de la diferencia yo creo que ya así no venga sigamos seguimos bien pues hemos llegado hemos llegado al final de todo porque hemos sumado de la diferencia en número con la siempre las en

Voz 1995 10:36 si escribimos luego invertimos esas cifras arrestados el mayor el menor invertimos de nuevo las cifras prestamos el mayor no hemos ya al final sumamos suman

Voz 19 10:44 los ahora qué es lo que dicho se suma la diferencia obtenida con el número que resulta de invertir el orden de las cifras de esta diferencia

Voz 3 10:53 está la hipnosis oye ve como no sale

Voz 19 10:55 hay que llevarlos de sale un número de sale un número de acuerdo sí han sabido seguir los pasos y hacer las sumas restas que se piden iba a hacer correctamente las inversiones de los números ahora viene el éxito del asunto que haya sido el número escogido cualquiera porque cualquiera cada uno ha podido escoger un número de tres cifras diferente el resultado y ahí está es que se les ha sometido en el Estado tiene que ser el mismo tiene que ser mil ochenta

Voz 3 11:36 vamos a ver al ver que te da cierta no

Voz 18 11:43 a mí me da mil ochenta mil ochenta y he dicho mil ochenta no no me pasaba nada

Voz 3 11:53 hombre yo no miro Chi Alberto a ver un momento Santos correcto y Antonio

Voz 16 12:06 digo chata nueve le he dicho que tengo ochenta

Voz 13 12:08 no min ochenta no es besas ha sido un despiste y a mí me da mil

Voz 1995 12:12 ochenta y nueve también independiente osea dice que si seguimos esos pasos independientemente de la cifra que cojamos al principio nos Bada siempre mil ochenta siempre min ochenta y nueve vale vamos a colgar esto en las puedes Alberto pues colgar vamos a poner esto en las redes para que lo hagan este fin de semana si se han perdido en algún momento se preocupen no pasa nada es fácil si bien aquel la la calidad con los números en el papel de adscrito con la misa en digo

Voz 19 12:39 no a mí sale seis seis

Voz 20 12:43 ya

Voz 3 12:44 ya ya ya

Voz 1995 12:47 vamos a lograrlo porque es muy muy interesante pero vamos a seguir Alberto

Voz 3 12:49 acuerdo Alberto de verdad Alberto era una promesa sí

Voz 1995 12:57 ahora podemos volver a llamar a Alberto por favor venga vamos a llamar perdone lo siento Antony Santos porque era una forma de hablar porque ha creído que estábamos en serio

Voz 3 13:07 damos a llamar Berta venga a ver si no quiere me siempre

Voz 1995 13:19 el teléfono se llama Charo no solamente no lo que ha dicho me voy si queríamos hablar con Alberto veíamos en la parroquia

Voz 3 13:32 eso sí es grande pero con más colgado al teléfono a todo hombre pero que es una que es una broma como cómo vas a colgar Si esto no esto no acaba aquí no cuesta arriba

Voz 1995 13:45 sí que acoge al pobre Alberto seguís hay Santos Antoni verdad

Voz 2 13:49 sí

Voz 1995 13:50 sí vale pues vamos al siguiente problema después de la nos vamos al siguiente problemas señor letona momento esto aquí Marie yo digo yo lo tengo que ir antes y me voy leyendo dice en un triángulo dos teles un lado miden veinte centímetros y el otro nueve centímetros

Voz 3 14:08 cuánto mide el tercer lado Antoni

Voz 1995 14:12 no no Piatti en un triángulo y sous teles un lado mide veinte centímetros y otro nueve centímetros cuánto mide el tercer

Voz 3 14:23 por muy bien

Voz 16 14:25 decirle que tener o a un bosque iguales merece locamente gol de nueve

Voz 3 14:33 Alberto Santos ha dicho el evento y tú dices Alberto Anthony no puede medir nueve Antoni vale

Voz 16 14:50 un no puedes ir veinte porque me nueve

Voz 13 14:55 he choque es menor que veinte por lo tanto que es imposible de construir

Voz 3 15:02 me por lo tanto veinte y por lo tanto te acuerdo veinte

Voz 1995 15:06 confiábamos mucho confiamos mucho en usted Antoni

Voz 3 15:09 treinta años para que volcarse con esta gente que cuanta Valdés hace ya treinta y uno no esa actitud

Voz 13 15:19 vale o fundido dicho mil ochenta ochenta y nueve

Voz 1995 15:23 pero bueno hay una lectura bueno Antonio Santos y Albertos vamos a mandar un diploma bueno los buenos al ver que dice que sois muy listos en fin

Voz 18 15:33 en tu casa

Voz 1995 15:36 qué iba a colgar Alberto Santos Antonio muchísimas gracias ahora sí

Voz 18 15:41 sí adiós hablemos ahora señoras señores

Voz 1995 15:44 a ver IMI rápidamente el piensa mucho de la semana que viene un abrazo muy fuerte en gracias por llamar dice cuántos números de cuatro cifras hay en total cuántos de cuatro cifras todas partes cuántos de todas las impares franceses

Voz 3 15:58 yo no si puedes hacerlo muy bien

Voz 1995 16:02 bueno esto está también no subimos a la redes cuántos números de cuatro cifras hay en total cuántos de cuatro cifras todas bares y cuántos de todas impares hoy por hoy arroba Cadena Ser punto consiguió letona muchísimas gracias nada un abrazo a abrazo

Voz 7 16:19 en la Cadena SER Hoy por hoy