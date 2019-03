Lalalá 1x39: Yolanda Asenjo

Voz 1 00:00 no

Voz 0695 00:17 bueno pues en este capítulo el pocas Play Gastro la la la estamos ya llegando al final de la primera temporada porque empezamos el ocho de marzo de dos mil dieciocho hacer entrevistas a mujeres razonadas de alguna manera con la gastronomía ya estamos a punto de llegar al ocho de marzo de dos mil diecinueve sí bueno seguimos en ello seguimos aprendiendo hoy tenemos en el estudio a Yolanda Asenjo que es la presidenta de la Asociación Española India un Land es una enfermedad que afecta a la visión de la que enseguida vamos a hablar también pero me interesa Yolanda que que hablemos un poco de tu relación con la comida eh tú eres una persona a la que le gusta comer a su identidad

Voz 3 00:59 hola buenos días Carlas pues si comer si mucho para qué vamos a engañarnos

Voz 0695 01:04 vamos a situar un poco a la gente que no conozca la ni lidia que bueno el el último efecto no es es es esa pérdida total de la visión pero bueno es una enfermedad poco conocida

Voz 4 01:17 sí mira es una poco conocida realmente no siempre se llega a perder la visión del todo en mi caso sí lo he perdido totalmente pero porque a lo que es la India que significa literalmente falta de Iris ahí está relacionado dos cosas uno que naces con un resto visual muy muy muy bajito y después que tienes una canción

Voz 3 01:36 tú fobia porque el hecho de faltar Tel Iris de coloreada de lujo pues eh provoca que tendrá la luz a raudales entonces eso son los dos grandes problemas de inicio pero luego a lo largo de la vida se van uniendo otras otras enfermedades más más más comunes como las cataratas e de generaciones de la córnea problemas que soñamos conocidos y que todo eso ayuda a que o provoca mejor dicho que ese resto visual muy bajito con el que se nace se pierda en este caso en ni en el mío propio gracias el glaucoma pues he perdido la visión totalmente

Voz 3 02:17 en efecto cuando nazi nazi con Rustu al muy muy bajito IS el resto lo ido perdiendo provocado y la coma al oro de los años paulatinamente pero ya este verano pasado ya se fundió la luz del todo

Voz 5 03:03 en en los primeros años de vida haya hasta que perdió la visión totalmente bueno pues como si que veía un poco bella colores

Voz 4 03:11 ya ver en la forma de los alimentos

Voz 4 03:19 mente al no haber no conocerlo pues te adaptar

Voz 5 03:22 es lo que tienen entonces en esos momentos o When vas probando vas comiendo y entonces no hay no hay mucha limitaciones cuando ya empiezan las limitaciones reales son cuando ya no es nada eh pues que ya los colores no existe no existe

Voz 4 03:37 las presentaciones de platos por ejemplo pues eso ya no existe eso ya pasa a un segundo plano y entonces bueno pues vas haciendo caso a otra otros estímulos no a lo mejor a los aromas a

Voz 5 03:47 al gusto o o simplemente al al sonido o a la textura de los alimentos porque ya lo que es la visión que es por donde entre a toda la información realmente pues es ella no está entonces bonos es Se establece qué tipo de relación con con los productos

Voz 0695 04:03 de la época en la que sí que veías recuerda algún color de algún alimento de alguna forma algo no sé que te gustara especialmente

Voz 3 04:13 pues sí a lo mejor por eso el hecho de ser muy colorido muy vistoso pues por ejemplo las ensaladas o por ejemplo

Voz 5 04:19 una paella o un arroz con marisco no el que platos en los que hay mucho contraste de color no

Voz 0695 04:28 ahora siguen siendo tus platos preferidos o ahora que te tienes que concentrar en en otros sentidos de de la textura del aroma de del sabor claro ahora la parte visual ya no juega ese papel que jugaba antes

Voz 5 04:45 a ver es que platos preferidos tengo mucho antes no

Voz 3 04:47 cabe decir pero ahora ya no no

Voz 5 04:50 pienso en qué color tiene buen cómo está

Voz 4 04:52 dispuesto el plato o los alimentos no

Voz 5 04:55 ahora realmente pues me me fijo en eso en lo en a lo mejor posiblemente lo saben los aromas

Voz 0695 05:01 y cuál es tu plato preferido ahora mismo gracias a esos aromas mucho

Voz 4 05:05 es que no te digo no sé no sé decirte que plato hay muchos pero desde un

Voz 1 05:09 una fabada a un

Voz 5 05:12 yo qué sé o un buen arroz o un

Voz 4 05:16 es que me gusta de muchas cosas y muchas comidas

Voz 5 05:19 me gusta mucho la comida italiana me gusta en la española por supuesto soy capaz de estar comiendo gazpacho salmorejo o todo el verano y no se cualquier un ajoblanco es que me gusta todos bueno es el que se que es verdad que no me gustan pero

Voz 0695 05:35 el cocinas siempre

Voz 5 05:38 sí ha habido épocas en la vida que cohesiona Dolmenes porque tenía dos mostró hitos osados hijos que andaban por ahí yo trabajaba y tenía dos hijos y entonces era muy difícil la conciliación entonces cocina cocina va menos cocinaban los eh bueno a lo mejor mi que estaba un poco o que vas a comer a casa tumbada que no pero ahora

Voz 4 05:59 pues casi ahora más desde que estoy ciega del todo cocinó más que antes porque tengo más tiempo dedico más voy más despacio en la vida que antes iba demasiado deprisa que reducir un poco las velocidades sí

Voz 5 06:10 yo cocino más

Voz 0695 06:12 y qué cocinas cuál es su especialidad

Voz 5 06:15 especialidad no sé tanto como eso no porque no soy soy una aficionada por decirlo así que cesión ama de casa que le gusta cocinar y comer me gusta sobre todo cuando viene gente a casa la cocina diaria lo mejor ya Michel poco más Panatinecos no pero cuando viene gente a casa así que me gusta me gustan me gustan guiso los hechos a fuego lento a la antigua usanza no pues un rabo de toro pues eso como he dicho antes una fabada

Voz 4 06:38 eh

Voz 5 06:38 eh unas unas riadas no se me con los asados también me gusta mucho el horno me gusta como he dicho antes la cocina italiana que sí que no me gusta experimentar sobre todo y mira por ejemplo hubo una época en la que gracias a mi hija que comía bastante mal cuando era pequeña o mejor dicho no comía descubriera Telmo pues en ese momento y durante unos años todos los veranos

Voz 4 07:04 letras que intentaba descubrir cómo podía hacer que mi hija

Voz 5 07:07 comiera puede descubre que la repostería era un escape ya entonces bueno pues me pasaba el día haciendo postres helados tartas de todo tipo de de dulce no al final tuve que esconder mis claro porque los kilos iban en aumento entonces bueno pues si me gusta un poco de todo me gusta investigar

Voz 0695 07:26 con la Amics entiendo que que es más sencillo para todos para ti para cualquier persona que que sea ciega también pero me decías asados fabada ahí veo mucho fuego y muchos cuchillos no sé cómo te das arañas

Voz 5 07:39 bueno el tema de los cuchillos no es problema porque bueno a ver yo no corto como Martín Berasategui allí en la tabla ni como ningún otro cocinero coto a mano que si yo cojo el producto en la mano

Voz 3 07:48 cortando pues eso con el cuchillo entonces bueno pues a veces gran los nuevos cortes no salen igual de Biel La Juliana no sale Julian a ser un poquito más gorda que lo Juliana pero bueno si no pues tiro de Telmo mil y pico como puedo no que se que en ese sentido no hay mucho problema la Telmo a mí sí que es verdad que siga utilizando la primera de todas no no utilizo la digital porque la digital es incómoda para mí puesto que salen Display con los números y eso no me sirve para nada si no habla de este es una de las quejas que tenemos las personas ciegas eh

Voz 5 08:19 con con la marca que tendría que sacar una versión con con habla porque el bueno pues en en casa todo tiene que estar accesible para que pueda ser más como deseamos más autónomos entonces digo tirando del la antigua analógica iba un poco ojo aunque esté sea raro paradójico cocina ojo porque no pues no atiendo mucho a las cantidades Si bueno cocinó eso con mi gusto quiere decir que las cosas están hechas a me gusta exista solado oso

Voz 6 08:50 va a ser culpa mía siempre porque soy la que pongo las las cantidades sin

Voz 0695 09:33 imagino que cualquier persona ciega que viva de forma autónoma que que se arregle que deben ser la mayoría no por otro lado para cocinar debe ser imprescindible que todo esté siempre en el mismo sitio no me amor memorizar una especie de orden para saber dónde están las cosas donde ir a buscarla

Voz 5 09:51 eh

Voz 3 09:52 efectivamente esto de que a lo mejor algún cocinero dices que las que hacía este que estar limpias bueno pues aunque los a cocinero pero en este caso en el

Voz 5 10:00 ceguera pues es importantísimo el orden

Voz 3 10:02 el orden que nadie te dejé nada descolocado el que todo este super limpio que que puedas pasar un una batida por la encimera y que no te choques mítines nada porque es que se supone que no hay nada allí hay y hacer lo posible para eso para que no para tener toda mano sin tener la mano que que puedas tener cosas pero que no acumule es pues cachivaches y cosas innecesaria

Voz 4 10:25 días

Voz 3 10:26 porque es preferible tener cuatro cosas eh

Voz 4 10:29 practicas te ven que que rindan

Voz 3 10:31 la cocina pero que no te agobien que no si te vengan encima todo lo hemos

Voz 0695 10:36 o sea yo ahora por ejemplo te pregunto qué tienes exactamente en cada cajón de la nevera tú seguramente lo sabes

Voz 5 10:43 bueno la nevera hayan tanto porque hay mete la mano el mundo pero bueno eh sí sí más o menos sí

Voz 0695 10:50 que tienes por curiosidad para ver un poco como te cómo te organizarse

Voz 3 10:54 tengo te puedo decir tengo ahora mismo des congelando en las que Esquerra e solomillo que te ha ido hace dos días de del pueblo donde pasamos tenemos una casita de solomillo de allí porque está está más bueno o por lo menos no lo para

Voz 5 11:09 tengo verdura os tengo pimientos en todo tipo de verdura eh

Voz 3 11:16 tengo algunos lácteos algunos que esos

Voz 5 11:20 embutido poco porque además que cuando el banco desaparece

Voz 0695 11:23 pero tú sabes dónde está cada cosa no sé ya Nos conocimos porque es oyente de la SER si un día llamó a la redacción me dijiste que estabas preparando un calendario solidario en el que tenían que aparecer cocineros días ayuda porque he escuchado la sección de Gastronomía de veinticinco la que en la que estoy yo esta Martín Berasategui con Ángels Barceló en una pista ayuda qué tal fue esa experiencia del calendario sin la conseguimos que unos cuantos cocineros animaran no

Voz 4 11:57 pues sí la verdad es que sí efectivamente llamé porque soy un poco intrépida en esto de llamara sí a gente desconocida entre comillas aunque para mí era casi de las

Voz 3 12:06 la familia no son casi de la familia todo la gente de la SER te llame porque dije bueno voy a intentarlo y la verdad es que tu ayuda fue absolutamente imprescindible porque gracias a eso al dama ya tuvo ayuda conseguimos llegar a muchos todos dijeron que sí la verdad es que estoy súper satisfecha de de la respuesta de los cocineros pues han sido doce cocineros o trece porque hay bueno que que bueno hay ha habido más que sí que han sido trece en total son todos estrellas Michelin

Voz 0695 12:39 tres meses entonces alzaban meses siguiendo que

Voz 3 12:42 si hubiéramos tenido un mes de veinticuatro años veinticuatro meses hubiera sido fantástico pero las veces que sí que ha sido fantástico la respuesta ha sido

Voz 5 12:49 genial a repasar

Voz 0695 12:52 no no me acuerdo de que cocinero con qué mes pero sí que estaban Martín Berasategui David de Jorge David Muñoz

Voz 5 12:58 eso es esta también Pepe Rodríguez Samantha y Víctor Gutiérrez y a Pedro León Ángel León perdón Ángel León Juanjo oí Yolanda de cocinando

Voz 9 13:14 ante la negativa Carme García

Voz 0695 13:18 Paco Roncero Paco Roncero

Voz 4 13:21 Ayna que no me sale que como chico Moya

Voz 0695 13:25 qué tal la experiencia de de esas sesiones de fotos entiendo que tú estuviste en todas porque las fotos se hicieron en las ciudades respectivas no pero pero no sé un poco el que te ha llegado un poco lo que tú has podido percibir

Voz 4 13:37 pues mira las fotos han ido haciendo en aquellos sitios más o menos donde había representación que donde había niños y jóvenes de nuestro colectivos a niños que jóvenes que tienen adquirida también que aparte de aparte del problema visual también hayan bueno nosotros que tienen otros problemas como tumores renales infantiles Si casos madurativo que Zika hay una hay un paquete un poco Mallorca además del problema visual no entonces donde había niños que quisieron participar en este proyecto allí ahí hay encontraban buscábamos un cocinero cercano y allí se hizo la foto pues la respuesta maravillosa como te digo las fotos fueron se portaron fenomenal los cocineros los equipos de cada década restaurante los niños se lo pasaron bomba estuvieron visitaron las cocinas en entendían un poco como bueno pues ahora con el tema este de de los programas de televisión de relacionados con la gastronomía pues están todos no como muy motivado los niños no entonces las cocina les enseñaron cómo se S trabajaba en ellas pues vieron un poco el el movimiento no el trabajo la limpieza la luz que hay en las cocinas como se trataba los alimentos también queremos eh aparte de de dar a conocer nuestra patología también queremos enseñar a nuestros niños a comer saludable no que entiendo que también es importante aprender a cocinar Seas niño óseas niña qué pues eso que no haya diferencien estas cosas el en el en el calendario inspira gusta por ejemplo que hubiera más representación de de cocineras estrellas Michelin

Voz 5 15:07 bueno en la pena es que en poco hay

Voz 4 15:10 bastante más un cocineros que cocineras no eso espero que cambie que que estén un poco más en la palestra también las las mujeres no pero ha sido yo que ha sido muy importante el calendario ha tenido muchísima repercusión este calendario se ve hija sea hacía sobre todo porque nuestros cada año la Asociación en boca unas ayudas para para adoptar unas unas convocatorias para las familias que más lo necesitan porque nosotros eh las ayudas técnicas los filtros solares que necesitamos llevar eh determinadas terapias ICO sanitarias pues no están cubiertas por la Seguridad Social ni por ninguna Administración entonces la venta de esos calendarios que se vendían por cinco euros únicamente pues a ello

Voz 10 15:52 dado a que nuestros podamos repartir esas esas ayudas económicas a las familias todavía tenéis calendarios en los votos ya que ya por el pésimo

Voz 0695 16:04 ahora estáis preparando entonces de de oye de todas maneras te quiero preguntar por la presentación de ese calendario en Madrid a la que yo pude asistir también Óscar Velasco de del estarán de San Celoni que tiene dos estrellas Michelin al que además le pusisteis unas gafas para simular

Voz 10 16:21 muy baja visión no

Voz 0695 16:23 pues a experiencia pues efectivamente

Voz 4 16:26 poco otro gran cocinero al que que no pudo participar en los meses pero cuando participó en la presentación que fue muy importante es el de la idea era hacer ver a los demás a aquellos que no tienen nuestra patología que que supone vivir con una va una visión muy reducida no con entonces tenemos unas gafas que simulan por ejemplo unas cataratas muy muy muy hechas y ya al final de cuando ya casi tienen que operarse no que va eso menos la visión que hemos tener las personas con Lidia entonces nada se con las gafas intentó hacer un una pequeña par de meses era una ensaladilla rusa lo que intentó eh

Voz 5 17:03 la verdad es que gracias a que tenían los productos

Voz 4 17:05 Estados decía que que menos mal que estaban cortados qué no se hubiera atrevido a aquí

Voz 5 17:09 tal y además yo creo que el el desamor

Voz 4 17:13 sí que es entiendo un poco cómo podemos vivir como

Voz 5 17:15 buenos podemos mover no

Voz 4 17:18 oye acabo buenas sensaciones para él fueron fueron buenas y positivas y la verdad es que el hecho también de esta presentación que que bueno que

Voz 5 17:25 corrió por las redes y demás pues ha tenido mucho impacto y repercusión para nosotros

Voz 0695 17:31 además al pedirle a Intermón mix que desarrolle un aparato con con asistente de voz no sé qué otras cosas echáis de menos pues no se desde ir a comprar en el supermercado hasta ponerte a cocinar en casa imagino que que necesitáis otras cosas no sea que queréis tienen hay una lista de demandas y reivindicaciones

Voz 4 17:52 los reyes sí mira la verdad es que se necesitan muchas cosas yo entiendo también que que que cada colectivo sí reivindica lo suyo pues es verdad que la administración a lo mejor no llega a todo pero yo creo que poco a poco si deberíamos intentarlo sobre todo porque las personas que tenemos una discapacidad lo que intentamos es todo el autónomos podemos entonces por ejemplo lo que decías del supermercado y que esté todo en la calle por ejemplo o las o los medicamentos o pues eso en la cocina digo la tengo mis pero por ejemplo una lavadora no hay lavadoras

Voz 4 18:29 es que aparte de estas cosas que son de la vida cotidiana pues pues si necesitaríamos a lo mejor más en eso en en que apostar más ponernos por colectivos pequeños y que la gente investigue que sobre todo ser un poco más visibles

Voz 0695 18:43 Fraile si poco porque no eran

Voz 4 18:45 sistema al este escritor e de nacimiento

Voz 4 18:49 pero si lo con el sistema lo conozco y puedo leer muy lento por supuesto pero si consigo leer

Voz 0695 18:54 en algún libro de recetas hombre existen esos libro

Voz 5 19:01 que dice que la biblioteca de de

Voz 4 19:03 la ONCE además de ser también sonora

Voz 5 19:06 pues muchos de los libros sean sean han grabado ahí lo ahí locutor

Voz 4 19:10 por profesionales que se dedican

Voz 5 19:12 eh empresas de locución que se dedican a Barniz pues no entonces por ejemplo ahora eh sí que hay un gran listado de de recetarios de grabados no entonces es mucho más cómodo porque cosas de la cocina te lo pones en el Iphone verdad

Voz 4 19:25 en el móvil y lo vas

Voz 5 19:28 el lo vas escuchando es mucho más sencillo entonces bueno pues desde desde las

Voz 5 19:35 los chicos de receta que que eche un vistazo

Voz 0695 19:38 audio libro tú haces recetas con el libro de Simone Ortega

Voz 4 19:41 sí bueno por ejemplo es con esas o sobre todo a también ahora con el tú hay muchísimas recetas por ahí por el mundo mundial que bueno pues que

Voz 5 19:50 simplemente con eso puedes puedes hacerlo es mucho más cómodo

Voz 0695 19:56 lo de ir a hacer la compra claro ahora mismo que yo yo no me he fijado hay algún supermercado que tenga esos productos nombrarle cada una tiene algunas

Voz 5 20:06 me acaban así que tiene algunos no todo

Voz 4 20:07 pero sí que tiene el atípicas

Voz 5 20:10 estás de atún uno de de sardinas

Voz 4 20:13 me porque es un poco desagradable abrir una lata pensando que era la que quería detener sardinas tiene callos entonces bueno pues depende como coloquen o después te muevan en casa así que te las nueve pues es un poco desagradable por eso porque tú te decía bueno pues me llame una lata de A

Voz 10 20:29 qué Tunas rellenas y luego es una lata de

Voz 3 20:32 de tomate frito sí bueno sí que pasar veces sí

Voz 4 20:39 entonces reinventar la receta que ibas a cero lo que ibas a comer en ese momento

Voz 11 20:43 pero bueno hay que tomárselo con humor

Voz 0695 21:17 oye el hecho de de ser ciega de haberte quedado ciega no ha impedido ir comer a un restaurante con estrella Michelin hay no

Voz 4 21:24 no pero fíjate que me he resistido mucho tiempo porque pensaba que iba que me iba a disfrutar de lo de todo lo que sí me va a presentar y entonces estado bueno pues relegando el momento ir gastándolo y demás Mi marido convencía pero vamos ahí vamos allá más ahora con con el tema del calendario pues claro estado constantemente viendo oí viendo menús degustación no sé que yo decía madre mía es es que esto sobre todo porque también tienen un precio evidentemente ese paga porque porque lo vale no elige y al final de este mes de diciembre puede justo después del de Santa Lucía estábamos en Alicante eh bueno poner un regalo que me habían hecho

Voz 0695 22:02 Andalucía que me suena que

Voz 4 22:05 esa de ciegos oftalmólogos ópticos pues al día siguiente me habían hecho un regalo de pues eso para como una especie de cheque regalo

Voz 5 22:13 pues hasta que el de María José San Román y ha sido nuestra primera experiencia nuestro Bautismo en el gasto

Voz 4 22:21 no mía estrella Michelín y la verdad es que ha sido una o

Voz 0695 22:24 qué tal

Voz 5 22:27 bueno bueno lo de comer no te puedo recordar los los platos porque eran de aquella cosa que te dice pues yo que sé que si no es nueva de mojó el cual no sé cuánto eh que si no sé qué de Pla acto eh bueno como hablábamos antes en los aromas pues eran platos que

Voz 4 22:48 evidentemente son platos pequeñitos son son muestras

Voz 5 22:51 pero que cuando te lo servían antes de llegar el pero ya estaba llegando el aroma no una cosa que que me bueno me me me emocionó no en la verdad es que pensaba que no iba a disfrutar pero lo bueno muchísimos tuvimos tres horas comiendo eh bueno pues eso satírico también María José a saludarlos fue por cierto no regaló una botellita de aceite el porque tienen una de las platos será la degustación de tres tipos de aceite con tres tipos de pan con masa madre que bueno aquello se me está haciendo la boca agua que sale algo

Voz 0695 23:25 María José San Román tiene tres productos fetiche que son el aceite de oliva el azafrán y el arroz imagino que de las tres cosas

Voz 5 23:33 sí pues e hicimos lo del aceite tenía

Voz 3 23:36 la cosa que era con azafrán creo no recuerdo cuál era el producto

Voz 5 23:39 mezclaba y luego lo último era una especie era el poste que pero el poste era una paella pequeñita pequeñita donde había una muestra de de arroz era como un arroz con leche pero dicho

Voz 4 23:51 a ella efectivamente sin leche hecho con el aro

Voz 5 23:54 o sea con el zumo de naranja Icon azafrán se abona el helado de Hojiblanca que presenta bueno sí de hecho yo creo

Voz 0695 24:03 qué tal es arroz con leche sin leche

Voz 5 24:06 Venice exquisito una cosa es que exista de verdad no podía pensar que estuviera tan bueno que voy a estar tan bueno la verdad es que fenomenal que Ci que hace me he enterado que ha estado en la en la Moncloa dando una comida a Pedro Sánchez incluso fue parte del del del menú degustación que tomamos nosotros digo mira fíjate Pedro Sánchez comiendo lo mismo que yo

Voz 0695 24:34 Serra ya para para el futuro esas te te gustó tanto que tienes pensado cuál va a ser el próximo

Voz 5 24:40 así que estoy pensando pero es que no sé por dónde empezar que a la vez que sí que quiero ir alguno me nos hemos propuesto que por lo menos una vez al año un par de veces al año dedicar invertir un una cantidad de dinero en eso que eso es lo que decía mi marido que dice ahora ya no vas a poder dejar de ir ay bueno también decía van a gustar los los restaurantes con menú del día bueno pues cada cosa digo tendrá su momento y Sudán lugar diciendo que todos los cocineros sean estrellas Michelin no pues teme hacer un esfuerzo y aprenden a han aprendido y no están ahí Sando entiendo que todos tienen derecho a que sean visitados no sean estoy de Michel y no no así que bueno pues desean invertiremos alguna cantidad al cabo del año en en visitar algún otro

Voz 0695 25:26 estaba pensando que quizá un plato de gazpacho o de fabada al final bueno pues es cuestión de meter la cuchara y sabes que ahí está la comida no pero en estos restaurantes en los que las presentaciones son bastantes Pezzi especiales sí que tienen además cosas que son decorativas que son formas pues no muy ortodoxas como de las hazañas es luego tienes que ir con alguien y que te vaya diciendo pues eso no eso no se come no o

Voz 5 25:51 ver como te muevas porque había una una cosa que estaba sobre roca de no sé qué y la Roca no era para comer pero bueno me apaño bien que sí que es verdad que en estos sitios sí que te dejan un poco no es que te dejen que sí que no no está mal que cojas

Voz 4 26:06 con las manos entonces porque entiendo que también quiere

Voz 5 26:09 en potenciar el el tema del

Voz 3 26:11 tacto de las texturas como decía antes no te de bueno pues aparte de que no me preocupa coger con las manos las cosas

Voz 5 26:17 las pues cuando están las personas ciegas esto a lo mejor también sirve para la población en general eh utilizamos un

Voz 4 26:25 sistema que es el del reloj el el uso

Voz 5 26:28 horario del reloj que que

Voz 3 26:30 con eso los ayudan poco a situar las cosas entonces

Voz 4 26:33 si en vez de tocarlo todo porque tampoco estaba bien tocarlo todo todo eso quedó en casa con caldo pues si la persona que nos acompaña

Voz 5 26:41 debe en un poco de formarnos no así

Voz 4 26:43 estación de los productos entonces teniendo en cuenta que el reloj si yo estoy sentado en una mesa yo sería a las seis y lo que está un poco más alejado de mí a las doce pues la persona que que está conmigo debería informar de que las patatas fritas a la una que el trozo de solomillo está a las cinco y que la verdura está la ensalada esta a las a las siete a las ocho y con eso ya simplemente me ubicamos yo por ejemplo cuando mis hijos eran pequeños Allen además de este sistema utilizaba otro que es el del copia

Voz 5 27:12 mapa de España hacia española

Voz 4 27:14 en la Península Ibérica es como si fuera también un reloj que eso también lo podríamos dividir en horas au pero lo que hacía con ellos será que para aquellos aprenderán por ejemplo Rioseco cadenas montañosas au provincias pues la hacíamos así entonces yo les decía que me dijeran dónde estaba las cosas teniendo en cuenta esa gracia me decían que estaba yo que sé que las patatas estaban en Bilbao al que sólo yo estaba en Cádiz por ejemplo de esa manera pues a mí me servía para moverme en el plato ellos también Ender

Voz 0695 27:41 te quiero preguntar sobre el tema de la igualdad porque este pocas lo empezamos a hacer hace hace un año no y la idea era visibilizar a mujeres en una sociedad en la que muchas veces están invisibilidad dadas a lo largo de todas las entrevistas que hemos hecho hemos constatado montón de de actitudes machistas algunas que pasan desapercibidas en en la vida cotidiana entiendo que para los ciegos que viven en la sociedad española estas sociedades igual de machista pero no sé en qué cosas se notas no se sido has tenido alguna experiencia que hayas dicho mira

Voz 4 28:13 sí pero cuando aquí cuando estamos hablando de machismo de discapacidad es que se mezclan todos no hay hay una especie de línea roja que que se difumina entre las se mezcla las dos y entonces se unen los dos los dos conceptos entonces por ejemplo si yo voy voy con otra persona acompaña me va a acompañar a otra persona pues lo típico cuando se dirigen a ti porque quieren hablar contigo con la persona que es ciega pues en lugar de ceder al ciego se dirigen a la persona que acompaña como si el cebo además de no ver tampoco Llera pero entonces no sé si eso también es discapacidad o están bien machismo no luego

Voz 5 28:48 porque en el tema este de la discapacidad el la mujer todavía está aún más discriminada que que el ciego cosa de la persona con discapacidad es cosa que lo aunque con discapacidad entonces la desigualdad es aún mayor en el en cuestión de personas con discapacidad

Voz 3 29:09 pues por eso porque se unen esos dos conceptos entonces la

Voz 5 29:12 ah bueno pues largo hecha es mayor

Voz 0695 29:16 vamos a seguir hablando seguro en el futuro de estos temas pero Yolanda son muchas gracias por venir a La Ser charlar de este programa Play Gastro Ana

Voz 5 29:24 esa tipo todo

