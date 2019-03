Stanley Kubrick de la A a la Z

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0229 00:00 de autocensura Stanley Kubrick fue uno de los pocos autores capaces de actuar como su propio verdugo artístico el director prohibió la difusión de su primera película Miedo y deseo porque consideraba que no estaba a la altura de talento y en mil novecientos setenta y uno marcó un insólito precedente de autocensura al retirar de los cines británicos La naranja mecánica

Voz 0229 00:32 resulta que poco después de estrenarse la película varios delincuentes cometieron delitos similares a los que se leían un ella Kubrick fue atacado salvajemente por la presunta violencia en eso dijeron y el director respondió retirando la película de los cines granja mecánica no volvió a proyectarse en Gran Bretaña hasta la muerte del director de la pesar de que fue un rotundo fracaso comercial Kubrick siempre mencionaba esta película de época como su favorita entre todas las que había robado le de control desde su primera película en la que actuó como guionista director operador de cámara y montador Kubrick se acostumbró a controlar personalmente todo el proceso de producción de sus películas

Voz 4 01:10 después admitirá en la emisión alcanza el total funcionamiento de la nave por tanto estoy siempre preocupado me entrego absolutamente a mi trabajo

Voz 0229 01:18 su control iba más allá de los aspectos artísticos dirigía también la promoción publicitaria o la adaptación al formato vídeo de sus películas de de doblaje del mismo modo se ocupaba del doblaje y el subtitulado para países de habla no inglesa en España eligió personalmente a Carlos Saura Mario Camus y a Jaime de Armiñán para dirigir los doblajes de varios de sus películas Vicente Molina Foix fue el encargado de adaptar al Espanyol los diálogos de La naranja mecánica el resplandor o La chaqueta metálica cuenta el escritor que todos los días recibía media docena de llamadas del director para

Voz 0544 01:51 precisar detalles mínimos preocupadísimo

Voz 5 01:54 no es saber qué quería decir exactamente Mcgregor no tiene una palabra que ya había puesto que una de las soluciones de de de la película pero ese replica Mi Watch más

Voz 0229 02:15 de exhibición Kubrick también se preocupaba de la proyección de sus películas en todos los países de mundo contaba con una red de agentes en los cinco continentes que supervisaba en la calidad de las salas de exhibición y de las copias

Voz 8 02:28 en serio me mire soy Stanley Kubrick una informadores me han explicado que el interior de esta pintado con una laca brillante que pronunció en el reflejos inaceptables en la pantalla sino vuelve a pintar la sala entera antes del viernes prohibirá que mi películas estrenen su cine y yo me encargo de algunos pintores de conflicto

Voz 0229 02:47 la anécdota es absolutamente real y ocurrió un cine de Nueva York F de fotografía una de sus grandes pasiones con diecisiete años ya trabajaba como fotógrafo en la revista Look hasta que un amigo le aconsejó rodar un cortometraje sobre un boxeador del que Kubrick había hecho un reportaje fotográfico así comenzó su carrera como director de guardia a mediados de los años sesenta abandonó Estados Unidos y se trasladó a una mansión situada al norte de Londres que convirtió en su cuartel general fortaleza la finca de la que apenas salía contaba con los más modernos sistemas de seguridad refugio nuclear propio de las últimas décadas de su carrera cada vez medía va más tiempo entre película y película cinco siete diez años Kubrick desaparecía de la vida pública y entraba en periodo de Iberia

Voz 4 03:34 cómo se siente uno mientras está en hibernación como si estuviera dormido no tiene ninguna nación del tiempo

Voz 0229 03:40 el director sólo salía de su guarida de vez en cuando para hacer prácticas en un club de tiro local ya que dedicaba el tiempo libre además de a controlar la distribución de sus películas me gusta mirar películas antiguas es cierto en una entrevista publicada en Fotogramas aseguraba que veía casi todo lo que se estrenaba también revisaba películas antiguas sin parar lo hacía en su cine privado de imágenes sus imágenes siempre poderosa así llenas de fuerza Bigas Luna contaba una vez sobre un viaje que hizo en su juventud a Londres

Voz 9 04:09 yo tenía diecinueve años si me ponían una película que se llamaba Cloclo años no entrega la película israelí y creo que el son aún me perdura cuando además sin entender inglés sólo vi las imágenes la entendí perfectamente porque mi teoría es que una película hay que leerla sólo las imágenes

Voz 0229 04:34 J de jaque mate el ajedrez era su afición favorita eso juventud llegó a jugar por dinero en los parqués del Graves Vila de la técnica ajedrecista aprendió la disciplina y la paciencia que aplicaba su trabajo de Kirk Douglas el actor fue el responsable del lanzamiento de la carrera de cubre

Voz 10 04:52 es hora de que yo había visto su película Atraco perfecto y me parecía maravillosa por aquel entonces Kubrick tenía el guión Senderos de gloria pero ningún estudio quería producirse algo yo después de Renault elige Stan Lee esta película no vagar un duro pero yo voy a producirla a protagonizar la creo que tiene talento para hacer de ella una gran película y así fue Senderos de gloria fue la película que lanzó su carrera

Voz 0229 05:19 después le volvió a dirigir en Espartaco Un proyecto que él no deseaba Ike le llegó de rebote por insistencia del propio Kirk fue la única película en la que no tuvo el control absoluto y por eso renegaba de ella él de elector su obsesión era encontrar historias que el interesaran lo suficiente para firmarlas con ese afán se convirtió en un lector incansable a veces sin ningún criterio entraba en una tienda de libros compraba todos los volúmenes de un estante sin mirar siquiera sus títulos

Voz 0229 05:52 en este mutismo en las últimas décadas de su vida apenas concedió entrevistas y se negaba a salir por televisión el muro de silencio se extendía también a los que le rodeaban durante los rodajes imponía bajo contrato la prohibición de hablar sobre la película a todos sus técnicos y actores de noctámbulo creo que estaré mejor después de

Voz 13 06:11 Kika por la no se eh

Voz 0229 06:15 pero hacía vida nocturna y se acostaba cuando salía el sol Agesa menudo convocaba a los actores a las ocho de la tarde las sesiones se prolongaban hasta las siete de la mano

Voz 0229 06:27 por ETA Kubrick obligaba a sus actores a rodar una y otra vez la misma toma hasta que quedaba satisfecho Tom Cruise cuenta por ejemplo que en Eyes Wide Shut rodaron un plano noventa y tres veces aunque el récord absoluto lo posee Jack Nicholson que en El resplandor llegó a rodar ciento treinta tomas de una misma escena

Voz 13 06:49 entendido ir a pesar de veda

Voz 0229 06:55 P de pacifista Kubrick era un pacifista militante y convencido sus tres películas de guerra Senderos de Gloria teléfono rojo y La chaqueta metálica son auténticos manifiestos antibelicistas de racanería racanería en cuanto a producción se entiende trece películas en cuarenta y seis años de carrera dejan claro que Kubrick no era un autor precisamente prolífico de silencio Guillermo del Toro a propósito de dos mil uno una odisea del espacio

Voz 15 07:22 empecé a entender la manera en que Kubrick utilizaba el vacío los silencios nosotros los que estamos siempre nervioso desde que el espectador se levanta la ahí Ulla hacemos ruido y movemos a cámara los todo tipo de trucos coreografías cobren de repente su seguridad eso potencia delantal que en esa película me quedó clarísimo que el vacío el silencio de los muy grandes

Voz 0229 07:48 de Lezama T retira la meticulosidad de Kubrick era un martirio para sus actores no sólo por el agotamiento al que les conducía sino por lo exigente que la con ellos un ejemplo Malcolm Mc Dowell protagonista de La naranja mecánica se quejaba de la ceguera temporal que padeció debido a las continuas repeticiones de la escena en la que recibe el tratamiento Ludovico

Voz 16 08:09 después me pusieron las cosas en los ojos y quisiera no podía cerrarlo a mí todo aquello me parecía un poco como de locos pero en este eje que siguieran con los suyos en

Voz 0229 08:23 de último cuando Stanley Kubrick falleció en mil novecientos noventa y nueve muchos críticos e historiadores de cine se apresuraron en proclamar que con él moría el último genio vivo del séptimo arte no sabemos si era el último pero desde luego si uno de los más trascendentes de la historia tal y como explicaba el productor de varios de sus Phil Jan Harlan

Voz 0544 08:45 hay una marca en todos los grandes artistas ya sean mentores compositor esos directores de cine y es el fijar una referencia para las generaciones venideras estoy convencido de que dentro de cincuenta a sesenta años la gente acudirá Kubrick para entender cómo era la segunda mitad del siglo XX aquí

Voz 0229 09:03 V de viajar su terror patológico a la muerte le impedía viajar le daba pánico a subirse a un avión a pesar de que en su juventud se sacó el título de piloto chófer tenía órdenes estrictas de no sobrepasar los setenta kilómetros a la hora al conducir su negativa a moverse de Londres le llevó a recrear la selva vietnamita de La chaqueta metálica en unos estudios británicos W de walkie talkie

Voz 13 09:27 entramos en recesión

Voz 0229 09:31 me recibes Kubrick solía llevar él mismo en un Land Rover blindado oyente inflamable los rollos de negativo de sus películas al laboratorio de revelado su montador habitual viajaba adelante en otro coche con el que se comunicaba con walkie talkies su visión era servir de escudo al Land Rover en caso de accidente X XXL los rodajes de Kubrick eran extra largos e interminables y lo eran debido a su meticulosidad casi enfermiza que le llevaba a cuidar todos los detalles el de Barry Lyndon por ejemplo duró dos años en parte porque el director se empeñó en filmar con luz de velas la iluminación que se utilizaba realmente la época en la que transcurría la película al tiempo de rodaje había que sumarle meses e incluso años de preparación previa hay posproducción no es extraño que en una ocasión el productor de dos mil uno le preguntara al director

Voz 18 10:19 pero vamos a ver el año del título se refiere a la época en la que sucede a la historia o al año en la que la vamos a estrenar griega de yo soy mi obra Juan Carlos

Voz 0229 10:28 los Fresnadillo director de cine

Voz 19 10:30 ahí se percibe en su sine creo que es uno de los pocos que lo consigue en cada fotograma es su película estén condensada toda sus película

Voz 0229 10:38 ETA dejara banda Zarabanda de Haendel que utilizó en Lyndon cual terminamos este reportaje

