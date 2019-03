Los 50 de Javier Bardem

Voz 1 00:00 la Valdo él

Voz 2 00:08 me recuerdan a una película que me impactó de niño que fue All that jazz

Voz 3 00:13 estoy montando un espectáculo John sí por favor quédese explicárselo no entienden nada

Voz 2 00:18 la bien cine porque mi madre me metía haberla estaba de gira era muy pequeño y quería ver la película nos metió a los tres convenció al acomodador saquen entonces acomodador taquillero con la que el niño pequeño pudiese ver la películas la yo me encontré con ese pedazo de espectáculo musical sobre la muerte sobre la importancia de viaje hacia la muerte

Voz 4 00:40 Joe bajo diste ese te olvido el texto al final de este número tu frase era cuál era su frase sufriese era no quiero ir Kiev

Voz 2 00:49 cosas que yo no entendía en aquel entonces pero que me impactó muchísimo el la película una de mis películas favoritas ahora el siguiente número luego también me acuerdo de ver tiburón con mi abuela en cine ser pequeñito gritas

Voz 5 01:02 tiburón cunde el pánico y adiós temporada de

Voz 2 01:05 yo di un grito y estaba estaba sobre en el cine que suerte no haber podido ver películas como Tiburón La Guerra de las Galaxias Indiana Jones en el cine no en la pantalla grande de gente que harías otras que conducen autobuses y otros que gracias a Dios inventan vacunas y otros que contamos historias

Voz 5 01:33 el problema es que echamos ochenta otras operamos en ese momento decimos que no que las tuvieron los cierra porque es nuestro trabajo el trabajo de otros compañeros y con este trabajo se juega

Voz 2 01:43 en la necesidad de contar una historia de ser vehículo para ayudar a una historia contada

Voz 7 01:48 hola buenas una bruja del Caribe Mi padre era un caballero español

Voz 2 01:52 Íñigo Inchusta creo que el actor es mejor actor cuando es vehículo cuando el se pone a un lado se quita de enmedio para que la Historia emerja hay suceda a través de él más que enseñarse enseñarlo de uno ahí eso es una buena una muestra de egolatría más que el y una antena fotógrafa estacionan reportajes agregar se penal

Voz 8 02:15 qué es lo que retrata la gente como tu retrato desde

Voz 2 02:19 tú avistando cuenta saber siempre desde el principio me acuerdo desde luego las sedes de Lulú que fue el primer papel importante antes de Jamón jamón en este tipo cómo viste que pelo tiene en siempre me ha atraído muchísimo también como dibujante yo estoy antes oficios me atrae los rostros y me atrae la la el lenguaje corporal el cómo estás sentado o lo que dice de nosotros el si tengo la piel nacidos estoy así el pelo porque creo que hay es una es una tarjeta de presentación muy importante en muy inconsciente

Voz 9 02:54 en de sueño

Voz 10 03:01 pero cada vez que trabaja mil Streep o Al Pacino yo quiero una haberlos no solamente en en cine un teatro un avión si puedo a ver la obra de Al Pacino ya no hay alarmas dicho

Voz 0465 03:11 datos les estaré pues lo que quieran para que se marchen

Voz 11 03:15 esa es esa

Voz 0465 03:16 que está abierto no haga fuerte enseguida la habla

Voz 2 03:19 las cosas que siempre rescato esa película es el nivel de detalle que hace Al Pacino con las circunstancias Él en la entrada al banco como le como desenfundar pistola que se le caen los cantones como está atento a todas y cada una de las personas que están bajo los detrás de los mostradores

Voz 0465 03:37 un momento queriendo hacer conectarla alarma utilizada ya ves que no es debo haber me he vuelto loco pues procura recuperar la cordura

Voz 2 03:44 como tiempo está reconociendo quién es ese personaje cuál es su identidad sexual porque está haciendo lo que está haciendo y qué experiencia tienen todo esto se llama circunstancias

Voz 0465 03:54 pero sí señas nada de alarmas nada de nada más que nada le trucos utilice la Caisse

Voz 2 04:00 eso es lo que tiene que hacer un actor antes de entrar en escena construir eso y cuando ya esa escena me pone los pelos de punta entre otras muchas de esa película dices Dios mío qué qué nivel de detalle de contemplación y me gusta mucho Paul Thomas Anderson no parece que es un tipo que tiene un sello interesante y que ha conseguido un ritmo interno en sus películas que no es fácil de seguir

Voz 13 04:33 oye quiero que sepas ante todo que me encantan y me encantan todos estos películas solo he hecho una sola lo que pasa es que es como si tuviera cinco películas dentro no salís por miles

Voz 2 04:43 Amenábar es una debilidad mía me parece un director maravilloso Bayona me gusta muchísimo Almodóvar es que también nombrar es injusto no porque siempre te dejas alguna fuera a muchos buenos Michael Gene que me gusta mucho hay alguien con el que ya hace mucho tiempo que no rueda pero que me encanta que es que porque es sí es una inyección de realidad Side realidad CIDE de también

Voz 14 05:04 virtuosismo no de los actores que escoge no de cómo del nivel de concentración hay motivo de libertad absoluta que hace que las interpretaciones de sus películas sean totalmente impunes

Voz 2 05:14 civiles no no podías registrar hoy imaginar lo que va a venir después

Voz 15 05:18 no ha sido la última persona que ha visto que estuvo con ella se gays pero hijo dijo que estaba que se fue a dormir pero yo estoy aquí y luego se tomó una copa que de repente

Voz 2 05:34 así han es un poco así va Hardy tiene algún punto así hay hay actores que les incomoda y a mí me encanta me encanta porque eso es lo que

Voz 7 05:42 produce la vida no la vida nunca te dice lo que va a suceder en esta cita echar que me gusta artículos delito

Voz 2 05:55 simplemente hay que tener un plan aquí traer una guía pero cuando uno está trabajando hay que darle la bienvenida a lo impredecible al a lo inesperado es ahí donde está la joya si miro hacia atrás y veo veo lo que siempre visto nada nuevo en la enorme suerte la enorme suerte y el privilegio y la bendición haber encontrado la vida con gente muy generosa y muy talentosa que me dado oportunidades yo teniendo esas esa bendición con miras Luna

Voz 16 06:33 pues porque necesito el dinero de un banco Mango de verdad pero yo voy a poner sobre la mesa todo lo que tengo a subir para arriba Choir

Voz 2 06:40 Miguel Hermoso en principio una serie con Julian Schnabel a nivel internacional

Voz 17 06:45 Laser religioso tuvimos sexual llevaba anticastrista eso quiere decir que yo creo que reúne todas las condiciones para que no publiquen un libro y para vivir al margen de toda sociedad en cualquier lugar del mundo

Voz 2 06:56 y eso viniendo en una familia actores y directores que se lo que significa a trabajar Hinault trabajar pues evidentemente soy consciente de la enorme suerte que tengo no no hay vía o trabajo en la que no sea consciente de eso e intente dar lo mejor de mí porque porque eso sólo llevó a todos aquellos que me lo diga

Voz 18 07:21 sucedió en de noche un programa de la Cadena SER