Las paparruchas de la semana: de Cuixart a Díaz Ayuso, pasando por Casado

Voz 1727 00:00 estamos a punto de terminar la semana hito que repasarlas Papa Arruche a son lo que queda de ellas porque esta semana han estado en los titulares informativos Marisol Rojas buenos días hola buenos días el juicio del ha continuado estos días pero una intervención ha sido muy aplaudida en el mundo independentista

Voz 1508 00:17 sí es la de Jordi Cuixart él es el presidente de Omnium y ha sido precisamente esta entidad la que ha hecho un vídeo resumen de su intervención en el Supremo

Voz 3 00:33 si un preso político no soy un político preso

Voz 1508 00:36 así suena el vídeo que se titula el Estado acusado y que está circulando en redes recoge los momentos en los que usar denuncia supuestas carencias de la democracia española ahí vamos a escuchar un fragmento que nos ha llamado la atención

Voz 3 00:48 hoy en el Estado español hay más de veinte mil personas imputadas o multadas bajo la ley mordaza

Voz 1508 00:54 vamos a detenernos en este punto la Ley de Seguridad Ciudadana más conocida como ley mordaza es una ley administrativa es decir sólo incluye infracciones y sanciones administrativas por tanto no hay imputados porque el imputación es una figura del derecho penal y aquí sólo nos movemos en el ámbito de la sanción administrativa quizás se entienda mejor con un ejemplo si mañana vamos a una concentración no autorizada vendrá un policía levantará acta se abrirá un expediente informativo llegará la sanción económica si recurrimos iremos a juicio contencioso administrativo pero no hay imputados por la ley de seguridad ciudadana

Voz 1727 01:31 echar habla de imputados pero también de veinte mil personas

Voz 1508 01:34 multadas si se aproxima bastante el último anuario publicado por el Ministerio de Interior es muy detallado explica que el artículo que más se ha aplicado de esta ley es el XXXVII punto cuatro el que tipifica las faltas de respeto a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya ahí el número de multados se aproxima a la cifra queda acusar más de veintiuna mil personas el importe total de estas sanciones supera los tres millones de euros

Voz 1727 02:00 hay una mentira tan evidente esta semana que se desmiente sola pero por si acaso alguien no ha escuchado la explicación vamos a desmontarla porque porque no tiene desperdicio es la de Isabel

Voz 1508 02:13 Díaz Ayuso la candidata del PP a la Comunidad de Madrid había mucha curiosidad por saber qué opinaba de las novedades del caso Máster recordemos que la Fiscalía ha pedido tres años y tres meses de prisión para Cifuentes por falsificación de documento oficial por presionar a terceros para intentar salvar su carrera política Llesta fue la aportación de Díaz Ayuso que me sobra

Voz 4 02:34 en de que al asesinada el niño Gabriel la Fiscalía para ella pide tres años de prisión para Cristina Cifuentes se pidan tres años y tres meses luego no entiendo

Voz 1508 02:44 nada los que no entendemos nada somos nosotros porque sorprende que la ex viceconsejera de Presidencia y Justicia de Cifuentes no distinga entre fiscal y abogado es la defensa de Ana Julia Quezada la asesina confesa de Gabriel la que pide tres años de prisión por homicidio imprudente en cambio la Fiscalía reclama prisión permanente revisable la pena máxima a Díaz Ayuso le han vuelto a preguntar por este asunto y en declaraciones a la Sexta parece que intentó disculparse

Voz 1268 03:13 lo que quería es simplemente eh cuestionar o que bueno que se hablará sobre si no son excesivas una petición de penas hubo otras yo creo que con ello hay muchas veces que está viendo un linchamiento y eso es lo que yo he denunciado

Voz 1508 03:27 en cualquier caso lo denunció fabricando

Voz 1727 03:30 no queríamos que esta sección acabara siendo el rincón detrás el rincón de Vox puede que acabe siendo el rincón de Casado que tampoco queríamos Press que hace méritos todas las semanas para estar aquí con varias mentiras e inexactitudes

Voz 1508 03:44 no te voy a negar que cuesta hacer la criba de hecho algunas ya las hemos desmentido a lo largo de la semana pero vamos a escuchar este apunte económico que hizo casado en el Congreso

Voz 5 03:52 hay más cifras por ejemplo que dicen que hay una desaceleración en España o que llega algún tercia de la inversión extranjera que llegaba con

Voz 6 03:58 estábamos nosotros o camas un treinta y siete por ciento el curso

Voz 5 04:01 como los hogares boca abajo XXV es

Voz 1508 04:03 al sol el consumo de los hogares no cayó un treinta y siete por ciento creció en todos los trimestres de dos mil dieciocho y lo reflejan los datos oficiales que publica el Instituto Nacional

Voz 1727 04:13 la estáis pues Casado ha insistido mucho esta semana en subrayar la importancia de los datos

Voz 1508 04:18 sí hizo un alegato en favor de las cifras como argumento irrebatible cuando criticaba al Gobierno en el Congress

Voz 5 04:25 nosotros lo que hicimos para recuperar la confianza económica en España y por eso las cifras no pueden engañar a nadie cuando usted llegó al Gobierno se creaban en España siete mil novecientos empleos todos los días y usted dejar el Gobierno con seis mil ochocientos afiliados menos a la Seguridad Social todos los días no son cifras las cifras son absolutamente innegables

Voz 1508 04:45 las cifras son innegables pero lo suyo es usarlas bien casado con para el mes de mayo el último en el que gobernó el PP con enero recordemos que Mayo es el mes en el que tradicionalmente se crea más empleo enero en el que más se destruye así que vamos a hacer nosotros el trabajo que no ha hecho casado con comparar el enero de Sánchez con el último enero de Rajoy con Sánchez se perdieron seis mil ochocientos afiliados al día con Rajoy casi seis mil la diferencia no es de mil cien empleos cómoda entender Casado es menor no llega a novecientos

Voz 1727 05:19 Marisol gracias hasta luego siempre insistimos en que hacemos esta sección con humildad e que aquí podemos aclarar cualquier afirmación falsa o engañosa o medio pensionista pero que eso no es suficiente hay que querer saber la verdad eh no conformarse con

Voz 7 05:37 mi verdad Itu verdad ayer por ejemplo quisimos aclarar un un encendido debate que quedó en tablas el el martes en en este pero

Voz 1727 05:47 drama con Ignacio Ruiz Jarabo y Joaquín Estefanía como protagonista sobre si la venta de la lo que se llamó las joyas de la corona por parte de Aznar computó en el déficit ante la convergencia necesaria en Europa para la entrada en vigor del euro se lo preguntamos nada menos que a Nadia Calviño a la ministra de Economía que ha sido durante muchos años es altísimo funcionaría en Bruselas que además ha encargado de presupuestos dijo que la razón la tenía Ignacio Ruiz Jarabo que no computó

Voz 8 06:15 Ignacio todo tuyo

Voz 2 06:19 pues es algo que he fue muy próximo a a mí porque eficiente yo estuve de privatizador en los últimos años gobernar no y bueno pues es de agradecer reticente a la emisora que que haya

Voz 8 06:30 la ministra que era además lo aclaró diariamente en toda la emisora ya

Voz 1727 06:36 el estatud que dejábamos en el aire esta semana resuelta hay que quiere saber la verdad es que no basta con que no hay que saberlo

Voz 2 06:42 sí luego distinguir lo que es pueden ser errores claro son intencionadamente es falso

Voz 1727 06:50 cosas muy distintas a veces ha habido algún ejemplo

Voz 2 06:52 es que ha recogido Marisol hoy pues que es que les cuesta mucho reconocer errores es decir sacar la pata no pero si yo creo que es higiénico para la política también que cuando se dice algo que no responde a la realidad sino ha sido intencionado corrija Usted cómo deben tenemos la obligación también los periodistas de Gea

Voz 1727 07:10 es que ahora se mete en este en este suele tener muchas cosas sino una pequeña pausa

Voz 2 07:15 la lucha yo creo que si alguien apostar por ahí si alguien ve por ahí circular ese nuevo autobús Hazte Oír verán que dice no es violencia de género es violencia doméstica entonces que sepan que es una falsedad más Ike escuchando a cualquier y jueza por ejemplo o juez de Violencia de Género le explicará que incluso en lo que es violencia doméstica que no es violencia de género es una cosa distintas también el ochenta y cinco por ciento de las víctimas son mujeres