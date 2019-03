Nadie Sabe Nada: Nadie ayuda (02/03/2019)

Voz 1 00:00 hay que nervios que moción igual en casa hay alguien diciendo pero son más tontos de los normal de lo que yo creía que escucha desde la semana pasada

Voz 2 00:43 a usted escuchara la semana pasada efectivamente debería que venimos de una carestía de una de una posguerra musical en la cual no había casi nada yo soy nadamos en la ambulancia que dice de uno nada en la ambulancia de la música yeso

Voz 3 01:01 celebrarlo gracias a la radio gracias a la vida que adoptan

Voz 1 01:14 eh bueno maravilloso y falso inicio suena no esto es una celebración de la de la vida exacto celebración inicial no nací para luego ya el programa como buenamente podía se van

Voz 0057 01:27 pues nada se programan fíjate también el mensaje hasta la música se acaba

Voz 4 01:33 como la vida pero

Voz 1 01:36 yo no no no no no hemos pasado de la euforia excepción pero no de momento no ha bueno esta no pero cuál es que yo me he perdido ahora que es lo que pasa lo que te quiero decir con esto Berto es que todo lo que empieza acaba ya no el ciclo de la vida vacuna patata una mata de Prince Vicky yo digo patata si te parece bien

Voz 5 02:04 lo que hay que celebrar cuando éstos bien

Voz 1 02:08 pues porque ya vendrá la vena lo mal

Voz 6 02:12 esto

Voz 7 02:15 eh que si dicen es que

Voz 0057 02:19 que me tienen loco de verdad es dice carrusel de emociones

Voz 1 02:23 el que no sé ni ni yo mismo lo que estoy diciendo

Voz 5 02:26 pero aún así sigo porque hay que se

Voz 0057 02:30 poquito de autoayuda cuando cuando el tonto encuentra una linde que acaba la linde este entonces sigue pues estoy ahí estoy

Voz 0169 02:37 más allá de la linde no es nada no tengo más argumentos vale solamente en un momento pero qué bien que hay música pero estábamos celebrándolo ya ha hecho muchas veces

Voz 0057 02:46 te parece acabado que parece que empecemos el programa con la sintonía hila el y la voz de Sámano Jackson

Voz 1 02:52 lo normal claro es que sino es que lo que temo

Voz 0057 02:54 no es que hoy lo tengamos todo lo cargamos no no no no no pasaba por la hora que nunca se sabe pasa es la verdad es que esto puede fallar en cualquier momento perfecto venga vamos a empezar la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 8 03:07 un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 2 03:24 muchas gracias gracias creo único inicio tradicional por lo tanto clásico como mandan los cánones de la radio estamos en el Teatro Lara de Madrid sala Lola

Voz 9 03:34 hombre a alguien del público de la semana pasada Marina sí creo me

Voz 10 03:40 la pausa entre los dos programas que grabamos claro me dijo oye que a lo mejor lo de hoy ha sido Lola Vives el fantasma de embriaguez sí que está ya tan Jerry de broma

Voz 0057 03:53 Joyce acaba la música tocaba todo pues podría ser que habla si estáis acaba la música te Lola hablaba así no vas a la música acaba tan bueno

Voz 0169 04:03 porque pensemos que salieron a dar un paseo no por el Madrid de los Austrias claros otros fantasmas porque tiene subida también el fantasma pero no no cobra por estar aquí ya es pues aprovechemos que no está Lola para hacer el programa normal si te parece en el programa normal de hoy también me gustaría que pusiéramos el foco en dos personas a las que vamos a llamar provisionalmente os voy a punto en estas sigue ves

Voz 7 04:26 ical

Voz 0057 04:27 lo que ocurre es que estoy escuchando la radio exacto hay dos personas que están apartadas del público y están colocadas una detrás de otra sentada sí pero como si fuera una moda

Voz 10 04:38 sí

Voz 11 04:39 una cosa rara esto es el resultado de un movimiento que se ha producido en el público abriendo una un ala bueno abriendo hueco para evitar la columna cosa que les impedía verlos habla mucho a favor de ellos porque yo vengo a a nosotros

Voz 0057 04:54 en la columna la agradezco cada vez caras no quiere ver la columna en la espalda

Voz 11 04:58 exacto entonces esto pasa había un corrimiento de público y ya ha dejado solo a dos personas en un ángulo como para chutar un córner Ian querido ellas jugar esta opción de estar una persona adelante que es el el hombre buenas tardes hola buenas tardes Daniel IS esto pareja pareja va detrás va montada detrás

Voz 1 05:22 Ana porque si no es su pareja debería hacerlo cuando programa están si no hay una cercanía que la rodilla de Ana toca un poquito lo que sería el culto de su pareja o las sillas no sé cómo estoy viviendo el hecho de estar en la radio para diciendo que paises

Voz 11 05:40 montó con la corriente también de la puerta pues

Voz 7 05:44 todo son problemas

Voz 1 05:47 queréis que os pongamos un manillar falso

Voz 7 05:50 y un ventilador delante y entonces

Voz 1 05:54 es lo que tendrían ya la experiencia completa no bien bueno pero al aire del viento al aire me gusta jugar Dios que por cierto no tiene no tiene moto bueno pues esto es lo más parecido a una moto otro estática digo vez todo bien

Voz 11 06:11 de dónde sois de yo de Leganés leganense de Toledo haya conozco Vargas siempre se lo conoces Vargas no yo tampoco bueno pues gracias yo te pediría un último favor podría haber de la moto no son perfectos

Voz 2 06:40 es más yo dispondría lo vamos a hablar luego con Olías

Voz 0169 06:43 este compañero que coordinar al público que todas las personas se sentarán como en una moto como si fuera un run Chiqui Park de locos de adultos no

Voz 1 06:51 entonces eso bueno vamos entendido acogió preguntas no yo sí yo tengo pregunta mira por ejemplo Patri blanco desde Vitoria Gasteiz dice que le pasa al coño de la Bernarda de dónde viene la baba de dónde viene la expresión cuando alguien alguien sabe dónde bien

Voz 2 07:07 Arda hombre va bueno por eso no no es digno de la Cadena SER eh

Voz 0169 07:11 es una expresión del castellano y además yo la uso mucho a mi me gustan muchos expresión dice Pablo de Pucela un libro de Ortega y Gasset de

Voz 2 07:21 yo de eso es filosofía han no perdón

Voz 1 07:26 es de un euro es que me quiero hacer el he querido hacer el listo para tiene a primero de ESO mira no no no me he pasado de listo he dicho hay se ha equivocado puesto bien

Voz 0169 07:40 el perdón es filosofía barata

Voz 1 07:43 si a un libro de filosofía o a un euro es filosofía barata

Voz 0169 07:45 esta

Voz 5 07:47 a nivel ventas ventas joder

Voz 0057 07:50 a ver Ricardo García desde Cuenca inició la abierto el Andreo quiero comprar una mascota por el hecho de ponerle el nombre o un mamá le quiero poner la más fantástica tipo de mascota me aconsejaría me gustan todos los animales Burón que un cocodrilo sería genial porque es lo que diría cualquier persona Alberto en el pasillo de una casa claro la gente diría yo diría sí soy yo

Voz 1 08:10 no

Voz 0057 08:12 me sirve me sirve porque claro yo creo que uno no

Voz 0169 08:16 on para que por cierto se venden vestidos para hurones y complementos si hay gente que viste a sus hurones eso está pasando en España pero preocupa la unidad nacional sabes cuando hay gente vistiendo hurones y uno uno aunque sea a uno coma pues si se pierden

Voz 1 08:32 la casa

Voz 0169 08:33 y hay un grupo de gente el que diga mamá Ése es el que el hurón

Voz 7 08:37 le ha tocado

Voz 1 08:41 vale Miguel tras Sierra desde Twitter dice que duele gustado no me gusta he tiró voló por los Fazio no me gustan no pasa nada no estoy viendo que tranquilo podemos remontar que dueto iríais saber de todas las leyendas de la música de la historia yo voto por Hendrix y Mercury juntos yo Andy Lucas Andy Lucas si si vas lo tienes que resucitar a nadie no

Voz 10 09:05 están vivos bueno

Voz 1 09:08 es que por cierto esto te lo digo creo que te lo comentaba una vez es cierto creerme cuando lo digo todavía no sea a día de hoy

Voz 10 09:17 lo siento de vista unas cuatro veces quiénes Andy quiénes Lucas no lo quiero saber mejor momento

Voz 1 09:23 dermis te me encanta vivir ahí sabes

Voz 10 09:26 una cosa que me pasa María Rodríguez

Voz 0057 09:28 desde Valencia dice cuántos lunares de media tienen los seres humanos cuanto antes lunares de media si hubiera alguna Dra

Voz 1 09:39 eso es imposible oye puede ser que una lástima

Voz 0169 09:42 no quiero hablar la doctora puede ser que salgan lunar

Voz 1 09:44 es donde no había sí coño yo quería que te venían ya de fábrica tengo entendido que son conatos de cáncer va hombre pero depende que si éste que dice que se juega el Open de Luna hombre aquí lo sabe aquí lo saben todo porque decir que sí que no con la cabeza

Voz 0057 10:04 no especulo sobre eso que es modélica bueno sí que es que se empiezan ahí las células como tal y entonces el el

Voz 9 10:10 el cuerpo la cápsula pero hasta hace hasta aquí

Voz 0169 10:13 Ayza pero a la vez por ejemplo mira tengo un lunar en la palma de la mano

Voz 1 10:17 pierda si es mentira esto que me lo diga alguien sí por favor que no no queremos este lunar yo no lo tenía

Voz 0057 10:22 es lunar no lo tenía no vale no

Voz 10 10:25 pero bueno pero los seis si se puede tu tiempo

Voz 0057 10:29 lleva las manos que eso eso es un desastre que dices hombre sí hombre sí ya me veo perdonad porque tienes pintura Chicas y pintando y maneja tinta

Voz 0169 10:40 qué limpio porque él siempre lleva las manos que es un desastre ya no lunar de verdad y no estaba ahí un sólido iguales de otra parte del cuerpo que se ha ido moviendo

Voz 4 10:48 ir por la piel

Voz 0057 10:51 mi hijo mayor tenis no tenía le ha salido uno aquí al al al lado de la comisura de la boca como como que tenía Cindy Crawford está guapísimo asi que guay soy sí pero no tenía seguro no tenía pero le podía haber salió en la apuntada nariz que parecería una diana ya no no la salido de oye qué bien te ha salido este lunes no chocolate no no no Chocolates Valor quedado yo con con el de hoy saliva ahí no puedes evitar él lo de limpiarle la la cara con con saliva y mira que yo pensé esto no lo haré nunca cuando sea padre sí venga pues no les echa llevabas se chupado pero como como un gato pero eso diga eso desmarca de toda la vida va a quedar como un flechazo

Voz 10 11:34 Azorín les queda el el el el olor

Voz 0057 11:37 entonces te de la saliva de papá ahora lo hago por la mañana sin lavarme los dientes

Voz 1 11:41 no vamos los bávaros

Voz 12 11:49 y eso

Voz 3 11:51 bueno en relación tradicional siga

Voz 1 11:55 con música os diga diga yo tío mira

Voz 0169 12:02 hay un apellido que no soy capaz de leer no digo con bromas

Voz 7 12:05 Lisa mejor los nos lleva a ver qué aparato same uy no

Voz 10 12:15 me Jos

Voz 0169 12:18 eso no es un apellido en esas a la máquina de escribir

Voz 10 12:20 Z M mira mira Z M mira que con qué locura viene horas C Z K Summer como WSJ esto polaco no estaban seguros de de Santa Cruz

Voz 1 12:36 de Tenderina

Voz 3 12:38 por un lado lo que se pueden la gente se puede mover a otro sitio que no sea

Voz 0057 12:43 qué debo oye son polaco diciéndolo lo que facilita igual estamos a Mosca está mejor famoso mosca Mona Lisa esa mosca la llave del éxito no me abre que hago dice cambie

Voz 1 12:57 tradujo a lo mismo que Paulo Coelho ha quedado esto la llave del éxito no te abre cambia la cerradura yo creo que no dicen nada

Voz 0169 13:08 creo que no no no no y otro día pero una sección de autoayuda auto nadie y nadie esto estaría pidiendo paso no sé si la quieres abrir ahora o en todo el rato pero como al principio también me han puesto así goyesco como lo veas

Voz 9 13:25 pero que se trataría a decir frases de estas que parece que que quieren decir

Voz 0169 13:29 la luego nada si venga abrelatas quieres que lo hagamos como lo llamamos auto nadie

Voz 1 13:35 sí ayuda Navia ayuda nadie nadie ayuda

Voz 0057 13:42 si te parece usaremos también es amante que creo que le va bien bueno pero no no mezclemos no no sí sí sí es amante ese montón de gente por la calle me dice me está pasando esto que que igual estoy pues yo que sé Primark mirando mirando calzoncillos bien un una persona y me dice es amante mermado

Voz 7 14:05 chamantiva

Voz 0057 14:07 yo estoy digo buscando un vínculo claro les digo no es amante para ti también

Voz 1 14:12 en tu cara ya ya ya

Voz 0169 14:16 sabes que estás aplicando el amante quizá un poquito alegremente

Voz 0057 14:21 As puestos amante la puerta tu casa en una foto en una habitación se has puesto un cartel que pone es amante en la habitación de la niña la has puesto a mantear a niña si es que tenía escrito

Voz 0169 14:31 esa con letra escuela Mano de Fátima no eh pues si si ir queda bastante bien la verdad es que si queréis la foto y la lo bueno estamos en nadie ayuda

Voz 1 14:46 como espacio para encontrarte a ti mismo cuando buscarte es algo bueno no no es que no es fácil por ejemplo uf qué difícil por ejemplo

Voz 10 15:00 si dudas de tu poder dar más poder a tus dudas bueno en la bien una peli que recomiende se llama Mister himen que sale Ben Stiller es una es una peli de de superhéroes full no son tienen unos poder por ejemplo Ben Stiller es Furious Man su poder es que se enfada mucho el cabreo es muy fuerte lo que está uno que es que en lugar de tirar cuchillos tira otras piezas de cubierta

Voz 1 15:31 quería cucharas Tc2

Voz 10 15:34 luego hay uno que que se vuelve invisible pero sólo cuando no les miras nadie ocho

Voz 11 15:42 claro nunca lo vemos no claro nadie sabe si se vuelve visible verbal

Voz 0057 15:47 pero está muy guay Belli muy divertida

Voz 4 15:50 bueno pues como era no poder a otros dudas no si dudas de tu poder dar más poder a tus dudas

Voz 0169 16:04 es que estoy muy liado porque yo no sé hacer es no pero claro que me gustaba sobre el papel pero luego lo que un reto inasumibles por ejemplo

Voz 10 16:12 no sueñas con la vida que quiere es vivir vive los sueños que quieres tenerlo mierda

Voz 1 16:22 bueno voy a prueba pero no no nuevamente sólo por amar porque lo ha amado no me puedo probar otra siquiera quiere sillas no

Voz 10 16:38 no pidas a tus ojos que vean lo que quieres ver

Voz 0057 16:42 B

Voz 10 16:46 lo que la vida enseña a tus ojos

Voz 1 16:51 sí es verdad que parece parece que hayamos sí sí sí es verdad que parece que allá donde no hay nada pero a ver que creo que creo que puedo puedo hacer una atención que lo voy a aprobará eh

Voz 7 17:02 y han anda a la que no han no anda

Voz 0169 17:09 es por andar

Voz 4 17:10 o lo de San dado Sara

Voz 3 17:14 no no no no no

Voz 2 17:25 estáis estáis aplaudiendo un levantado halterofilia que le cae la

Voz 1 17:31 que la roto la rodilla no es gente pobre tío pobre tío

Voz 10 17:34 no esperes lo desconocido conoce lo esperado anda que parece que hay algo no hay nada te vas para casa dice espera espera que hay a poco que lo piense no no no hay nada

Voz 4 17:48 cómo valora el que desconocen que el que conoces no te valora el COI conoces ya te ha valorado sabes cómo diciendo es como diciendo

Voz 1 18:09 abre muy gracioso porque fíjate sufrir luego voy pasando fatal y la mirada aquí lo están pasando mal

Voz 0169 18:17 el mal rato pero está buscando y el archivo o a ver si enlaza conceptos

Voz 0057 18:23 claro Paulo Coelho ha pillado el mecanismo y claro es seguro que no les sale lo que sale

Voz 0169 18:29 tiene ahí lubricante Pablo pero Pablo igual para

Voz 10 18:31 mañana le dicen que eres un café para despertarse hoy él dice no no quiero despertarme con un café quiero que

Voz 3 18:39 que claro claro es que no sé no no es que él

Voz 0057 18:43 sale mejor si no quiero despertarme con un café quiero

Voz 7 18:46 por que el café se despierte conmigo

Voz 1 18:50 sí Hilari pero yo creo lo quiere con leche o no Le Pen le pregunta al camarero que vive en Suiza

Voz 7 18:59 Paolo

Voz 1 19:00 a Paulo Coelho o Paolo Paolo Coelho

Voz 0057 19:04 yo me tomaría un café pero el camarero viven cabras tú sabes que es mítica la vista que lo hicieron hace ya muchos meses se enfadó muchísimo si fue una periodista que lo la hemos conocido en persona muy graciosa para una revista de Kily semanal allí porque presentaba un nuevo libro Pablo que sea más hippy el libro delante de la presente la entrevistará dentro en plan de esté aquí dinero para aburrir no coge peso que estado mental y ella sí los cojones dice

Voz 1 19:32 está claro que lo que yo enfadados de la vida Deja que la vida es algo que hago yo te revienta sí sí estaba estaba en Suiza

Voz 0169 19:49 otra persona tampoco es que fuera con ánimo de

Voz 5 19:52 de de se desenmascarar amenaza simplemente de

Voz 0169 19:55 vivía pero igual iba un poco a no pero yo conocía esa mujer también creo no tienes a la promoción de tiempo después si no se entrevistó a eso una señora periodista de de Madrid usted me hubiera gustado sí está perdón me acuerdo del nombre ahora Hay pero dice yo le pregunto yo como fuera cosa dice no si yo le conocía de hacía tiempo ahí sencillamente dije describir la situación

Voz 0057 20:18 pues sería lo mejor quería un café no se lo habían llevado no

Voz 0169 20:21 no pero dices hablaste estoy para entrevistar a Paulo Coelho estoy en Suiza en una mansión con grandes obras de arte con criados en la que va a salir es decir le hombre Pablo lo de hippy claro porque él le decía algo así como aunque no lo parezca el hippy vive en mi bueno esas cosas suyas

Voz 5 20:39 ya lo dijo hombres Vivendi y no le falta de nada exacto lo que hizo mi celebra

Voz 0169 20:45 ah porque ella escribió lo que realmente pasó que es que Pablo dijo

Voz 5 20:49 quiero volver a empezar quiero volver a empezar

Voz 0169 20:53 una entrevista escrita no se puede volver a empezar ya a empezar

Voz 0057 20:56 es empezar a volver a exacto

Voz 0169 20:59 y nada luego al final hay como una cierta reconciliación entre entrevistadora ahí este hombre pero sí sin se dice me dijo ella pasaron más cosas si hay una intrahistoria claro lo que he escrito es sólo un resumen de muchas otras cosas

Voz 10 21:17 que no os voy a decir

Voz 0169 21:19 la sabes llevarlas

Voz 10 21:22 no son muy importantes si para rebajar expectativas

Voz 0169 21:26 pero dice sí bueno hay muy bueno en Suiza

Voz 10 21:28 no ha terminado ya nadie ayuda

Voz 0057 21:31 y yo no lo vamos a hacer el público que esté aquí si se le ocurre alguna frase de estas se quiere compartirla que levante la mano y en cualquier momento volvemos a nadie ayuda mira te voy a firmar un papel me vas a hacer un vale te voy a hacer un vale anti vale una antibalas anti vale un antiguo sirve para no conseguir nada no

Voz 1 21:48 no

Voz 0057 21:49 sirve para tener que dar algo tú

Voz 0169 21:52 a escribir y hablar al mismo tiempo vale vale

Voz 6 21:54 no la voy a hacer más

Voz 10 21:57 pero si puedes escribir y deciden Pozzato lo que escribes puede eso sí hacer materias momento

Voz 1 22:02 tú sabes que día debe ser bueno

Voz 10 22:05 pues me pongo hoy sábado hoy sábado

Voz 0169 22:08 pensaba vale

Voz 10 22:10 a ver como un comprobante ha

Voz 0057 22:13 la última tío no eh ya bueno lo voy a hacer no no lo voy a hacer más hoy Andreu Buenafuente que sirve para que no voy a hacer más la sección esta entonces si veo que intentas hacerla yo te enseño lo que recuerdo que no exacto madre mía cómo estamos de memoria

Voz 7 22:32 cómo estamos de que lo dejo aquí

Voz 1 22:36 lo uso en caso de que llegue el momento perfecto adelante

Voz 0169 22:39 delante publicidad porque me dicen que hay que parar

Voz 10 22:42 para volver parar

Voz 7 22:45 no es parar es mira mira mira lo hemos venido te y

Voz 13 22:53 Miguel

Voz 14 22:58 con Buenafuente y Berto Romero

Voz 15 23:05 y blanca

Voz 1 23:06 Nasser

Voz 17 23:14 nadie sabe

Voz 3 23:15 también

Voz 9 23:26 bueno pues aquí seguimos en Nadie sabe nada aquí el pacto en la publicidad ha sido ha dicho tú empieza yo venía

Voz 1 23:35 como los niños cuando juegan que dicen yo yo entraba estábamos casi yo entraba pues a él es como que hay no

Voz 19 23:44 la A Vivir e Extenda

Voz 1 23:49 viene con dos folios de la mano gritando nuevo seco

Voz 7 23:52 los de baño sale bien hay nuevos e a Andreu eh que gracias extra

Voz 0057 24:01 vale pues tenemos nuevo secos de baño recordar que hemos descubierto que el baño de la sala Lola Yves tiene una acústica maravillosa de hecho está invitando a músicos para

Voz 10 24:09 que interpreten sus canciones en él también hemos pedido a la gente que envía a través de Internet

Voz 0057 24:16 grabaciones en su baño cómo se manda pues por Internet vale pues vamos con el primero sí que tengo aquí la lista el eco de mi baño basado en la chica de Málaga con voz angelical cuidado como escuchando

Voz 20 24:35 hombre Griñán

Voz 10 24:45 Ignacio Joaquín Lavín Si bueno pues Barry Jeep de los bichitos

Voz 1 24:49 pues bien hoy hay un esfuerzo estoy eh muchas gracias venga la vergüenza ajena pero ya veremos si aguanta el tirón mucha vergüenza dice hola soy Carlos de Sevilla aunque

Voz 0169 25:00 afincado temporalmente el Los Ángeles atención que nos viene pues un audio de váter transoceánico o el mando muñeco de váter San mantenga para vosotros

Voz 21 25:11 hola Beto con la Andreu estoy en el cuarto de baño de mi casa y voy enseñaron mi el debate da bla bla bla bla bla eco

Voz 1 25:25 bueno pues este es el eco de mi cuarto de baño vale no quería deciros que

Voz 21 25:30 mentira con mi cuarto de baño no tiene eco así que se lo pueden yo con un programa

Voz 7 25:35 un saludo desde Los Angeles pero no caminas si lo llego a saber no lo pongo

Voz 0169 25:42 eh esto es un fe que hostia tiene este tío no

Voz 0057 25:45 a qué feo esto que ha hecho no pero fíjate que lo he hecho un poco viene dentro de la rabia que produce porque colaba colaba bueno vamos con otro en cuyo título es alguien anónimo cuyo título es espero que se esté refiriendo a la voz porque lo está grabando desde un váter el título es notan seco

Voz 21 26:04 a ver

Voz 1 26:05 bueno no todos son ante semejante

Voz 22 26:08 señor que compuesto para nuestros seco Aller

Voz 1 26:11 estatus y titula

Voz 7 26:14 no tanto

Voz 3 26:21 bromitas pero no me estoy refiriendo

Voz 10 26:25 esta la broma a la canción

Voz 5 26:30 espero que que desilusión

Voz 0057 26:31 espero que te des cuenta es está escuchando la acogida tan fría que ha tenido esta sí ha caído como como un Martini con el estómago seco eh pero vacío perdón a ver

Voz 0169 26:41 lo mejor es que no hemos contado bien la sección no que ya de por sí no tiene muchas posibilidades sonoras

Voz 0057 26:48 empezó el baño ya está ya ya cada uno que ganó para quitar el mal sabor de boca es una amiga mía que se llama Irene que en serio sí sí porque me lo envió a mi amigo personal está afectando a la vida personal esto no hombre no pasa nada me envió esta cosa tan bonita mira escucharla Irene

Voz 23 27:08 hola Clara

Voz 24 27:18 eh eh

Voz 25 27:27 gracias

Voz 2 27:34 hasta aquí Alberto seco ecos de váter Ecos de Omaña la sección tan rara que no tiene un nombre definido en el Nadie sabe nada de las Heriberto cogió el micrófono y está ya en la sala pues no lo es

Voz 0057 27:44 eh récord recordad que había un problema de visibilidad por allí sea la unas personas estaban intentando ver el programa pero se encontraron con que tenían delante una columna y la espalda de nuestro compañero hermana entonces uno unos de ellos han recolocado en otra parte están aquí detrás hola otros se han colocado allí haciendo la moto de amor y de repente en la pausa el publicidad dos personas me dicen nosotros tampoco lo estamos viendo bien vale entonces

Voz 7 28:12 los tenemos aquí como os llamáis Raúl

Voz 1 28:17 Raúl y Miguel si yo por las gafas de sol me voy a aventurar os os gusta mucho los Blues Brothers o a lo mejor se sin sois invidentes ahí están los perros lazarillo de aquí a gente mira qué es o qué maravilla pese ha quedado muñecos pero está

Voz 10 28:35 está dormido como las pero esto lo lo aprenden ya de oye

Voz 0057 28:40 cuando yo vaya un sitio estén sentado yo provecho pachanga siesta ya son educados bueno entonces entonces Un buen amigo nuestro que ha venido a algunos programas termina televisión debía estar como riéndose poniendo diciendo si no lo veis claro claro pues vosotras que es que no lo estáis viendo el programa de la semana pasada pareció incluso peor de lo que no se aprecia a los demás

Voz 26 29:03 no piensa que que improvisa Astiz muchísimo con con la voz

Voz 27 29:08 comimos tanto Miguel como yo os proponemos que algún día un programa un antifaz puesto ubicada cada cuatro minutos o algo así porque las cuentas no vieran Braille pero vamos

Voz 1 29:22 bueno pues reto pedazos reto y Francia

Voz 0057 29:26 no que radio pues oye yo a tope con vosotros vamos a visibilizar lo vuestro está muy bien muy bien señaló un pequeño reproche cuando vosotros porque vosotros a escuchar escuchar bien cuando escucho que había gente que no veía en un sitio no se le ocurrió decir ya nos ponemos nosotros allí

Voz 7 29:53 a poco que habrá oído

Voz 10 29:58 no pero sí es cierto que la última vez que estoy

Voz 27 30:01 nada sabes nada Castells detrás de la cámara

Voz 11 30:07 no me preocupo no primera moto para poder se suele

Voz 0169 30:10 oye no está mal traído lo que has dicho Berto con la complicidad de nuestros amigos que tiene el mejor sitio con más visibilidad

Voz 1 30:18 sois vuelos de los mapas tienen supo al quinto con la cortinilla detrás está pantallas ayer que acabó programa gracias

Voz 7 30:29 muchas gracias harto de todo esto que que que se había planteado una cosa en el tintero favores aunque te pedimos nivel yo

Voz 1 30:43 bueno pues no te voy a meter porque casi nadie está enviando a odios tenéis eso es lo que le bueno ya

Voz 7 30:53 sí

Voz 28 30:55 lo gracioso es que el vosotros estáis justo enfrente no como el sonido

Voz 0169 30:59 sale de allí yo escrito todo el rato con la cabeza

Voz 1 31:03 estaba mirando a los técnicos pues mira estás encarado al altavoz no oye oye no digo que no esté perdiendo la yo no

Voz 19 31:10 Beckham no no

Voz 3 31:13 había otras muchas gracias bueno

Voz 7 31:19 no

Voz 5 31:21 y que sepas que aquí mister retos que soy

Voz 0169 31:24 ya ha cogido el guante que recogió el guante y lo hacer un programa Colón

Voz 1 31:28 a un a un tramo de él

Voz 0169 31:31 es algo que podemos valorar valorarlo

Voz 0057 31:33 pero también es la cosa es que vamos a conseguir con ello aparte ya sensaciones las sensaciones vale vale transmitir las sensaciones pues la semana que viene

Voz 4 31:44 vale hacemos vale

Voz 0057 31:46 nadie sabe nada Blackout si yo se lo pido una cosa

Voz 0169 31:49 si pudiera extraer eso es antifrancés que hay graciosos que son las dos ojo

Voz 2 31:54 los eh Mortadelo bueno sabes si queréis consigo

Voz 0057 32:00 vale me parece bien merece un tramo de programa Ultramar bueno si vemos que no gusta pues bueno seguimos

Voz 0169 32:09 alegar yo estar contigo no verte es algo que en principio no me parece mal pero luego que revés tenía la sensación no vale veo lo tuyo muy añade nunca mejor dicho no veo lo tuyo es que lo que voy a proponer me parece que es muy absurdos vale sea como si hubiera pensado hacer el programa con antifaz si el en el vídeo de Youtube todo ese tramo dejarlo en negro muy bien lo que pasa es que me estoy dando cuenta de que esto es hacer un programa de radio

Voz 7 32:37 ya

Voz 0169 32:39 no pero si lo que queremos es concienciar a la gente ayudar nuestro granito de arena estaría bien que por un momento lo dijéramos al seguidor de Youtube montó entonces escuchar la radio no es eso sí pero que ha que ha puesto Youtube quiere vernos vale dices ahora no unos verás como nosotros debemos así como hay mucha gente que no ve

Voz 7 32:59 no veas lo que lo que no tienes

Voz 1 33:05 qué pasa si el papel el papel ya lo voy a hacer más gracias gracias qué papel papel pues mira yo toda esta iniciativa está ahí danos rabia al público entonces esta iniciativa

Voz 0057 33:20 estamos hablando no estoy realmente sí sí es interesante que es una gilipollez máxima pero cuando yo viniendo de un buen seguidor que está con el

Voz 1 33:28 a más como que lo acredita no venga vamos y él ve que roza el ridículo ya lo montamos rápidamente un pregunto al suelo

Voz 10 33:37 sí bueno pues eso quiere decir que es una pregunta mágica una pregunta sólo una sólo una eh ha caído de la urna que es la dejamos aquí para no voy con la energía de mi mano

Voz 7 33:55 la magia de tu melena

Voz 11 33:58 me da paso así jersey para que coja estática

Voz 7 34:02 al mismo tiempo que no

Voz 0057 34:04 estás tocando el personas que se levantara pie además si está pillada con la con con la cortina no

Voz 0169 34:13 ahora ahora esto es que me acordé de una vez que vino Leo Bassi el programa

Voz 5 34:17 si en una de esas ocasiones Leo Bassi hicieron

Voz 0057 34:21 que por cierto está preparando un espectáculo nuevo

Voz 0169 34:24 Pollini que es para verlo

Voz 5 34:25 bien ahí hablaba de Dios de la fe a Italia

Voz 11 34:28 dice Gara llevar si ahora podemos demostrar en directo la existencia de Dios entonces tenía no sé que en la mano dice voy a tirar estos suelo si Dios existe que no caiga al suelo con magnético dices que estás tontería muy grande pero oye dice tendrá la ocasión ante millones de espectadores bueno sobre estimaban que demostrar que hágase Irlanda

Voz 1 35:00 aceite entonces tenía una cosa que era en la mano

Voz 11 35:03 lo deja caer esta bueno una cosa

Voz 0057 35:08 no recomendamos recomendamos ver a Leo Bassi en directo que es un espectáculo

Voz 10 35:14 mira la pregunta es la que estaba caída en el suelo como que ha querido huir de esa tercera que la tenía prisionera

Voz 1 35:27 estoy muy tonto regular

Voz 5 35:29 Luis y el nombre también dice que es lo que más echa en falta

Voz 7 35:38 la matinal demuestra infancia yo estoy desde enserio en broma

Voz 1 35:52 hombre a mí me apetece mala la broma pero dependo

Voz 10 35:55 valora todo valor ató ahora me apetece serio la sensación cuando eres pequeña de que todo va a ser siempre así

Voz 7 36:06 más grande no

Voz 0169 36:12 que nada cambiará de que no el futuro es algo cuando era pequeño habría que limitar edad ella no antes de la edad del pavo porque ya con la edad del pavo la tormenta química la cabeza te para sabes qué

Voz 10 36:25 transmito quienes está súper bien súper feliz en el mejor de los casos espero que muy extendido Icex dada cambiará todo será así yo siempre jugaré estarán mis padres y todo estará a mi alcance y ya está

Voz 0057 36:40 esa acción de seguridad

Voz 10 36:42 no es seguro no confortabilidad no sabes que que que recuerda yo como como es añoranza sensación de infancia

Voz 0169 36:56 John se llama se añoranza

Voz 10 36:59 eh es quitarme los zapatos

Voz 0057 37:01 en la casa mis padres que no me importara Simeoli eran los pies Vanesa es ahí ahí sabes que estás en terreno seguro claro claro que el propio olor de tus pies tu padre que ese niño pero también te diré una cosa yo creo que la infancia está sobrevalorada es una época muy dura e los niños no no también lo pasa mal eh pero él sufre mucho los niños a nosotros pero no tanto eh tenemos la suerte de no sufrir cada día

Voz 29 37:31 en como veinte o treinta momentos en los que

Voz 10 37:35 sí muchísimo y muchísimo y su

Voz 0057 37:38 es un montón no claro lo que pasa es que se olvidan al momento de pájaros

Voz 10 37:41 no ya está pero tampoco

Voz 0057 37:46 a cosa tan fácil es el niño creo igual la tenemos idealizada no al hacernos mayores bueno pues nada este tramo de infancia nadie

Voz 10 37:54 no

Voz 0057 37:55 esto se podría quitar del panorama Hay dárselo a al Hoy por hoy por ejemplo si es más para él

Voz 0169 38:00 el Alfaro yo lo veo más para el faro es un programa muy muy chulo que están haciendo la la madrugada

Voz 0057 38:05 venga cambiamos de tercio Carlos García desde Vic si alguien me lame como tengo que preguntarme qué sabor tengo usando el verbo saber a qué se yo a que se a Szabo Szabo es la eh

Voz 1 38:18 no lo decías de pequeño no

Voz 3 38:21 ya va va va no nos no mayor para eh

Voz 10 38:26 es verdad que te eso todo

Voz 0169 38:28 algo tiene más mal conjugar en a que se pueda

Voz 10 38:31 que se aquel salvo me gusta más bueno antes es porque no está es porque no lo sabe mucho a gente porque porque no se usa claro en qué momento le le preguntas a quién a que se EPO ya es que no

Voz 0057 38:50 quién lo ha usado alguna vez hombros momento de intimidad no

Voz 10 38:52 no es momento de intimidad para su momento para decirle oye yo yo que qué qué sabor tengo como a Curry no he como bajo como como vainilla no se puede a José Bono no estás estás en un momento intimidad entendemos que están haciendo el amor si es bueno o no está dando a alguien un plato en Master Chef o Cercanías no cercanía tú entonces el el de Masterchef esté que come de esa manera Pepe Pepe si yo me lo imagino este hombre con decisión no es que no lo que voy a decir es feo eh pero pienso en él haciendo sexo oral hombre

Voz 7 39:33 con ese ansia

Voz 10 39:36 pues porque es un profesional del comedor

Voz 1 39:40 si tú pero por como comes también se

Voz 10 39:42 ves como no cómo va

Voz 0169 39:46 lavas que se sabía lo como

Voz 10 39:49 por cómo baila la gente se ve un poco como hace el amor ya bueno gente que baila si hay esa gente que no que no tiene ritmo a lo mejor luego tampoco lo tiene ya imaginar no tiene ritmo

Voz 1 40:03 el sexo no pero aquí o James Brown

Voz 0169 40:08 sí sí pero en la pista no sé yo baila en fin se lo comentaré a Pepe Pepe que eso es maravilloso nos ha invitado en mil veces a ir al restaurante o que ganas muchas ganas

Voz 1 40:17 ver lo tiene donde lo tiene pues por ahí

Voz 0169 40:20 cómo es que no me acuerdo ahora exactamente el voy a la gente

Voz 1 40:24 de lo saben la gente lo saben nada han venido hoy aquí donde

Voz 0169 40:28 en Illescas Villa es que hay muchas veces vale pues si paso por Illescas pregunta a ver si a ir vamos vamos los dos Si te digo Éste es el que dice que cuando comes parece que haga sexo oral

Voz 1 40:37 no yo no he dicho eso sí no yo no he dicho Si yo no he dicho lo has dicho he dicho eso alguien está escuchando porque él no es un cobarde yo no he dicho eso yo he dicho que si comerse un plato me interesa saber cómo come ya hoy como se enfrenta saberlo se lo pregunto porque esto tiene que es una locura si lo pregunta se lo preguntaría a la cara ese deshidrata se yo es la cara pero porque no no yo a ese ansia se

Voz 10 41:08 es sacó creció

Voz 1 41:12 acaba rápido e ven Calviño ya está hombre Pepe alargado un poco no ya está ya está tengo la valoración hecha bueno estamos en los últimos diez minutos de programa así que vamos a disfrutarlos con varias Pepe dice Anne Anne de Zumárraga Guipúzcoa no hablemos vasco otra vez en las pelis eh no lo haga de miedo siempre a verdad

Voz 0169 41:42 no quieres hablar euskera hicimos otra celebra bastante él lo han tomado como hago amable agradable hombre claro de una un grupo de unos amigos vascos Illa

Voz 1 41:53 no estoy en serio porque Reid vale pero no lo voy a eso sigue en marcha e se oye lo voy a leer en euskera te guste o no lo voy a hacer no lo vas a leer en euskera si vas a leer en castellano igual bueno tanto burdamente la costa

Voz 0057 42:09 producción de de las frases de los era vale

Voz 0169 42:12 que no es fácil porque tengo que visualizar el primero como está escrito luego te lo pasas

Voz 1 42:16 a mi manera de entender

Voz 7 42:25 Obama ya sí Oba Baldoví o va cada día más te quiero cada

Voz 1 42:31 días más te quiero te quiero vio va dice O o vi cada día más te quiero es casi como dice en pelis de piedra me gusta a mí pelis de miedo siempre Puerta que sale bien tampoco ya que tampoco bien lo hace en pelis de miedo siempre fuerte de luz que sale a luz ahí ahí oye Andreu no está no está reñido con y como leer ojo eh en las pelis de miedo siempre puerta que sale luz ahí

Voz 7 43:13 vale porque

Voz 1 43:16 porque eh pero porque es Mourinho al que bueno porque él porque me ha llevado como algo así como en las pelis de siempre hay una puerta de la que sale Si soy porque los espíritus allí que hacen

Voz 7 43:27 fotocopias

Voz 1 43:38 no no es que cuando es una sola palabra no se puede Euskal Izar fotocopias copias foto o que o que bueno es la típica pregunta que que ya gracias

Voz 10 43:51 el chiste Inside gracias a lo que pasa es que Molina ante una peli de miedo en la que se ve una puerta ya está pues oye no sé

Voz 0169 44:01 terror psicológico este de muy

Voz 1 44:03 cuál es la peli de miedo que más miedo te han dado en la vida nuestra vida que ya ya

Voz 0057 44:09 debido que no es que ella me gusta mucho el cine de terror lo que pasa es que mis dos pelis de referente de más miedo en la vida son por un lado el resplandor por otra al final de la escalera

Voz 0169 44:20 eso es lo que dice mucha gente sabes que yo puedo han dicho varios ya

Voz 0057 44:23 al final de la escalera no la conocéis este evento desde el año ochenta también creo que es de Peter me da que creo que es el director con George Scott de un tipo que se va a una casa a vivir solo porque sumó su mujer y su hijo los a anteriormente coche ha muerto en esa casa hay un espíritu de un niño

Voz 10 44:42 uy uy uy de verdad no se puede ver un miedo un miedo una cosa yo no la puedo ver esa película no sé yo me la pongo no tengo que pararla me da muchísimo miedo

Voz 29 44:54 el Napoli pequeñita de

Voz 0057 44:57 para mí la mejor peli de fantasmas que he visto en mi vida no eres

Voz 0169 44:59 la primera persona que me lo dicen te lo digo en serio

Voz 0057 45:02 veinte recuperarla al final de la escalera en inglés se The Changeling creo que es tan bueno The Changeling la leche Angel Lin que es una palabra muy esperada

Voz 1 45:12 muy bien

Voz 7 45:13 el inglés en los que era difícil es esto la escalera al final joder

Voz 9 45:20 The Changeling es una palabra en inglés muy específica que significa

Voz 4 45:24 a cambio de un niño por otro

Voz 10 45:27 The Changeling o sea que

Voz 1 45:31 oye me comentan que eso no es spoiler nunca hay un momento en que cae una pelotita voy yo eso no se puede de verdad eso eso es un error puro como te puedes cagar de

Voz 0169 45:41 de viendo con una pelotita de tenis

Voz 1 45:44 es una obra maestra en el contexto no como pasar porque hay un fantasma el apunta arribar a casa un niño que juega

Voz 9 45:49 pelotita de repente la pelotita sola entonces la empresa empieza tú

Voz 10 45:53 tú tú tú Tuc Tuc Tuc Tuc Tuc Tuc Tuc la pelota y muy bien muy bien madre que me parió coge la pelota os a un spoiler sería hombre si la pelota corsé coge la pelota en coche a un río vuelve a casi nada más entrar por la puerta tu tu tu tu tu tu tu vuelve a la pelota un mira mira

Voz 0057 46:17 tengo yo antes lo era el pelo del brazo Joe punta no puedo con esa película

Voz 0169 46:22 buenísima porque el tío serán forro ya ha visto una vez entera y luego a Cacho

Voz 1 46:27 de veces porque no puedo acabar oye interpreto que el

Voz 0169 46:30 el hombre George H lleva la pelota está ya hasta los huevos no puede más tú estás en Fuji con el terror siempre me gustó porque en lugar a otro sitio que es lo que tiene que hacer dice yo me quedo aquí no menos mola ya con la pelotita no acceso

Voz 1 46:45 no no no acceso eso es es muy guay porque es un personaje que se enfrenta al terror mujeres otro rato sea no sintió que esas usted tanto Rato como mirando la casa en plan me voy a cagar me contó que la actitud de te voy a reventar la cara bueno es que George Scott tiene sacará también pero no puedo dormir me me está dando la la semana mañana trabajo si esa es la actitud de hoy que miedo sino de abrir la puerta hola me voy a cagar en todo me pareció una buena actitud para afrontar el terrores si no de drama Cuiña no no pierde vence el drama vence esta película me me llevó mi padre haberla que tenía en tu padre bueno bueno que en casa una falta de criterio para llevarme al cine

Voz 10 47:32 mi padre decía vámonos al cine lo que echaran Mellet me llevaba a ver

Voz 0057 47:37 una película muy poca propiedades para mi edad yo con diez o doce años que es cuando se estrenó en el cine en mi pueblo en Cardona cuando había cine todavía en marcha que me dices me mete al cine a ver eso que me da miedo que pasé yo mismo me me traumatizó Mi padre pasa que lo he tenido que querer porque era mi padre no ya no

Voz 1 47:56 dijo salir como quitando esas mentiras de allí no comentábamos nada sacó la película venga para casa niño ya ahora sólo un rato ya un toma juegas con la pelota

Voz 0057 48:20 mi padre no me decía tras la pelotita como si fuera tu perro hambre pelotita hizo pues me parece un buen tono para acabar acabar

Voz 27 48:27 con con un destello con con un poquito de terror psicológico no todos los el cachondeo oí risa e esta esta música se parece un poco a la que se usa es la película

Voz 0057 48:42 podemos hacer otra vez la pelota de tenis cayendo por la escalera si no era de tenis pero

Voz 7 49:00 la pelota Vito de tenis no no

Voz 0057 49:07 estaba un arbitrio tenéis ya tienes plan para esta noche

Voz 30 49:14 yo no lo voy a recomendar pues cagado

Voz 1 49:17 en la vida y en la ficción también yo no me puedo meter eso entre pecho y cerebro porque luego no descansa los pulmones donde no ya te he estado viendo hace unas semanas ya aún una docu ficción de estas de Netflix la las cintas de Ted Bani Bande bueno yo llamo Bunny no confirmadas

Voz 0169 49:38 como Access conejito te te Bani Andy buen nombre por un asesino múltiple un psico killer de la hostia que me ha dado la vida por las noches como estaba ya pillar de aquello lo he pasado me quedaba con mal cuerpo humano pues ahora te pone la de la pelotita

Voz 1 49:54 ay sí hombre ya disfrutaba funciona a dónde está la pelotita

Voz 2 50:00 pues nada vamos a marcharnos vamos a agradecer al público su presencia su presencia

Voz 0057 50:06 Nos marcharemos con una frase de Paulo Coelho a lo mejor

Voz 1 50:10 con con un último intento de nadie ayuda

Voz 0169 50:13 sí yo sé que lo hago es lo veo baldío eh no no pensamos

Voz 1 50:16 ese cada uno vale venga vamos a deber no tengas miedo

Voz 4 50:35 es decir no no tengas miedo de lo que no ves teme más lo que ya has visto

Voz 1 50:46 bueno bueno

Voz 3 50:56 oye no sabes lo a gusto que me voy eh

Voz 1 51:00 poder no digo nada más me me quedo con la tuya vamos

Voz 4 51:04 respeta la ignorancia así como la ignorancia que respeta mucho

Voz 32 51:12 gracias hasta la semana que viene