Sucedió una Noche: "Kubrick, Van Gogh y una locomotora desbocada" (03/03/2019)

Voz 0229 00:48 ha invertido horas bienvenidos otra semana sucedió una noche tres grandes genios protagonizan el programa de hoy Vincent Stanley Kubrick y Buster Keaton tres artistas que dejaron una huella importante en el mundo de la cultura en su particular visión del mundo de la vida de las personas vamos a charlar también con uno de los protagonistas de la pasada ceremonia de los Oscar Javier Bardem que vimos

Voz 2 01:11 Pilar al ritmo de Queen y recibir una ovación

Voz 0229 01:13 on por su pullitas Donald Trump en la presentación de los cara a la película de habla no inglesa para empezar tenemos a un tipo del que ya hablamos hace un par de programas John Belushi así que vamos con ello

Voz 0229 01:27 es una

Voz 9 01:31 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrevista

Voz 10 01:37 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 2 01:47 la película de TCM nuestra apuesta de la programación de TCM de la paz

Voz 5 01:52 esta semana va de música y humor con un clásico

Voz 2 01:54 los años ochenta

Voz 11 01:55 Granujas a todo ritmo y a los tipos ahí puede pitos como si fueran traficantes de diamantes como como si fueran de la CIA o algo parecido que quieren comer el más alto quiere una tostada de pan blanco sí casi mantequilla huevos y el otro ha pedido nuestros pollos fritos y un refresco de cola

Voz 12 02:15 ahí a finales de los años treinta los Brothers

Voz 13 02:30 se habían convertido en la pareja cómica favorita de la televisión americana su imagen era inconfundible una chaqueta

Voz 12 02:36 de un par de pantalones negros un sombrero negro unas gafas de sol

Voz 13 02:42 que hoy nos contó una vez el origen de este peculiar atuendo momento Nacho Ruiz

Voz 0229 02:47 queríamos Sudupe especial para el escenario y lo encontramos en un disco de John Lee Hooker que se llama House of Blues el cuya portada aparece él con sombrero y gafas negras en cuanto el traje negro con corbata y camisa blanca proviene de la generación de poetas beat de los años cincuenta ahí de los músicos de jazz que vestían de esa manera que eran estables decir estaban contra el poder establecido pero se vestían de la misma manera que las autoridades es decir con camisa blanca y corbata

Voz 13 03:16 todo comenzó cuando el cómico John Belushi conoció en un bar de Ottawa Canadá Alonso so mal local llamado tan hay cruel comenzaron a hablar descubrieron que a los dos desapasionado van el More y los clásicos del soul así que decidieron formar un dúo cómico musical y eligieron un nombre

Voz 14 03:34 donde increíble a ver con gran expectación

Voz 13 03:38 su salto a la fama llegó con el programa de televisión Saturday Night Life

Voz 15 03:41 estuve Spies estupendas muchachas exigieron que me veis soy el cambio al récords la mayor compañía de grabaciones del Estado que admite veintiun mil dólares como anticipo de vuestra primera sesión

Voz 13 03:53 en mil novecientos setenta y ocho grabaron un disco que alcanzó el número uno en las listas un caso insólito para un primer álbum de un dúo que no era estrictamente musical y poco después llegaría la película Granujas a todo ritmo dirigida por John Landis es la película los hermanos Lus tiene que conseguir dinero para evitar que se cierre el

Voz 12 04:26 para que se habían criado reunirnos de nuevo la va daremos unos recitando conseguiremos algo de de cinco mil pavo

Voz 13 04:34 a partir de ahí comienzan una aventura disparatada en la que los hermanos conseguirán movilizar a todo el Departamento de Policía provocarán la venganza del Partido Nazi americano serán perseguidos a muerte por una banda de country y una novia despechada a la que da vida a Carrie Fisher todo ello adornado con numerosos actuaciones musicales dan ahí creo y otra vez

Voz 0229 04:53 el ex venció en la primera película que explotó la iconografía católica en museo o también junto a gris y La Rasa uno de los primeros musicales modernos después de los éxitos de los años cincuenta discos como institución

Voz 13 05:08 en su aventura los muchachos se hacen acompañar de un montón de figuras de la música negra visitan el café de Aretha Franklin la hacienda de instrumentos musicales de Ray Charles o la iglesia donde James Brown es el reverendo ir recita su sermón a ritmo de soul

Voz 16 05:27 la porción poner han hago yo he visto la nos es

Voz 12 05:42 la banda sonora de la película fue un éxito en todo el mundo ya se hablaba de una secuela cuando ocurrió la tragedia llevaban una vida tranquila con sus hábitos personal eran buenos muchachos la Armada ni mucho jaleo

Voz 13 05:55 John Belushi uno de los tipos más anfetamina chicos que ha conocido el cine era adicto a las drogas y en mil novecientos ochenta y dos apareció muerto con una jeringuilla clavada en el brazo sólo tenía treinta y tres años su compañero hay credit mucho menos brillante tuvo más suerte en los años siguientes desarrollaría una fructífera carrera dentro del cine americano especialmente dentro de la comedia en mil novecientos noventa y ocho resucitaría al dúo con una secuela de la película

Voz 0544 06:22 Blues Brothers dos mil con John Guzmán en lugar de venir

Voz 14 06:25 qué vais a hacer el mismo espectáculo investidos con los mismos atuendos ahuyentar a la gente los tiempos han cambiado de sonada cuarenta años después de su

Voz 13 06:33 prisión los Blues Brothers siguen siendo populares muchos se visten como ellos les imitan en actuaciones y espectáculos aunque una cosa está clara nadie Antoni bailó de forma tan desmesurada como los verdaderos Blues Brothers y esta es la película que les hizo inmortales

Voz 0229 07:02 dibujamos a James Brown en su casa hoy no

Voz 5 07:04 vamos a jugar a las películas haber cuentas adivináis esta semana

Voz 17 07:08 el problema es que te dicen echamos ochenta otro dais gobernamos en las tirolinas el momento decimos que no que las tuvieron los Sierra porque es nuestro trabajo como este trabajo se juega uno Nos enteramos ahí no éramos ochenta éramos doscientos entre eventuales hicimos de nada un en la gente conseguimos estar juntos eso nos hemos dado

Voz 12 07:42 no sí

Voz 22 07:59 si en el ejercite que allana es exactamente eso luego una ambulancia pero porque está aquí no sé si usted me Aliste en Inglaterra estaba triste mi prometido luchar aquí

Voz 23 08:53 pero el automóvil haya ganado casi todas las cosas van a ser diferentes por todo lo que nos trae por su causa cambiarán las guerras y cambiará la paz creo que hasta la mentalidad de la gente cambiará de un modo sutil por causa del automóvil

Voz 25 09:30 yo he pinta y estoy especializada en el dibujo rápido viajamos juntos si pagamos con lo que obtenemos de los recitales de mi abuelo de la venta de mis dibujos rápidos al carbón o al pastel suelo pasar entre las mesas durante la comida y la cena lentamente vestida con una blusa de pintor manchada al efecto de pintura eso sí sin importar a la gente

Voz 0229 10:23 como sabéis jugamos con otras cuatro películas que también se pueden ver en TCN los próximos

Voz 2 10:28 la primera era fue Los lunes al sol de Fernando León de

Voz 0229 10:32 canoa con banda sonora de Lucio Gol después oíamos a Helen Hayes GS a Gary Cooper en Adiós a las armas la primera de las versiones que sufragaron de la novela de Hemingway estrenado en mil novecientos treinta y dos y dirigida por Fran Borja en la tercera nos hablaban de la revolución que suponía la aparición del automóvil en el cuarto mandamiento de Orson Wells con música de Bernard Herrmann terminábamos con Debón Acker explicando cómo se ganaba la vida en la noche de la iguana alguien Houston

Voz 12 10:59 y lo que es un fondo es su banda sonora compuesta por Benjamin Franklin

Voz 3 11:04 TCM el cine que ya tenías que haber visto

Voz 0544 11:16 hoy nuestra sección de aniversarios nos trae a uno de los directores más grandes de la historia del cine el próximo jueves siete de marzo se cumplen veinte años de su muerte en casi todas sus películas hemos hablado ya en el programa por eso hoy queremos centrarnos en la personalidad de Stanley Kubrick vamos a diseccionar en formato que busca utilizar utilizará vez

Voz 28 11:37 en el diccionario Stalin

Voz 0544 11:40 Brick de la A la Z

Voz 5 11:48 de autocensura Stanley Kubrick fue uno de los pocos autores capaces de actuar como su propio verdugo artístico director prohibió la difusión de su primera película Miedo y deseo porque consideraba que no estaba a la altura de estamento y en mil novecientos setenta y uno marcó un insólito precedente de autocensura han retirar de los cines británicos La naranja mecánica resulta que poco después de estrenarse la película varios delincuentes cometieron delitos similares a los que se leían un ella Kubrick fue atacado salvajemente por la violencia en eso dijeron y el director respondió retirando la película de los cines naranja mecánica no volvió a proyectarse en Gran Bretaña hasta la muerte del director de la pesar de que fue un rotundo fracaso comercial Kubrick siempre mencionaba esta película de época como su favorita entre todas las que había robado de control desde su primera película en la que actuó como guionista el director operador de cámara y montador Kubrick se acostumbró a controlar personalmente todo el proceso de producción de sus películas

Voz 13 12:51 qué irresponsabilidad en la emisión alcanza el total

Voz 14 12:53 el funcionamiento de la nave por tanto estoy siempre ocupada me entrego absolutamente a mi trabajo

Voz 0544 13:32 precisar detalles mínimos

Voz 31 13:36 por saber qué quería decir exactamente Magreb o no te una palabra que ya había puesto que una de las soluciones de de de de la película pero ese libro estoy mi voz así no

Voz 5 13:56 de exhibición Kubrick también se preocupaba de la proyección de sus películas en todos los países de mundo contaba con una red de agentes en los cinco continentes que supervisaba en la calidad de las salas de exhibición y de las copias

Voz 13 14:10 mire soy Stanley Kubrick unas informadores me han explicado que el interior de está pintado con una laca brillante que produce unos reflejos inaceptables en la pantalla tanto sino no vuelve a pintar la sala entera antes del viernes prohibirá que mi películas estrenen su cine y yo me encargaría de algunos pintores de conflicto

Voz 5 14:28 la anécdota es absolutamente real y ocurrió en un cine de Nueva York F de fotografía una de sus grandes pasiones con diecisiete años ya trabajaba como fotógrafo en la revista Look hasta que un amigo le aconsejó rodar un cortometraje sobre un boxeador del que Kubrick había hecho un reportaje fotográfico así comenzó su carrera como director de guardia a mediados de los años sesenta abandonó Estados Unidos y se trasladó a una mansión situada al norte de Londres que convirtió en su cuartel general fortaleza la finca de la que apenas salía contaba con los más modernos sistemas de seguridad refugio nuclear propio hibernación en las últimas décadas de su carrera cada vez medía va más tiempo entre película y película cinco siete diez años Kubrick desaparecía de la vida pública y entraba en periodo de hibernación

Voz 14 15:15 cómo se siente uno mientras está en hibernación como si estuviera dormido no tiene ninguna nación del tiempo

Voz 5 15:21 el director sólo salía de su guarida de vez en cuando para hacer prácticas en un club de tiro local ya que dedicaba el tiempo libre además de a controlar la distribución de sus películas me gusta mirar películas antiguas es cierto en una entrevista publicada en Fotogramas aseguraba que veía casi todo lo que se estrenaba también revisaba películas antiguas sin parar lo hacía en su cine privado de imágenes sus imágenes siempre poderosa así llenas de fuerza Bigas Luna contaba una vez sobre un viaje que hizo en su juventud a Londres

Voz 33 15:50 yo tenía diecinueve años si me ponían una película que se llamaba Cloclo años no entrega la película israelí y creo que son aún me perdura cuando además sin entender inglés sólo vi las imágenes la entendí perfectamente porque mi teoría es que una película hay que leerlas sólo las imágenes

Voz 5 16:15 cota de jaque mate el ajedrez era su afición favorita en su juventud llegó a jugar por dinero en los parqués del Graves Vila de la técnica ajedrecista aprendió la disciplina y la paciencia que aplicaba su trabajo de Kirk Douglas el actor fue el responsable del lanzamiento de la carrera de cubren

Voz 35 16:33 es hora de que yo había visto su película Atraco perfecto y me parecía maravillosa por aquel entonces Kubrick tenía el guión Senderos de gloria pero ningún estudio quería producirse algo yo después de leerlo Renault elige Stan Lee esta película no vagar un duro pero yo voy a producirla y a protagonizar la que creo que tiene talento para hacer de ella una gran película y así fue Senderos de gloria fue la película que lanzó su carrera

Voz 5 17:01 después le volvió a dirigir en Espartaco Un proyecto que él no deseaba Ike Le llegó de rebote por insistencia del propio Kirk fue la única película en la que no tuvo el control absoluto y por eso renegaba de ella él de elector su obsesión era encontrar historias que el interesaran lo suficiente para firmarlas con ese afán se convirtió en un lector incansable a veces sin ningún criterio entraba en una tienda de libros compraba todos los volúmenes de un estante sin mirar siquiera sus títulos

Voz 26 17:30 hola buenas tardes

Voz 5 17:34 el de mutismo en las últimas décadas de su vida apenas concedió entrevistas y se negaba a salir por televisión el muro de silencio se extendía también a los que le rodeaban durante los rodajes imponía bajo contrato la prohibición de hablar sobre la película a todos los técnicos y actores

Voz 36 17:49 en de noctámbulo creo que estaré mejor después de la comida

Voz 37 17:56 sí

Voz 5 17:57 pero hacía vida nocturna se acostaba cuando salía el sol pajes a menudo convocaba a los actores a las ocho de la tarde las sesiones se prolongaban hasta las siete de la mañana de otra frase favorita Kubrick obligaba a sus actores a rodar una y otra vez la misma toma hasta que quedaba satisfecho Tom Cruise cuenta por ejemplo que en Eyes Wide Shut rodaron un plano noventa y tres veces aunque el récord absoluto lo posee Jack Nicholson que en el resplandor llegó a rodar ciento treinta tomas de una misma escena

Voz 12 18:31 te te

Voz 5 18:37 de pacifista Kubrick era un pacifista militante y convencido sus tres películas de guerra Senderos de Gloria teléfono rojo y La chaqueta metálica son auténticos manifiestos antibelicistas de racanería racanería en cuanto a producción se entiende trece películas en cuarenta y seis años de carrera dejan claro que Kubrick no era un autor precisamente prolífico de silencio Guillermo el toro a propósito de dos mil uno una odisea del espacio

Voz 39 19:03 empecé a entender la manera en que Kubrick utilizaba el vacío los silencios nosotros los que estamos siempre nervioso desde que el espectador se levanta la ahí Ulla hacemos ruido y a cámara y los todo tipo de trucos coreografías cobren de repente su seguridades su potencia delantal que en esa película me quedó clarísimo que el vacío el silencio de los muy grandes

Voz 5 19:29 de les retira la meticulosidad de Kubrick era un martirio para sus actores no sólo por el agotamiento al que les conducía sino por lo exigente que la con ellos templo Malcolm Mc Dowell protagonista de La naranja mecánica se quejaba de la ceguera temporal que padeció debido a las continuas repeticiones de la escena en la que recibe el tratamiento Ludovico

Voz 40 19:50 después me pusieron las cosas en los ojos por más que quisieran no podía cerrarlo a mí todo aquello

Voz 5 19:55 parecía un poco como de locos

Voz 9 19:57 pero lo que siguiera con lo suyo

Voz 5 20:05 de último cuando Stanley Kubrick falleció en mil novecientos noventa y nueve muchos críticos e historiadores de cine se apresuraron en proclamar que con él moría el último genio vivo del séptimo arte no sabemos si era el último pero desde luego si uno de los más trascendentes de la historia tal y como explicaba el productor de varios de sus Phil Jan Harlan

Voz 0544 20:26 hay una marca en todos los grandes artistas ya sea el compositor esos directores de cine el fijar una referencia para las generaciones venideras estoy convencido de que dentro de cincuenta sesenta años la gente acudirá a Kubrick para entender cómo era la segunda mitad del siglo XX V

Voz 5 20:45 de viajar su terror patológico a la muerte le impedía viajar le daba pánico subirse a un avión a pesar de que en su juventud se sacó el título de piloto chofer tenía órdenes estrictas de no sobrepasar los setenta kilómetros a la hora al conducir su negativa a moverse de Londres le llevó a recrear la selva vietnamita de La chaqueta metálica en unos estudios británicos W de walkie talkie

Voz 0544 21:09 miramos el siguiente crucial izquierda

Voz 5 21:11 bordo recibes Kubrick solía llevar él mismo en un Land Rover blindado hoy inflamable los rollos de negativo de sus películas al laboratorio de revelado su montador habitual viajaba adelante en otro coche con el que se comunicaba con gol quitó

Voz 2 21:25 su visión era servir de escudo al Land Rover en casa

Voz 5 21:28 eso de accidente X XXL los rodajes de cobre que eran extra largos interminables lo eran debido a su meticulosidad casi enfermiza que le llevaba a cuidar todos los detalles el de Barry Lyndon por ejemplo duró dos años en parte porque el director se empeñó en filmar con luz de velas la iluminación que se utilizaba realmente la época en la que transcurría la película al tiempo de rodaje había que sumarle meses e incluso años de preparación previa hay posproducción no es extraño que en una ocasión el productor de dos mil uno le preguntara al director

Voz 0544 22:01 pero vamos a ver el año del título se refiere a la época en la que sucede a la Historia o al año en la que la vamos a estrenar yo soy mi obra Juan Carlos Fresnadillo director de cine

Voz 41 22:11 refleja ahí se percibe en su sine creo que es uno de los pocos que lo consigue en cada fotograma de su película estén condensada todas sus películas

Voz 5 22:19 Iceta de Zarabanda Zarabanda de Haendel que utilizó en Lyndon cual terminamos este reportaje

sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 27 22:45 López Viejo es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 0544 22:50 le vimos en la pasada madrugada del domingo al lunes en la ceremonia de los Oscar va presentando el Oscar a la mejor película no inglesa Boyle tenemos en nuestro programa el pasado viernes uno de marzo Javier Bardem cumplió cincuenta años y TCM emitió una entrevista en exclusiva con el actor seguirá de algunas de sus películas más representativas nosotros queremos sumarnos a esta felicitación con un resumen de esta entrevista

Voz 2 23:22 el recuerdo una película que me impactó de niño que fue All that jazz

Voz 42 23:27 estoy montando un espectáculo Jones y por favor quédese explica

Voz 2 23:31 no entienden nada habla bien cine porque mi madre me metió haberla estaba de gira era muy pequeño Prim quería ver la película nos metió a los tres convenció al acomodador saquen entonces a como adorno quiero con la que el niño pequeño pudiese ver la película yo me encontré con ese pedazo de espectáculo musical sobre la muerte sobre la importancia de viaje hacia la muerte

Voz 36 23:54 Joe olvidó el texto al final de este número tu frase era cuál era su frase su frase era no quiero morir

Voz 2 24:03 hay cosas que yo no entendía en aquel entonces pero que me impactó muchísimo el la película de mis películas favoritas ahora el siguiente número luego también me acuerdo de ver tiburón con mi abuela en cine ser pequeñito gritas

Voz 14 24:16 tiburón cunde el pánico ya Dios temporada de verano

Voz 2 24:19 yo di un grito y estaba estaba solo en el cine buena suerte no haber podido ver películas como Tiburón La Guerra de las Galaxias Indiana Jones en el cine no en la pantalla grande

Voz 44 24:33 sí

Voz 2 24:38 era las galerías otras que conducen autobuses y otros que gracias a Dios inventan vacunas y otros que contamos historias problemas que te dicen otra

Voz 17 24:50 ex observamos en las tuvieron en ese momento decimos que no que las tuvieron no se cierra porque es nuestro trabajo que trabajo en otros compañeros como este trabajo se juega

Voz 5 24:57 la necesidad de contar una historia de ser vehículo para ayudar a una historia contábamos veríamos Rumeu duros

Voz 0229 25:02 ah

Voz 9 25:02 buenas una mujer el Caribe Mi padre era un caballero español

Voz 2 25:06 Íñigo Inchusta creo que el actor es mejor actor cuando es vehículo cuando el se pone quita de en medio para que la historia emerja hay suceda a través de él más que enseñarse enseñar de uno ahí eso es una buena una muestra de egolatría más que añadir

Voz 12 25:24 Antonia fotógrafos está haciendo un reportaje sobre el barrio

Voz 3 25:27 sé que es lo que retrata la gente como yo uno avistando cuenta como ya sabes

Voz 2 25:35 siempre desde el principio me acuerdo desde las edades de Lulú que fue el primer papel importante antes de Jamón jamón pensaba en este tipo cómo viste que pelo tiene en siempre me ha atraído muchísimo también como dibujante yo estudié antes oficios me trae los rostros y me atrae la la el lenguaje corporal el cómo está sentado o lo que dice de nosotros el si tengo la piel nacidos estoy así el pelo porque creo que hay es una es una tarjeta de presentación muy importante muy inconsciente

Voz 45 26:08 en The Lancet

Voz 2 26:15 cada vez que trabajan en la Streep o Al Pacino yo quiero saberlo no solamente en en cine en teatro un avión si puede ver la obra de Al Pacino

Voz 12 26:23 ahí ya no hay alarmas dicho Matos le estaremos lo que quieran para que sepan que bien para caja fuerte enseguida la habrá

Voz 2 26:33 de las cosas que siempre rescato de esa película es el nivel de detalle que hace Al Pacino con las circunstancias él en la entrada al banco como como desenfundar la pistola que es el decae los cantones como está atento a todas y cada una de las personas que están bajo los detrás de los mostradores

Voz 12 26:50 un me tocó hacer Alhama utilizada el AVE que no es te va a haber me he vuelto loco pues procura recuperar la cordura

Voz 2 26:58 al mismo tiempo está reconociendo quién es ese personaje cuál es su identidad sexual porque está haciendo lo que está haciendo y qué experiencia tienen todo esto se llama circunstancia

Voz 12 27:06 soy católico y no quiero hacer bando Arabia entendido sí señor nada de alarmas nada de nada más que nada de trucos utilice la Caisse

Voz 2 27:14 eso es lo que debe hacer un actor antes de entrar en escena construir eso y cuando había esa escena me pone los pelos de punta entre otras muchas de esa película dices Dios mío qué qué nivel de detalle de confrontación y de Fem esta mucho Paul Thomas Anderson no parece que es un tipo que tiene el sello interesante y que ha conseguido un ritmo interno en sus películas que no es fácil de seguir

Voz 47 27:47 oye quiero que sepas ante todo que me encantan y me encantan todos estos películas solo he hecho una sólo unas cosas que es como si tuviera cinco películas dentro no salís por miles

Voz 2 27:57 Amenábar es una debilidad mía me parece un director maravilloso me gusta muchísimo Almodóvar es que también nombrar es injusto no parecerme te dejas alguna fuera a muchos buenos Michael Gene que me gusta mucho hay alguien con la con el que ya hace mucho tiempo que no rueda pero que me encanta que es que porque sí sí es una inyección de realidad si de realidad pide de también de virtuosismo uno de los actores que escoge no de cómo del nivel de concentración hay motivo de libertad absoluta que hace que las interpretaciones de sus películas sean totalmente impredecibles no no colas registrar o imaginar lo que va a venir después Gelasio Bellavista

Voz 9 28:38 me dijo que estaba sale que se fue a dormir pero a ver yo estoy de y luego se tomó una copa que de repente

Voz 5 28:48 así es un poco cielo forjar dicte un algún punto así hay hay actores que les incomoda y a mí me encanta

Voz 0229 28:54 encantado porque eso es lo que produce la vida la vida nunca que dice lo que va a suceder Rolling Stone cita electoral que me gusta

Voz 2 29:07 sí es delito evidentemente hay que tener un plan aquí una guía pero cuando uno está trabajando hay que darle la bienvenida lo impredecible al a lo inesperado es ahí donde está la joya si miro hacia atrás Si ideó lo que siempre visto nada nuevo la enorme suerte enorme suerte y el privilegio y la bendición de haber encontrado la vida con gente muy generosa y muy talentosa que me han dado oportunidades yo he tenido esa esa bendición con Bigas Luna

Voz 9 29:47 yo lo que necesito dinero Banco de verdad nunca digo yo voy a poner sobre la mesa todo lo que tengo ya subir para arriba como Miguel Hermoso

Voz 2 29:55 en principio una serie con Julian Schnabel a nivel internacional

Voz 48 29:59 las seis religiosos soy homosexual llevaba anticastrista eso que desde que yo creo que reúne todas las condiciones para que publiquen un libro y para vivir al margen de toda la sociedad en cualquier lugar del mundo

Voz 2 30:10 y eso viniendo en una familia actores y directores que se lo que significa a trabajar Hinault trabajar pues evidentemente soy consciente de la enorme suerte que tengo no no hay vía o trabajo en la que no sea consciente de eso e intente dar lo mejor de mí porque porque eso se lo debo a todos aquellos que me lo diga

sucedió una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 12 31:47 esta es la cantante americana Natalie Merchant haciendo esta versión de un tema de si Fons de no sé no sé

Voz 5 31:53 tanta que grabó para la película Un día inolvidable una comedia protagonizada por Michelle Pfeiffer George Clooney en mil novecientos noventa y seis que en su versión original se titulaba como la canción One Fine del y ahora vamos a hablar un poco de pintura cine por supuesto

Voz 51 32:10 sí

Voz 12 32:12 dale un título propio escribirá ciclo voy bien este viernes ha llegado al

Voz 5 32:20 las pantallas una película sobre uno de los grandes pintores de toda la historia ustedes van manga verdad fe Willem Dafoe interpreta al pintor holandés en la película Van Gogh a las puertas de la eternidad papel por el que era candidato al Oscar al mejor actor en la ceremonia que se celebró el domingo pasado vamos a ver el capítulo de nuestra Enciclopedia dedicado a cómo el cine ha visto a Vincent van Gogh

Voz 0544 32:46 la vida de Van Gogh que es un auténtico caramelo para el cine como una vida marcada por la pobreza la soledad el fracaso y la locura

Voz 9 32:58 quién soy yo a ojos de la mayoría con un Sirte desagradable a alguien que nunca encontraron vi nunca encontrará su sitio en la sociedad ahora viene un día me gustaría mostrar a través de mi obra nadie en su corazón

Voz 0544 33:16 sí porque a todo ello se suma su genialidad pictórica incomprendida en su momento su estilo tan personal capaz de representar la realidad de otra manera

Voz 9 33:24 se observa de toda tiene su encanto cuando veo tanta belleza ciento inmerso en ella luego igual que un sueño el paisaje se pinta porque solo si absorba ese escenario natural lo devoró total y completamente cuando he terminado

Voz 0544 33:42 el cuadro acabado además existe un material excepcional que documenta perfectamente la vida y la personalidad de Van Gogh las cartas que enviaba a su hermano Theo

Voz 9 33:52 estaban muy unidos Vincent escribía las fueron hermano a diario

Voz 0544 33:57 en la actualidad se conservan casi ochocientas cartas gracias a ellas cargadas de bocetos de sus obras de reflexiones personales de detalles muy concretos de su vida podemos hacernos una idea muy completa sobre la persona que era entregue rubro

Voz 52 34:11 vencieron irascible pero su atormentada cabeza bulle algo maravilloso sus cartas nombres de Tadic sensible

Voz 0544 34:20 Vincent van Gogh no cogió un pincel hasta los veintisiete años antes de eso dejó la escuela siendo niño fue despedido de muchos trabajos y se enamoró de mujeres que le despreciaron

Voz 2 34:30 tú qué pintas pinta

Voz 12 34:34 te pensar dejó de pensar y siento que soy parte de todos

Voz 0544 34:40 lo que fuera y dentro de mí su carrera como pintor apenas duró diez años pero fueron suficientes para dejarnos unas novecientas pinturas y más de mil quinientos dibujos tan sólo consiguió vender un cuadro en vida de Van Gogh sabemos que pasó algún tiempo en instituciones mentales todo el mundo conoce el episodio de la oreja que se cortó

Voz 52 34:59 es un milagro que no haya haber sangrado lo ha podido hacer él eso parece no se preocupe por esta vez no habrá cada vez hay que cauterizar limpiar la herida

Voz 0544 35:08 una vida como decimos muy de película coronada además con una muerte violenta y enigmática

Voz 2 35:13 cómo murió

Voz 9 35:15 como los campos cerca de Auvers haciendo lo que más le gustaba pintando hasta el final sabe porqué no

Voz 0544 35:28 la primera película que se rodó sobre Van Gogh fue un documental dirigido por el cineasta de la Nouvelle Vague Alain Resnais

Voz 44 35:34 el ex Beatle

Voz 0544 35:39 este documental ganó un Oscar en mil novecientos cincuenta hasta la fecha se han rodado sobre el pintor una docena de documentales para el cine e incontables para la televisión hace unos días sin ir más lejos estrenó en nuestro país un documental italiano titulado Van Gogh de los campos de trigo bajo cielos nublados pero dejemos el documental en mil novecientos cincuenta seis llegó la primera gran película de ficción sobre Van Gogh el loco del pelo rojo dirigida por Vincent Minelli

Voz 52 36:06 en forzosamente tienes que vivir hacia el mira esto es una vergüenza ni siquiera limpiar los pinceles como poder trabajar es una porquería siempre va camino de

Voz 0544 36:15 los mejores biopic de la historia del cine y cuenta de forma cronológica la corneta da vida del pintor y el infierno que

Voz 52 36:23 es algo como pintor y de romper el muro que se interpone entre lo que siento

Voz 13 36:29 a qué expresar Kirk Douglas aprovechando su parecido físico con el artista dabas

Voz 0544 36:33 vida a Van Gogh acompañado por Anthony Quinn que encarnaba a su amigo y también pintor Paul Gauguin por cierto que Queen ganó el Oscar al mejor actor secundario por una interpretación que sigue teniendo el récord de brevedad en la historia de estos premios su aparición en pantalla apenas llega a los diez minutos

Voz 52 36:51 allí el sol Dayton de penetra en la sangre no es que la Martinica sea un paraíso entre el hambre y la fiebre tuve suerte de salir con vida pero si pudiera volvería mañana mismo la peli

Voz 0544 37:02 clase rodó en negativo sido color un sistema que proporcionaba unos colores mucho más reales y brillantes ese negativo había dejado de fabricarse por entonces la fábrica tuvo que hacer un lote especial exclusivamente para la película

Voz 52 37:15 estos colores me entusiasman toda la tierra bajo este sol meridional adquiere unas tonalidades amarillas de limón de azufre Over dudosas todo lo bueno colorista tiene una fuerza que nunca había tenido antes produce sensación de impotencia

Voz 0544 37:33 en mil novecientos ochenta y seis el director australiano Paul Cox estrenó Vida y muerte de Vincent Van Gogh una película sin diálogos en la que el actor John Hurt ponía voz al artista leyendo fragmentos de sus cartas y en mil novecientos noventa coincidiendo con el centenario de la muerte del pintor Robert Altman estrenó Vincent y Theo película que tenía una particularidad señaló huésped al señor Teo banda está apuró la trama no sólo se centran Vincent al que da vida a Tim Roth sino también en su hermano Theo interpretado por por Riis la vida de los hermanos Se cuenta en paralelo explota dramáticamente en sus en

Voz 54 38:11 no me digas que no hay un mercado para mi trabajo situando a como también cuando estás haciendo lo que haces vendrán mis cuadros cuando hace falta que me digas cuál es mi trabajo yo algo todo lo que puedo

Voz 0544 38:26 en mil novecientos noventa también se estrenó Los sueños de Akira Kurosawa uno de los fragmentos de esta película de episodios está dedicado a Bangkok en él un joven pintor alter ego del propio Saua penetra en una de sus cuadros buscando al

Voz 9 38:40 buenos días saben dónde vive el señor Van Gogh

Voz 14 38:44 Ziganda buscándole acaba de cruzar el puente hacía allí

Voz 0544 38:48 es el director Martin Scorsese teñido de pelirrojo y con barba quien da vida a Bangkok

Voz 9 38:54 me de enormes tiempos escapa queda poco tiempo para evitar el

Voz 0544 39:02 tal vez impulsa pintar no puedo malgastar el tiempo hablando así explicaba Kurosawa porqué eligió a Scorsese para el papel

Voz 0829 39:10 el Sunday yo conocía Martin Scorsese cuando vino a verme para que apoyara una campaña para la conservación de viejas películas en color estaba muy excitado el daba la impresión de estar como muy agobiado por el tiempo que tenía una actitud completamente apasionada además lleva la barba hay por todo esto me recuerdo van a SK

Voz 0544 39:34 el francés Maurice Palat estrenó en mil novecientos noventa y uno una producción francesa titulada simplemente Van Gogh agudizada por el cantante y actor Jack Citron y en dos mil diez era Benedict Kun verbal el que se metía en la piel del pintor holandés en banco veinte en Gordos rebelarse en esta cita

Voz 9 39:54 en La Caixa quitó que nanas

Voz 0544 39:56 se trataba casi de un docudrama basado una vez más en las cartas que escribía Van Gogh mucho más original resulta una coproducción polaco británica que es estreno en nuestro país hace poco más de un año y que llevaba por título lo Robin Vincent

Voz 45 40:11 para el señor le escribió Vince su antiguo casero le ha encontrado haciendo limpieza

Voz 0544 40:18 la trama sucede un año después de la muerte del artista a partir de una carta no entregada Un joven se empeña en llevarla a su destinatario e inicia un via

Voz 13 40:26 Gene que poco a poco irá reconstruyendo las

Voz 0544 40:29 a últimas semanas de la vida de Bangkok querido

Voz 45 40:32 parece que mi viaje continuo debo encontrar a un nuevo destinatario ya que por desgracia tío fallecía hay un médico que podía ser la persona adecuada quién entregarle la carta

Voz 0544 40:43 así que me dirijo Odense es así como se topa con las extrañas circunstancias de la muerte del pintor

Voz 0598 40:49 me dijo que iba a quedarse sin pintura y que a día hecho un gran pedido que cubriría todas las obras que tenía previstas no le parece raro mandarle un pedido a su hermano siendo el dinero un problema entre ellos para después suicidarse al día siguiente

Voz 0544 41:02 lobby Vincent se apunta a una teoría cada vez más aceptada Van Gogh no se suicidó sino que fueron otros los que dispararon

Voz 2 41:10 Conté al paciente como si había herida

Voz 56 41:12 me dijo que ese disparó el mismo pero yo sabía que no era verdad lo sabía por su herida en los suicidios la gente se pega un tiro en la cabeza sino en el corazón pero no en el estómago

Voz 0544 41:25 pero a parte de su interés argumental lobbies piensen destaca sobre todo por su factura técnica Se trata del primer largometraje compuesto por pinturas animadas cada escena es un cuadro al óleo que parte de una obra del autor o imagina con misma técnica en colores como el propio pintor lo habría hecho para ello se pintaron casi setecientos lienzos por ciento cincuenta pintores que trabajaron durante seis años

Voz 0544 41:57 la última película que cuenta la vida del pintor acaba de llegar a las pantallas se titula Bangkok a las puertas de la eternidad

Voz 2 42:03 creía que un artista

Voz 9 42:06 no debí enseñar a mirar el mundo pero sinceramente no lo creo solo pienso en en relación con David Carnicero

Voz 0544 42:14 está dirigida por el también pintor Julian Schnabel y en ella un fantástico Willem Dafoe indaga en los momentos en los que Gogh empieza a ser consciente de sus problemas mentales eh

Voz 57 42:25 dado mi vida solo en una habitación necesito salir trabajar para olvidarme de todo para estar fuera de control necesito entrar en estado febril por algo se llama el acto

Voz 0544 42:39 de pintar una nueva película que nos ayuda a conocer mejor a Vincent Van Gogh aquí desde luego también el cine ha contribuido a demostrarlo

Voz 12 43:30 Jack Bourbon presenta quiero hacer una comer risas de afines

Voz 60 43:51 hola qué tal amigos

Voz 13 43:52 con esta sección han pasado ya Chaplín los hermanos Marx Lubitsch Peter Sellers Woody Allen Just aquí Jerry Lewis es decir algunos de los mayores talentos cómicos que ha conocido el cine pero la lista estaría siempre incompletas y le este nombre

Voz 2 44:07 cómo se llama

Voz 9 44:08 Buster Keaton actor cómico supongo

Voz 13 44:11 de los largometrajes que dirigió y protagonizó Buster Keaton hay grandes películas como el navegante o las siete ocasiones pero su obra maestra es sin duda la película que os traigo hoy el maquinista de la general es nada mil novecientos veintisiete

Voz 61 44:28 en mil ochocientos sesenta y dos durante la Guerra de Secesión americana un grupo de veintiún soldados del norte disfrazados con uniformes del sur subieron a bordo de un tren que viaja

Voz 2 44:37 va rumbo a Chatham

Voz 0229 44:43 echando una parada en Vic Santi robaron la locomotora dando pie a una trepidante persecución ferroviaria después de más de quinientos kilómetros tras

Voz 5 44:51 a postes de Telégrafos puentes los minoristas fueron atrapados muchos de ellos lo sacaron pero uno de los que consiguió salvar su vida contó aquella aventura en un libro titulado La gran locomotora los fantásticos

Voz 12 45:09 ganar denotan perdona estoy enfrascado

Voz 5 45:13 a mediados de los años veinte aquel viejo libro llegó a manos de Buster Keaton entusiasmado por el potencial de la historia el director y actor se puso manos a la obra el resultado se convertiría en todo un clásico del cine Buster Keaton fue uno de los grandes cómicos del cine mudo a ser sus personajes solían ser hombrecillo es que casi por casualidad debían enfrentarse a situaciones extremas

Voz 45 45:39 siempre lo he dicho darle al público una buena pantomima note fallera

Voz 5 45:43 sus personajes Keaton era un temerario que siempre estaba ideando escenas de compleja realización que incluían toda clase de saltos caídas y porrazo creo creo que tengo

Voz 45 45:52 ya para esta escena caerme por las escaleras sin

Voz 5 45:55 el actor realizaba en la pantalla los ejercicios más peligrosos y claro a veces lo pagaba caro rodaje del moderno usarlo Holmes se fracturó el cuello en el navegante casi asfixia usando una escafandra bajo el agua a lo largo de su carrera se rompió numerosos huesos como contaba en un documental doble de escenas de acción Javi Parry que trabajó en el cine mudo aunque jamás

Voz 63 46:18 doble he oído decir que hubo un par de tipos que no doblaron pero yo no lo creo yo nunca lo vi Buster Keaton en algunas copas ganar es más yo no creo y conocí a Buster Keaton muy bien que hubiera sido capaz de hacer lo que hacía sabían sus caídas eran diferentes a la él no sólo resbalaba caídas iban adornadas con otras muchas una verdadera creación y francamente es muy difícil poderlo Clara un tipo que de cada caída afirma

Voz 5 46:47 Buster Keaton se había formado de niño en el mundo del vodevil la actuando con su familia

Voz 64 46:54 están ustedes la familia que tono tan pequeños

Voz 65 46:57 a la con vistas pescado miran Venus gira mundial

Voz 5 47:03 Le apodaban la bayeta humana porque el número de los Keaton consistía básicamente en hacer caer al niño estrujar le zarandear le incluso lanzarle contra el público sin que el pequeño moviera un solo músculo de la cara el el teatro Baxter se convirtió en un verdadero acróbata experto en todo tipo de caídas no estaba subido en una

Voz 45 47:22 pese a una cuerda atada la pelota día se rompió la mesa me caí y perdí el conocimiento fue con lo que pase Riera así que estuve cayendo m catorce años dos veces

Voz 5 47:32 luego en el cine creó un estilo cómico único basado en el estoicismo

Voz 66 47:36 su expresividad chocaba con la disparatada actividad en la que se veían envuelto sus personajes

Voz 45 47:42 ha dicho por lo menos quince mil obras de vodevil en el teatro se cuando el público se va a reír y porqué son cómicos ríe de sí mismo la gente no lo cree y no sirve

Voz 66 47:50 maquinista de la general interpreta a un conductor de trenes tachado de cobarde por la mujer que ama ya que el Ejército no le permite Alice

Voz 5 47:57 darse al considerarle más útil en la retaguardia la oportunidad de demostrar su valor le llega cuando los soldados del norte roban su locomotora la general captan a la chica Baxter se lanza entonces a perseguir a los yanquis para recuperar las dos cosas que más sangre en mil novecientos veintisiete Keaton había ganado el suficiente prestigio y el suficiente dinero como para lanzarse a rodar una superproducción

Voz 67 48:26 donde esta Sally donde estaba apunta vamos número uno donde esta máquina número dos delante de cuántas locomotoras quedan todavía de los años sesenta número tres

Voz 5 48:40 el maquinista de la general costó trescientos cincuenta mil dólares una cantidad astronómica para aquel tiempo en la película no hay decorados todo lo que se ve es real los paisajes las vías las estaciones Keaton filmó en Oregón para dar mayor verosimilitud tendió más de cuarenta kilómetros de postes paralela a los raíles del tren construyeron otra vía desde la que firmaban con la cámara a bordo de otro tren Buster Keaton quiso contar además con verdaderas locomotoras de la época de la Guerra de Sucesión que no hay riesgos a los jugadores al final construyeron seis réplicas exactas que ni siquiera un experto habría sabido distinguir de las verdaderas y una curiosidad Buster Keaton era muy habilidoso con todo tipo de vehículos era quien realmente conducía la locomotora que al actor y director siempre le gustó trabajar al más puro estilo Juan Palomo Mary Mac interpretaba a la chica de la película

Voz 37 49:38 Jorge a él en la producción y entendía

Voz 68 49:41 otra opción

Voz 37 49:44 la importancia de una toma y lo que suponía

Voz 5 49:47 había en cada momento qué es lo que quería hacer

Voz 37 49:49 además lo sabía era como una especie de secreto hasta que cerrara

Voz 5 49:53 ese secretismo hacía que los actores que acompañaban a Baxter se llevaran más de una sorpresa por ejemplo en una de las escenas Marion es arrastrada por el agua que sale a toda potencia de un depósito

Voz 37 50:03 dice don cuando Mario en este en la posición adecuada dejen caer el agua para que la de rinde yo esto no lo sabía y lo único que puedo decir es que en aquella escena no pude actuar por mí misma porque la fuerza del agua me arrastró menos mal que el cine no era sonoros lo que ellos

Voz 44 50:30 durante el rodaje de El maquinista de la general

Voz 5 50:31 el Buster Keaton volvió a dar muestras de sus habilidades para Ansar

Voz 4 50:35 en acción

Voz 5 50:42 el mismo el personal rodó todas las secuencias arriesgadas que son muchas aunque curiosamente la más peligrosa no fue propiamente de acción sino una escena en la que una locomotora se pone en marcha como Buster Keaton sentado encima de la Viena Navarra que une las ruedas su biografía podemos le

Voz 0544 51:00 yo le pregunté al mecánico especialistas ese podía hacer eso el dijo sólo hay un peligro con este tipo de motores poco de vapor demás Irán ruedas puede patinar Easy patinan te matarán así que probamos cómo arrancaba durante cuatro o cinco veces cuando el mecánico quedó satisfecho rodamos la escena

Voz 5 51:19 fue una de las escenas más peligrosas de su carrera

Voz 5 51:25 no hay otra escena en El maquinista de la general que todavía hoy en día cuando los efectos especiales han avanzado más allá de lo imaginable sigue sorprendiendo

Voz 69 51:34 según mis cálculos señor el puente idóneo

Voz 12 51:37 como

Voz 70 51:40 está bien atendido por favor a señal

Voz 12 51:44 que arranque el tren

Voz 5 51:46 Nos para impedir el paso a la máquina que lo persigue Baxter incendio un puente de madera cuando la locomotora perseguidor a llega el puente se desmorona la locomotora se precipita al río la escena se hizo en una sola toma el accidente es absolutamente real máquina quedó destruida dice la leyenda que todavía hoy yace en el fondo del río

Voz 24 52:13 el maquinista de la general no

Voz 5 52:14 tuvo buena acogida cuando se estrenó y fue un fracaso en taquilla y el público ni la crítica encajaron bien el que se tratara la guerra civil americana en tono de comedia además la historia estaba contada desde la perspectiva de los nudistas es decir de los perdedores pero el tiempo acabaría dando la razón a Buster Keaton divertida entrañable y todavía hoy sorprendente El maquinista de la general está considerada una de las mejores películas de la historia del cine una obra de arte mucho que máster esas consideraciones les sonarán excesivas

Voz 0544 52:49 nunca fui consciente de estar haciendo otra cosa que no fuera

Voz 60 52:52 a hacer reír a la gente

Voz 13 52:58 el fracaso económico que supuso la película hizo que Keaton perdiera su independencia económica y artística su productora fue adquirida por la Metro y tuvo que integrarse en el sistema de estudios a partir de entonces aunque mantuvo cierto control sobre algunas de sus películas ya no figuró más como director en solitario de ninguna de ellas pero como dice Antonio el tiempo acabó haciendo justicia el maquinista de la general figura en el puesto número dieciocho de la lista de las cien mejores películas de todos los tiempos según el American Film Institute

Voz 2 53:49 pues hemos llegado al final nos despedimos y lo vamos a hacer con esta melodía que conocéis muy bien es Burt Bacharach con la versión instrumental del tema central de Dos hombres y un destino la película de Red por igual que paséis un buen domingo volvemos a escuchar la semana que viene

