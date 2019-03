Una película polaca de arte y ensayo triunfa en España porque uno de los actores se parece a Resines

Voz 2 00:00 nuestra patria una marca ojos azules españoles Viva el vino y la inmensa mayoría de los belenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema suyo es tu problema

Voz 3 00:31 la RAE

Voz 4 00:42 era muy poco tiempo para el veintinueve de marzo que saben ustedes es la la fecha para mal

Voz 5 00:47 a realizar el Brexit el acuerdo sigue sin ratificarse tengo que decirle señorías que el tiempo apremia y que las señales no son nada buenas

Voz 7 01:03 pues ya estamos en tiempo de todo por la radio hoy es jueves tenemos equipo largo como Casimiro esta Páramo por ejemplo jugáramos bienvenido Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today hola Nerea Aróstegui sus Susana Ruiz señor seto Iñaki de la Torra Evo pero es que no ha llegado todavía pero llegarán no se espera veremos de la comedia corría

Voz 0230 01:33 estamos pero comenzamos con una cuestión de comenzamos con una cuestión de jerarquía ha vuelto por unas horas Mariano Rajoy al centro de atención y suya es la primera frase se habla pero el diálogo ese del que usted me habla una cosa bastante importante

Voz 8 01:47 pero pero

Voz 0230 01:58 el presidente de Estados Unidos Donald Trump yo el presidente de Corea del Norte Kim Jong-Un han interrumpido la cumbre que tenían estaban en cumbre la han interrumpido se han enviado tomar sin más ni acuerdo ni nada que ahora tendrán que llamar a Iñigo Urkullu

Voz 0804 02:14 fue el día cuatro de octubre cuando ya recibí muchas solicitudes de intervención

Voz 0230 02:18 con esta voz que tiene Urkullu cómo es posible que no le ha si es como ven

Voz 2 02:27 desde que

Voz 0804 02:29 las cosas no debían seguir de la manera que estaban conduciendo y que es estaban produciendo hice la observación además de que todos estaba yendo de las manos

Voz 9 02:39 en

Voz 10 02:43 sí Lee Marvin te pide algo que menos

Voz 11 02:47 hola

Voz 13 02:52 vamos a coro

Voz 14 02:57 eso es que son más evidentes de lo que parecen como esta situación que ha vivido Pelícano

Voz 15 03:01 yo estaba usted detenido los es y me parado yo

Voz 14 03:06 es un ejemplo de persona avispado Ésta es María de la Omaira

Voz 15 03:09 buenos días me gustaría abrirme una cuenta de ahorros conjunta perfecto conjunta con quien con Amancio Ortega por favor Teddy tiene una sospecha yo creo que ya me vendieron la bata de estar por casa con un kleenex en el bolsillo

Voz 14 03:26 cuando te detienes en muy alta estima pero después no das la talla el tuit desde madre de mamones

Voz 15 03:30 su punto fuerte cara este trabajo soy experto en resolución de problemas lógicos y de deducción bien puede irse que no se abre la puerta es hacia fuera

Voz 14 03:40 y acabamos con el tuit y Iturriaga fresco de cada semana

Voz 7 03:45 sí que lo disfrute esto es Duri eh pero Otxandio

Voz 14 03:47 culpa a Manuel de Barcelona

Voz 10 03:49 en Islandia los sueños sueños son

Voz 8 03:52 a ver yo sólo sueño son

Voz 7 03:56 apellido

Voz 8 03:58 como ves

Voz 7 04:01 en nueve sueños son nuestra vida acaba de venga venga que llegan las noticias que llegan las noticias El Mundo Today

Voz 1981 04:12 la señora del PSOE que responde a las encuestas del CIS vuelve a pronosticar la victoria de Pedro Sánchez María Dolores sigue confiando en el socialismo insisten las encuestas del CIS no descarta ampliar el número de encuestados se encuentra otra señora del PSOE dispuesta a responder a unas preguntas a cambio de un bocadito El juez Marchena recuerda que el Hans TAC para tuitear sobre el juicio del SES es almohadilla desafío Supremo todo junto Ayuso cortas

Voz 0573 04:40 el tique también los Twitter que luego no salimos en los Trending Topic Mary Joe presidente del Tribunal un acuerdo publicitario también obligará a preguntar a todos los testigos si han pensado en abrirse una cuenta naranja

Voz 1981 04:53 los Cerra catalanistas aseguran que Cataluña es plana

Voz 0230 04:56 Cataluña tornará ser rica hay plana impacto independentistas cuando hayan conseguido que Europa reconozca la República intentarán que reconozca también que la tierra no es esférica

Voz 14 05:09 a última hora cuéntanos Starbucks advierta de que sus empleados queman ojo al tocarlos que está muy quemados están concretamente a ochenta grados insiste

Voz 1981 05:19 baña gracias Armando vamos ahora con algunos titulares breves Wonder Box lanza el pack vacacional experiencia gritarle cosas a Puigdemont en Waterloo a Ana Rosa Quintana se compra cincuenta televisores de una tienda al ver que todas emitían su programa una película polaca de arte y ensayo triunfa en España porque uno de los actores se parece a Resines dos de cada tres españoles prefiere acudir a un restaurante preguntar si hay un médico en la sala antes que ir al ambulatorio el trabajador de una gasolinera dibujan corazón cada vez que llena el depósito de un coche allí Pablo Casado acusa de machismo a los que le critican por ser mujer

Voz 16 06:04 muy buenas

Voz 4 06:09 me he Ana

Voz 16 06:10 Sara manda que es John que más abundante

Voz 0230 06:31 el que el juez Marchena el juez Marchena se enfrenta a una misión que quizá no sea imposible pero desde luego es ambiciosa aspira a que los políticos le digan la verdad

Voz 18 06:45 te quiero

Voz 0230 06:51 ya se sabe que es un protocolo pero los jueces preguntan a los testigos si prometen o juran decir la verdad

Voz 10 06:57 el juez Marchena responde estupendo jura o promete decir la verdad promete de estupendo Artur Mas Artur Mas también le tocó un estupendo es decir la verdad lo prometo a la ex vice presiden

Voz 0230 07:16 la Soraya Sáenz de Santamaría también

Voz 10 07:18 decir la verdad se por supuesto jura o promete estupendo

Voz 0230 07:25 no vamos a escuchar con Cristóbal Montoro

Voz 10 07:27 no jura o promete decir la verdad juro

Voz 0230 07:31 a él no le dijo estupendo y quizá por eso luego se le olvidó y le volvió a preguntar ha dicho esté que jura decir la verdad lo hace el juez como una rutina pero que un político diga la verdad madre mía nosotros aquí nos la tomamos aquí como Ogíjares fíjate una cosa luego la contraria jactan que bueno qué bueno

Voz 0407 07:50 pero esto es un tribunal no puede ser

Voz 0230 07:53 este es un tribunal el que los acusados son políticos los testigos son políticos algunos abogados son políticos y algunos políticos no pueden evitar lo hacen chistes Nerea Aróstegui ha recopilado alguno

Voz 19 08:04 vamos con Gabriel Rufián en su intervención responde a la pregunta cuánto tiempo lleva ejerciendo como diputado

Voz 10 08:10 desde diciembre del año dos mil quince yo los tres años ya soy practicamente casta

Voz 19 08:17 siguiente pregunta usted es asociado de Asamblea Nacional Catalana siglas

Voz 10 08:21 ANC usted forma parte hubiera asociado de ANC yo soy asociada de la NC de la biblioteca de mi barrio de videoclub bueno me interesaba sólo hay necesidad en ese también muy bien

Voz 19 08:33 un tribunal quisquilloso lo podrá investigar porque el testigo está obligado a decir verdad y hablado de videoclub y la verdad es que no hay muchos

Voz 7 08:39 la tercera pregunta de la letrada ha ofendido a la vanidad de Rufián

Voz 10 08:43 ah y es diputado por Esquerra Republicana sí la verdad es que exhibe la tele verá que sí

Voz 19 08:51 bueno ha dado varias respuestas así vamos con otro testigo Albano Dante Fatih Akin ex portavoz de Podemos en Cataluña explica su profesión al juez Marchena

Voz 10 08:59 sí por favor precario perdón precario que es precario

Voz 20 09:05 es un creo yo que es una manera de definir la situación laboral

Voz 10 09:09 al de millones de personas perfecto

Voz 7 09:12 es decir todo lo que ha acabado diciendo vale perfecto porque este esto rufianes

Voz 0230 09:21 es un testigo tan favorable quiere ser tan favorable que casi mete a los acusados en un lío porque ha explicado que la noche anterior al uno de octubre mucha gente fue a los colegios ante el temor de que viniera la policía viaje

Voz 10 09:32 con un anhelo de votar brutal de hecho la noche anterior hubo mucha gente que que durmió los colegios electorales ante el miedo de que pudiera venir la policía porque ya sonaba que quizá venía a la policía

Voz 0230 09:43 no eso puede poner a los acusados en dificultades porque si se iba a obstaculizar la labor policial hay un poco de ese edición el juez está cada vez más activo regañando todas las partes abogada del Estado la Fiscalía diciendo las defensas tienen que convencernos a nosotros al Tribunal no ganarle en la discusión al testigo

Voz 10 10:00 yo le les sugiere lo siguiente no trate de convencer al testigo no trata de convencernos a nosotros

Voz 0230 10:09 nosotros nosotros somos nosotros en un momento pareció irritado con uno de los abogados defensores hasta el punto que lo dijo venga una pregunta

Voz 10 10:16 esta pregunta por favor señor si una productividad

Voz 13 10:21 su aquí

Voz 21 10:22 venga sube sube sube sube

Voz 7 10:25 hablamos sube sube muy bien

Voz 21 10:28 eh

Voz 0230 10:29 en el episodio político clave de estos días comenzó ayer cuando uno de los abogados Preguntado Mariano Rajoy si le consta que hubo una intermediación del lehendakari Iñigo Urkullu a usted le consta que el

Voz 10 10:39 el señor Urkullu intentó intermediar entre el Gobierno de la Generalitat y usted mismo

Voz 0230 10:47 ya del inicio de la respuesta de Mariano Rajoy se infiere que muy claro no va a ser viene en aquella época

Voz 7 10:54 mire en aquella época yo ahora así que más me

Voz 0230 10:58 siguiente pregunta algo concreto y comienzas tu respuesta por Miren en aquella época ya se ve que la cosa no va ir directo al grano recuerda usted exhibió al vecino del segundo bajar por la escalera

Voz 22 11:06 de

Voz 0230 11:15 me interesa la vieja sí sí pero sí sí fue famoso a los de planteándose sí por favor si pudiera ceñirse a la pregunta

Voz 22 11:23 sí su bondad

Voz 23 11:28 en una mano llamaron Maya

Voz 7 11:32 el problema que no sé

Voz 13 11:39 responder a la pregunta Mariano Rajoy

Voz 0230 11:42 ella dando explicaciones

Voz 0407 11:44 junto a todos se les dije exactamente lo mismo con mucha gente políticos sino políticos los atendía todos créame

Voz 0230 11:53 el abogado al fin después de un rato retomó la palabra

Voz 10 11:56 el señor Rajoy Si lo más sencillo yo le he preguntado por un nombre un señor que se llama Urkullu que ex lehendakari muy majo

Voz 0230 12:06 llega un momento de Cabo de Diego momento le vais a escuchar en que intervino el juez mire

Voz 10 12:11 no

Voz 0230 12:12 yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido e intermediar y los que han intermediar no hablar preguntar intenso Rajoy pero pero Rajoy también el señor con esta respuesta el abogado pudo seguir preguntando ésta era fundamental para hacerle la última atendió usted al señor Urkullu respuesta de Mariano Rajoy yo atiendo a todo el mundo continuación de esta respuesta que el abogado consideró insatisfactoria Mariano Rajoy inició otra disertación tras esta disertación también esta disertación concluyó el ex presidente que el abogado no tenía que preguntar cosas anecdóticas sino quedarse con los sustancias

Voz 10 13:08 pues espero que te monos con los substancial

Voz 0230 13:12 entonces cerró el abogado muy bien

Voz 10 13:15 el señor Urkullu gracias

Voz 0230 13:17 en efecto hoy ha declarado como testigo el lehendakari Iñigo Urkullu podría decirse que su disposición a la línea recta era sensiblemente superior

Voz 0804 13:25 mantuve la reunión con el presidente de gobierno español el diecinueve de julio de ese mismo año dos mil diecisiete por un espacio de dos horas

Voz 0230 13:34 diecinueve de julio dos mil diecisiete dos horas algo más

Voz 0804 13:37 día veintiuno de septiembre mantuve una conversación telefónica con el presidente Rajoy

Voz 0407 13:44 cuál era su papel lo función

Voz 0804 13:46 esa es la función que yo hice de enlace de un tercer Sor entre las realidades de bloqueo que se estaba manifestando

Voz 0230 13:55 la única explicación posibles que Iñigo Urkullu no sabe cantar o no conoce a la abeja Maya y por eso se ve obligado a responder con claridad

Voz 0407 14:02 a lo que le preguntan

Voz 0230 14:05 tiene interés la conversación del veintiuno de septiembre porque era al día siguiente de las manifestaciones de protesta

Voz 0407 14:11 ah o asedios o tumultos o violencia

Voz 0230 14:14 según el relato en los que se basa la acusación de rebelión y así relata Urkullu la conversación con el presidente del Gobierno el ex presidente Mariano Rajoy Urkullu reprochó al presidente Rajoy los registros en las dependencias de la Generalitat

Voz 0804 14:28 le dije que las cosas no debían seguir de la manera que estaban conduciendo y que se estaban produciendo hice la observación además de que todos estaba yendo de las manos

Voz 0407 14:40 y contestó el presidente

Voz 0804 14:42 el han español me contestó diciendo que en lo posible haría lo mínimo

Voz 0230 14:51 Le dijo que haría lo mínimo o el Gobierno no tenía una percepción de rebelión lo realmente es un hombre muy tranquilo analizaba las explicaciones de Urkullu han motivado un poco de tormenta contemporánea porque Pablo Casado actual líder del PP ya sabéis Se considera Pedro Sánchez un por haber contemplado la posibilidad de un relator y ahora se encuentra el relato de un mediador por fortuna casado tiene soluciones rápidas para todo que no sé si actuó como interlocutor pero desde luego no como mediador todavía le quedaba Iñigo Urkullu un comentario que puede

Voz 0407 15:25 sincerarse poco positivo hacia la actitud política

Voz 0804 15:30 de Mariano Rajoy no era una actitud proactiva de lo que pudiera ser intentar encauzar la situación

Voz 0230 15:37 no era proactivo lo dice Urkullu como a veces se habla de los hijos en una reunión con el tutor en el colegio es que el chico no es activo voluntarioso pero no es proactivo hemos tenido la mayor crisis constitucional que hemos conocido en España es ya dado la mala suerte de que el delegado de clase no era proactivo ya por acabar con el testimonio de Urkullu estamos aquí estamos aquí en esta situación por un momento Match point como en la peli de Woody Allen la pelota tocó la red pudo caer de un lado pudo caer de otro porque Carles Puigdemont ya había aceptado el acuerdo para convocar elecciones pero

Voz 0804 16:12 a las catorce horas de ese día veintiséis de octubre que paso a las catorce horas el me comunicó lamentando que en las personas que estaban en la plaza Sant Jaume concentradas manifestándose estaban revelando otra cosa que ante entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de sí

Voz 0230 16:34 por lo tanto y que no podía proceder

Voz 0804 16:36 es a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas

Voz 0230 16:44 Puigdemont no podía proceder a mantener el acuerdo así lo ha contado el lehendakari bajo juramento ante un tribunal

Voz 10 16:52 creo

Voz 24 16:52 dame paciencia pero ya ya

Voz 14 16:57 ah y con toda la paciencia del mundo

Voz 7 17:01 Especialistas secundarios pero todo el mundo sabe que además de

Voz 14 17:04 desde el juicio reproches estos días se está celebrando en Barcelona pitará el Mobile World Congress terminó en el lunes estuvimos allí señor pero ojo esta tengo muy poca repercusión otro gran evento que justo al lado del modo y al que hemos desplazado a un becario cuyo nombre me vais a perdonar pero no no lo recuerdo ya yo lo becarios es que no me gusta cogerle cariño porque luego luego se te mueren en las manos noise te encajaban viendo el corazón así que vamos a saludarle y luego ya le pregunto en nombre buena sabes compañero por decir algo buenas tardes hola buenas tardes

Voz 11 17:36 tardes compañera su salud enormes aquí una hora menos en Canarias

Voz 14 17:42 tú tú eres el de las Gafotas verdad

Voz 11 17:46 lo que llevas

Voz 14 17:48 da que te sientas sí que ya os el pelo peinado te sientas ahí en el

Voz 11 17:52 en el año un ordenador en el valor del baño

Voz 14 17:55 en el Caribe donde poner a los becarios oye estás en un evento justo al lado de donde se celebra el Mobile

Voz 11 18:01 muy concretamente compañeros yo estoy al otro lado de la Gran Vía está celebrando el Toll algo

Voz 14 18:07 podáis vale cuéntanos cuéntanos Walk hombre

Voz 11 18:13 también más de telefonía pero la gente porque no se aclara gente que esto de la tecnología no le tiene pilla tranquillo

Voz 14 18:19 hay voy

Voz 11 18:22 por ejemplo esas teléfono se dobla o están firmado puede llevar entre las nalgas aquí la gente tiene una actitud de distanciamiento respetuoso podríamos decir hacia todo lo que es el más muy hay gente mucha Pastor Pastor pastor de ovejas eh toro trashumancia en general Javito vacas cabras hay muchas combatiente o bien amo gente Avis Borbones Mota Javier Coronas Carles Francino alzamiento sí sí cantautores argentino la estrella invitada este año es Jorge Drexler

Voz 14 18:58 Jorge Drexler cuidado con lo que estoy diciendo becario vale

Voz 11 19:01 por qué no porque aquí la gente no los aquí pregunta cómo se queda Macaulay Culkin

Voz 14 19:10 pero sin duda el chungo oye oye y que has visto pero hay que crees que es destacable sí

Voz 11 19:17 qué tal están que está triunfando que es que hacen vemos en directo sobre cómo reacciona por ejemplo se se te moja proponen ayahuasca la de maíz lo tiene algo atrincheran ayahuasca es sinceramente yo móvil funciona pero la verdad

Voz 8 19:36 de cara

Voz 11 19:39 es verdad se utilizaba a que me han hecho la prueba hace menos de una hora y estoy un poquito la fiesta muy bien aquí más calma que componen la verdad en directo estamos grabando se llama no me vas a contratar a más a lo que te digo estas cosas no se que bueno mira Cadena mierda bueno esto no contamos los llamados

Voz 14 20:12 no me los iba a Rita se ha cortado la comunicación Carles Francino

Voz 0230 20:16 sí sí sí pero hay cosas buenas pero otros sueldos precarios también

Voz 24 20:21 en La Ventana con Carles Francino

Voz 7 20:34 Aranda aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio José Antonio Páramo buenas tardes

Voz 4 20:39 yo estoy feliz porque el becaria mínimamente paseo sabe que no hay buenos consejos claro como él

Voz 7 20:45 doblega alitas reclama ser la factura no

Voz 10 21:40 bienvenido misterio feminista la oscuridad inexplicable los pelos de punta a la piel de gallina la caquita formado por qué no decirlo porque no hay una pregunta

Voz 4 21:55 ya en vida amigo fenómenos para no

Voz 10 21:57 vale hoy traemos atención un asunto del que lo ocurrido a treinta mil pies

Voz 26 22:02 la me acompañe piloto de combate en el ejercicio pasado

Voz 10 22:06 el Ejército gafas

Voz 26 22:08 recito en español el comandante Bustamante

Voz 10 22:11 todo aquel que todos buenas cuentas con ante el comandante Bustamante estaba sobrevolando el Canal de la Mancha en una misión rutinaria si se me había perdió completamente estado allí sobrevolando había perdido habrá vuelo ordinario rutinario perdonar

Voz 27 22:26 ese las pensiones inquietante

Voz 10 22:30 que comunicarte con control de vuelo y ocurrió algo que pone los pelos de punta escuchemos por favor

Voz 28 22:36 le a dar tiempo a que que no que vengan el alcance de la da puede qué Rubén ahora en

Voz 7 22:49 no

Voz 28 22:53 no

Voz 2 23:01 escalofrío acierto

Voz 27 23:04 todavía estoy en su mensaje alienígena comandante en octavos en su alocución la mía que hay partes en las que no entiende al hablar sin vuelo aunque les tú sobre de estos por si nuestras comunicaciones son interceptadas puede enemigo sobre posible rindiendo

Voz 24 23:21 quiero a parte de la comunicación alienígena las la hemos filtrado aislado quitad dormido

Voz 29 23:33 sí

Voz 10 23:37 no no no

Voz 27 23:39 comandante usted inglés que tal como yo como todos del medio usuario

Voz 10 23:44 de nada no claro si lo justo de Yes no

Voz 27 23:47 water ir mondo y tú desde miércoles jueves y fluida porque yo diga que la otra persona le está hablando en inglés no parece para usted ininteligible pues pues puede ser do porque en ese momento estaban en el calor por por la margen inglesa o sea que no es una alien

Voz 10 24:06 desgraciadamente no inefable mal porque a mí me me me gusta estas mierdas pero no no es un alguien que habla inglés ojo ojo comandante que son una puerta interesantísima no atención amigo podemos estar hablando de extraterrestre que dominan la lengua de ese yo creo que Circle un tema que trataremos en profundidad en el futuro pero ahora comandante de veía un abrazo sí bueno yo estoy porque a Carmen

Voz 4 24:26 lo más destacado de la agenda de lo paranormal Cary que me llama la atención agenda de los humanos

Voz 14 24:34 esta noche se presenta el primer móvil que podrá conectarse con el mundo de los vivos una vez muerto es el móvil que funciona desde el mar

Voz 30 24:43 bueno es una ventana a la tecnología pues Fàbrega al inframundo no a ver qué dicen los muertos

Voz 4 24:48 Hazas que más cielo bueno pues la moda youtuber esa gorro Nereida dará una componente

Voz 14 24:56 ya sobre cómo perder esos kilitos que ganas cuando estás poseída por Satanás es verdad que es verdad a jueves a las veintiuno horas en los vestuarios del Rayo Vallecano el sábado atención en el restaurante La Vaca Muerta de Girona presentación del primer alioli apto para vampiros

Voz 30 25:12 su Cornejo hizo bueno el bote del misterio amigo zarpa rumbo al fin de semana para disfrutarlo

Voz 10 25:19 los niños tienen partidos que niños los rostros

Voz 8 25:24 Guardiola

Voz 7 25:28 venga de vacas no

Voz 4 25:36 sí

Voz 14 25:41 sí

Voz 0313 25:43 tras pecio del mundo animal en manos de Susana Ruiz cada semana en Todo por la radio en este caso cualquier otra especie del mundo animal vamos con ellos

Voz 18 25:54 la gaviota voy bien Carla qué especie de Águilas brillo águila perdicera pero no águila pescadora ahí la Real la águila real

Voz 8 26:07 Al Aguila Calva ha mirado ya caído

Voz 18 26:14 son las también conocidas como águilas americanas es el símbolo nacional

Voz 7 26:18 sí sí sí

Voz 18 26:20 bueno pues bien vamos con una historia de águilas calvas jazz el macho y Liberty la hembras son la pareja de águilas calvas más famosa de Washington son producto de un exitoso programa iniciado en los noventa para reintroducir la especie en el Distrito de Columbia estos dos pájaros llevaban juntos desde dos mil cinco y desde entonces han tenido una veintena de polluelos en dos mil trece se instalaron unas cámaras para observar el nido todo lo que hacen de forma continua el año pasado recibieron

Voz 31 26:48 cincuenta millones de visitas Ed osea que son

Voz 18 26:50 sí hay mucha gente que está pendiente de la historia de esta pareja pues bien la historia ha llegado a su fin porqué ha terminado de forma abrupta como cada temporada a principios de febrero la pareja sea el día nueve de febrero estuvieron copular lo toda la mañana con normalidad pero por la tarde Él se fue del Nido no suele aguantó

Voz 0788 27:07 esto hará mañana no es con normalidad allí iban a su casa

Voz 18 27:10 la niña que iban pasando los días Justin no volvía aparecieron por el nido nuevos pretendientes pero Liberty rechazando el día catorce y el dieciséis otro esto es todo una pauta normal pero ya estoy seguía sin volver la ausencia del macho obligó a la hembra abandonar el nido para salir a buscar comida y en una de sus ausencias uno de los machos que la Corte dejaban muy pillo se instaló en el nido hice puso en follar los huevos en plan pelota este gesto interna

Voz 0407 27:38 eh

Voz 18 27:39 ocupa pero muy lagarto también porque dijo mira mira te estoy fueron los los huevos para el día veinte ya estaba acoplando estos dos nuevos Bale macho han llamado m2 pero los huevos los hijos de jazz twis estaban sentenciados a muerte porque ipso facto dejaron de de encontrarlos con lo cual pues murieron si ahora Liberty m2 ocupan el nido es espera que en las próximas semanas comiencen su estirpe en común esto no se ha podido explicar es raro porque las ayudas Caldas son fieles de por vida sus parejas el día que desapareció otro macho sobrevoló el nido hoy tenía heridas importantes en una hipótesis porque la verdad pero no que hubo una pelea hay posiblemente el pobre que ya tenía veinte años pues salió mal parado bien en cualquier caso todo esto se puede ver y lo están siguiendo miles de personas a través de Facebook gracias a esas cámaras instaladas en el hay que hablar con voy a ver si lo has visto

Voz 7 28:29 verdad yo la he cogido

Voz 18 28:32 de la vanguardia días estamos hemos hemos

Voz 32 28:35 pero aquí incluso

Voz 18 28:38 más

Voz 7 28:41 el yo al al escuchar el nido de un Águilas que está algo especial algo conocido

Voz 18 28:48 los pocos días

Voz 7 28:51 ancestro tras esto

Voz 8 28:56 el cometa

Voz 7 28:57 la miraba que trae hoy habrá antes de de explicar lo que voy a explicar un término más pues aquí estamos para entender a los miren es un que que los foros de internet

Voz 33 29:09 ves eh opina

Voz 0407 29:12 Piqué lo que era un Fumero y ahora voy a explicar lo que es un mero dime un dumper del inglés como caos fin es es un es una

Voz 7 29:21 no nos caótica bueno no caótica no no va más por la depresión siete miente Francisca opresiva que aparece una generación deprimida del fracaso Crack vamos a vamos a aplicarlo que ante la vida desesperanzado anti redes sociales real

Voz 18 29:44 que realmente en todas las épocas ha habido du Merce SAE la revolución industrial pues el tío decía al final que se va a acabar con las máquinas el mundo pues

Voz 31 29:52 es una persona sino que que cree que

Voz 18 29:54 pues no bueno no va a haber pensiones es una realidad

Voz 31 29:57 es casi vamos que es un catastrofista Se va a acabar el petróleo y el cree que no deberíamos tener guasa es todo lo que todo lo culpa al final pues al racismo al final todo lo lleva a la derecha sabes si es esa clase de persona que opina en las redes sociales Isabel dormida dumper Jet colación traigo con con el fin del mundo hace poco me llegó un mail de una empresa que se llama Sativex Len qué es lo que hace es Elaine son batidos osea son una especie de polvos que se convierten en batido son sustitutivos de comidas completas hombre son

Voz 7 30:36 mira tengo aquí el no ya lo voy al lado Iker de estos como de de gimnasio suene claro

Voz 8 30:42 la coctelera es una papilla

Voz 7 30:47 milenio entonces lo que promete el color es caldo y me dicen no se supone que este sabores te vaya bien

Voz 34 30:55 Lem es que este sea el sustitutivo de las comidas diarias sea tú te comes tres al día y se supone que es suya todo entonces esto es lo que que lleva realmente los ingredientes es

Voz 33 31:08 nueve harina harina de soja aceite de oliva

Voz 7 31:12 la Virgen Paul yo proteína

Voz 8 31:15 sí sí sí sí sí que te dio pausa datos

Voz 31 31:23 dice Álex tiene una colección de vitaminas enorme sugiere todas las cesáreas y minerales o te promete

Voz 7 31:29 todo lo necesario para una comida diaria astronauta sería si sí si esto es lo que es lo que he hablado cuando cuando el pequeño o los yo que sé lo supersónico y cosas así que les daban pastillas para comer y era el futuro pues el futuro ya está aquí es que estos tíos cuando me enviaron todas la caja de todas la de los sobres de proteínas y si no yo creo que lo he traído para que lo probé y me enviaron también la película de soy le gringos tras echar echarlo no puedo dejar claro muy recordáis esa película sí sí sí sí voy a leer la premisa de la película no ya es el año dos mil veintidós

Voz 31 32:02 calla la gente es igual que siempre harán lo que sean para conseguir lo que necesita ya ellos necesitan soy Len Green y soy LECrim al final lo que era una marca era una marca es una empresa que es lo que hacía era

Voz 10 32:14 sí

Voz 31 32:14 matar a gente Icon la gente fabricaban la comida que comían porque

Voz 7 32:20 no habían porque era peliculón el atrás

Voz 31 32:22 Carla catástrofe vendría el detalle de matar a las

Voz 0313 32:25 gente mayor antes de permitirles durante unos minutos ver un paisaje de los que ya no existe en las

Voz 7 32:30 a del origen tranquilo porque no había hecho con eso

Voz 8 32:37 pero es carne de

Voz 31 32:38 si el toque cuando como ya no había comida de la tierra utilizaran el soy LECrim como alimentos si esto se llaman

Voz 18 32:45 no tengo un poco menos San Jacobo en Green el local

Voz 31 32:48 porque si se forma la forma y la y la la historia es que esto viene esta es una marca española había una ya que se llamaba soy Len que aquí en España ya tenemos estas y me han enviado una muestra yo pues lo estoy agitando durante todo este tiempo

Voz 7 33:03 no dejar que suene como suena como como sea ocho cadena SER vale pues esto el comunista yo me hice el conmigo

Voz 31 33:14 sólo lo estuvo probando durante una semana yo llevo dos días con esto eh no comía otra cosa que esto por ahora está rugiendo el estómago que Fleet la la movida que decía en el comunista era que tras tras siete día comiendo esto al primer día yo la verdad que el primer día comía no tenía nada de hambre tal segundo o bien pero ya necesito masticar algo sabes lo que te digo yo tengo algo oí no pudo abrir los paquetes de patatas al menos así lo pagó me los claro yo de yo mi religión ese tío lleva catadores de pizzas y una pisa es un tres esa pisa mala San Arriaga bueno sí sí sí sí sí sí

Voz 7 33:56 pues vamos a pero vamos a probar ahora mismo ya aleja sino pruebo no no estoy aquí abajo vamos a verlo ahora vamos a aprobar esto a ver qué tal pues una papilla quería probarlo sabe yo no no no es una papilla para el señor cincuenta sí

Voz 0230 34:21 bueno mayores yo no me quiero enganchar

Voz 0407 34:24 ya se sabe a Coco

Voz 7 34:28 a vainilla muy ochenta yo echaba pues ya está alguien como el probarlo por lo que no en la boca no

Voz 31 34:38 pues este martes tú crees que podrías beber durante una semana entera sin comer nada más no hubiera chuletón se

Voz 7 34:45 pues bien después no podrá quitarnos

Voz 31 34:48 a quitarnos la comida podrán quitar los derechos pero jamás podrán quitarnos los macarrones a las cinco de la mañana el futuro está aquí sí sí sí

Voz 4 34:56 dice por la música

Voz 36 35:12 sí

Voz 0788 35:15 sí señor son los Beatles te acuerdas que la semana pasada estuvimos repasando cosas menos conocidas de los Rolling Stones y cómo lo pasamos bien dije bueno pues voy a hacer otro poco de los Beatles hace unos años cuando yo trabajaba en Rolling Stone en la revista leí en algún sitio que una encuesta entre los creo quedaron en los lectores de Rolling Stone decían que cuál era el grupo más famoso de la historia decían los Beatles todo el mundo no noventa y nueve por ciento y luego decían puede usted firme más de cinco nombres de canciones de los Beatles casi nadie verá alucinante esto con cadena contra cosa que hacía John Lennon decía Yoko Ono sea su mujer es la artista famosa menos conocida del mundo Jorge desvía que todo el mundo sabía que era artista pero nadie conoció una sola obra de ellas osea que no no se molestaban en verlo bueno pues hay un montón de canciones de los Beatles que son aprovechables y que yo me he traído este es el CAM sin que es del sesenta y seis del disco de Revólver voy a hacerlo más o menos cronológico pero quiero que conozca es también otra que salió que era una canción pues realmente que habían guardado en los cajones que se llamaba name y que no salió hasta los ochenta en un disco de recopilaciones que se llamaba

Voz 13 36:15 Past masters

Voz 4 36:34 pues esto es a tu nombre Ésta era la habían grabado

Voz 0788 36:38 de altura como de sesenta y cuatro por ahí pero se quedó en maqueta no en maqueta pero en grabación de esas que luego no se editan luego hay otra canción muy poco conocida que salgamos hoy de los Beatles o por lo menos para los no fans en el año sesenta y cuatro en el disco The Beatles por seis que no sé es es el tercer disco sino recuerdo mal

Voz 37 36:54 Se llamaba Every little thing era muy bonita con una guitarra de doce cuerdas

Voz 38 37:00 bueno cada vez está aquí

Voz 8 37:15 yo lo había escuchado nunca es muy bonitas

Voz 0788 37:18 bonito tiene tan en Gijón

Voz 22 37:29 lo que están

Voz 38 37:33 sí

Voz 0788 37:35 sí ha del sesenta y cuatro yo creo que de mis discos preferidos el que más y el que más canciones mese es el disco de gel que es muy famoso por la canción gel y luego la gente no sabe mucho hay la canción medianamente rara de armonía de John Lennon muy bonita que se llama It's only love

Voz 39 37:52 a mí

Voz 4 38:08 rara de armonía pero ya que parte de los Beatles ellos se nadie

Voz 39 38:17 no

Voz 40 38:30 o lo efecto estaba en gel y luego si te vas al año sesenta y cinco también

Voz 0788 38:38 el rover soul como los Beatles sacaban dos discos al año pues resulta que hay otra canción muy bonita que es ya se nota el rollo mod que había en Londres

Voz 22 39:07 eh

Voz 41 39:19 sí

Voz 4 39:20 Juan sílice llama está parece que le interese ir

Voz 0788 39:23 luego ya en el sesenta y seis llega un disco que se edita que es la revolución de los Beatles yo creo que fue mucho más paulatina que eso pero revolverse tiene como el gran disco en el que empiezan a hacer ya grandes experimentos bonitos en el sesenta y seis y tiene una canción que como ha llegado también el mundo de la psicodelia pues habla de eso de los sueños pero en el sesenta y siete realmente el disco de los experimentos grandes el que todo el mundo que soy imitar de un libro muy bonito en casa donde Bani van viendo qué ambiente había en Londres en ese momento y como los Beach Boys también querían nutrirse de ese disco era él Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band en el que hay una canción no muy famosa muy bonita que se llama Getting better osea lo estás haciendo cada vez más

Voz 36 40:19 el sí

Voz 0788 40:28 fónico con un montón de coros con una fábrica de melodías esta vez maravillosa si esto esto es McCartney es un tema de McCartney y luego hay una el el míster y turca es un disco asociado a una película que se llamaba igual que era una paranoia hay una estupidez hay una canción muy bonita en la que les Lennon estar

Voz 7 40:44 más si es que es una película muy tonta

Voz 0788 40:46 pero Lennon reflexiona que hace como que alguien está preguntando cómo es eso ese ser rico

Voz 22 41:03 p

Voz 4 41:06 dice que te guardas el dinero en una bolsa marrón y luego ya pueden encontrar

Voz 14 41:11 ya podían pero vamos

Voz 0788 41:13 mente hay una canción muy bonita cuando ya empiezan a a desbaratar y empezar a estar peleados hacen cosas muy diferentes y en el White album que en realidad el convenio de muchas grabaciones hay una Cascales que rara es la canción hasta que de repente se destapa muy melódica

Voz 42 41:30 yo

Voz 4 41:31 ya

Voz 22 41:39 sí

Voz 0788 41:46 sí bueno me dejó unas cuantas canciones muy bonitas en eso que llaman el disco Blanco que simplemente se llama The Beatles que es del sesenta y ocho pero cuando llegas al setenta al último disco de los Beatles el último editado que grabado está ya la influencia de Dylan y ahora con la última canción es anuncio lo que hago la semana que viene que es cuando tú eres verdaderamente vitriólico el que te gusta el que estás tú muy puesto es George Harrison

Voz 4 42:35 ay mi mail eso lo podríamos discutir en su momento hemos ido venga hacemos discutió