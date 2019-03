Van Gogh en el cine

Voz 0544 00:00 la vida de Van Gogh que es un auténtico caramelo para el cine

Voz 2 00:07 no lo estaba tirado un hombre interesante

Voz 0544 00:10 una vida marcada por la pobreza la soledad el fracaso y la locura quién soy yo

Voz 2 00:16 los de la mayoría condón batir un ser desagradable al que que nunca ha encontrado nunca encontrará su sitio en la sociedad ahora viene un día me gustaría mostrar a través de mi obra que este nadie piensa en su corazón sí porque

Voz 0544 00:33 a todo ello se suma su genialidad pictórica incomprendida en su momento pero tan personal capaz de representar la realidad de otra manera

Voz 3 00:41 se observa habrá que toda la naturaleza tiene su encanto cuando veo tanta belleza me siento inmerso en ella y luego igual que en un sueño el paisaje ese pinta porfió sólo si absorba ese escenario natural lo devoró total y completamente cuando he terminado

Voz 0544 00:59 el cuádruple acabado además existe un material excepcional que documenta perfectamente la vida y la personalidad de Van Gogh las cartas que enviaba a su hermano Theo

Voz 2 01:09 está muy lisos piensen escribió a su hermano a diario

Voz 0544 01:14 en la actualidad se conservan casi ochocientas cartas gracias a ellas cargadas de bocetos de sus obras de reflexiones personales de detalles muy concretos de su vida podemos hacernos una idea muy completa sobre la persona que era

Voz 4 01:27 que es fruto pendenciero irascible pero eso atormentada cabeza bulla algo maravilloso sus cartas nombres de Tadic sensible

Voz 0544 01:37 Vincent van Gogh no cogió un pincel hasta los veintisiete años antes de eso dejó la escuela siendo niño fue despedido de muchos trabajos y se enamoró de mujeres que le despreciaron tú porque pintas Pinto

Voz 2 01:51 de pensar dejó de pensar siento que soy parte de todos lo que fuera y dentro de mí su carrera como pintor apenas duró

Voz 0544 02:01 diez años pero fueron suficientes para dejarnos unas novecientos pinturas y más de mil quinientos dibujos tan sólo consiguió vender un cuadro en vida de Bangkok sabemos qué pasó algún tiempo en instituciones mentales todo el mundo conoce el episodio de la oreja que se cortó

Voz 5 02:16 es un milagro que no se haya desangrado lo Ahmadi baje Enel eso parece no se preocupe por esta vez no habrá cada vez

Voz 0544 02:23 hay que Autoritat una vida como decimos muy de película coronada además con una muerte violenta y enigmática

Voz 6 02:30 murió se pegó en los campos cerca de Auvers haciendo lo que más le gustaba pintando hasta el final sabe por

Voz 7 02:40 lo hizo la primera película que se rodó sobre banca

Voz 0544 02:47 no fue un documental dirigido por el cineasta de la Nouvelle Vague Alain Resnais

Voz 8 02:51 en el vídeo entendieron en no donde

Voz 0544 02:56 este documental ganó un Oscar en mil novecientos cincuenta hasta la fecha se han rodado sobre el pintor una docena de documentales para el cine e incontables para la televisión hace unos días sin ir más lejos estrenó en nuestro país un documental italiano titulado Van Gogh de los campos de trigo bajo cielos nublados pero dejemos el documental en mil novecientos cincuenta y seis llegó la primera gran película de ficción sobre Van Gogh el loco del pelo rojo dirigida por Vincent Minelli

Voz 4 03:23 en forzosamente tienes que vivir así que les dije mira esto es una vergüenza ni siquiera limpiar los pinceles como poder trabajar es una porquería

Voz 0544 03:32 los mejores biopic de la historia del cine y cuenta de forma cronológica la corneta da vida del pintor y el infierno que había dentro de su cabeza

Voz 4 03:40 es algo como pintor y de romper el muro que se interpone entre lo que siento

Voz 0544 03:47 Kirk Douglas aprovechando su parecido físico con el artista daba vida a Van Gogh acompañado por Anthony Quinn que encarnaba a su amigo y también pintor Paul Gauguin por cierto que Queen ganó el Oscar al mejor actor secundario por una interpretación que sigue teniendo el récord de brevedad en la historia de estos premios su aparición en pantalla apenas llega a los diez minutos

Voz 4 04:08 allí el sol Dayton de penetran la sangre no es que la Martinica sea un paraíso entre alambres la fiebre tuve suerte de salir con vida pero si pudiera volvería mañana mismo la pelea

Voz 0544 04:19 clase rodó en negativo AMS color un sistema que proporcionaba unos colores mucho más reales y brillantes ese negativo había dejado de fabricarse por entonces la fábrica tuvo que hacer un lote especial exclusivamente para la película

Voz 4 04:32 estos colores me entusiasman toda la tierra bajo este sol meridional adquiere unas tonalidades amarillas de azufre Over dudosas todo lo bueno el colorista tiene una fuerza que nunca había tenido antes produce sensación de impotencia

Voz 0544 04:50 en mil novecientos ochenta y seis el director australiano Paul Cox estrenó Vida y muerte de Vincent Van Gogh una película sin diálogos en la que el actor John Hurt ponía voz al artista leyendo fragmentos de sus cartas en mil novecientos noventa coincidiendo con el centenario de la muerte del pintor Robert Altman estrenó Vincent y Theo película que tenía una particularidad

Voz 2 05:11 señor sí señor Theo Van toda esta trama no sólo se centrará fin se queda

Voz 0544 05:18 vida Tim Roth sino también en su hermano Theo interpretado por Paul Rees la vida de los hermanos Se cuenta en paralelo explota dramáticamente en sus en cuenta

Voz 9 05:28 no me digas que no hay un mercado para mi trabajo situando a como también cuando te estás haciendo lo que hacen mis cuadros crudo hace falta que me digas cuál es mi trabajo yo algo todo lo que puedo

Voz 0544 05:43 en mil novecientos noventa también se estrenó Los sueños de Akira Kurosawa uno de los fragmentos de esta película de episodios está dedicado a Bangkok en él un joven pintor alter ego del propio Kurosawa penetra en uno de sus cuadros buscando al mar

Voz 3 05:57 buenos días saben dónde vive el señor Van Gogh

Voz 9 06:01 se siente buscándole acaba de cruzar el puente ha ido hacia allí

Voz 0544 06:06 es el director Martin Scorsese teñido de pelirrojo y con barba quien da vida a Bangkok

Voz 3 06:11 me enormes tiempos escapa me queda poco tiempo para pintar el sol

Voz 0544 06:20 impulsa atentar no puedo malgastar el tiempo hablando con usted así explicaba Kurosawa porqué eligió a Scorsese para el papel

Voz 0829 06:28 es como si yo conocía Martin Scorsese cuando vino a verme para que apoyara una campaña para la conservación de viejas películas en color tienes que estaba muy excitado él daba la impresión de estar como muy agobiado por el tiempo que tenía una actitud completamente apasionada además lleva barba hay por todo esto me recordó Valverde

Voz 0544 06:51 el francés Maurice que estrenó en mil novecientos noventa y uno una producción francesa titulada simplemente Van Gogh protagonizada por el cantante y actor Jackson litrona y en dos mil diez era Benedict Bach el que se metía en la piel del pintor holandés en banco veinte en Word revelar a dos en La Caixa quitó que nada

Voz 9 07:13 se trataba casi de un docudrama basado

Voz 0544 07:16 una vez más en las cartas que escribía Bangkok mucho más original resulta una coproducción polaco británica que es estreno en nuestro país hace poco más de un año y que llevaba por título lo Bin Vincent para el señor Theo Van Cela escrito

Voz 2 07:30 yo Vincent su antiguo casero le ha encontrado haciendo limpieza

Voz 0544 07:35 la trama sucede un año después de la muerte del artista a partir de una carta Nobel entregada Un joven se empeña en llevarla a su destinatario e inicia un viaje en el que poco a poco irá reconstruyendo las últimas semanas de la vida de Mango

Voz 10 07:47 que parece que Mi viaje continuo debo encontrara un nuevo destinatario ya que por desgracia tío fallecía

Voz 2 07:56 hay un médico que podría ser la persona adecuada quién entregarle la carta

Voz 0544 08:00 así que me dirijo Belles es así como se topa con las extrañas circunstancias de la muerte del pintor

Voz 0598 08:05 mí me dijo que iba a quedarse sin pintura y que había hecho un gran pedido que cubriría todas las obras que tenía previstas no le parece raro mandarle un pedido a su hermano siendo el dinero un problema entre ellos para después suicidarse al día siguiente

Voz 0544 08:19 lobby Vincent se apunta a una teoría cada vez más aceptada Van Gogh no se suicidó sino que fueron otros los que dispararon pregunté al paciente como si había herida

Voz 11 08:30 me dijo que se disparó el mismo pero yo sabía que no era verdad lo sabía por su herida en los suicidios la gente se pegó un tiro en la cabeza sino en el corazón pero no en el estómago

Voz 0544 08:42 pero a parte de su interés argumental lobbies piensen destaca sobre todo por su factura técnica Se trata del primer largometraje compuesto por pinturas animadas cada escena es un cuadro al óleo que parte de una obra del autor o imagina con su misma técnica en colores como el propio pintor lo habría hecho para ello se pintaron casi setecientos diez dos por ciento cincuenta pintores que trabajaron durante seis años estaba bien

Voz 13 09:10 sí sí

Voz 0544 09:14 la última película que cuenta la vida del pintor acaba de llegar a las pantallas se titula Bangkok a las puertas de la eternidad

Voz 2 09:21 veía que un artista de enseñarle a mirar el mundo pero sinceramente John no lo creo solo pienso en mi relación con nadie

Voz 0544 09:31 está dirigida por el también pintor Julian Schnabel y en ella un fantástico Willem Dafoe indaga en los momentos en los que Van Gogh empieza a ser consciente de sus problemas mentales

Voz 9 09:41 he pasado mi vida solo en una habitación necesito salir trabajar para olvidarme de todo para estar fuera de control necesito entrar en estado febril por algo se llama el acto

Voz 0544 09:56 de pinta una nueva película que nos ayuda a conocer mejor a Vincent Panko Keating y desde luego también el cine ha contribuido a demostrarlo

Voz 13 10:05 Hurst