Entrevista a New Day

Voz 1 00:00 Fuego y Chinchetas semana

Voz 2 00:02 es un insulto más sencillo

Voz 0335 00:37 bueno estamos con Amparo Llanos consta multitud con J Armijo de la banda Newsday que está a punto de presentar su segundo disco se llama Fever o la chicos cómo estáis me llamó la atención que Wikipedia como un grupo de folk porque os podría poner muchas etiquetas pero quizá folk no era una de las primeras eso desde luego no sé qué pensar

Voz 1 01:00 pues eh yo creo que alguien lo dijo en algún momento que que es teníamos ciertos sonidos folk el primer es que nosotros no lo había pensado pero ya lo dice una persona entonces pues ya sabes la Wikipedia sale debe las fuentes así populares entonces pues ya solos

Voz 4 01:20 la verdad es que por lo que he podido escuchar de de este segundo disco de Fever es verdad que hay como muchos géneros mezclados

Voz 0335 01:26 y desde luego eh

Voz 4 01:29 dos de vosotros estabais en Eindhoven y eso se nota en el sonido en no es así es algo de lo que os queréis desmarcar o que presumir si queréis que se sigan votando en en los discos de

Voz 1 01:41 pues claro es que nosotros personalmente no pensamos que realmente son eh hay muchas de las canciones que recuerdan a Adobe hay otras esas canciones que que en las que sí que hay un sello personal de composición hacía muchas canciones hacia la mitad de las canciones

Voz 5 02:02 de Dover entonces en algunos

Voz 1 02:04 momentos en otoño de los no yo creo que lo que intentamos es no que no nos da miedo nada cualquier tontería que es eh que lo esto por venga vamos a intentar a ver qué sale sin miedo y sin ya está

Voz 6 02:23 ya ya ya

Voz 7 02:34 a todos

Voz 8 02:41 sí cinco cinco seis seis seis

Voz 0335 02:59 no ha estado de gira telefoneado a apasionada no en serio hablar de Heinze por ejemplo yo siempre dejaría mucho también en este momento con grupos como Belako

Voz 4 03:11 no sé si si es lo que estáis escuchando Si estáis escuchando otras cosas que inspiran que os gusta

Voz 9 03:18 yo escucho mucho a tanto a Velasco como a Heinze me gustan muchísimo gusta mucho o los grupos de chicas que están saliendo ahora me gustó mucho en Lady banana me gusta mucho nos guste mucho a nosotros a mí no si aquí también han frito eh en fin hay muchos grupos no sé que está escuchando nosotros pues ahora mismo orden por dejó Nico se llama El nuevo grupo posterior a la meta por ejemplo

Voz 1 03:47 así de grupos no sé yo escucho muchos grupos de chicas me gustan mucho los que chicas me me me gusta mucho empuje curiosidad y bueno las realmente gustan Mon montón desde el primer disco y el segundo

Voz 4 04:09 en un poco de trincheras estamos preparando un reportaje de cara al ocho de marzo y estamos contando el número de grupos de chicas o liderados por chicas solistas que han estado en los principales festivales últimamente y la verdad es que es asombroso porque con algunas excepciones normalmente están entre el diez y el veinte por ciento en su vida eso sí pero pero es algo muy llamativo no tuve llevas pues veinticinco años al frente de una banda liderada por mujeres

Voz 1 04:44 qué opinión tiene al respecto pues creo que es un reflejo de la sociedad en la que vivimos cuanto más alto e miras por ejemplo en el cartel de en los horarios de los festivales más difíciles que haya

Voz 5 04:56 la grupos en los que lideren

Voz 1 05:00 las chicas más dificil porque porque es es reflejo de la sociedad se consigue cuanto más alto es el cartel más importancia tiene y entonces sí considera que en menos importancia tienen en general lo que hacen las mujeres entonces esos así al de vez en cuando algunas nos colamos y por narices Nos han tenido que poner a lo largo del tiempo en las cabezas de cartel pero siempre incluso cuestionando hubo mucho es reflejo de la sociedad en la que vivimos pasa en todos los ámbitos

Voz 0335 05:29 de ver fue muchas veces cabeza de cartel

Voz 1 05:31 sí sí sí sí tuvimos muchos años en los que sí

Voz 10 05:37 bueno yo era por por pero era por floral Meeting si no hubiéramos tenido tanto éxito pues no habríamos lo cual bueno por otro lado las cabezas de cartel nuevamente tienen son grupos que tienen éxito si es cierto pero hay peros sí recuerdo que en algún momento se cuestiona más por el hecho de no

Voz 0335 06:01 se cuestionan además se cuestionan menos cuando son hombres me gustaría que me explicaré son poco a quién estáis pidiendo ayuda en este primer sin el colinas Solbes que es la primera que ha adelantado

Voz 7 06:40 España

Voz 5 07:09 hablamos un poco de de de quitarse lastre encima de de sentir que uno o una tiene tiene responsabilidad hacia los demás tienes que en fin todos tenemos responsabilidad hacia los demás

Voz 9 07:31 pero cuando te cargan demasiado con

Voz 5 07:34 con ese papel de tener responsabilidad el que pie

Voz 10 07:39 hay que tener que agravar sobretodo además lo dice en un momento de la canción no que estaba esperando siempre a alguien a quién agradar no hitos quitarte de repente ese muerto de encima no lo considerar que te da igual

Voz 5 07:53 me decidida ya de agradar a nadie ir divertido

Voz 0335 07:56 pero todo eso desde un desde un espíritu muy pop no puede cuando saca estéis cómodo ver débil que en tu mi estábamos en pleno auge de la Brookings no estaba nerviosa apretando solo en el mundo ya había tramos una especie de viento a favor de ese tipo de sonidos que en España quizá no había quedado tan fuerte pero bueno internacionalmente está a esa tendencia ahora sin embargo parece que todo va hacia la música urbana no y que se habla mucho del Trapp de bueno todas las cosas que que se le parezca no lo que se pueda mezclar con ello no sé cómo cómo lo vais vosotros porque de algún

Voz 12 08:35 manera parece que ahora el el el rock de guitarras eh bueno mi silla

Voz 0335 08:41 ha tenido o ha jugado un papel secundario en la música española parece que ahora todavía un poco más si la verdad es que sí que lo vemos un poco así realmente a veces decimos muy a menudo estar un poco a contracorriente

Voz 13 08:58 con respecto a lo que está de moda entonces el trapo música urbana o incluso el indie español que se llama No de ese de ese género amplió no muy difícil de de de clasificar que felinos el sonido indie incluso pues incluso está en ese amplio siquiera no consideramos que que que como que encajamos no en ese idioma por el sonido pero bueno yo creo que que es parte también de de de lo bueno no de la hacemos que sea multi facetas no queda mucho muchas formas diferentes no de expresarse de muchos sonidos mucho

Voz 0335 09:47 en alguna entrevista que entonces vez sobre la dificultad de llegar a la gente y me ha llamado la atención porque en esta época en la que hay tantísimas vías de comunicación no sé si esa sensación ha tenido algo que ver con el hecho de que el primer disco lo otro editara es que bueno ahora eh este es con con Maison pero una con una de las discográficas pues más importantes de la música independiente

Voz 1 10:11 es que de todas maneras cuando decimos que

Voz 5 10:14 como como muchos otros grupos y ICO muchos artistas que que es difícil llegar a al

Voz 1 10:23 el público porque somos muchísimos pero no oímos es del punto desde un sitio de queja desde un momento de quejar de quejarnos es que es es la realidad es así tú tú efectivamente fue descolgar tú música hay puedes tener suerte y te escuchan o puede que pase desapercibida entonces yo creo que es que eso al final preocupar mucho es decir con mucho o no no depende de ti no depende de grupo entonces eh lo mejor es hacer la música que quieres hacer de verdad sin preocuparte de si esto está en el momento adecuado o no es es lo que se lleva no es lo siguió las tendencia ustedes ya te olvidas de todo haces lo que te gusta lo sueltas queda

Voz 0335 11:20 vamos a escuchar a los dos tan que junto a Colin eso es para mí es el gran tema del disco

Voz 1 11:27 me puedes hablar un poco de esta canción de de Chan pues fue casi de las últimas canciones que hicimos la penúltima canción que

Voz 5 11:37 hicimos

Voz 1 11:41 para mí te tenía una cosa muy fresca

Voz 5 11:43 de momento que la la la creíamos que mira algo así decir casi Police no así

Voz 1 11:57 según recordaron pocas haciendo tuve la primera de The Police no se así de fresa

Voz 5 12:05 no

Voz 2 12:19 femenina ídolos ah

Voz 9 13:11 grabamos una maqueta como siempre los huevos opiáceos nosotros quedó muy bien pero bueno cuando llegamos a estudio la grabamos con Carlos Fernández consultor arrepienten pasa todo a bombear la canción cogió esa dimensión que en mi cabeza recordaba que cuando escuchaba a los coros

Voz 1 13:33 entraban y salían de cuando escuché Police es esa esa sensación ve poco o por el trabajo que hizo con la canción

Voz 9 13:40 Don yo creo palos no hay llevó a a niveles unido a otra dimensión no la creció

Voz 1 13:47 salió del estudie más cañera de lo que había entrado bien no salió bueno es que nuestras maquetas son maquetas caseras

Voz 14 13:57 los helenos si todo todo el descontento no salieron mucho más grande que lo que llevamos mucho

Voz 0335 14:05 pero te voy a hacer una confesión hacen muchos muchos años cuando yo tenía dieciocho fui a un concierto de Dover en las fiestas de El Pilar en Zaragoza no recuerdo con qué canción pero estaba en la primera fila me vine muy arriba yo momento que Mejide se creó esos típicos vacíos no cuando el público se está moviendo empujón

Voz 12 14:25 sí me viene muy arriba hay desafíos

Voz 0335 14:27 el público que había detrás me vino a Lincoln el hombre me partió el labio una cosa muy loca no de de concierto de rock que supongo que habréis visto muchísimas veces desde el escenario no sé si es ese tipo de situaciones a un músico desde arriba Le no se le da adrenalina si es algo que os gusta si es algo que que te gustaría volver a experimentar ahora con con niños

Voz 15 15:10 era la excusa es el el el pecho al público no tanto no eso no me gusta no gusta a mí me gusta muchísimo cuando yo Bronx pasa a todos es es es es si me apura comunión y conexión cuando notas que tú estás tocando hizo público

Voz 16 15:28 está reaccionando a lo bestia es lo más

Voz 5 15:33 maravilloso que hay en el escenario es la verdad en cuanto se pone la cosa hábil ha habido a veces que que que por la bajándose a la música que decíamos ese momento llevaba en el l en cierta parte el público un Tomás violento y eso ya no vale no había ahí algo conté ya las chicas no pueden estar en la primera fila porque aquello era un y eso ya me parecía demasiado pero la locura saltos a Santa

Voz 0335 16:16 no digo que me lo partirán apostaba sabes de esas cosas que suceden cuando hay empujones e Isabel todos si todos no

Voz 5 16:23 me encanta yo recuerdo que eh esto es una estúpida pero recuerdo ver Apel Jean con mi hermana Cristina un exnovio en el año noventa y dos en la sala Revólver cuando

Voz 16 16:36 vino a presentar el primer disco estén hizo público estaba enloquecido con peligro

Voz 15 16:42 se subiera al escenario tiraban que era lo que se hacía en aquella época creo

Voz 5 16:46 nada ya se femeninos en un momento dado este este hecho bien mi había venido porque quería volver conmigo y venía como de carabina no notaba muy estaba enloquecida con Aragón Janko todos los grupos Nino poco como casi como a vigilar un tío se le cayó encima se quedaron las gafas llevó a metálicas el frío se quedaron ahí ya abandonó paso diez quiero decirte es recuerdo el momento como una locura pero lo viví como si fuera mío

Voz 0335 17:28 volvemos a comentar un poco ese afán de tocar muchos géneros que que hay en este Fever en este segundo disco The New Day llamado mucho la atención que tiene como Crosby

Voz 17 17:40 pero sí que la canción de hecho está les ha salido por por mi amor profundísimo al Gospel americano desde los años veinte hasta los años cincuenta y sesenta me gusta muchísimo sí tiene cosas que no son como siempre yo lo que hago es una mimada mi bola lo que es el coste que tengo la suerte de que Samuel J pues es les gustan las cosas también no les parece podían haber dicho los que locura pero me acuerdo que Jota hubiesen las canciones que más te motiva y te emocionan porque la caña digamos que ellas pasado por ella misma canción como lo fue este

Voz 14 18:29 ella de una manera diferente y más más

Voz 2 18:32 Glock

Voz 18 18:36 sí

Voz 0335 19:06 vosotros entiendo que después de de Uber os podéis haber dedicado a otra cosa o a vivir de de los royalties de hecho habéis decidido formar otra banda porque os gusta tocar nos gusta ir de gira y componer entrar en el estudio

Voz 19 19:23 yo es que no concibo la medida debería empezar a ver a una psicología musicólogo me acabe para que me tenga me Taradell momento el guía no voy a poder

Voz 17 19:33 es una música Nocioni para para mí es impensable

Voz 0335 19:38 estuvo si las es decir que siempre he estado no

Voz 1 19:51 es una necesidad vital para mí es una cosa existencial yo soy eh yo soy lo que toco y te lo digo si hay alguna posibilidad que vuelva a doler en algún momento ya sé que sólo hace tres años que deja estéis pero pues sigue preguntara si llamaran aquí soy Cristia hay alguna posibilidad de que volvamos día me daría Hank dieta ente ahora mismo no hay ninguna posibilidad eh es yo es que no me atrevo decir que Cris dice eh aquí lamente que ya jamás volverá a entrar en dos que sería lo dice que nunca más pero eh la me voy a enseñar la vida es que nunca se sabe lo acusa de futuro nunca jamás sea decía a mí me han dicho hace cuatro años que yo iba a cantar

Voz 10 20:45 tal Pichi is más es que me gusta muchísimo me encanta lo disfruto un montón me no me lo habría creído con lo cual vete tú a saber si sí lo hizo va que vais a saber si en el futuro se levanta un viacrucis hice tenga llama oye tía yo creo que no la verdad pero como no quiero que me lo echen encara luego cuando sea algún día es que si quiero que me salgan con el año no sé qué dijiste claro

Voz 0335 21:17 claro por volver entiendo que igual no pero si te llama el tipo el Primavera Sound de dije oye esto que se hace mucho últimamente no Benito Cano el David tú mi integro solamente ese disco no treinta aniversario

Voz 20 21:31 G

Voz 5 21:58 eh eh por el nuestro carácter el mio tenemos más de que de ese ejemplo que le dijeron oye vuelve los Abbas se lo dijeron veinte millones de veces y aunque no creo que a mí me ha dicho que iban a volver yo no me lo creo pues creo que tenemos más de antes saldrá el musical The débil que intuía que

Voz 0335 22:24 pues nosotros creo me ha llamado la atención que incluso una canción que se llama melancolía sea muy animada es verdad que el disco se cierra con con Winter que sí que es un poquito más pausada no pero pero como que tenéis eh muchas ganas de hacerlo pasar bien no yo transmitir buen rollo si estamos

Voz 1 22:44 cuando salieron las canciones estamos un momento

Voz 21 22:47 en de

Voz 1 22:51 es el que pensábamos que eran más fuerte Un privilegio poder no todos los días al local a mira se ha ocurrido esto a ver por dónde sale la cosa ahí dar rienda suelta a nuestra creatividad pensábamos que era un privilegio entonces es un disco

Voz 5 23:08 muy muy positivo muy muy joven muy fresco

Voz 13 23:15 después además tú tenías muy claro que no quería

Voz 0335 23:19 nada que son así como triste au nada que que sembró melancolía hecho a mí me recuerdan poquito a Franz Ferdinand ese rollo y por guitarrero pues si bien

Voz 1 23:31 si no lo había pensado pero haré acrobacias pues sí puede tener un poco esa desde luego sí es la conexión con con grupos hoy a otros artistas es todo

Voz 5 23:43 cosas muy muy directas muy frescas muy incluso nuestros

Voz 1 23:50 como decíamos pues esta sacan poco a los vídeos que el de de estar a ese tipo de cosas lo que estábamos que teníamos en la cabeza es no hacer nada

Voz 0335 24:02 un sombrío de lo que decías Amparo Llanos Samuel y J Armijo y muchas gracias por venir a La Ser y charlar con Fuego y Chinchetas engranajes aquí siempre por supuesto